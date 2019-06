La semana hace 50 años

Desmanes en el Centro a cargo de jóvenes liderados por la Federación Estudiantil Yucateca.— Denuncian el intento de quitarle la Policía de Mérida a la Comuna.— Fallecen Carlos A. Madrazo y el tenista Rafael Osuna en un accidente aéreo.— Se funda la Cámara Junior de Mérida Norte

Del domingo 1 al sábado 7 de junio de 1969

Domingo 1

HOMENAJE.— Ayer por la tarde, en la S.I. Catedral el obispo y vicario capitular Manuel Castro Ruiz ofició una misa de acción de gracias por las bodas de oro magisteriales de la señorita profesora Ana María Medina Domínguez. Las alumnas de la ameritada maestra ocuparon la parte central del templo y las ex alumnas y amistades, las naves laterales. El Obispo, con ornamentos rojos correspondientes al tiempo de Pentecostés, dijo en su homilía: “Cincuenta años significan muchos desvelos, muchas energías gastadas en esta labor del magisterio. Yo invito a ustedes alumnos y ex alumnos del colegio y amigos de la maestra a darle gracias a Dios por lo que le ha permitido hacer en 50 años y pedirle nuevas bendiciones para ella”. Después, el presbítero Carlos Heredia Cervera comunicó que Su Santidad Paulo VI había enviado su bendición papal a la señorita Medina Domínguez y el doctor Castro Ruiz explicó que los asistentes ganarían indulgencia plenaria con solo comulgar y confesar ocho días antes y después del acto. Al finalizar la misa, que fue armonizada por el coro del maestro Cesáreo Chan Blanco, el presbítero Heredia dirigió la renovación de las promesas de Bautismo. Por la noche, la profesora Medina Domínguez recibió el homenaje de una velada en el Teatro Peón Contreras.

NUEVO ABOGADO.— En la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Yucatán, el viernes pasado presentó lucido examen en opción al título de Abogado el estudioso joven Carlos Raúl Zapata Rubio. Ante el sínodo que lo examinó y aprobó por unanimidad —integrado por Rubén Bolio Pastrana, José López Manzano, Pedro Solís Aznar, Antonio Rubio González y Raúl Vallado Peniche—, el sustentante presentó como tesis la “Importancia de los órganos de las relaciones internacionales en el Derecho Internacional Público”. Después del examen, el nuevo abogado y sus padres, esposos Carlos R. Zapata y María Rubio, recibieron los parabienes de sus sinodales y amigos y luego festejaron el suceso con un convivio en céntrico restaurante.

CÁMARA JUNIOR.— Anoche a las 22:40, en el Palacio Cantón nació oficialmente la Cámara Junior de Mérida Norte, A.C., cuando su presidente Guillermo Castro Galaz recibió la carta constitutiva de la agrupación de manos del ingeniero Alberto Zarzueta Beltrán, vicepresidente para desarrollo del Comité Ejecutivo Nacional Junior. Para conmemorar la ocasión, al mediodía la Mérida Norte entregó al correccional de Petcanché un equipo de enseñanza con valor de diez mil pesos.

Integran la primera directiva, entre otras personas, el vicepresidente Pedro Góngora Paz, el secretario José Blanco Palma, el tesorero Orlando Alberto Paredes Lara, el comisario Raúl Espadas Cantón y el coordinador Luis Humberto Molina Santana.

Lunes 2

DEFUNCIÓN.— Después de larga dolencia y a la edad de 88 años, en la madrugada de ayer se desligó de la vida en esta capital don Enrique Pasos y Pasos. Tronco de conocida y estimada familia, el extinto fundó la acreditada casa que hoy funciona con la razón social de Pasos Peña, S.A., y era, al morir, el presidente de su Consejo de Administración. El sepelio se efectuó ayer mismo a las cinco de la tarde, en el Panteón Florido. Su viuda María Jesús Peña Fajardo, hijos Enrique, Isabel de Mendoza y Elsa de Solís; hijos políticos Isabel Millet Rendón y Juan Antonio Solís Domingo; hermana Rafaela de Pérez y hermano político Epifanio Pérez Quijano, nietos Pasos Millet, Mendoza Pasos y Solís Pasos, y demás deudos reciben las condolencias de las personas de su amistad, a las que unimos cordialmente la nuestra.

