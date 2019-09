La semana hace 50 años

Carlos Loret de Mola Mediz ya es candidato del PRI a la gubernatura del Estado.— El aspirante se declara “amigo de la gran familia yucateca”.— Se crea el Auto Club del Sureste.— José Gustavo, hijo del Presidente, celebra su enlace con Consuelo Eugenia Castañón Ríos Zertuche

Del domingo 7 al sábado 13 de septiembre de 1969

Domingo 7

CANDIDATO.— El senador Carlos Loret de Mola Mediz rindió anoche la protesta de estilo como candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Primera Magistratura del Estado y afirmó que si triunfa en las elecciones gobernará “con honradez intachable” y “con un equipo de hombres nuevos, con manos limpias”. En su discurso de aceptación de la candidatura, al que dio carácter de un compromiso con el pueblo yucateco, ofreció desempeñar el cargo con “valor político, ya que se puede gobernar de todos modos, menos con miedo” y sustentó, al pasar revista a los problemas de Yucatán, “el criterio invariable de que, en una buena administración estatal, toda forma de violencia se encontrará con la ley”.

—Datos biográficos.— Hijo único de los esposos Carlos Loret de Mola Medina (que en paz descanse) y Loreto Mediz Bolio, nació en esta ciudad el 30 de julio de 1921. Periodista antes de ingresar en la política, laboró primero durante varios años en la redacción de Diario de Yucatán hasta que se ausentó del Estado para continuar con dinámico empeño su carrera ascendente en el periodismo, habiéndosele confiado sucesivamente la dirección de los diarios “El Mundo”, de Tampico, y “El Heraldo”, de San Luis Potosí. Ingresó más tarde en la política activa, en las filas del PRI, y posteriormente fue colaborador de los diarios agrupados en la Asociación de Editores de los Estados, cuya crónica taurina de los grandes festejos atendía con singular predilección. Casado desde enero de 1945 con la señora Berta Vadillo Martínez, tiene cinco hijos: Rafael, Silvia, Alberto, Berta y Teresa, de 17, 14, 12, 9 y 7 años.

(De “Diario de Yucatán” número 15,926)

Lunes 8

CAMPAÑA.— Un grupo de alrededor de cien representantes del sector privado yucateco, casi todos acompañados de sus esposas, se reunieron ayer en la Casa de la Amistad con el gobernador Luis Torres Mesías, líderes locales y nacionales del Partido Revolucionario Institucional encabezados por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de ese instituto político, Alfonso Martínez Domínguez, y el candidato priísta a la gubernatura Carlos Loret de Mola. Muchos matrimonios tuvieron que permanecer en pie. El menú consistió en tacos de diversas clases, whisky y cerveza. Hubo tres discursos, en este orden: de Loret de Mola, breve; de Martínez Domínguez, de casi una hora, y de Fernando Ponce G. Cantón. En su discurso, Loret de Mola expresó que “soy un amigo y un miembro más de la gran familia yucateca, ligado a todas las clases sociales, ligado a todos sus sectores y que puede llamar de uno en uno a todos los que están aquí viejos amigos y respetables y queridas amigas”. “Seguiré siendo, en este tiempo y durante el del gobierno, en su caso, ese mismo hombre, con las mismas costumbres, con la misma naturalidad, con el mismo deseo de servicio, pero eso sí, con una mayor responsabilidad. Quiero luchar junto a ustedes, quiero hacerme digno de su confianza, de su afecto y de su respaldo. Se los pido con mi respeto y admiración a la mujer yucateca, a la mujer yucateca que cada día forma parte más activa, medular y amable, no solo en la sociedad, sino en la política y en todas las actividades”.

(De “Diario de Yucatán” número 15,927)

Martes 9

FALLECIMIENTO.— Después de breve dolencia y a la edad de 73 años, ayer a las 7 a.m. falleció en esta capital el señor Miguel Abud Hamuy, oriundo de Trípoli, Líbano. El sepelio ha sido dispuesto para hoy a las 9, hora a que partirá el cortejo de la casa número 541 de la calle 57. La inhumación se efectuará en el Panteón Florido. Sus hermanos Gabriel, Alejandro, Alfredo, Linda viuda de Dájer y Ramón; hermanas políticas Olga Rumen, Carmen Sucar y Berta Cahluni; sobrinos y demás deudos están recibiendo las condolencias de personas de su amistad.

