La semana hace 50 años

Del domingo 17 al sábado 23 de agosto de 1969

Carlos Loret de Mola es postulado como candidato a gobernador de Yucatán por el Sector Agrario del PRI.

El Clan Musical 67 actúa en el Teatro de la Universidad.

Muere el primer hombre al que se le trasplantó un corazón.

En plena temporada Progreso luce mala imagen

Domingo 17

Lunes 18

DECESO.— CIUDAD DEL CABO (France Presse).— Philip Blaiberg, el hombre que más tiempo vivió con un corazón trasplantado por el pionero de estas operaciones, el doctor Christian Barnard, falleció anoche. El ilustre paciente llevaba tres días luchando contra los efectos de su más grave recaída después de la histórica intervención del 2 de enero de 1968. El fallecimiento del famoso odontólogo de Ciudad del Cabo, readmitido la semana pasada en el hospital de Groote Schuur a consecuencia de una deficiencia cardíaca y de complicaciones renales, se produjo el domingo en la cámara esterilizada donde le atendía su cirujano, el profesor Barnard, y los médicos del famoso equipo del injerto de Ciudad del Cabo.

Martes 19

SEMBLANZA.— El cónsul norteamericano Douglas Brendan O’Connell, quien como informamos llegó el viernes 15, ya está despachando los asuntos a su cargo. El nuevo cónsul se educó en la universidad jesuita Fordham de Nueva York, donde se recibió de jurisconsulto. En su carrera diplomática al servicio de su país ha sido agregado de la Embajada en Manila, de 1951 a 1952; cónsul en Hong Kong, de 1952 a 1954; agregado de la Embajada en París, de 1954 a 1956, y segundo secretario en Bonn, de 1956 a 1957. Luego, varios meses permaneció en el Departamento de Estado en Washington hasta que en 1958 fue enviado como primer secretario de la Embajada en Madrid, puesto que ocupó hasta 1963. De la capital española fue trasladado a las oficinas de visas en Washington donde tuvo la jefatura de una sección hasta que fue designado por el presidente Nixon para la representación de Estados Unidos en esta ciudad. El diplomático domina tres idiomas —inglés, francés y español— y que sus hijos son Kathleen, Jane, Brendan, Robert y Alice, de 24, 23, 19, 14 y 7 años, respectivamente.

Miércoles 20

CANACO.— El gerente de la Cámara Nacional de Comercio de Mérida, Augusto Fernández Arce, fue separado de su cargo en esa agrupación y tres miembros del personal administrativo causaron baja por acuerdo mayoritario de la directiva, según se supo ayer extraoficialmente. También trascendió que el acuerdo —adoptado por siete miembros de la directiva la semana pasada durante una reunión en un centro nocturno de esta ciudad— sería formalizado en la sesión ordinaria que debió celebrarse ayer al mediodía y que se llevó a efecto a las 19 horas en el local de la Cámara. De la misma fuente extraoficial se supo que la Cámara tiene un déficit de más de 100,000 pesos. Respecto al motivo de la separación de Fernández Arce y la baja del personal administrativo nada pudo averiguarse.

Jueves 21

CANDIDATURA.— En vista de la versión que ayer en la tarde circuló en Mérida sobre la precandidatura del senador Carlos Loret de Mola por el PRI al gobierno del Estado, comisionamos a nuestra oficina en México para recabar del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido una declaración autorizada. La respuesta fue la siguiente: “Ayer se reunió el pleno del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, presidido por Alfonso Martínez Domínguez, y en la junta se acordó autorizar al delegado del PRI en Yucatán, diputado Óscar Ramírez Mijares, para lanzar la convocatoria para la próxima convención general del partido que postulará candidato a la gubernatura de esa entidad, el cual contendrá en las elecciones del 23 de noviembre próximo”.

