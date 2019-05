La semana hace 50 años

Una lluvia de hielo causa estragos y pánico en Ixil.

El Departamento de Seguridad Pública del Estado abre el desfile del 5 de mayo.

Patricio Espinosa y Gerardo Millet, a la final de tenis.

“Excelsior” revela la inconformidad de los priístas de Yucatán contra el gobernador.

Incendio

Del domingo 4 al sábado 10 de mayo de 1969

Domingo 4

NEOCOMULGANTES.— Ayer por la mañana, en la capilla de las Reverendas Madres de la Cruz recibieron por primera vez el sacramento de la Eucaristía los niños Carlos Enrique, Ileana María, Silvia del Carmen y María del Rosario, hijos de los esposos Carlos Ancona Pérez y Rosario Ferráez Novelo. Fueron padrinos de los neocomulgantes, respectivamente, Alonso Cámara Peón e Ivette Roche Ancona de Cámara, Jorge Millet Rendón y Sara Ancona Cámara de Millet, Jorge Ceballos Ancona y Carmen Ancona Pérez de Ceballos, y Enrique Ferráez Padilla y Lenny Beatriz Ferráez Novelo. Después se obsequió a los invitados con espléndido desayuno.

Lunes 5

TORMENTA.— Un cuarto de hora de terror vivió ayer Ixil, entre las 4:20 y 4:35 de la tarde, al caer una lluvia de hielo que causó serios daños y virtualmente arruinó unas 80 casas. Después de que se formaron raras y densas nubes negras, se oyeron extraños ruidos procedentes del cielo, que fueron paulatinamente cobrando intensidad; se desató luego fuerte viento y enseguida comenzó a caer granizo. La lluvia de hielo se convirtió pronto en bombardeo y el terror se apoderó de todos los habitantes, al ver que los techos de sus casas de láminas de cartón eran perforadas por esas “piedras” heladas. Se calcula que el peso promedio de los trozos de hielo que cayeron era de 250 gramos, aunque unos aseguran que en sus casas y patios cayeron hasta de medio kilo, como se comprobó después por los enormes boquetes que acusaban los techos de sus viviendas. En el momento en que estaba más fuerte el “bombardeo” muchos se refugiaron debajo de sus mesas y los que tienen roperos allí ocultaron a sus hijos, otros rezaron y muchos se ocultaron debajo de rollos de guanos. El ganado corría despavorido y bramando. Se hizo un memorial dirigido a las autoridades, principalmente al gobernador, para pedir una ayuda para los damnificados.

NEOCOMULGANTES.— En la capilla de las Reverendas Madres Trinitarias recibieron ayer por primera vez el Pan de los Ángeles, de manos del canónigo Fernando Ávila Álvarez, los niños Gabriela y Felipe, hijos de los esposos CPT Felipe Solís Ancona y Guadalupe Mier y Terán Lejeune, quienes ofrecieron después un desayuno en la misma residencia trinitaria. Son padrinos de los neocomulgantes los jóvenes Rosa María Mier y Terán Gutiérrez y Joaquín Mier y Terán Puerto.

Martes 6

CINCO DE MAYO.— La parada cívica militar con que ayer por la mañana se conmemoró la gloriosa batalla de Loreto y Guadalupe, en Puebla, revistió, como en años anteriores, gran colorido y vistosidad. Además, como un eco a las palabras del general Ignacio Zaragoza: “Las armas mexicanas se han cubierto de gloria”, después de expulsar a los franceses en la batalla del 5 de mayo, 3,372 soldados del Servicio Militar Nacional hicieron juramento a la bandera. El desfile, encabezado por un contingente del Departamento de Seguridad Pública del Estado, llegó hasta el Palacio de Gobierno a las 8:33 de la mañana. Desde el balcón de Palacio, el gobernador del Estado, Luis Torres Mesías; el alcalde Víctor Manuel Correa Rachó y el comandante de la 32a. Zona Militar, general Andrés Bocanegra, Martínez, junto con otros funcionarios civiles y militares presenciaron el desfile. Tocó al contingente de la Universidad de Yucatán presidir la marcha de escuelas.