(De “Diario de Yucatán” número 15,928)

Miércoles 10

FALLECIMIENTO.— Después de breve dolencia y a la edad de 66 años, anoche a las 7 dejó de existir en esta capital el comerciante Antonio Simón Dáguer, perteneciente a conocida familia siriolibanesa. Sus funerales han sido dispuestos para hoy a las 11 a.m., hora a que partirá el cortejo de la casa número 477 de la calle 57. La inhumación se efectuará en el Cementerio General. Su viuda Emilia Simón, hijos Socorro, Lucía, Jaime, Elsa y Antonio, y demás deudos reciben las condolencias de amistades.

DEFUNCIÓN.— Inesperadamente, víctima de aguda dolencia circulatoria y a la edad de 55 años, ayer a las 2 de la tarde se desligó de la vida en esta capital la profesora Ligia Ofelia Monsreal Campos de Castaldi, perteneciente a conocida familia. Sus funerales han sido dispuestos para hoy a las 4 p.m., hora a que partirá el cortejo de la casa número 103-A de la calle 30 de la colonia México. La inhumación se efectuará en el Panteón Florido. Su viudo Gonzalo Castaldi Gamboa, madre María Campos viuda de Monsreal, hijos Gonzalo Liborio, Ligia María de Zapata y Ofelia Margarita; hijos políticos María Cristina Fitzmaurice Medina y José I. Zapata Lizarraga; hermanos Manuel, Liborio, profesoras Carmen de Trujeque, Guadalupe de Cámara, Berta de Cantón y Elda viuda de Cervera, Olga de Márquez y María de Carrillo; tías, hermanos políticos, nietos y demás deudos reciben el pésame de las personas de su amistad.

(De “Diario de Yucatán” número 15,929)

Jueves 11

CLUB DEPORTIVO.— Con el objeto de fomentar el espíritu deportivo organizando carreras, rallys de velocidad, conferencias y otros eventos, anoche, en el local de la Cámara Junior de Mérida, fue constituido el club deportivo Auto Club del Sureste, A.C. La directiva quedó integrada por Otto Manuel Ríos Vallado, presidente; Rafael Ruz Maldonado, secretario; Jaime Lübcke Flores, tesorero, y Ángel Aguilar Sánchez, Roger Rodríguez Ávila y Jorge Rojas González, vocales. También se nombró asesor legal a Marco Antonio Sánchez Vales. Entre los principales proyectos de la agrupación está construir un autódromo en la carretera Mérida-Progreso y organizar el III Gran Premio Yucalpetén.

(De “Diario de Yucatán” número 15,930)

Viernes 12

ALIANZA FRANCESA.— Anoche, en los corredores de tipo colonial de la Alianza Francesa, calle 58 con 53, su nuevo director Pierre de San Mateo, ofreció un cóctel a los alumnos y amistades del instituto con motivo del inicio de cursos. El señor De San Mateo, ex catedrático de la Escuela Oficial de París, llegó a Mérida con su esposa Nicole hace tres semanas, en sustitución del señor Maraval, quien salió para Monterrey a hacerse cargo de la Alianza Francesa de esa ciudad. Asistieron al cóctel, entre otras personas, el doctor Gustavo Casares Rendón, presidente de la Alianza Francesa de Mérida, y esposa Elia Heredia Escalante, y Maynard G. Clayton, director del Instituto Benjamín Franklin, y esposa Audree.

(De “Diario de Yucatán” número 15,931)

Sábado 13

CAMPAÑA.— El jefe del Partido Acción Nacional, diputado federal Manuel González Hinojosa, exhortó anoche a los panistas que colmaron el local del Comité Regional de su partido a que la próxima campaña electoral no se pierda en insultos sino que sirva para concretar ideas y presentar programas. Manifestó también su confianza en que el pueblo yucateco sabrá hacer triunfar al candidato que el mismo pueblo postule y que las elecciones se ganarán con votos limpios y bien contados de gentes que viven “todas las miserias y todas las grandezas de este pueblo yucateco”. El jefe nacional del PAN presidió una asamblea de orientación preelectoral poco después de llegar de la metrópoli en el vuelo directo de Mexicana de Aviación y de ser objeto de una multitudinaria recepción en el aeropuerto, y a lo largo de su recorrido hasta el local del comité regional en la calle 53 entre 58 y 60, trayecto que comprendió la calle 59 desde el Centenario hasta el centro de la ciudad. Cientos de vehículos —automóviles, camionetas, motocicletas y bicicletas— acompañaron a González Hinojosa entre vítores, aclamaciones y aplausos. La larga caravana tardó alrededor de una hora y 20 minutos en su recorrido y fue causa de prolongados embotellamientos de tránsito. El número de vehículos fue mayor que en la recepción que en noviembre de 1967 se tributó al entonces jefe nacional del PAN, Adolfo Christlieb Ibarrola. El alcalde Víctor Manuel Correa Rachó no asistió a la recepción ni a la asamblea en el local del partido. Fuentes de la presidencia municipal informaron que se abstuvo de concurrir porque es funcionario público y González Hinojosa no vino a esta ciudad como funcionario sino como jefe de un partido.

