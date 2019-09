La semana hace 50 años

Del domingo 24 al sábado 30 de agosto de 1969

Domingo 24

ELECTRICIDAD.— MÉXICO (Amex).— De irrefutable avance económico y trascendental acontecimiento histórico calificaron ayer los principales representantes del sector privado y obrero el paso dado hacia la integración de la industria eléctrica mexicana. Al adquirir la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la mayoría de las acciones de la Mexican Light and Power Co. Ltd. con valor de 592.008,000 pesos, por un lado se consuma la nacionalización y por el otro se sientan las bases legales para constituir un solo organismo encargado de la administración, operación y generación de electricidad.

Lunes 25

BOMBEROS.— Acompañados del alcalde Víctor Manuel Correa Rachó y Leopoldo Cortés González, presidente y tesorero, respectivamente, del Patronato Pro Bomberos de esta ciudad, los tragahumos celebraron ayer por primera vez el día dedicado a ellos. A las 11 de la mañana se dieron cita en el local del Cuerpo familiares y amigos y en sencilla pero cordial fraternidad presidente y tesorero del Patronato rifaron entre los bomberos diversos objetos donados por comerciantes de la ciudad. El licenciado Correa Rachó felicitó a los bomberos y les ofreció el pequeño festejo, durante el cual los asistentes fueron obsequiados con refrescos, cervezas y bocadillos. Amena variedad tuvo a su cargo el mago Alam Sélem, quien espontáneamente se brindó para ejecutar diversas suertes de prestidigitación. Entre los regalos rifados figuraron: dos cajas de galletas Aviones y una de Yucremas de Productos de Harina, S.A. (Galletas Dondé); 10 platos botaneros, 10 monederos, 10 plumas atómicas y 20 llaveros, donados por la embotelladora de Coca Cola y Cristal; tres cajas y 75 latas de cerveza, donadas por la Moctezuma de Yucatán, y dos cajas obsequiadas por la Corona de Yucatán.

LA SUCESIÓN GUBERNAMENTAL.— La participación de Acción Nacional en la campaña por la gubernatura del Estado quedó prácticamente asegurada ayer, cuando, poco después del mediodía, durante las ceremonias que se efectuaron con motivo del Día de los Bomberos, el alcalde Víctor Manuel Correa Rachó declaró categóricamente: “Si el Partido me postula, aceptaré la candidatura a gobernador del Estado”. Agregó que el factor determinante de su decisión fue que el creciente apoyo popular a su candidatura es tan manifiesto que le permite confiar en su triunfo.

CARRERA.— PROGRESO.— Con gran éxito se llevó al cabo la II Carrera de Automóviles Yucalpetén, que partió de Paseo de Montejo, a las 9:10 de la mañana, y después de recorrer los vehículos diversos lugares de la costa finalizó en el Hotel Club Cocoteros. Dio el banderazo de salida Irma Leticia Solís, Señorita Yucatán y reina de este evento, patrocinado por la Cámara Junior de Mérida. En las categorías de 6 a 8 cilindros participaron 13 automóviles; en la de cuatro cilindros, seis. En la de seis cilindros ocupó el primer lugar el Pontiac modelo 1940 guiado por Rafael Fonseca Fabela, quien tuvo como copiloto a su hermano menor Francisco; hizo el recorrido en una hora y veinte minutos. En segundo lugar llegó el Plymouth modelo 1937 con José Erosa como piloto y Jaime Lübcke como copiloto. Ocupó el tercer lugar el Chevrolet de Progreso manejado por Rolando Peniche Rendón, con Carlos Espadas de copiloto. En la categoría de cuatro cilindros llegó en primer lugar, después de un recorrido de una hora y 35 minutos, el Ford 1930 con Miguel Mézquita como piloto y Luis Mendiburu como copiloto. En segundo lugar, el Wilys manejado por Lorenzo Aguilar Tamayo y de copiloto Luis González. En tercer lugar, el Ford modelo 1921 con Juan Manuel Mier y Terán como piloto y Eduardo Rodríguez copiloto.