ACLARACIÓN.— Con motivo de las versiones extraoficiales que publicamos en este mismo lugar de nuestra edición de ayer, la Cámara Nacional de Comercio de Mérida, en carta de la misma fecha, manifiesta lo siguiente: “El gerente de la Cámara, Augusto Fernández Arce, presentó al consejo de esta institución su renuncia a dicho cargo por motivos personajes, ajenos a la misma. El licenciado Fernández Arce continuará en su cargo de gerente hasta en tanto el consejo haya designado persona a quien entregue la gerencia. Al 31 de julio del año en curso, la contabilidad de la institución arroja un superávit de $64,381.57. Ni el Consejo Directivo de la Cámara ni el licenciado Fernández en funciones de gerente han ordenado dar de baja a ningún empleado de la institución”. Suscriben esta carta, como vicepresidente en funciones, Rafael Bolio Rosado; secretario, Raúl Casares G. Cantón, y gerente, Augusto Fernández Arce.

FALLECIMIENTO.— Tras breve dolencia y a la edad de 67 años, ayer a las 13 horas falleció en esta ciudad el señor Hernán Mézquita Torres, cuyo sepelio ha sido dispuesto para hoy a las 14, hora a que partirá el cortejo de la casa mortuoria número 95-A de la calle 17, Chuminópolis. La inhumación se efectuará en el Cementerio General. Su viuda, Evangelina Ancona; hijos Clara Amelia, José Narciso, Jorge Carlos, Evangelina y Lízbet Alicia; hermanos Francisco, Emilio y Narciso; hermanas política Elia Canto, Nelly Zapata, Nidia Isela Concha, Mario y Clara Ancona; sobrinos y demás familiares reciben el pésame de personas de su amistad.

Viernes 22

DISTINCIÓN.— Por unanimidad de su Junta Directiva, el Instituto Peruano de Investigaciones Históricas y Genealógicas designó el pasado día 15 al licenciado Rodolfo Ruz Menéndez como su miembro correspondiente en México, “en atención a los méritos que lo distinguen y a su dedicación a las ciencias genealógicas”. Lo anterior le fue comunicado al licenciado Ruz Menéndez en carta que el mismo día de su designación, desde Lima, le dirigió James Jensen de Souza-Ferreira, secretario general del instituto, cuya copia nos proporcionaron.

ASPECTO.— PROGRESO.— A pesar de que en esta época la ciudad debe lucir sus mejores galas, debido a la notable afluencia de visitantes y temporadistas, es triste consignar la falta de atención de las autoridades del municipio en asuntos tan elementales como la limpieza y atención de parques y calles.

Lo anterior puede comprobarse con solo efectuar un recorrido por la ciudad y observar el estado deplorable de suciedad y abandono que presentan las calles, muchas de ellas no “prueban” escoba con toda seguridad desde hace varios meses y la arena y hierbas cubren ya más del 25 por ciento del pavimento, principalmente junto a las aceras.

En cuanto a las calles que carecen de pavimento, se puede comprobar que muchos cruzamientos se han convertido en basureros. Papeles, basuras, desperdicios, vehículos abandonados y escombros cubren céntricas calles, como por ejemplo la 26 entre 27 y 31.

Completan el cuadro de abandono los cruzamientos de las vías férreas de la calle 32, donde rompieron el pavimento para hacer reparaciones y después no se restauraron. El malecón presenta en muchos tramos acumulamientos de arena.

Sábado 23

ASAMBLEA.— Ayer a las 18:05 horas, el Sector Agrario del PRI celebró en la Casa del Pueblo una asamblea en que postuló como su candidato a la gubernatura del Estado al senador Carlos Loret de Mola Mediz. Constituida la asamblea, Gonzalo May, campesino de Tanlum, propuso como candidato de dicho sector a Loret de Mola y acto seguido se nombró una comisión para que fuera en busca del precandidato a la gubernatura y de Augusto Gómez Villanueva, secretario general de la Confederación Nacional Campesina, mismos que llegaron al local a las 18:40 horas.

Gómez Villanueva presentó al senador y después le tomó la protesta de estilo como candidato del sector campesino.