BODA EN MÉXICO.— El obispo de Tula, Jesús Sahagún de la Parra, se dignó impartir anoche la bendición nupcial, en la ciudad de México, a los jóvenes ingeniero José Gustavo Díaz Ordaz Borja y señorita Consuelo Eugenia Castañón Ríos Zertuche, pertenecientes a conocidas y estimables familias de Puebla y esa capital, respectivamente. La ceremonia se efectuó en la iglesia de San Juan Bautista de Coyoacán. La rubia contrayente lució fino traje de raso mate en color marfil antiguo y silueta clásica; sobre el vestido, una mantilla de encaje de Bruselas, a modo de corta capa sobre los hombros, misma que llevó su madre el día de su boda, y como tocado, una tiara de perlas que sujetó un velo de tul de casi diez metros de largo. El lazo fue de azahares antiguos; el libro, con cubierta de madreperla, ha estado en posesión de la familia Castañón desde hace 120 años. Acompañaron al Obispo de Tula los excelentísimos Miguel Darío Miranda y Gómez, arzobispo primado de México, y Octaviano Márquez y Toriz, arzobispo de Puebla. Fueron padrinos de la ceremonia, por la desposada, sus padres, esposos Ricardo Castañón y Consuelo Ríos Zertuche, y por el novio, su madre, Guadalupe Borja, esposa del presidente de la República, acompañada de su hijo Alfredo. La ceremonia fue armonizada por la Sinfónica Nacional. Después del acto, al que asistieron mil personas, los padres del contrayente ofrecieron una recepción en la residencia de Los Pinos.

FIESTAS PATRIAS.— El Club de Leones de Mérida conmemoró anoche el aniversario de nuestra independencia con una cena que ofreció en su local en la avenida Colón, durante la cual se desarrolló sugestivo programa y se hicieron honores a la enseña nacional y los héroes patrios. El discurso alusivo estuvo a cargo del doctor Jorge Mendoza Blanco. Posteriormente, el doctor Herberto Méndez Cetina rindió homenaje a Benito Juárez y entregó al presidente del club, Gustavo Reyes Bolio, un cuadro del Benemérito de las Américas. La Banda de Guerra del 22o. Batallón de Infantería rindió honores a la bandera, que fue paseada por los corredores por la reina del club, Nelly Delta Esquivel Díaz. El menú consistió en cóctel de frutas, sopa ravioles, pollo en mantequilla, frijol refrito, postre y café.

(De “Diario de Yucatán” número 15,932)

Vida social

Matrimonio Roche Díaz-Rivero Cervera. Monseñor Juan Arjona Correa, protonotario y rector del Seminario, impartió el 6 de septiembre de 1969 la bendición nupcial a la señorita Nelly Rivero Cervera y el joven Eduardo Javier Roche Díaz, en solemne y concurrida ceremonia en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Itzimná). Los recién casados salieron de luna de miel a Miami, Nassau y Jamaica.

Boda Rodríguez Fernández-Herrera Hoyos. En Nuestra Señora de la Candelaria unieron sus vidas el 6 de septiembre de 1969 la señorita Gloria Elena Herrera Hoyos y el doctor Camilo de Jesús Rodríguez Fernández. Impartió la bendición nupcial el canónigo José Jaime Domínguez Rivero. Se ofreció un brindis en la Casa del Médico en honor de los recién casados, que salieron de luna de miel a Miami.

Enlace Peón Escalante-Fernández de Teresa. El 6 de septiembre de 1969 contrajeron matrimonio, en concurrida ceremonia en La Profesa de la metrópoli, la señorita Marcela Fernández de Teresa y el señor Joaquín Peón Escalante. Impartió la bendición nupcial el padre Luis del Valle, sacerdote jesuita. Después se ofreció una recepción en el Jockey Club de la propia capital de la República, terminada la cual los nuevos esposos salieron en viaje de bodas para Kingston, Nassau, Miami y otros lugares.