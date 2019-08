La semana hace 50 años

Manuel Lizama gana el primer lugar de un concurso de pintura “por su vigor expresivo”.— El Ayuntamiento deja en manos del gobierno del Estado el mantenimiento de los semáforos de Mérida.— Trabajadores del Rastro celebran a la Asunción.— Se llegará a Marte en los años 80

Del domingo 3 al sábado 9 de agosto de 1969

Domingo 3

MARTE.— SAN FRANCISCO (France Presse).— El hombre podrá ir a Marte en la década de 1980, afirmó ayer el administrador de la NASA, Thomas Paine. La fecha exacta podría ser el 12 de noviembre de 1981. El creador de los cohetes Saturno-5, Werhner von Braun, seleccionó esa fecha como la apropiada para el envío de una tripulación humana hacia Marte, en un viaje que duraría 9 meses.

NUEVO MÉDICO.— El 17 de julio, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Yucatán, sustentó examen de grado en opción al título de Médico Cirujano el señor Luis Fernando Lavalle Ortega. Su tesis versó sobre “Tumor y síndrome carcinoide”, revisión de seis casos. El sínodo lo aprobó por unanimidad. Después del examen, en la casa de sus padres, señores José Lavalle Peniche y Dolores Ortega Maldonado de Lavalle, hubo un brindis.

(De “Diario de Yucatán” número 15,891)

Lunes 4

RECTIFICACIÓN.— HOUSTON (France Presse).— Neil Armstrong hizo una leve rectificación acerca de las primeras palabras que pronunció al poner el pie en el suelo lunar. Durante su informe cotidiano, Armstrong precisó que lo que dijo al descender fue: “Un pequeño paso para un hombre, un paso de gigante para la humanidad” y no “Un pequeño paso para el hombre, un paso de gigante para la humanidad”. Como se trata de palabras históricas, la rectificación se imponía.

(De “Diario de Yucatán” número 15,892)

Martes 5

MARINER.— PASADENA (AP).— Mariner 7 pasó a menos de 3,200 kilómetros del casquete polar sur de Marte durante la madrugada de hoy y televisó una confusa serie de cuadrados grises que, según los científicos, demostraban que sus cámaras estaban funcionando bien. La pequeña nave automática llegó a Marte cinco días después que su gemela Mariner 6 y estaba captando partes distintas del planeta. Almacenó sus 31 fotografías tomadas al pasar para transmitirlas más tarde a la Tierra. Pero al mismo tiempo envió por televisión las 31 fotografías de “versión taquigráfica”.

PINTURA.— El concurso de pintura organizado bajo los auspicios de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y la Secretaría de Educación Pública concluyó ayer con el siguiente resultado: 1.— “Conflicto eterno”, de Manuel Lizama Salazar, “por su vigor expresivo, movimiento de las imágenes que intervienen en la composición y por su riqueza cromática”. 2.— “Niña con caracoles”, de Rafael Viana Briceño, “por su acertada composición, transparencia en sus tonalidades y la ternura expresiva en su dibujo”. 3.— “Número color”, de Felipe Aranda Ayala, “por su simbolismo, originalidad y fuerza en la agrupación de sus imágenes y su bien resuelto contraste luminoso”. Cada cuadro obtuvo un premio de 500 pesos y el derecho de participar en el concurso nacional. Integraron el jurado los señores arquitecto Leopoldo Tommasi López, Armando García Franchi y Alberto Cervera.

(De “Diario de Yucatán” número 15,893)

Miércoles 6

CEREMONIA NUPCIAL.— CIUDAD DEL VATICANO (AP).— La Santa Sede hizo saber ayer que de acuerdo con el nuevo rito nupcial de la Iglesia los novios no deben besarse en el altar si las autoridades eclesiásticas locales no lo aprueban. Un comunicado de la Congregación del Culto Divino, organismo que tiene a su cargo los ritos, expresó que el Vaticano ha autorizado a las conferencias locales de obispos para que decidan si los recién casados pueden besarse después de intercambiar votos. Las reglas del Vaticano solamente establecen que los recién casados cambien “una señal de paz y amor” durante la misa. Un tierno apretón de manos sería suficiente.

RENUNCIA.— HOUSTON (France Presse).— Un joven físico astronauta que participó en la preparación de la conquista de la Luna anunció ayer su dimisión de la NASA, en un nuevo brote de lo que parece una epidemia de renuncias de candidatos para viajar al cosmos. El científico astronauta Curtis Michel, de 35 años, dijo que abandonará su puesto en la NASA porque está perdiendo el tiempo, ya que las posibilidades de participar en vuelos cósmicos son demasiado reducidas. Cierto malestar fue observado últimamente entre los científicos especialistas de diversas ramas de la investigación espacial, que se quejaban de los intervalos de tiempo demasiado largos entre los vuelos previstos por la NASA.