BOSSAJAZZ.— Anoche, en el Teatro de la Universidad, más de dos centenares de aficionados al bossa y al jazz se dieron cita para escuchar el concierto que, como presentación de los estudiantes yucatecos en el Tecnológico de Monterrey, ofreció el juvenil Clan Musical 67, integrado por Mario Esquivel Ríos, Héctor Rodríguez Cuevas, Johnny Germon González y Sara, Fernando y Jorge Andrade Narváez. Desde “Take Me to the Church on Time” hasta el arreglo del conjunto al Berimbau-So Danco, el concierto fue un triunfo sin regateos para los integrantes del Clan. Tal vez los más cálidos aplausos de la velada fueron para la Barbara Streisand del grupo. La propiedad con que Sara Alicia interpretó “People”, de la obra cinematográfica “Funny Girl”, fue muy reconocida por el público, integrado lo mismo por jóvenes que por adultos. Veintiséis interpretaciones. Poco más de dos horas de música bien ejecutada.— J.M.M.

BAUTIZO.— La niña Ester de los Ángeles, hija de los esposos Q.F.B. Enrique Buenfil Guillermo y Ester Patrón Río, nacida en la ciudad de México el 12 de julio, recibió el 16 del mes en curso las aguas lustrales, de manos del padre Rogelio Ríos Hernández, misionero del Espíritu Santo, en el templo de la Divina Providencia de esa misma capital. Apadrinaron a la nueva cristiana sus abuelos maternos Armando Patrón Iturrarán y Ester Río Pacheco.

CETRO.— LOS ÁNGELES (France Presse).— Golpeando furiosamente a su rival con rápidas derechas e izquierdas desde que comenzó la pelea, Rubén Olivares, el joven retador mexicano de 21 años, proporcionó a su país otro campeonato mundial anoche, cuando ganó la faja de los pesos gallos al noquear al australiano Lionel Rose a los dos minutos y 24 segundos del quinto asalto. El final se vio venir desde el segundo raund, cuando Olivares, demostrando una forma maravillosa, aceptó todo lo que Rose pudo enviarle y se le fue encima, tumbándolo por el conteo de ocho con fuertes derechas e izquierdas a cuerpo y cara.

Vida social

Matrimonio Sauri Celarain-Molina Suárez. En la iglesia de la Candelaria, unieron sus vidas el 16 de agosto de 1969 con los lazos del matrimonio los jóvenes doctor Federico Luis Sauri Celarain y señorita Aída Rosa Molina Suárez, pertenecientes a conocidas y estimables familias. Impartió la bendición nupcial el canónigo José Jaime Domínguez Rivero. Los nuevos esposos salieron por vía aérea para Miami en viaje de luna de miel.

Boda Mendiburu Zavala-Ortiz Castillo. En la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes unieron el 16 de agosto de 1969 sus vidas en matrimonio los jóvenes señorita Fanny Margarita Ortiz Castillo y Fernando Mendiburu Zavala. Impartió la bendición nupcial el padre Aristeo Romero Quezada, C.M.

Enlace Novelo Vallejos-Solís Arjona. En la capilla de San Martín de Porres unieron sus destinos el 16 de agosto de 1969 la señorita profesora Silvia Solís Arjona y el joven Ángel Novelo Vallejos, de conocidas familias de esta ciudad. Impartió la bendición nupcial el canónigo Domingo H. Herrera. El suceso fue festejado después con una recepción en la casa 439-E de la calle 78, de los padres de la contrayente.

Enlace Barrera Alvedo-Alpuche Cámara. En la iglesia de San José de la Montaña, unieron sus vidas el 19 de agosto de 1969 los jóvenes Armando de Jesús Barrera Alvedo y señorita María Argelia Alpuche Cámara. Impartió la bendición nupcial el presbítero José de Jesús Zetina Borges. Después, en el anexo del templo se sirvió un brindis por los nuevos esposos.

Matrimonio Castro Andrade-Aguilar Peniche. En la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe (San Cristóbal), unieron 19 de agosto de 1969 sus vidas los jóvenes Blas Francisco Castro Andrade y señorita Argelia Pilar Aguilar Peniche, pertenecientes a conocidas familias. Impartió la bendición nupcial el padre Fernando Castro Andrade. Los nuevos esposos salieron de luna de miel a Cozumel y Acapulco.