La semana hace 50 años

Luis Torres Mesías rinde el informe de un año de gestión al frente del gobierno del Estado.— Alfredo Leal imparte cátedra taurina en la Plaza Mérida.— Perfecto Villamil Cicero, presidente del consejo directivo de la Cruz Roja.— Pruebas para producir tequila a partir del henequén

Del 26 de enero al 1 de febrero de 1969

Domingo 26

TRASPLANTES.— HOUSTON (UPI).— El cirujano sudafricano Christian Barnard, precursor de los trasplantes de corazón, denunció una vez más a los críticos de este tipo de operación. Barnard afirmó que confía plenamente en ese tipo de intervención. “Lo importante no es si el trasplantar un órgano es inmoral. Lo importante es si el enterrar un órgano es inmoral. ¿No es inmoral enterrar un órgano para que se lo coman los gusanos?”, dijo.

OBRAS.— Ayer celebró su primera sesión del año la Junta Federal de Mejoras Materiales de Progreso, bajo la presidencia del ingeniero Manuel Suárez Patrón. En primer término, el titular de la Junta informó que la Secretaría de la Presidencia de la República, Dirección de Inversiones Públicas, Departamento de Bienestar Social, aprobó el presupuesto de obras para el presente año, que ascenderá a la suma de $699,997.68, que se aplicará con un subsidio del Gobierno Federal y recursos propios. El proyecto aprobado incluye pavimentos nuevos, bacheo de calles, pozos colectores, camellones, la construcción de un parque infantil y trabajos de forestación.

Lunes 27

TAURINA CÁTEDRA.— Miguel Márquez demostró ayer en la Plaza Mérida por qué fue la figura cimera de la última temporada taurina española: el joven matador de las cien corridas, doctorado en mayo de 1968, cortó las orejas y el rabo a noble burel de Santacilia ante nutrida y entusiasta concurrencia que solo dejó claros en dos tendidos del coso de la Reforma. A juicio del cronista, sin embargo, la mejor faena de la tercera corrida del año la instrumentó Alfredo Leal. Toreó a lo clásico, con esmero, con la firma fulminante de una estocada honda. La autoridad, empero, no le concedió el trofeo. Casta y valor, si no madurez taurina, vimos en el novel hidrocálido Fabián Ruiz. Se le aplaudió muy fuerte en las banderillas y se le concedió la oreja en el sexto de la tarde por una faena espartana, tremendista.— Trianero.

Martes 28

CRUZ ROJA.— “Nos dejan una mesa muy bien puesta, para un gran banquete. Vamos a hacer lo posible por servirla lo mejor que podamos”, dijo anoche Perfecto Villamil Cicero al tomar posesión de la presidencia del consejo directivo de la Cruz Roja Mexicana. Omar Díaz y Díaz, quien desempeñó dicho cargo en el período 1967-1968, rindió un somero informe y expresó su agradecimiento a socios, benefactores y empleados, así como a los medios locales de difusión por la ayuda que prestaron en su ejercicio administrativo. La señora Rosa María Heredia Gutiérrez viuda de Iturralde aceptó de nuevo el cargo de presidenta del Comité de Damas, designada por Villamil Cicero para el presente período.

TEQUILA.— Ayer, a las 10:30 horas, en la destilería ubicada en terrenos de El Enlace se levantaron los sellos de los recipientes donde se guardó el alcohol y se inició así la producción de tequila de henequén, uno de los proyectos industriales recientemente expuesto en el Congreso Industrial de Yucatán. Tequilera Mexicana informó que la sociedad anónima, en su afán de buscar nuevas aplicaciones prácticas al henequén yucateco, resolvió obtener de él el tequila, para lo cual se hicieron los experimentos necesarios en laboratorios. Esos experimentos dieron resultados positivos y se resolvió hacer un ensayo a nivel industrial, para cuyo fin se formó la sociedad.

Miércoles 29

AYUNTAMIENTO.— Antonio Vargas Góngora, jefe del departamento jurídico de la Comuna, informó ayer que el Ayuntamiento de Mérida desechó por improcedencia el recurso de revocación interpuesto por Neftalí Escobedo Portillo, representante de la compañía cinematográfica Cadena de Oro, en contra de la resolución dictada el 4 del presente mes por el propio Ayuntamiento relativa a la clausura provisional del cinema Peón Contreras. Dicho acuerdo, según consta en el expediente, se tomó con el objeto de velar por la seguridad del público que asiste a esa sala de cine y con base en el dictamen de los ingenieros José A. Burgos y Manuel J. Castillo.

MAQUILA.— Relativamente a la amenaza, contenida en un remitido publicado en este periódico, de que grupos de campesinos se apoderarían de las plantas desfibradoras particulares si éstas son paralizadas por sus propietarios, la Unión Agrícola Regional de Productores de Henequén, por conducto de su presidente Vicente Solís Aznar, dijo ayer que “toda labor de agitación es vituperable y que propicia la anarquía y el despojo”. Informó también que los abogados de la Unión están preparando ya la demanda judicial que presentarán los maquiladores de henequén contra el Banco Agrario y en breve saldrá una comisión para poner en conocimiento de la Secretaría de Agricultura y otras dependencias el problema de la maquila.