Martes 26

RUTAS.— La importancia turística de Mérida fue puesta nuevamente de relieve durante la visita de cortesía que ayer a las 17:30 horas hicieron al alcalde altos funcionarios de la Texas International Airlines, al revelarse el proyecto de unir a la capital del Estado con Houston mediante dos rutas aéreas: una directa y otra con escalas en Tampico y Veracruz, ruta esta última que existe actualmente hasta la capital jarocha y que solo habría que extender hasta Mérida. El proyecto dejaría abierta la comunicación por aire con cualquier punto de Europa o el mundo entero, pues la Texas International Airlines tiene relaciones comerciales con compañías extranjeras.

Miércoles 27

DEFUNCIÓN.— Víctima de una larga dolencia cardíaca y a la edad de 73 años, ayer dejó de existir el señor Jorge Luis Palomeque Pérez de Hermida, miembro de antigua y conocida familia yucateca. El sepelio ha sido dispuesto para hoy a las 11, hora a que partirá el cortejo de la casa número 127 de la calle 31 (Prolongación del Paseo de Montejo). La inhumación se efectuará en el mausoleo de la familia Palomeque, en el Cementerio General. El extinto hacendado, entre otras actividades, destacó como impulsor del béisbol —fue propietario del equipo Mérida, de la Liga Peninsular—; también ocupó durante algún tiempo la jefatura de la Oficina Federal de Hacienda en esta ciudad. Era, al morir, consejero propietario del Banco del Sureste. Por el luctuoso suceso su viuda Rosario Solís Marcín e hijos Jorge Antonio Palomeque Larrea y María Cristina de Erosa, hijos políticos Elena Martínez y Vicente Erosa Lizarraga, hermanos Eduardo, Alonso, Margarita de Núñez (en La Habana), Míriam de Fáller, Adela viuda de Guillermo y Ana; nietos, sobrinos y demás deudos están recibiendo el pésame de las personas de su amistad, al que unimos el nuestro.

Jueves 28

DE PASEO.— ACAPULCO (France Presse).— Los astronautas Edwin Aldrin y Michael Collins partieron ayer por avión a San Antonio, Texas, tras una breve visita a México al final de su temporada en la playa de Acapulco. Los dos astronautas estadounidenses estaban acompañados de sus familiares, así como de su compañero Thomas Stafford. Neil Armstrong, comandante del Apolo 11, visitará también Acapulco en los primeros días de septiembre.

SEARS.— La próspera, prolífica familia Sears celebrará el vigésimo aniversario de su presentación ante la sociedad meridana con el suceso comercial de 1969: el estreno de una tienda de departamentos que pondrá a nuestra ciudad muy al día en la técnica de vender y complacer al cliente yucateco, con cerca de cincuenta mil artículos y productos distintos, desde la modesta utilidad de un envase de plástico hasta el lujoso dorado de un comedor Luis XVI con un costo de treinta y cinco mil pesos. Aunque la nueva tienda —la número 21 de Sears en la República— despliega en las seis naves de su primer piso cerca de 50 anaqueles o mesas de exhibición, en una zona de ventas de 15 mil pies cuadrados, no tiene, desde luego, cupo para los 50 mil artículos con que cuenta, por ejemplo, la tienda Insurgentes en la ciudad de México. Por ahora expondrá unos tres mil, pero por medio de catálogos el cliente podrá adquirir casi cualquiera de los otros cuarenta y siete mil con solo formular su pedido, que le llegará en un término aproximado de 15 días, según informa el gerente local Óscar Pinto Reyes. La inauguración tendrá un matiz sentimental: se ha querido que corte la simbólica cinta el primer cliente de Sears en Mérida, el que compró el primer artículo hace 20 años: Carlos Ceballos Milán. El local —sótano y dos pisos— lo alquila Sears a su propietario, Jorge Chapur, pero todas las instalaciones han corrido por cuenta de la empresa. La tienda será la quinta de Sears en la República dotada totalmente con aire acondicionado. El equipo de exhibición de mercancías —las cerca de 50 góndolas o mesas— es el más moderno de las tiendas Sears en Hispanoamérica.

