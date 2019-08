La semana hace 50 años

Del domingo 27 de julio al sábado 2 de agosto de 1969

Domingo 27

SECUESTRO.— Un joven que dijo llamarse David Carrera, de aproximadamente 22 años de edad, de complexión robusta, bajo de estatura y aparentemente mexicano, obligó ayer a volar a La Habana a un avión DC-6 de Mexicana de Aviación que acababa de despegar de Minatitlán para dirigirse a Villahermosa, con 32 pasajeros y cinco tripulantes a bordo. El DC-6 llegó luego a Mérida por la noche y con otra tripulación continuó para Villahermosa, Minatitlán, Veracruz y México. La aeronave operaba el vuelo 623 de la CMA México-Veracruz-Minatitlán-Villahermosa y cuando volaba a la capital tabasqueña —aproximadamente a las 10:17 horas— el joven secuestrador, que había abordado el avión en Veracruz, sujetó del brazo izquierdo a la sobrecargo María Eugenia Martínez Luna, la encañonó con una pistola escuadra y le ordenó que lo condujera a la cabina de los pilotos, donde permaneció hasta bajar en el aeropuerto José Martí de La Habana. El piloto Ulises Serrato Overvide pidió entonces a la estación Mérida de la Mexicana el estado de tiempo en La Habana y que en la estación local solicitara a la capital cubana autorización para volar en territorio de ese país. A las 13:52 horas el DC-6 aterrizó en el aeropuerto José Martí, donde tripulantes y pasajeros se enteraron que el secuestrador tenía una cómplice, a quien indicó que la acompañara al ser detenido por los milicianos cubanos. Eran las 20:19 cuando el DC-6 aterrizó en Mérida y tres minutos después se detuvo frente a la estación de pasajeros del aeropuerto. Los pasajeros bajaron para llenar los trámites de migración, mientras sus respectivos equipajes eran objeto de una rápida revisión de la aduana. A las 21:24 la aeronave, después de cargar combustible y con una tripulación que llegó poco antes de la metrópoli, partió hacia Villahermosa.

PIEDRAS.— HOUSTON (AP).— Llenos de emoción, los científicos abrieron su primer cofre de tesoro selénico y se sintieron decepcionados y frustrados. Las piedras grises lunares tienen una capa de materia polvorienta negra que oculta su composición auténtica. En lo único que coincidieron los peritos es que son piedras: en total, 16 en una tapa superior y tal vez unas 25, más pequeñas, en la inferior de formas grotescas. “La Luna no nos está ofreciendo sus secretos con facilidad. Nunca me he sentido tan frustrado”, declaró en tono quejumbroso un metalógrafo.

DEFUNCIÓN.— Después de prolongada dolencia y a la edad de 73 años, a las 12:15 horas de ayer se desligó de la vida en esta capital la señora Carmen Casares Ortiz viuda de Peraza, tronco de conocida y estimable familia. El sepelio ha sido dispuesto para hoy a las 5, el cortejo partirá de la sala de velaciones Poveda y la inhumación se efectuará en el Panteón Florido. Sus hijos Ana María, Manuel Oswaldo (en Estados Unidos), Isela Margarita y Ligia Josefina; hijos políticos Raúl Acuña, Gladys Dutton, Julio Castillo y Edgar Espejo; nietos Ana María, Patricia, Raúl y Javier Acuña Peraza; Eugenia y David Peraza Dutton, Carlos Enrique y Beatriz Castillo Peraza, y Josefina Cecilia y Marta Espejo Peraza, y demás deudos reciben las condolencias de las personas de su amistad, a las que unimos la nuestra.

ANDRÉS SOLER.— MÉXICO (France Presse).— Andrés Soler, el veterano actor cinematográfico mexicano, falleció ayer en la madrugada en la clínica de la Asociación Nacional de Actores, víctima de una trombosis cerebral. Soler había nacido en Saltillo, Coahuila, en 1899. Pertenecía a una dinastía de actores formada por sus hermanos Domingo (también fallecido ya), Fernando, Julián y Mercedes.

NEOCOMULGANTE.— En la capilla de las Reverendas Madres de la Cruz y de manos del presbítero Carlos Roca Lara, recibió por primera vez el sacramento de la Eucaristía la niña Nuria Teresa, hija de los esposos Emilio Sansores Ponce y Nuria Font Cámara, quienes ofrecieron después de la misa, en el salón comedor de la residencia de la mencionada congregación, espléndido desayuno a sus invitados. La madrina de la neocomulgante es su tía abuela Mercedes Font viuda de Dachs, quien llegó por primera vez a Mérida procedente de España, donde radica.

(De “Diario de Yucatán” número 15,884)

Lunes 28

SECUESTRO.— MÉXICO (AP).— Dos estudiantes menores de 25 años, David Cabrera y Pilar Muñoz, fueron las personas que obligaron anteayer al piloto de un avión de la Compañía Mexicana de Aviación a desviarse hacia La Habana, según informó un vocero de la Procuraduría de Tabasco. Los secuestradores asistían a la Preparatoria número 7 de la ciudad de México, único plantel donde hubo una serie de motines con motivo del aniversario de los graves desórdenes ocurridos en esa capital el año pasado. La nave fue secuestrada en el aniversario del asalto del Cuartel Moncada, primer intento de rebelión de Fidel Castro. Un vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que el secuestro propiciaría la conclusión de un acuerdo entre Cuba y México sobre la deportación de secuestradores.

