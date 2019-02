La semana hace 50 años

Anuncian la disolución de la Orquesta Folklórica de Mérida por presiones a su director.

Del domingo 16 al sábado 22 de febrero de 1969

Domingo 16

ORQUESTA.— Recibimos ayer la siguiente información de la Presidencia del Ayuntamiento de Mérida: “Es sabido que habiendo negado el Gobierno de Yucatán el concurso de la Orquesta Típica Yucalpetén para las serenatas que el Ayuntamiento ofrece semanalmente en el parque Los Héroes, esta Corporación Municipal patrocinó la formación de la Orquesta Folklórica de Mérida con el concurso del ameritado director maestro Ponciano Blanqueto. Al contrario de lo que se hace con la Orquesta Yucalpetén, frecuentemente utilizada para fines de propaganda política partidista, la Folklórica de Mérida siempre actuó en representación del Ayuntamiento para solaz del pueblo del municipio y de los visitantes de nuestra ciudad. No obstante, quienes creen que hacer política es sinónimo de atropellar y violar a cada paso la Constitución que enarbolan como bandera, amenazaron con boicotear a la orquesta particular del profesor Blanqueto, con el fin de obligar a éste a disolver la Folklórica de Mérida. Llevando al cabo su amenaza, los enemigos del pueblo han logrado que no se contrate en municipio alguno de los 105 del interior del Estado, ni en los lugares del municipio de Mérida en los que aún pueden abusar de su poder, a la orquesta de Ponciano Blanqueto, viéndose éste obligado, en vista del considerable perjuicio económico sufrido por él y los componentes de su conjunto, trabajadores todos afiliados al Sindicato Único de Filarmónicos de Yucatán, a disolver la Orquesta Folklórica de Mérida, después de siete meses de triunfal actuación. Frente a este nuevo ataque al pueblo de Mérida, el Ayuntamiento informa que las serenatas no se suspenderán y que ya procede a llenar en forma adecuada el vacío que deja la orquesta desaparecida, pero sin perjuicio de ello convoca a los músicos aficionados para formar una nueva Orquesta Folklórica de Mérida, libre de la esclavitud que padecen los trabajadores sindicalizados y por tanto fuera del alcance de los pandilleros de la política”.

CARNAVAL.— Como todos los años, los bailes de disfraces constituyeron la nota saliente del Sábado de Carnaval en el Club Campestre, el Centro Deportivo Libanés Mexicano, la colonia Alemán, el Rancho del Charro y “La Unión”, entre otras sociedades. En el Campestre, su nueva reina, señorita María Lucía Molina Casares, y su corte “invadieron” el club con fastuoso espectáculo “espacial”, muy de actualidad y muy aplaudido por la concurrencia, que apenas cupo en los amplios salones. La señorita Molina Casares, disfrazada de reina de las galaxias, “aterrizó” en el club en un cohete instalado en una de las marquesinas que rodean la pista de baile y descendió acompañada de su chambelán José Castellanos Guerra. Las damas y chambelanes aguardaban a la soberana en la pista, todos con trajes cosmonáuticos y divididos en dos grupos: azules y rojos.

—El Libanés.— Alegre mosaico musical constituyó anoche la fiesta organizada en el Centro Libanés. La gracia y el buen gusto reinaron durante todo el festival, del que arrancó mayores palmas “La novicia rebelde”, protagonizada por Salomón D. Mena. Por varios minutos solo se escuchó la música de piano de Edith Vargas de González. Cuando ya habían avanzado los acordes de “The Sound of Music”, el señor Mena, disfrazado en un jumper floreado y blusa blanca de manga larga, entró a la pista de baile seguido de varios alumnos de “una clase de canto”. Bailaron y cantaron y “La novicia rebelde” dirigió alegremente ambas cosas.

—El bando.— Concurrido y prolongado fue el paseo del bando que ayer se efectuó por las principales calles de nuestra ciudad. Los soberanos del Carnaval 1969, Elsa I y Oso I, ataviados de elegantes trajes españoles, dieron alegre pauta durante el recorrido. De los distintos carros alegóricos atrajo la atención el de la Joyería Luis, que simulaba con gran acierto un platillo volador colocado en la parte central y, en la posterior, una gran luna blanca a cuyos lados varios jóvenes iban vestidos de cosmonautas.

De nuevo tuvieron anoche a su cargo los motociclistas la nota peligrosa y desagradable del paseo, a vista y paciencia de las autoridades. ¿Lo habrá notado el Comité Organizador del Carnaval? Los visitantes sí, desde luego.

(De “Diario de Yucatán” número 15,725)

Lunes 17

CARNAVAL.— Quien ha visto un paseo de Carnaval en Mérida en los últimos tiempos los ha visto todos. Ésta es una verdad casi redonda. Y decimos casi, porque la única diferencia la constituyen los trajes de los soberanos. Hay poco que decir, por tanto, de los dos paseos de ayer. Salva la penuria de noticias la gentil presencia de la reina Elsa María I y su corte. Se disfrazaron de norteñas por la mañana; por la tarde, Elsa lució un atuendo muy sugestivo de la época del charleston y sus damas se disfrazaron de rorros. También lucieron trajes de los años veintes el rey feo Oso I y sus socios. Los paseos dominicales se “distinguieron” también por el ruido infernal de las motocicletas sin silenciadores. La nota simpática y amable del domingo de Carnaval la dieron las fiestas infantiles. Entusiastas socios de Ex Alumnos del Montejo, en la cafetería del colegio en Itzimná, crearon un pequeño mundo de risueño bullicio y sana alegría con un lunch en que actuaron las pequeñas danzarinas del grupo “Discoteca a Go-Go”, que obtuvo el segundo premio en el concurso infantil de disfraces que ofreció la Acción Católica en el Campestre el domingo anterior.

