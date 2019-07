La semana hace 50 años

Un mitin del PRI termina en desórdenes en Hunucmá.— Se despide William N. Harben, cónsul de Estados Unidos en Mérida.— Inauguran una tienda especializada en vender carnes finas.— Colonia Yucatán es el campeón estatal de fútbol de 1969.— Invisten a Carlos, Príncipe de Gales

Los jóvenes José Berrón McGrégor y señorita Beatriz Eugenia Bolio Ceballos el día de su enlace religiosoel 28 de junio de 1969 en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Impartió la bendición nupcial el presbítero Jenaro Cervera Ceballos

Domingo 29

CLAUSURA.— El Instituto Benjamín Franklin de Yucatán clausuró anoche sus cursos de inglés con la entrega de diplomas a los alumnos que terminaron el curso avanzado y a los que concluyeron el curso regular. El consejero del instituto, Alberto García G. Cantón, pronunció un discurso en que destacó la utilidad y necesidad del idioma inglés en las diversas partes del mundo. Acto seguido, las voces y guitarras de los alumnos Carmen Dáger Abraham, Manuela Calderón Cecilio y José Erosa Vázquez ofrecieron las melodías de actualidad “Ésos fueron los días”, “O quizá simplemente te regale una rosa” y “Lo mucho que te quiero”. Maynard G. Clayton, director, entregó diplomas a los alumnos graduados y los estudiantes Yadira Medina Hoil y Miguel Piña Taboada interpretaron la Danza Mexicana. María Luisa Cortés Briceño pronunció luego, en representación de los graduados, el discurso de despedida.

PAPELERÍA.— Leopoldo González, gerente general de la Papelería San Agustín de la metrópoli, inauguró ayer la Papelería Salomón, al cortar la simbólica cinta. La nueva papelería está instalada en el predio 481 de la calle 63, en un local de tipo colonial, cuyo acceso está enmarcado por un portón de madera labrada. Tiene un vestíbulo en el que se advierte marcado contraste entre los modernos muebles y las antiguas paredes que ostentan un lienzo alusivo a la primera elaboración de papel en América. La papelería distribuirá papel para impresión, escritura y envoltura, cartoncillos y cartulinas. Asistieron a la ceremonia, entre otras personas, los señores Anís Macari Canán, Alejandro Abud, Jorge y Habib Becil, Jorge A. Jorge, Ángel Suárez, Rolando Díaz y Díaz, Juan R. Mena y Jorge Aguilar y Aguilar. Los invitados fueron obsequiados con tacos de cochinita, refrescos, cervezas y licores finos.

SUPER CARNES TULIP.— Anoche, el padre Alberto Reyes, S.J., bendijo el flamante local e instalaciones de Super Carnes Tulip, S.A., empresa que, según informan sus propietarios, se especializará en la venta de carnes finas que satisfagan el paladar más exigente. La nueva empresa, que abrirá sus puertas al público mañana lunes cuenta con la moderna maquinaria que hace posible el corte, terminado y alta calidad que distinguen a los productos Tulip. Los dirigentes de la empresa, Francisco Loret de Mola Solís y Francisco y Emilio Loret de Mola Díaz, obsequiaron con exquisito ambigú.

Lunes 30

FÚTBOL.— Con dos goles del veloz extremo derecho Lorenzo Salas, Colonia Yucatán se coronó campeón estatal de fútbol 1969, en el encuentro estelar disputado ayer por la tarde en el Estadio Salvador Alvarado. El encuentro fue muy peleado por ambos bandos, pero la expulsión del contador Rafael Casellas, quien agredió a Juan Ortega, contó mucho en la victoria colonial, ya que Casellas es uno de los pilares del ECA. Mario González también fue expulsado por propinarle un puntapié al árbitro Manuel Negroe, quien actuó con la suficiente energía y sus decisiones siempre fueron justas. El tercer expulsado fue el contador Arístides Rodríguez al agredir al portero Carlos Heredia. Lo único lamentable del campeonato fue la ausencia de los dos equipos más fuertes, pero fue ameno y triunfó el mejor.