Viernes 29

AGRESIÓN.— El Comité Regional del Partido Acción Nacional denunció ante el DAP que cuatro delegados de este instituto político fueron atacados anoche a pedradas y balazos en la villa de Yaxcabá. Los cuatro delegados: Juan Damaciano Dzib Canul, Edilberto Canto Solís, José Che Cocom y Domingo Guzmán Polanco, sufrieron lesiones en diversas partes del cuerpo, según informa el comité; pero se salvaron de consecuencias más graves porque la camioneta en que viajaban, al segundo o tercer intento, logró derribar la valla de piedras que sus atacantes habían puesto sobre la carretera para emboscarlos e impedirles el paso. La camioneta, nueva, propiedad de Jorge Canto y Canto, logró abrirse paso a pesar de los daños que le ocasionaron los agresores, destruidos el cristal panorámico y el posterior de la cabecina y desperfectos en el interior y la carrocería del vehículo, entre otros. El comité denunció que el autor de los disparos de arma de fuego fue Lorenzo Díaz, hijo del comandante de la policía de Yaxcabá.

DEFUNCIÓN.— Tras breve dolencia y a la edad de 65 años, anteayer a las 10:30 p.m. se desligó de la vida en la ciudad de México el señor Gabriel Chehuán Nnassa, oirundo de Monte Líbano, quien fue antiguo comerciante establecido en esta ciudad. El sepelio se efectuó ayer en la metrópoli. Su viuda Linda Borge; hijos doctor Alberto, Simón, ingeniero José y Gabriel; hermanos María, José, Jabib y Fuad (los cuatro radicados en Líbano); sobrinos y demás deudos reciben el pésame de las personas de su amistad.

SHARON TATE.— WASHINGTON (France Presse).— Truman Capote, el célebre escritor norteamericano autor del best seller “A sangre fría”, expuso anteanoche ante las cámaras de la televisión estadounidense su teoría sobre el quíntuple crimen de la villa Polanski, en Los Ángeles. La bella Sharon Tate y sus cuatro compañeros de infortunio fueron asesinados por un paranoico que actuó solo, consideró el escritor, que pasó cinco años investigando antes de escribir la verídica historia de un crimen que fue el tema de su difundido libro. Experto en psicología criminal, Capote fue interrogado en el curso del show televisado de Johnny Carson.

Sábado 30

SHIRLEY TEMPLE.— SAN CLEMENTE (UPI).— El presidente Richard M. Nixon anunció ayer la selección de Shirley Temple, otrora estrella juvenil cinematográfica y ahora la señora Black, como integrante de la delegación de Estados Unidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuya sesión de apertura está fijada para el 16 del próximo mes. La señora Black, persona muy activa en el seno del Partido Republicano, que hace dos años trató infructuosamente de ser elegida como integrante del Congreso, es una de las cinco más importantes que integrarán la representación estadounidense.

Vida social

Boda Rosado y Rosado-Rodríguez Pineda. El 23 de agosto de 1969, en ceremonia que tuvo como marco la iglesia de Santiago Apóstol, unieron sus vidas los jóvenes señorita Belma del Carmen Rodríguez Pineda y profesor José Iván Rosado y Rosado, pertenecientes a estimables familias. Ofició la misa de velación el presbítero Francisco Novelo Beytia. Después de la ceremonia, en casa de los padres del novio se ofreció una recepción en honor de los recién casados, que salieron de luna de miel a Progreso y fijaron su residencia en Zacatecas.

Matrimonio Navarrete Galera-González Castro. En concurrida ceremonia que se efectuó el 23 de agosto de 1969 en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, unieron sus destinos la señorita profesora Carmen Lorenza González Castro y el joven doctor Jorge Manuel Navarrete Galera, pertenecientes a estimables familias. Impartió la bendición nupcial el presbítero Fernando Castro Andrade. Los nuevos esposos salieron de luna de miel a Isla Mujeres y Cozumel.