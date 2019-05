La semana hace 50 años

Locatarios y compradores del mercado municipal ofrecen cálida recepción al alcalde Víctor Manuel Correa Rachó.— Empresarios yucatecos sugieren que uno de ellos podría ser candidato del PRI a gobernador.— “Soy una gente importante”, dice Alfonso Martínez Domínguez

Del domingo 27 de abril al sábado 3 de mayo de 1969

Domingo 27

OBRAS PÚBLICAS.— El alcalde de Mérida, Víctor Manuel Correa Rachó, inauguró ayer en esta ciudad obras realizadas por los vecinos en colaboración con el Ayuntamiento. El costo —36 departamentos nuevos en el mercado municipal, drenaje en varias partes del mismo, tres calles en la colonia San José y dos sectores de luz mercurial— asciende a medio millón de pesos. El recorrido comenzó en la parte norte del mercado. Cuando los compradores y locatarios descubrieron la presencia del alcalde, lo recibieron con aplausos y manifestaciones de simpatía. Poco antes de llegar al tianguis, en el sector oriente, constató el alcalde de Mérida la construcción de dos departamentos para revistas.

(De “Diario de Yucatán” número 15,794)

Lunes 28

DEFUNCIÓN.— A la temprana edad de 24 años y después de sufrir con cristiana resignación prolongada dolencia, ayer al mediodía, en forma repentina, se desligó de la vida en esta ciudad el joven Emilio Herberto Seijo Gutiérrez, perteneciente a estimable y conocida familia. Sus funerales han sido dispuestos para hoy a las 4 p.m., hora a la que partirá el cortejo de la casa número 508-D de la avenida Colón hacia el Cementerio General. Sus padres, Jorge Seijo Gómez y Berta María Gutiérrez González de Seijo; abuela María González viuda de Gutiérrez (en Guadalajara); hermanos Jorge, José, Eduardo (en Monterrey), Miguel, Alfonso (en México) y Juan; hermanas políticas Gilda Castellanos Cantillo y Rosalba Canto González; tíos, primos y demás deudos reciben el pésame de sus amistades, al que asociamos el nuestro.

NEOCOMULGANTES.— Ayer en la mañana, en la capilla de las Reverendas Madres de Maryknoll, recibieron por primera vez el Pan de los Ángeles, de manos del presbítero Pastor Escalante Marín, los niños Verónica y Rodrigo, hijos de los señores Antonio Seguí Moguel y Elsie Cisneros Mézquita de Seguí, quienes después ofrecieron un desayuno en la residencia de esa congregación. Los hermanos de los neocomulgantes, Leticia y Alejandro, fueron madrina y padrino.

(De “Diario de Yucatán” número 15,795)

Martes 29

RECEPCIÓN.— En su edición del domingo 27 pasado, el diario “Excelsior” de la capital de la República publicó la siguiente información que acredita a su enviado especial Francisco Cárdenas Cruz:

Con dos expresiones cordiales, pero enérgicas, el presidente del PRI, Alfonso Martínez Domínguez, desbarató una intentona de los empresarios yucatecos que le plantearon la posibilidad de que alguno de ellos pudiera ser nominado candidato a gobernador del Estado. Afirmó el político neolonés: “La política la hacen los políticos”. Y también: “Quien tiene el poder económico no tiene por qué tener el poder político”. Todo ocurrió en un ambigú que le ofrecieron en la hacienda Chenkú —que en castellano significa “solo un nido”— más de ciento cincuenta representantes de la iniciativa privada local. El planteamiento de los empresarios fue claro. Hablaron de la necesidad de que el futuro gobernador de Yucatán sea un hombre capaz, honesto, sin problemas económicos, que cuente con el apoyo “del gobierno del centro” y que pueda y sepa coordinar los planes de inversión que aquí realiza la federación. Fue una especie de “retrato hablado”. Estaban ahí algunos de los hombres más ricos de Yucatán, a quienes puede ubicarse en ese “retrato hablado”. Entre ellos: Joaquín Roche Martínez, propietario de la industria salinera yucateca; Vicente Erosa Cámara, ex alcalde de Mérida, ex diputado local y convertido ahora en prominente banquero, hombre de empresa y accionista de un diario local; Fernando Ponce, dueño de la única fábrica de cerveza en el Estado y concesionario de varias empresas embotelladoras; José María Medina Duarte, ex presidente de la Cámara de Comercio, y el actual presidente Ricardo Bolio Gutiérrez. Se habló con franqueza. Hubo quienes confesaron que no son militantes del PRI, pero que tampoco simpatizan con la oposición, representada en Yucatán por el PAN.

(De “Diario de Yucatán” número 15,796)

Miércoles 30

CLUB SERRA.— El Club Serra de Mérida está circulando invitaciones para su Convención Distrital de Primavera, que comenzará mañana jueves en esta capital y concluirá el sábado 3 con la participación de los clubes de Oaxaca, Jalapa, Acapulco y Puebla. Son invitados de honor los doctores Fernando Ruiz Solórzano, arzobispo de Yucatán; Ernesto Corripio Ahumada, arzobispo de Oaxaca y presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana; Octaviano Márquez Toriz, arzobispo de Puebla; Emilio Abascal Salmerón, de Jalapa; José Pilar Quezada, obispo de Acapulco, y Manuel Castro Ruiz, obispo auxiliar de Yucatán.