Martes 1

CÓNSUL.— “En Yucatán, lo que me impresionaba más era el pueblo. Un pueblo que ha aprendido el secreto de vivir en paz entre sí, con extranjeros y con la naturaleza. Mi cargo aquí fue muy fácil por la gentileza y el espíritu de entendimiento que encontré en todos, funcionarios y personas privadas con que he trabajado”. Con las palabras que anteceden, el cónsul de Estados Unidos en Mérida, William N. Harben, describió las impresiones que se lleva de Yucatán durante la cena de despedida que, ayer en el local del Club Rotario, le ofrecieron representantes de la industria, la banca y el comercio. El señor Harben manifestó que después de tres años en Yucatán partirá el 5 de julio hacia Moscú, donde prestará servicios como agregado de intercambio científico a la embajada de su país. En su lugar vendrá Douglas O’Connell, quien ha estado en España, Colombia y Francia y ahora se encuentra en Washington.

Miércoles 2

INVESTIDURA.— CAERNARVON, Gales (AP).— Carlos de Windsor, el próximo rey de Inglaterra, fue investido ayer formalmente como Príncipe de Gales entre los vítores de varios centenares de miles de seguidores, pero también entre estallidos de bombas y amenazas de violencia por extremistas galeses que exigen la independencia. La reina Isabel II colocó la corona principesca sobre la cabeza de su hijo de 20 años de edad en el patio del antiguo Castillo de Caernarvon y seguidamente le entregó la capa, el anillo, el cetro de oro, la espada y “carta patente” de sus derechos nobiliarios.

PROTECCIÓN.— Mauro León Herrera pidió ayer al Juez de Distrito en el Estado el amparo de la Justicia Federal contra su desafuero y separación de su cargo como diputado propietario en funciones del Primer Distrito Electoral del Estado, para el cual fue electo por el pueblo de Mérida en los comicios del 26 de noviembre de 1967. En su demanda, el promovente señala como autoridades responsables a la Tercera Diputación Permanente del Congreso, la Legislatura, el jefe del Ejecutivo y el procurador general de Justicia del Estado.

LEONES.— Anoche, en su local de la avenida Colón, el Club de Leones ofreció una sesión cena durante la cual tomó posesión la nueva directiva integrada por Gustavo Reyes, presidente; Augusto Salías, primer vicepresidente; Salim Abraham, segundo vicepresidente; Armando Corona Guerrero, tercer vicepresidente; Carlos Mañé Díaz, secretario; Rubén Flota Contreras, prosecretario; Wílbert Mézquita Canto, tesorero; Alfonso Medina Medina, protesorero; vocales Manuel Améndola Ruiz, Francisco Espinosa Maldonado, Augusto Canto López, Francisco J. Ricalde, Miguel A. Castillo, Alberto Bolio, Raúl Sobrino Canto, Mario Pérez Rosel, Jorge Mendoza Blanco y Hernán Bautista; tuercerrabos, Arturo Iglesias; domador, Álvaro D. Pérez, y reina, Elda Rosa Améndola Ávila.

Jueves 3

DESÓRDENES.— HUNUCMÁ.— Serios desórdenes se registraron anteanoche en esta villa: fueron incendiados un puesto de refrescos y el domicilio del líder Juventino Uc Pat, asaltado el local del Partido Revolucionario Institucional y volcada una camioneta en que habían llegado de Mérida varios delegados políticos del mismo PRI. Los desmanes comenzaron al iniciarse un mitin del PRI. Apenas el primer orador subió a la tribuna, la gente comenzó a abuchearlo, disgustada, según se informa, por el procedimiento empleado para renovar la directiva de una Liga local, sin tomar el parecer de los miembros de la misma. Parece que grupos de ejidatarios también estaban inconformes por el mismo motivo, por lo cual la concurrencia no quiso oír a los oradores señalados para hablar en el mitin y después, frente al Palacio Municipal, fue volcado el vehículo de los dirigentes del PRI. Los descontentos prendieron fuego acto seguido al puesto de refrescos y luego se dirigieron al local del PRI donde entraron por la fuerza y destruyeron unas máquinas de coser y varias hamacas no terminadas. La población vivió momentos de angustia, sobre todo porque se interrumpió el servicio de luz eléctrica.