INCONCIENCIA.— MÉXICO (France Press).— El ex presidente Adolfo López Mateos cumplió anteayer dos años de completa inconciencia. El estadista sufrió un ataque cerebral el 31 de mayo de 1967 y desde entonces lleva una vida puramente vegetativa. Tras una larga hospitalización fue llevado a su domicilio, donde experimenta leves mejorías seguidas de crisis.

Martes 3

FESTIVAL.— El Instituto Potosino de Bellas Artes, bajo la dirección del ameritado pintor Raúl Gamboa Cantón, ofrecerá del 6 al 8 de junio en San Luis Potosí un festival de arte que consistirá en conciertos, exposiciones pictóricas y conferencias que revisten gran interés cultural. Para participar en esos eventos se ha invitado al Instituto Veracruzano de Bellas Artes, a cargo del maestro Daniel Ayala Pérez, quien en compañía de su esposa, la soprano veracruzana Margarita Lagos, y su hija Paula Margarita saldrá el jueves 5 hacia la mencionada ciudad. El maestro Ayala sustentará ahí una conferencia con el tema “La música indígena de México, principalmente la de los mayas”.

Miércoles 4

BODAS DE PLATA.— Ayer, con una misa que ofició el presbítero Joaquín Ricalde Sansores en la capilla del Colegio “Jenaro Rodríguez Correa”, celebraron el vigésimoquinto aniversario de su matrimonio los señores doctor Mario Erosa Cámara y Elsa Burgos Fajardo, en compañía de sus hijos Mercedes de Patrón, Elsa Beatriz, Mario, Carlos José, Gilda María y Alberto Patrón Pachón, y nieta Mercedes María Patrón Erosa.

FALLECIMIENTO.— Después de breve dolencia y pasada ya la frontera de los ochenta años, ayer a primera hora de la mañana rindió el último aliento de la viuda en la ciudad de México, donde residía desde hace más de tres décadas, doña María Ibarra Alonso de Molina, dama perteneciente a una antigua familia de la sociedad meridana, en cuyo seno disfrutó siempre de merecida estimación. Su viudo Gustavo Molina Font, hijos Hilda, Cecilia, Juan Francisco, Alicia, Gustavo y Oswaldo; hijos políticos, nietos y demás deudos están recibiendo las condolencias de las personas de su amistad, a las que asociamos cordialmente la nuestra. El sepelio se efectuará hoy a las 11 a.m.

Jueves 5

TRAGEDIA.— MONTERREY.— A unos 23 kilómetros al suroeste del aeropuerto de esta ciudad, donde comenzó a llover a las 4 a.m., se estrelló ayer por la mañana contra un muro rocoso de unos mil metros de altura en el cerro de Los Frailes un jet Boeing 727 de la Compañía Mexicana de Aviación que volaba de la capital de la República a Monterrey con 72 pasajeros y siete tripulantes. La nave, en la que viajaban el ex presidente del PRI Carlos A. Madrazo, su esposa Graciela Pintado, el director de Tránsito federal Raúl Chapa Zárate y el tenista Rafael Osuna, prácticamente se desintegró debido al formidable impacto. No hay sobrevivientes.

BOXEO.— Un sabor amargo dejó a los fanáticos el programa de anoche en la Plaza Mérida por la baja calidad de los dos veracruzanos que trajeron para las peleas principales. El Piteco Sánchez, después de tres asaltos en que exhibió que tiene pocos atributos de boxeador, fue noqueado en el cuarto con un izquierdazo del Torero Bracamonte. El jarocho cayó para la cuenta de protección, pero se levantó en tan malas condiciones que el árbitro intervino y concedió el triunfo al local. En el otro pleito estrella, el Ventarrón Aguilar, aunque con hechuras de coliflorista, se derrumbó para la cuenta definitiva en el segundo episodio cuando Rach Cámara le pescó la quijada con un sólido derechazo. Fue también un bocado fácil de digerir para el Acorazado de Santiago.— Juan Brea.