(De “Diario de Yucatán” número 15,797)

Jueves 1

NUEVO CINEMA.— Los señores Juan y Luis Gené, directores de Empresa Fantasio, S.A., están circulando invitaciones para la inauguración de su nueva sala de espectáculos Fantasio, que tendrá lugar mañana, a las 12 horas, en la sala sita en el parque Cepeda Peraza.

GRADUACIÓN.— Un estimable abogado yucateco que se ha distinguido por su afán de superación y su militancia activa en los campos de la ciencia jurídica, el periodismo y la lucha cívica en defensa de las causas nobles obtuvo anteanoche el título de Doctor en Derecho. Se trata del licenciado Francisco Peniche Bolio, quien a las cualidades mencionadas une la de una ejemplar labor docente, pues desde hace más de cuatro años sirve la cátedra de “Introducción al estudio del Derecho” en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma. El licenciado Peniche Bolio realizó sus estudios de doctorado de 1964 a 1966, habiendo presentado las ocho tesis reglamentarias de igual número de materias. El licenciado Peniche Bolio nació en Mérida el 23 de abril de 1926, hizo sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Montejo, los preparatorios en la Escuela Preparatoria Libre de Yucatán incorporada a la UNAM y los profesionales en la Escuela de Derecho de la Universidad de Yucatán.

AVISO.— Hoy, Día del Trabajo, el personal de este periódico disfrutará de asueto y con tal motivo el Diario no se publicará mañana.

(De “Diario de Yucatán” número 15,798)

Sábado 3

JUEGOS UNIVERSITARIOS.— Anteanoche se efectuó en el Estadio Salvador Alvarado la inauguración de los V Juegos Deportivos Universitarios de Invitación. Las autoridades fueron recepcionadas por Francisco Repetto Milán, rector de la Universidad de Yucatán; Lizardo Zumárraga, presidente de los V Juegos, y el personal organizador. A las 20:15 horas se inició el desfile, tomando parte más de 25 escuelas de Mérida, Motul, Valladolid, Muna y Ticul. La sorpresa de la noche la dieron el Instituto Tecnológico de Mérida y el Seminario Conciliar, que por primera vez participa en estos eventos. Félix Caballero, campeón estatal de marcha olímpica, dio una vuelta a la pista del Estadio con el Fuego de la Amistad y el Deportivismo y prendió el pebetero. El licenciado Repetto coronó a la reina de los Juegos, Yolanda Lara Solís, y la soberana de las competencias anteriores, Patricia Calderón Pinto, le hizo entrega del cetro. La primera competencia fue la final de los 800 metros planos, categoría secundaria.

(De “Diario de Yucatán” número 15,799)

Vida social

Matrimonio Riancho Seguí-Guzmán Molina. En solemne ceremonia efectuada el 26 de abril de 1969 en la capilla de las Reverendas Madres de Maryknoll, unieron sus vidas los jóvenes señorita Eugenia Guzmán Molina y Jorge Alberto Riancho Seguí, pertenecientes a conocidas y estimadas familias de la sociedad meridana. Impartió la bendición nupcial el presbítero Álvaro García Aguilar. Los recién casados salieron en viaje de bodas a Acapulco y México, donde fijaron su residencia.

Enlace Acevedo Menéndez-Macari Casares. El arzobispo Fernando Ruiz Solórzano se dignó impartir el 30 de abril de 1969 la bendición nupcial al joven abogado Francisco Javier Acevedo Menéndez y a la señorita María Eugenia Macari Casares, en el templo de El Jesús. Estuvieron presentes en la ceremonia el obispo auxiliar Manuel Castro Ruiz y el rector del Seminario, monseñor Juan Arjona Correa, y asistieron al Arzobispo en el altar los presbíteros José María Casares Ponce, tío de la desposada; Álvaro García Aguilar y Francisco Montañez Jure. En su residencia de la calle 58-A, cercana a la glorieta de San Fernando, la familia de la desposada ofreció después, para más de mil invitados, espléndida recepción en honor de los contrayentes, que salieron de luna de miel a Miami y Puerto Rico.

Matrimonio Tur Peña-Rodríguez Losa. En Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Itzimná), la señorita Dulce María Rodríguez Losa y el joven Gonzalo Tur Peña, pertenecientes a conocidas familias, unieron sus vidas el 2 de mayo de 1969. Impartió la bendición nupcial el presbítero Antonio Novelo Carrillo. Después de la ceremonia los invitados se trasladaron a la casa de los padres de la desposada, donde se ofreció una recepción en honor de los recién casados, que salieron de luna de miel a Miami y Nassau.

Boda Vadillo Briceño-Atoche Diéguez. De manos del presbítero Manuel Torres Heredia, el 2 de mayo de 1969 recibieron la bendición nupcial en la iglesia de Santa Ana los jóvenes señorita Eloísa de Jesús Atoche Diéguez y doctor Francisco José Vadillo Briceño, pertenecientes a conocidas familias. Los recién casados salieron de luna de miel a Isla Mujeres, Cozumel y México, donde fijaron su residencia.