Miércoles 7

EL CASO IZAMAL.— El abogado Wílbert Marín Fierros, fiscal adscrito al Juzgado 2o. de Defensa Social en el Estado, resolvió, en escrito formulado el 24 de abril último, no ejercitar la acción penal correspondiente en relación con la denuncia presentada por el diputado federal Juan Manuel Gómez Morín y en la cual manifiesta la comisión de los delitos de lesiones en las personas del mismo denunciante y Tomás Vargas Sabido, Carlos Muñoz Heredia, Carmen Robleda de Solís, Rodolfo Castillo Gómez, Fernando Catzín Tzab, Gustavo Caamal Brito, Saúl Velázquez Rojas y Gregorio Poot Hoil, y el de daño en propiedad ajena en perjuicio del mismo denunciante, Tomás Vargas Sabido, Pavimentos Mexicanos, S.A., y en contra del Ayuntamiento de Izamal, y robo en perjuicio del Ayuntamiento Izamaleño de Carlos Muñoz Heredia, ilícitos todos imputados a quien resulte responsable. El abogado Marín Fierros determinó la no procedencia del ejercicio de la acción persecutoria, en virtud de no cumplirse los requisitos de procedencia que establecieron los artículos 16 constitucional y 96 del Código de Procedimientos Penales en el Estado.

Jueves 8

INCENDIO.— Un pelafustán le prendió fuego ayer al techo de paja de la cantina “Cruz de Gálvez”, ubicada en el cruzamiento de las calles 65 y 28, porque el propietario no le obsequió una botella de licor. El hecho ocasionó graves daños a la cantina y a una panadería próxima. El propietario del establecimiento, Lorenzo Cervera, manifestó que ayer por la tarde tres sujetos que dijeron ser estudiantes ingiriendo aguardiente en el local, pero ya alcoholizados, exigieron una botella de licor; que, al negárseles, los sujetos se retiraron; pero que momentos después uno de ellos se introdujo por el patio con un trapo impregnado de gasolina, le prendió fuego y lo lanzó sobre el techo de huano y se dio a la fuga. Cervera agregó que anteayer inauguró su bar, por lo que desconoce a los vecinos del rumbo.

RECITAL.— Una selección de “Pequeños poemas en prosa”, escritos por Charles Baudelaire, serán presentados por primera vez en nuestra ciudad en forma coral. Las funciones se efectuarán en el Teatro del Seguro Social el viernes, sábado y domingo próximos, a las 21 horas. La entrada será gratuita y las personas interesadas pueden solicitar sus invitaciones en el local de la Alianza Francesa de Mérida (58 por 53). El grupo coral está integrado por María Teresa Monroy, Elvia Rodríguez Cirerol, Raúl Vales, Jorge Heredia y Mario Polanco, bajo la dirección de Nicolás López Rodríguez.

Viernes 9

DEFUNCIÓN.— De manera repentina y a la edad de 88 años, ayer en la madrugada dejó de existir en esta capital doña Carlota Pacheco Zetina, viuda del profesor Artemio Alpizar Ruz y tronco de conocida familia. El sepelio ha sido dispuesto para hoy a las 10, hora a que partirá el cortejo de la casa número 498 de la calle 72. La inhumación se efectuará en el Panteón Florido. sus hijos Carlota de Granados, Edit, Artemio, Leonor viuda de Echazarreta, Aída de Domínguez, Enrique, ingeniero Benito, Gladis de Cervantes, Effi de Martínez y Ligia de Aguilar; hijos políticos Julio Granados, María de los Ángeles Carrillo, ingeniero Pedro Domínguez Gómez, Nelly Torres, Miguel Cervantes Ahumada, Rogerio Martínez y Manuel Aguilar; nietos y demás deudos reciben el pésame de las personas de su amistad.

TENIS.— Patricio Espinosa y Gerardo Millet Palomeque se impusieron ayer en las semifinales a sus respectivos oponentes Jorge Medina y Eduardo Monforte y obtuvieron la oportunidad de disputar hoy la final del torneo de tenis del Club Campestre. Espinosa había vencido a Ricardo Goff 6-1 y 6-2. En las semifinales le ganó a Medina 6-2 y 6-2. Millet superó al representante del Círculo Deportivo Bancario en peleado encuentro 4-6, 6-2 y 9-7.