Viernes 6

MISA PONTIFICAL.— Particularizada por la asistencia de 74 señores mayas quintanarroenses, ayer a las 17 horas ofició el obispo y vicario capitular Manuel Castro Ruiz un solemne misa pontifical con motivo de la fiesta de Corpus Christi en la S.I. Catedral. Los invitados del doctor Castro Ruiz, precedidos por el general y sacerdote Juan B. Poot —quien portaba un estandarte de seda blanca con una cruz al centro y, debajo de ésta, la leyenda Chancah bordada en hilo verde—, entraron al sagrado recinto por la Puerta del Perdón y se situaron en la parte delantera de la nave central. Concluida la misa Te Deus Laudamus, el doctor Castro Ruiz encabezó la procesión con el Santísimo por el interior del templo. Los invitados participaron también en la ceremonia situándose detrás del palio que sostenían cuatro seminaristas sobre el Obispo, que llevaba la Custodia. A los costados de la iglesia, en altares previamente dispuestos, el Obispo impartió la bendición con el Santísimo y, finalmente, en el Altar Mayor. Los visitantes se retiraron a orar en la capilla del Santísimo acompañados del padre Walter Winrich, misionero de Maryknoll. El doctor Castro Ruiz les recordó el deseo de Cristo de que seamos hermanos y les ofreció una visita. El canónigo Macario Palma Coral tradujo al maya sus palabras.

Sábado 7

DESMANES.— Grupos de muchachos dirigidos por líderes de la Federación Estudiantil Yucateca perturbaron ayer el orden en céntrico sector de esta capital, bloquearon calles, rompieron semáforos, chocaron dos veces con la Policía, trataron de incendiar una camioneta y cometieron otros desmanes. Durante los disturbios, protagonizados por un centenar de jovenzuelos, hubo disparos de bala y lanzamientos de bombas de gases lacrimógenos y cocteles Molotov, entre otros proyectiles. Que se sepa, no hay lesionados, aunque a uno de los gamberros se le incendió parcialmente el pantalón al arder antes de tiempo la bomba que tenía en las manos. Los desórdenes comenzaron al mediodía y concluyeron poco después de las tres de la tarde, cuando el grueso de los muchachos se refugió en el local de la FEY, bien provisto de bombas de gasolina, petardos y combustible. Poco antes, un grupo de vándalos atropelló a nuestro fotógrafo Isidro Ávila, refugiado en una casa particular, y lo despojó del rollo de película con las fotos que había tomado de los desmanes. El jefe de la Policía de Mérida, capitán Humberto Cabrera Cámara, manifestó que los incidentes, prefabricados, tuvieron como motivo la negativa de la PM a conceder licencia para manejar a Mario Duarte Cusí, de 14 años. El alcalde Víctor Manuel Correa Rachó declaró que los desórdenes fueron instigados por agitadores políticos que siempre buscan la manera de hostilizar al Ayuntamiento y conspiran ahora para quitarle la Policía de Mérida a la Comuna. Voceros de los protagonistas de los desórdenes dijeron que las causas de los sucesos fueron que la PM no los trata bien y no les disminuye las multas como ellos desean.

Vida social

Boda Arrigunaga Ancona-Ponce Torres. En la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Itzimná), unieron sus vidas el 6 de junio de 1969 la señorita Adriana Ponce Torres y el joven Alonso Luis Arrigunaga Ancona, pertenecientes a conocidas y estimables familias de la sociedad meridana. Impartió la bendición nupcial el padre Sergio Maciel Espinosa, misionero del Espíritu Santo. Los recién casados salieron hacia Acapulco en viaje de luna de miel y fijaron su residencia en la capital de la República.