(De “Diario de Yucatán” número 15,894)

Jueves 7

APOLO.— WASHINGTON (France Presse).— Thomas Paine, director de la NASA, anunció ayer la composición de las tripulaciones del Apolo 13 y Apolo 14, previstos para marzo y julio de 1970, respectivamente. Apolo 13 tendrá por comandante de a bordo a Jim Lovell, el segundo de Frank Borman durante el vuelo circunlunar de diciembre pasado (Apolo 8). Los compañeros de Lovell serán Thomas Mattingly y Fred Haise. Apolo 14 estará al mando de Alan Shepard, el primer norteamericano lanzado al cosmos en 1961. Estará acompañado por Edgar Mitchell y Stuart Roosa. Ambas misiones tendrán por objetivo un desembarco en la superficie lunar.

PRI.— MÉXICO (Especial).— En el cine Internacional, al concluir una asamblea femenina del PRI, el presidente de este partido, Alfonso Martínez Domínguez, declaró a un redactor de “Excelsior”, según publica ese periódico, que las minorías solo opinan en México, no deciden, y que el Poder Ejecutivo no compartirá su responsabilidad con los partidos de oposición a lo largo de éste, del próximo o de cualquier otro mandato. “Hasta ahora el pueblo mexicano no les ha concedido (a los del Partido Acción Nacional) ninguna posibilidad o si acaso muy pocas”.

CÁNCER.— HAMBURGO (DaD).— El médico hamburgués Gerhard Schulz escribió en el Semanario Médico Muniqués que había observado que personas que atravesaron una enfermedad con temperaturas elevadas están inmunizadas durante unos cinco años contra el cáncer. Ya se conocía el efecto inmunizante de la fiebre en diferentes casos de infecciones. La novedad está en que este efecto abarque también el cáncer.

KENNEDY.— BOSTON (France Presse).— El juzgado de Boston decidió ayer iniciar una investigación sobre el accidente de automóvil que protagonizó el senador Edward Kennedy en la noche del 18 de julio y que causó la muerte de la joven Mary Jo Kopechne. La decisión del procurador Edmund Dinis fue tomada a pesar de que el juez James A. Boyle, del distrito de Edgartown, había hecho saber al juzgado de Boston que no daría su autorización para la investigación.

(De “Diario de Yucatán” número 15,895)

Viernes 8

LUNA.— HOUSTON (AP).— Ni vida ni trazas positivas de que exista han sido encontradas por los científicos que analizan el polvo lunar, dijeron ayer funcionarios. “No ha habido evidencia de organismos lunares en absoluto”, anunciaron. “Todavía no hemos encontrado nada que apoye la aserción de que hay organismos lunares”, declaró James Menzies, biólogo del Departamento de Agricultura.

SEMÁFOROS.— El alcalde Víctor Manuel Correa Rachó informó ayer que, de acuerdo con la disposición del gobierno del Estado que privó al Ayuntamiento de sus facultades para aplicar y hacer cumplir el Reglamento de Tránsito, la Comuna dejará en manos del Ejecutivo, a partir de hoy, el mantenimiento de los semáforos de esta capital. El presidente municipal manifestó que, a pesar de que el jefe de la Policía del Estado asumió el 9 de junio las funciones que en materia de tránsito correspondían al Ayuntamiento, esa dependencia del Ejecutivo se olvidó de hacerse cargo también de los semáforos. En beneficio de los ciudadanos, agregó el alcalde, la Comuna provisionalmente suplió esa irregularidad y continuó prestando ese servicio, pero dejará de hacerlo a partir de hoy, por carecer de los recursos necesarios.