(De “Diario de Yucatán” número 15,885)

Martes 29

KENNEDY.— WASHINGTON (France Presse).— El senador Edward Kennedy renunció a luchar por la Casa Blanca en 1972, según anunciaron allegados al joven político. Esta decisión, consecuencia del caso judicial en que se vio envuelto después de un accidente de automóvil en el que murió su pasajera, no afecta su carrera senatorial.

ARQUITECTOS.— El 22 de julio, según se dio a conocer ayer, fue constituto el Colegio de Arquitectos de Yucatán, A.C., cuya primera directiva quedó integrada de la manera que sigue: presidente, Enrique Manero Peón; secretario, Fernando López Escalante; tesorero, Alberto Castillo Zavala; vocales, Juan Terrats M. y Éric Díaz Palma. El acto se efectuó en el restaurante Portales y fueron invitados todos los arquitectos que trabajan en el Estado.

(De “Diario de Yucatán” número 15,886)

Miércoles 30

CAMBIO DE SEXO.— LONDRES (AP).— Importantes médicos del mundo defendieron ayer la cirugía aplicada al cambio de sexo como un elemento de inevitable mejoría en la vida del paciente. “Después de la operación, el paciente puede participar del mundo”, declaró el doctor John Money, del hospital John Hopkins de Baltimore. Afirmó que las personas operadas para un cambio de sexo han mostrado casi siempre una mejoría psíquica.

(De “Diario de Yucatán” número 15,887)

Jueves 31

BOMBEROS.— El presidente del Patronato del Cuerpo de Bomberos de Mérida, Víctor Manuel Correa Rachó, entregó ayer nuevos uniformes y herramientas a los tragahumos, hizo un recorrido por el cuartel y presidió finalmente, en la Sala de Consejo, una sesión en que el tesorero, Leopoldo Cortés González, rindió cuentas del estado financiero del patronato. Durante el acto se informó que el Cuerpo, por concepto de donativos, recibe ahora, anualmente, 137,500 pesos.

“Ahora se trabaja más a gusto”, dijo un bombero al reportero. “Contamos con guantes, capas, cascos y botas especiales. Antes, después de algún incendio regresábamos con las manos ampolladas y algunas veces cortadas por los objetos que cambiábamos de un lugar a otro. Hoy todo es más fácil y rinde mejor resultado. Las botas nos protegen los pies hasta de las llantas de un camión si nos pasara encima”. Se dijo que a partir del mes próximo, en la segunda decena, los tragahumos recibirán un aumento del 10% en su salario.

(De “Diario de Yucatán” número 15,888)

Viernes 1

SUELO MARCIANO.— PASADENA (AP).— La sonda sideral Mariner-6 transmitió anoche por televisión los primeros planos espectaculares del escarpado panorama de Marte, cuya superficie marcada por cráteres tiene una similitud notable con la de la Luna. El diminuto explorador automático, cuya misión consiste en arrojar luz sobre siglos de conjeturas en torno a la posible existencia de vida en el misterioso Planeta Rojo, pasó a escasos 3,400 kilómetros de distancia y luego envió a la Tierra una serie de fotos con pormenores nunca vistos hasta la fecha.

(De “Diario de Yucatán” número 15,889)

Sábado 2

NOTA DE DUELO.— A las 23 horas de ayer, víctima de una dolencia cardíaca y a la edad de 76 años, expiró en esta ciudad el señor Mario Loret de Mola Medina, veterano y caballeroso tipógrafo de ascendencia cubana dedicado desde muy joven al ramo de la imprenta. El sepelio ha sido dispuesto para hoy a las 17, hora a que partirá el cortejo de la calle 62 número 383, entre 45 y 47. La inhumación se efectuará en el Panteón Florido. Su viuda Carmen Ortiz, hijos Mario, Antonio, Jorge, Margarita, Gabriel y Carmen; hijos políticos Adonay Braga Marfil y Ruth Esquivel; hermanas María, Alicia y Hortensia; hermana política Loreto Mediz Bolio, sobrinos Loret de Mola Mediz Bolio, Gamboa Loret de Mola y Espinosa Loret de Mola, y demás deudos están recibiendo las condolencias de sus amistades, a las que asociamos la nuestra.

(De “Diario de Yucatán” número 15,890)

Vida social

Enlace Luján Ponce-Ríos Patrón. En el engalanado recinto de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, unieron el 26 de julio de 1969 sus vidas los jóvenes ingeniero Rafael Luján Ponce y señorita Milly Ríos Patrón, miembros de conocidas y estimables familias. El canónigo Fernando María Ávila Álvarez bendijo la unión. Los invitados se trasladaron a la Casa de la Amistad, donde tuvo lugar espléndida recepción en honor de los nuevos esposos, que salieron de luna de miel a Acapulco y Guadalajara.