(De “Diario de Yucatán” número 15,726)

Martes 18

CARNAVAL.— Durante más de dos horas, el constante ir y venir de los vehículos por las principales calles del centro de la ciudad dio un pincelazo más —el regional— al cuadro ya casi concluido de las fiestas carnavalescas. El colorido fue, desde luego, acorde con el estampado en los días anteriores. Captó la atención, por el bullicio de las guitarras eléctricas y batería, un carro de conocida cervecería, que además atrajo las miradas por los mini-minivestidos, si es que puede llamarse así, que lucían dos baladistas que “cantaban” una melodía de moda. Desde luego, no faltaron los globos llenos de agua, sobre todo a las puertas del Peón Contreras, y las “bombitas” que “inocentes” manos arrojaron adentro de algunos establecimientos, como en la peluquería Regis, donde los “graciosos” fueron amonestados por un agente de la Policía de Mérida.

(De “Diario de Yucatán” número 15,727)

Miércoles 19

CARNAVAL.— Si Juan Carnaval no muere, remuere y recontramuere anoche en la Plaza Grande, lo arresta la policía por bígamo y trígamo. Tres viudas y tres entierros hubo anoche. Parecía que estaban quemando a Don Juan Tenorio. Los restos encendidos y humeantes del primer Juan fueron profanados por la turba, que los lanzó en todas direcciones.

La fogosa batalla armó un escándalo de miedo hasta que llegó la policía, muy a tiempo de permitir que se efectuara el segundo entierro. Sorprende que el Carnaval 1969 haya tenido tantas viudas, porque no fue apuesto ni galante en su breve y ruidosa vida. Y de milagro ardieron sus tres cadáveres, pues bien empapados que llegaron al juicio final. El Carnaval que en paz descanse pasará a la historia como el Carnaval de las bombas de agua.

(De “Diario de Yucatán” número 15,728)

Jueves 20

AYUNTAMIENTO.— Ayer, poco antes del mediodía, el alcalde Víctor Manuel Correa Rachó recibió en el Palacio Municipal la visita del señor Víctor Manuel Gamboa Mena y esposa Jeannie, quienes le entregaron la llave de oro de Redford, Michigan, enviada por el alcalde de esa ciudad, Alderik Bellaire. Gamboa Mena, yucateco radicado en Estados Unidos, fue electo hace unos días “El mejor ciudadano de Redford” y, por ese motivo, nombrado vicecónsul honorario por las personas de origen mexicano que viven en esa ciudad.

El licenciado Correa Rachó, acompañado de su esposa Sara Mena Peniche, recibió el obsequio y entregó al señor Gamboa un escudo de la ciudad de Mérida y una carta de agradecimiento al alcalde Bellaire.

(De “Diario de Yucatán” número 15,729)

Viernes 21

EL MAESTRO POOT.— Ayer a las cinco de la tarde se desligó de la vida en esta capital, a la edad de 75 años, el artista de la música don Basilio Poot Cimé, quien fue, durante cuatro décadas, organista de la S.I. Catedral. Nacido en Mérida el 14 de junio de 1894, su clara vocación musical venció los obstáculos que oponía la estrechez económica de su familia y fue alumno, a principio de siglo, de la Escuela de Solfeo y Composición, anexa al antiguo Instituto Literario, y estudiante después de canto gregoriano y manejo del órgano, con tal provecho que en 1909, a la edad de 15 años, armonizó su primera misa en Santa Lucía. Se puede decir que, casi desde entonces, con el solo paréntesis obligado de los tiempos de persecución religiosa, consagró su vida a dar solemnidad y emoción con su arte a las funciones religiosas de nuestra Catedral, de la que fue designado maestro de capilla en 1926 por monseñor Martín Tritschler y Córdova.

Le sobreviven, entre otros deudos, su viuda señora Luisa Canché, con quien compartió 51 años de matrimonio; hijos Asunción y Gumersindo, e hijos políticos Juan de Dios Cauich y Alicia Elidé Pérez.

(De “Diario de Yucatán” número 15,730)

Sábado 22

CAMPAÑA.— WASHINGTON (UPI).— Las escuelas de medicina de Estados Unidos, que año tras año se ven ante un aumento de su estudiantado, necesitan más cuerpos humanos para estudios anatómicos. Para hacer frente a la creciente necesidad, los médicos piden una legislación federal o estatal que aliente al público a legar sus cuerpos.

(De “Diario de Yucatán” número 15,731)

Vida social

Enlace Rubio Cuevas-Atoche Diéguez. En solemne ceremonia que se efectuó el 15 de febrero de 1969 en la iglesia de la Sagrada Familia, unieron sus vidas con el sacramento del matrimonio los jóvenes señorita Ángela Atoche Diéguez y Carlos Rubio Cuevas, pertenecientes a estimables familias. Impartió la bendición nupcial el presbítero Miguel Cantón Marín. Los recién casados salieron en viaje de luna de miel a Cozumel y posteriormente fijaron su residencia en Ciudad Sahagún, Hidalgo.