Viernes 4

AMPARO.— El juez de Distrito en el Estado, Salvador Bravo Gómez, admitió ayer en parte la demanda de amparo que interpuso Mauro León Herrera contra su desafuero y separación de su encargo como diputado propietario. El juez admitió la solicitud de garantías únicamente por lo que respecta al decreto 306 del Ejecutivo, en que éste promulga como decreto el acuerdo del Congreso de desaforar y privar de su encargo al promovente, y a los efectos y consecuencias del decreto.

BAUTIZO Y CONFIRMACIÓN.— En la capilla del Seminario Conciliar y de manos del vicario capitular Manuel Castro Ruiz, anteayer recibió las aguas lustrales y la Confirmación el niño Fernando José, nacido en esta ciudad el 2 de junio, hijo de los esposos Manuel Triay Peniche y Lourdes Novelo Pasos. Son sus padrinos de bautizo sus abuelos paternos Felipe Triay Peniche y Piedad Peniche Monforte de Triay, y de Confirmación, los esposos Fernando Capetillo Carrillo y María Teresa Trejo Castro.

POBLACIÓN.— La población actual de Mérida es de 230,000 habitantes y su capacidad hotelera es de 3,578 personas, según el informe que el Departamento de Turismo en el Estado dio ayer a la publicidad. También consigna que las principales actividades recreativas de la ciudad son: jueves, serenata yucateca en el Parque de los Héroes (Santa Lucía); viernes, concierto de la Orquesta Típica Yucalpetén, en la ermita de Santa Isabel; domingo, concierto de la Banda de Música del Estado en el Parque de las Américas.

Sábado 5

ASTRONAUTAS.— NUEVA YORK (AP).— Supongamos que los astronautas que deberán descender en la Luna dentro de dos semanas traen de regreso a la Tierra algún horrendo virus totalmente desconocido a los terrícolas. Atacaría a los seres de nuestro planeta, que no tienen inmunidad, vacunas o medicinas que los protejan contra él… Una epidemia se propagaría a millones de seres humanos y podría causarles la muerte o afectaría sus capacidades mentales. ¿Una perspectiva probable? No, dicen las autoridades. ¿Pero posible? Sí, añaden, debido a lo poco que se sabe de la Luna. Con ese motivo, los astronautas que saldrán de la Tierra el 16 de julio a bordo de la Apolo 11 serán internados a su regreso en una cuarentena especial por una duración en principio de 21 días, no recibirán ninguno de los tradicionales abrazos y besos ni participarán en desfiles. Las muestras de la superficie lunar que traigan a la Tierra recibirán un cauteloso tratamiento similar.

Vida social

Enlace Berrón Mcgregor-Bolio Ceballos. En la iglesia de Itzimná, contrajeron matrimonio el 28 de junio de 1969 el señor José Berrón McGregor y la señorita Beatriz Eugenia Bolio Ceballos, pertenecientes a conocidas familias de la sociedad emeritense. Impartió la bendición nupcial el presbítero Jenaro Cervera Ceballos. Los contrayentes y sus invitados se trasladaron después al Club Campestre, donde se ofreció un brindis en honor de los nuevos esposos, que salieron de luna de miel a Oaxaca.

Boda Rodríguez Cicero-Carrillo Ancona. En la iglesia de la Sagrada Familia, el 28 de junio de 1969 contrajeron matrimonio el señor Carlos de Jesús Rodríguez Cicero y la señorita María Elena Carrillo Ancona, pertenecientes ambos a conocidas familias yucatecas. Impartió la bendición nupcial el presbítero Álvaro García Aguilar. Los nuevos esposos salieron para Miami e islas del Caribe en viaje de luna de miel.