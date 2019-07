La semana hace 50 años

El director de la Comisión Federal de Electricidad advierte de un colapso en la generación de energía en el país.

Aseguran que después de la Luna el ser humano llegará a Marte.

“La mujer mexicana ya no es dulcecita”, subraya la representante de la belleza nacional.

Muelle Nuevo

Del domingo 6 al sábado 12 de julio de 1969

Domingo 6

NOTA DE DUELO.— Tras breve dolencia, ayer a las 10 de la mañana, de manera repentina y a la edad de 63 años, dejó de existir en esta capital el señor Ricardo Capetillo Menéndez, estimable caballero perteneciente a conocida familia de nuestra sociedad. Ayer mismo, el presbítero Manuel Torres Heredia ofició una misa de cuerpo presente por el eterno descanso de su alma y hoy, a las 8, el presbítero Álvaro García Aguilar oficiará otra. Los funerales han sido dispuestos para hoy a las 10 a.m., hora a que partirá el cortejo de la casa mortuoria, número 504 de la calle 41. La inhumación se efectuará en el Panteón Florido. Por tan sensible pérdida, su viuda Ángela Casares Rosado; hijos Míriam, Ricardo y José Felipe; hijos políticos Rafael Palma Lizama, Gladys Mendoza Encalada y Elizabeth Pasos Millet; hermanos Felipe, Bolivia de Espinosa, Enrique y Pilar de González Tamayo; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás deudos están recibiendo el pésame de las personas de su amistad, al que unimos el nuestro.

EXAMEN PROFESIONAL.— El 23 de junio, en la capilla del Palacio de Minería, sustentó examen profesional para obtener el título de Ingeniero Petrolero el señor Fernando Montalvo Guzmán ante competente sínodo. La tesis presentada con el título “Aplicación de la perforación direccional” mereció el elogio del sínodo. Por tan grato acontecimiento, el ingeniero Montalvo Guzmán, su esposa profesora Guadalupe López Nava y sus padres, Fernando Montalvo Heredia y Carlota Guzmán de Montalvo, están recibiendo las felicitaciones de sus familiares y amigos.

LUNA.— HOUSTON (AP).— El primer vehículo tripulado que descenderá en la Luna se denominará “Eagle (Águila)” y su compañero, que esperará en órbita lunar, “Columbia”, dijeron ayer los astronautas del Apolo 11. El comandante Neil A. Armstrong dijo que no tomó él la decisión de ser el primer hombre que pise la superficie lunar. “No se me dio recomendación ni la di”, expresó, negando la información de que había “ejercido las prerrogativas de comandante” y excluyó a su cotripulante, el coronel de la Fuerza Aérea Edwin E. Aldrin, de convertirse en el primer ser humano que desciende en el satélite. Aldrin, al contestar una pregunta sobre cómo pensaba que podría trabajar en la superficie lunar, dijo que él y Armstrong probablemente encontrarían que el mejor modo de moverse sería dando saltos como canguros.

(De “Diario de Yucatán” número 15,863)

Lunes 7

EN FAMILIA.— HOUSTON (AP).— Los astronautas del Apolo 11 pasaron ayer un tranquilo día con sus familias, el último que estarán juntos hasta que regresen del vuelo, charlando sobre cuestiones relacionadas con el viaje a la Luna. Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins se reunieron íntimamente con sus familiares en sus hogares, próximos al centro de naves espaciales tripuladas.

(De “Diario de Yucatán” número 15,864)

Martes 8

MUELLE.— PROGRESO.— El muelle Héroes Aduaneros de este puerto, más conocido como Muelle Nuevo, no proporciona hoy el servicio que debe dar porque carece de equipo adecuado para el manejo de mercancías. El equipo mecánico data de 1947, año en que, al ser puesto en servicio el muelle, fue dotado de motonetas y grúas que envió la Secretaría de Hacienda. Según se sabe, no fue equipo nuevo, sino traído de Veracruz, donde también ya había prestado servicio. A excepción de una grúa enviada hace año y medio para sustituir a la que cayó al mar, todo el equipo se halla en malas condiciones y el Departamento de Mecánica de la Administración de los muelles pasa por múltiples trabajos para prolongar la vida de tan cansado equipo, que a juicio de personas entendidas ya debe ser jubilado en su totalidad.