NOTA DE DUELO.— Después de prolongada dolencia y a la edad de 74 años, ayer a las 7:30 a.m. rindió el último aliento de la vida en su residencia del Paseo de Montejo, confortada con los auxilios de la religión católica, doña Felisa Barragán Espadas, viuda del inolvidable caballero Félix Lejeune Moreno. Por su altruismo, generosa disposición hacia las obras caritativas y otras cristianas virtudes que la distinguieron, doña Felisa, amable y bondadosa de trato, disfrutó de merecida y general estimación en el seno de la sociedad meridana. El sepelio ha sido dispuesto para hoy a las 11, hora a la que el cortejo partirá de su domicilio, y la inhumación se efectuará en el Panteón Florido. Sus sobrinos hijos Barragán Tenreiro: María Felisa de Canto, José Octavio y Lucía de Cámara; sobrinos políticos Haroldo Canto Palma y Wílbert Cámara Rivas; hermanas políticas María Tenreiro viuda de Barragán e Isabel Lejeune viuda de Sastre, y demás deudos están recibiendo, por el luctuoso suceso, las condolencias de las personas de su amistad, a las que asociamos cordialmente la nuestra.

TEATRO.— MÉXICO (Especial).— Luis G. Basurto está escribiendo una comedia teatral para Libertad Lamarque y dice que será una obra divertida, alegre, con el fin de borrar la imagen que se tiene de ella en la pantalla, de una mujer abnegada, sufrida, en torno a quien se tejen todas las tragedias. “Libertad Lamarque ríe…” será el lema de la nueva comedia que escribe Basurto con el título de “La novia de todos” y que dirigirá él.

DONATIVO.— Fábrica de Bloques San Benito y Molino de Piedras San Benito, por conducto de Héctor Medina Vidiella, presidente del Consejo de Administración de las mismas, conscientes de las necesidades no solamente de sus propios trabajadores sino de todos los demás vecinos de sus instalaciones, hicieron realidad ayer el ofrecimiento que hace meses formularon a los profesores y padres de familia de las colonias San Damián y Roma. Donaron ante el notario público Gustavo Monforte Luján cinco terrenos ubicados en la calle 19 de la misma colonia, ratificando que proporcionarán sin costo alguno todo el material y los bloques de concreto que se requieran en la construcción de la Escuela Primaria Federal “Leopoldo Aguilar Roca”. El plantel contará con seis aulas en las que se impartirá toda la enseñanza primaria, sustituyendo la que funcionaba en una casa particular carente de toda comodidad para los educandos y en la que únicamente se impartía hasta el segundo año.

(De “Diario de Yucatán” número 15,896)

Sábado 9

ASUNCIÓN.— El Gremio de Trabajadores del Rastro y Similares, de la parroquia de San Sebastián, inició anoche con un baile en el Jardín Coca Cola sus festividades en honor de la Virgen de la Asunción. Estuvo presente en la fiesta el alcalde de Mérida, Víctor Manuel Correa Rachó, acompañado de su esposa Sara Mena Peniche y los esposos Ricardo Contreras Pérez, administrador del Rastro Municipal, y Delia Molina.

BAUTIZO.— Los esposos ingeniero Jorge Adalberto Mañé Acevedo y María Rosa Rendón Monforte participan en atenta esquela que su hijo Jorge Adalberto, nacido en esta capital el jueves 10 de julio pasado, recibió el sacramento del Bautismo en el santuario de Nuestra Señora de Fátima, de manos del presbítero José Novelo Carrillo, el martes 5 del mes en curso. Son padrinos del nuevo cristiano Luis Fernández López y María Teresa Carrillo Berzunza.

AMENAZA.— PARÍS (France Presse).— De cada diez asalariados europeos, uno tendrá que cambiar de oficio antes de 1980, según calculan los responsables de los asuntos sociales del Mercado Común Europeo.

En numerosos sectores económicos de la Comunidad Europea la reducción de los efectivos aparece inevitable. Doscientos mil empleos por lo menos serán suprimidos en los próximos años en las minas de carbón, varios centenares de millares en las industrias tradicionales y dos millones más en la agricultura del Mercado Común. Incluso en las industrias modernas electrocaseras como las que fabrican máquinas de lavar, frigoríficos, aspiradores y demás artefactos domésticos, cuyo consumo aumenta constantemente, no hay que descartar la posibilidad de la supresión de empleos en razón de los progresos de la productividad.

(De “Diario de Yucatán” número 15,897)

Vida social

Enlace Heredia Salazar-Manzanilla Alpuche. En solemne ceremonia efectuada el 2 de agosto de 1969 en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Itzimná), unieron sus vidas la señorita Míldred del Rocío Manzanilla Alpuche y el joven José Hernán Heredia Salazar, pertenecientes ambos a estimables familias. Impartió la bendición nupcial el presbítero Jorge Villegas Blanco. En la casa de los padres de la desposada, número 695-B de la calle 60, se ofreció posteriormente una recepción social en honor de los nuevos esposos, que salieron en viaje de luna de miel para Isla Mujeres y Cozumel.