Sábado 10

PRI.— MÉXICO (Especial).— Han causado y continúan ocasionando los más diversos comentarios ciertas impresiones que se atribuyen al presidente nacional del PRI, Alfonso Martínez Domínguez, con respecto a su reciente visita a Yucatán, impresiones que, externadas por conducto de dirigentes priístas, publicó la prensa de esta capital. Refiriéndose a la gira de Martínez Domínguez por Yucatán, el diario “Excelsior” publicó lo siguiente: “Comprobó, directamente, cuál es la situación del PRI. La impopularidad manifiesta del gobernador Luis Torres Mesías; el pleito personal que existe entre quienes dirigen Cordemex y el Banco Agrario; la participación que el clero político tiene o ha tenido en la política local; cuál es la fuerza verdadera de Acción Nacional; el deseo de los jóvenes yucatecos de que se les abran las puertas del Institucional; el interés que priva en todos los sectores ante los problemas estatales y, también, la sucesión gubernamental. Y, contra lo que supone Torres Mesías su insistente presencia al lado de Martínez Domínguez en toda la gira por el Estado, no cambia en nada la opinión que de él se tiene como principal responsable de que el PRI atraviese en Yucatán por una difícil situación política. El jerarca del PRI regresará a Yucatán en una gira de auscultación, quizá en julio, para cambiar impresiones con los diversos grupos —políticos o no— del Estado y hacer la selección del candidato que postulará a gobernador”.

SEMBRADORES.— Tres nuevos socios engrosaron las filas del Club de Sembradores de la Amistad de Mérida, en el Club Campestre, durante la sesión-cena extraordinaria que, con asistencia de damas, se efectuó anoche en ese local. Alrededor de las 22 horas, el presidente de los Sembradores de Mérida, Alejandro Gómory Aguilar, tomó la protesta a Rubén Gutiérrez Tolentino, Alberto Bulnes Guedea y Henry Boyancé Cervera. Alfonso Garza, secretario ejecutivo de la Asociación Internacional de Clubes de Sembradores de la Amistad, dio lectura a un discurso que encierra la síntesis de lo que un Sembrador debe representar en la sociedad a la que pertenece.

TENIS.— Patricio Espinosa Ávila se coronó anoche en el Club Campestre de Mérida campeón juvenil de tenis, al derrotar a Gerardo Millet 6-0 y 6-3. Patricio ganó la copa a base de boleos seguros y rápidos remates. Con su triunfo será Espinosa quien represente a Yucatán y al Sureste en próximo torneo nacional que se efectuará en la metrópoli.

Vida social

Boda Villarreal Guerra-Vidal Carrillo. En Santa Lucía, contrajeron matrimonio el 3 de mayo de 1969 la señorita María Teresa Vidal Carrillo y el señor Alfonso Villarreal Guerra, pertenecientes a conocidas familias. El presbítero Antonio Pech impartió la bendición nupcial. Los recién casados salieron de luna de miel a Acapulco y Cuernavaca.

Enlace Casarín Mejía-Sánchez Vargas. En solemne ceremonia celebrada el 3 de mayo de 1969 en la iglesia de la Sagrada Familia, unieron sus vidas los jóvenes señorita Lourdes Sánchez Vargas y Óscar Casarín Mejía, pertenecientes a estimables familias. Impartió la bendición nupcial el presbítero Álvaro García Aguilar. Terminada la ceremonia, los invitados se trasladaron al Club de Leones, donde se ofreció una recepción en honor de los nuevos esposos, que salieron de luna de miel a Puerto Vallarta, Mazatlán, La Paz, Baja California y México, donde fijaron su residencia.

Matrimonio Menéndez Navarrete-Preciat Mendicuti. En la iglesia de la Sagrada Familia, unieron el 5 de mayo de 1969 sus vidas la señorita Ana María Preciat Mendicuti y el joven Manuel Ramiro Menéndez Navarrete. La desposada entró en el recinto acompañada de su padre, Lizardo Preciat Bolio, y precedida de su paje, la pequeña María Lorena Menéndez Losa, y sus damas Margarita y Gabriela Preciat Mendicuti, Ileana Arce Barrera y Pilar Coldwell Álvarez, madrinas de lazo, ramo y arras y anillos. El oficiante de la misa, presbítero Pastor Escalante Marín, bendijo la unión. Los recién casados salieron de luna de miel a Miami.

Boda De Zavala Medina-Lago Ancona. De manos del presbítero Miguel Ángel Castillo recibieron la bendición nupcial el 9 de mayo de 1969 en la Candelaria, los jóvenes señorita María Teresa Lago Ancona y Carlos Renán de Zavala Medina, pertenecientes a conocidas y estimables familias. Los recién casados salieron de luna de miel a Cozumel, Isla Mujeres y San Francisco.