(De “Diario de Yucatán” número 15,865)

Miércoles 9

RAYOS LÁSER.— PARÍS (France Presse).— El rayo láser —amplificación de la luz por la emisión estimulada de las radiaciones— sustituirá dentro de poco al clásico bisturí en ciertas operaciones, reveló ayer el hombre de ciencia norteamericano R.J. Rockwell. Miembro del Laser Laboratory del Children Hospital de Cincinnati, Rockwell presentó un documento excepcional en las jornadas internacionales sobre la aplicación médica del láser, que dará la ventaja al cirujano de actuar con más rapidez y “limpieza”, sin correr el riesgo de que el paciente registre hemorragias debido a la incisión del bisturí.

(De “Diario de Yucatán” número 15,866)

Jueves 10

COLAPSO.— MÉXICO (AEE).— En términos claros, avalados en cifras reveladoras de la situación nacional, que no dejan lugar a dudas, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Guillermo Martínez Domínguez, previno al país que si no continúa el proceso de nacionalización e integración de la industria eléctrica la consecuencia será el paro económico. Advirtió que México nacionalizó a tiempo de evitarse un colapso en la economía nacional, ya que los niveles actuales de productividad y eficiencia de la industria eléctrica, en que se apoya el desarrollo, hubieran sido imposibles a través de las viejas empresas extranjeras concesionarias. “Para garantizar a la economía del país la eficiencia indispensable en el abastecimiento eléctrico en los próximos años, es requisito completar la integración de la industria mediante la consolidación del resto de las viejas empresas en el seno de la CFE, institución creada por la revolución mexicana expresamente para nacionalizar la industria y organizarla eficientemente en un gran sistema”.

DEFUNCIÓN EN MÉXICO.— A consecuencia de larga y penosa dolencia y a la edad de 68 años, ayer dejó de existir en la capital de la República el señor Álvaro González Tamayo, caballero perteneciente a conocida y estimable familia de la sociedad meridana, en cuyo seno gozó de general simpatía por su carácter bondadoso y reconocido don de gentes. Ocupó, durante la administración del doctor Torre Díaz, importantes cargos en los Ferrocarriles Unidos de Yucatán y desde hace muchos años trasladó su residencia a la metrópoli, donde prestó sus servicios en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hasta su jubilación. Su viuda María del Pilar Capetillo Menéndez, hijos Alberto, Álvaro y Noemí de Barajas; hermanos doctor Alfredo, Ricardo, Pedro, Humberto, Delia y Carmen de Palomo; hermanos políticos Estela Gómez, Yolanda Rosado, Elsie Méndez, Eugenio Palomo Erosa, y Bolivia de Espinosa, Felipe y Enrique Capetillo Menéndez; nietos, sobrinos, primos y demás deudos están recibiendo las condolencias de sus amistades, a las que unimos la nuestra.

(De “Diario de Yucatán” número 15,867)

Viernes 11

A MARTE.— HUNTSVILLE (France Presse).— Wernher von Braun, creador del cohete Saturno que vehiculará el miércoles próximo la cabina Apolo 11 hacia la Luna, declaró ayer que los estadounidenses aterrizarán en Marte en 1985. “No vamos a la Luna para dormir luego en los laureles”, dijo.

VISITANTE.— Gloria Hernández Martín del Campo, sucesora de Valentina Vales Duarte y Perla Aguirre en el trono de la belleza nacional, dedicó ayer a Mérida dos horas de la lozana inquietud de sus veinte años, antes de salir para Miami Beach a enfrentar su rubia “imagen de la nueva mexicana” a otras setenta reinas que competirán por el centro de Miss Universo.

A Gloria le dicen “imagen de la nueva mexicana”. No por su figura sino por sus opiniones. Su idea de la mujer mexicana se aparta de lo tradicional.