Jueves 30

RASTRO.— La Asociación Ganadera de Tizimín planea instalar un rastro de inspección federal que, según se informó ayer extraoficialmente, tendrá una zona de abastecimiento de aproximadamente 200 mil cabezas de ganado. Es imperativo —manifestó nuestro informante— que se abra un camino de Buctzotz a Tizimín, aunque sea blanco, pues actualmente para trasladarse de una a otra población hay que dar un gran rodeo y, teniendo en cuenta que Buctzotz es el segundo productor de ganado en el Estado, de esta forma se estabilizarán los precios del ganado vacuno, se promoverán los canales de engorda y se estimularán las cruzas de ganado vacuno fino.

REINA.— La morena belleza de la reina del Carnaval de Mérida, señorita Elsa María Gutiérrez Ocampo, hizo grato paréntesis en nuestras labores ayer por la tarde, en breve visita que efectuó al Diario. Elsa María habla con entusiasmo de las próximas fiestas. Los disfraces que usaremos el jueves y viernes —anticipa— serán traes de gala. “El sábado las damas de mi corte y yo nos vestiremos de españolas; el domingo en la mañana usaremos disfraces de los tiempos del charleston y en la tarde nos vestiremos de ‘antiguas’; el lunes luciremos el traje regional y el martes, trajes vaqueros en el día y de cariocas por la tarde”.

La gentil soberana será coronada el jueves 13 en el Parque Carta Clara. Formarán su corte Flor Ancona González, Ana María Díaz Buendía, Josefina López, María Elisa Peraza, Gloria Irigoyen y María del Carmen González.

Viernes 31

INFORME.— Hemos recibido una copia del informe que rindió el Ayuntamiento de Peto sobre el movimiento de fondos en su Tesorería Municipal en 1968. El documento contiene: a) corte de caja de ingresos y egresos; b) especificación de los ingresos y egresos mensuales del semestre julio-diciembre, y c) desglose de las partidas de egresos del mismo semestre. En nuestro medio político, el documento que presenta la Comuna petuleña reviste una importancia fuera de lo común, porque todas las partidas de egresos que se consignan en cifras globales son luego objeto de detallado y cabal desglose que será motivo de satisfacción para los habitantes de la villa, pues muestra con claridad cómo se han administrado los dineros del pueblo. El Ayuntamiento de Peto sigue así la encomiable pauta que marcó la Comuna de Mérida desde el principio de su gestión, ejemplo que, en bien de Yucatán, deben imitar los demás gobiernos municipales del Estado.

NÁUFRAGOS.— Víctimas de una descompostura del motor de su embarcación de 12 pies, dos pescadores de la isla Gran Caimán —situada al sur de Cuba, entre Jamaica y Yucatán—, lograron sobrevivir a 13 días de navegación al garete por las aguas traicioneras del Caribe, al arrojarlos el mar a la playa después de naufragar su pequeña nave en unos arrecifes de la costa de Quintana Roo, a 90 kilómetros al sur de Puerto Juárez. Andrew Wittaker, de 26 años, y James Ebans, de 28, son los sobrevivientes de esa pesadilla tropical. Un compañero de 22 años, Speliman Miller, perdió la cabeza por el sol y la sed, bebió agua de mar y falleció de inanición el miércoles pasado. Sus compañeros arrojaron el cadáver al mar. En tierra, Wittaker tomó de una palmera cuatro cocos y dio de beber a Ebans, quien tiene amputada la pierna derecha.

Sábado 1

INFORME.— El jefe del Ejecutivo, Luis Torres Mesías, dio lectura ayer en la sala de cine Cantarell, durante dos horas y 25 minutos, a su Quinto Informe de Gobierno, ante una concurrencia que colmó la planta baja y la mitad de la alta. La ceremonia comenzó a las 11 de la mañana y concluyó a las 2 de la tarde. El gobernador no rindió cuentas sobre cómo administró los dineros del pueblo en el ejercicio anual que concluía. Se limitó a consignar las cifras globales de ingresos y egresos, el producto de los impuestos al henequén y el bien conocido préstamo de 35 millones de pesos que solicitó para pagar préstamos que —dijo— no se habían podido pagar.

Vida social

Matrimonio Coello Echeverría-Acuña Pérez. En la iglesia de Santa Ana, el 25 de enero de 1969 unieron sus destinos el señor Jorge Jacinto Coello Echeverría y la señorita Mirna del Carmen Acuña Pérez. Bendijo la unión el presbítero Manuel Torres Heredia. Después, en casa de los padres de la novia se ofreció un brindis en honor de los nuevos esposos, que salieron de luna de miel a la ciudad de México, Cuernavaca y Acapulco.

Enlace Solís Preciat-Azarcoya Paoli. Don Manuel Castro Ruiz, obispo auxiliar de Yucatán, impartió el 29 de enero de 1969 la bendición nupcial a la señorita María Cristina Azarcoya Paoli y al licenciado Eduardo Solís Preciat, en solemne y concurrida ceremonia en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Los recién casados presidieron un brindis en la residencia de los padres de la desposada y salieron a Miami, de donde continuaron hacia América del Sur en luna de miel.