“La mujer mexicana ya no es dulcecita y apagada. Se proyecta más. Es más compañera de su esposo. Ya tiene menos hijos y más separados entre sí. Cuida su figura y sale más con su marido. No es la mujer que nació para casarse y, al conseguirlo, se olvida de sí misma, como si hubiera cumplido una misión importante y no tuviera más que hacer sino cuidar su casa”.

El concurso le causó problemas. “Amistades de papá lo llamaron para censurarme. Nunca una chica conocida había participado en un concurso semejante. Algunas amigas me negaron el saludo. Otras me hicieron comentarios terribles: ‘¿Tú de eso? ¡Pues te creerás mucho..!’. La verdad es que me fui a Washington a estudiar un año y al volver me sentí ajena a León. Lo siento, pero es verdad”.

“Y hoy me siento más ajena todavía. Sí, uso la falda más corta de lo que me aceptan mis amigas, que apenas muestran la rodilla”.

RESERVACIÓN.— NUEVA YORK (AP).— Una abuela trotamundos, un médico espacial en potencia de 16 años y un ejecutivo de seguros de Chicago se han anotado ya para un viaje a la Luna. Figuran entre más de 18 mil personas que han registrado “reservaciones” con dos aerolíneas para futuros vuelos comerciales a la Luna. Wernher von Braun ha dicho que los servicios regulares a la Luna podrían ser establecidos dentro de 30 a 40 años. Opinó que el precio del pasaje será aproximadamente igual al de los vuelos trasatlánticos de hoy y que las naves espaciales comerciales tendrán un aspecto muy similar al de los aviones de la época actual, pero sin alas.

DIRECTIVA.— Anoche, en el Centro Libanés tomó posesión durante una cena la primera junta directiva de la delegación de la Industria del Vestido en Yucatán. Quedó integrada de la manera que sigue: presidente, Miguel Moreno Rosado; vicepresidente, Abraham Siqueff Simón; secretario, Armando Alonzo Velazco; tesorero, Alberto Andrés Catrib; vocales, Gaspar Campos Esquivel, Ramón Avilés Góngora y Miguel Osorio.

(De “Diario de Yucatán” número 15,868)

Sábado 12

CONTAMINACIÓN.— MÉXICO.— El Sol brillará cada día menos en la turbia atmósfera de la ciudad de México, otrora considerada como “la región más transparente del aire”. Dentro de diez años, si no se pone remedio desde ahora, el aire capitalino estará más contaminado que el de ciudades como Nueva York, Chicago y Los Ángeles. El aire en el valle de México, por la cadena montañosa de la cual está rodeado, suele permanecer estacionario por varias horas y ello constituye un factor negativo para el desplazamiento de los contaminantes.

(De “Diario de Yucatán” número 15,869)

Vida social

Enlace Illescas Ávila-Aguiar Sierra. El 5 de julio de 1969, en la iglesia de Itzimná contrajeron matrimonio los jóvenes ingeniero Edmundo Illescas Ávila y señorita Ivonne Aguiar Sierra, pertenecientes a estimables familias de Campeche y esta ciudad. Impartió la bendición nupcial el presbítero Álvaro García Aguilar. En la Casa de la Amistad se ofreció luego espléndida recepción en honor de los recién casados, que salieron de luna de miel a Miami.

Matrimonio Arceo Rodríguez-Medina Méndez. En la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe (San Cristóbal), recibieron el 5 de julio de 1969 la bendición nupcial, de manos del presbítero Alfonso Zapata Acosta, el señor David Arceo Rodríguez y la señorita Lízbet María Medina Méndez. Posteriormente los nuevos esposos salieron de luna de miel a la metrópoli.

Boda Salazar Pereira-Pinelo Sansores. El 5 de julio de 1969, en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, contrajeron matrimonio los jóvenes Jorge Carlos Salazar Pereira y la señorita Edna Guadalupe Pinelo Sansores. Impartió la bendición nupcial el presbítero Pastor Escalante Marín. Los recién casados salieron hacia Isla Mujeres y Cozumel de luna de miel.