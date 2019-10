La semana hace 50 años

Del domingo 19 al sábado 25 de octubre de 1969

A finales de la década de 1930: en primer plano, Abel Ricardo, Ana María, Berta Noemí, Carlos Rubén y María Teresa, y, en brazos, José Rafael. Los esposos Menéndez Navarrete con sus hijos, a finales de la década de 1940: delante, Alberto Rubén, Flora María y José Rafael; en medio, Abel Ricardo, Manuel Ramiro y María Teresa, y detrás, Ana María, Carlos Rubén y Berta Noemí. Los esposos don Abel Menéndez Romero, segundo director del Diario, y doña María Navarrete Ruz —quien se desligó de la vida el 20 de octubre de 1969— con sus hijos en imagen de finales de la década de 1950: en primer plano, José Rafael, Manuel Ramiro y Alberto Rubén; en medio, María Teresa, Ana María Martínez Guzmán, Abel Ricardo y Flora María, y detrás, Carlos Rubén, Berta Eugenia Losa Ponce, Berta Noemí y Humberto Cámara Rivas. Con el Capitolio y el Centro Gallego de La Habana como fondo, don Abel y doña María aparecen con una persona no identificada y su hijo Carlos Rubén, alumno del Colegio de Belén en la capital cubana, a mediados de los años 40. En 1950, con su hijo Carlos Rubén en la graduación del Colegio de Belén, dirigido por la Compañía de Jesús, en La Habana, Cuba. ❮ ❯

Domingo 19

CLUB DE VELA.— Anoche, en la residencia de Luis García Morales, ubicada en la última cuadra de Paseo Montejo, tomó posesión la primera directiva del Club de Vela Yucalpetén y se exhibió un “Flying Tern”, considerado como el mejor velero para ese deporte. Forman la directiva los señores García Morales, Nicolás Gutiérrez Pinkus y Fernando Cervera Berrón, presidente, secretario y tesorero, respectivamente. El señor García, pionero del deporte de la vela en Yucatán, señaló que el objetivo de la formación del club es promover ese deporte en la Península e instruir y aceptar en el club a las personas que lo deseen.

Lunes 20

VETERANOS.— Ayer a las 11:30 horas se efectuó en el campo deportivo “Edesio Carrillo Puerto” de Motul un juego de veteranos con motivo del 23o. aniversario de la fundación de la extinta Liga Peninsular de Béisbol. Previamente, a las 10, el presbítero Heriberto Vargas Góngora ofició una misa en memoria de los deportistas desaparecidos. Los equipos Pericos de Mérida y Cardenales de Motul, que escribieron páginas de oro en el parque de Itzimná y en el estadio “Salvador Alvarado”, se enfrentaron con las mismas alineaciones de aquel entonces. Lanzó la primera bola, bajo lluvia, el antiguo pelotero Manuel Ibarra. Después de dos y medio episodios, el partido tuvo que suspenderse por el torrencial aguacero que caía cuando la pizarra era favorable a los Pericos 14 a 12. Se distinguieron con la estaca, por los triunfadores, el zurdo Quintal, con triple con tres en base y, por los motuleños, Elías Montañez, quien se llevó la cerca con lunetario congestionado.

Martes 21

NOBEL.— OSLO (UPI).— La Organización Internacional del Trabajo recibió ayer el Premio Nobel de la Paz correspondiente a 1969 en una decisión que subraya la estrecha relación existente entre las condiciones laborales, el progreso social y la paz. La presidenta del Comité Nobel, Aase Liones, dijo que la entidad no solamente quiso poner de relieve la estrecha relación entre el progreso social y la paz, sino expresar gratitud por la meritoria labor que la OIT ha cumplido.

INUSITADO ATAQUE.— Anoche, al concluir el discurso que pronunció ante unas dos mil personas en el parque Juárez de Progreso, el candidato del PRI a la gubernatura del Estado, senador Carlos Loret de Mola, dirigiéndose al sector de la concurrencia donde estaban los reporteros, pidió que se acercaran de nuevo a la tribuna y repitió, subrayándolas, unas palabras que había pronunciado poco antes: “Dije que el licenciado Correa Rachó es un candidato torpe, iluso y cultivado por borrachos… Lo dije y lo sostengo”. En el mitin, la profesora Julia Escobar de Rosado manifestó que si el PAN sube al poder nos venderá a una nación extranjera, como en el caso de Cuba. Poco antes de que hablara el candidato, un joven llamado Luis Ortiz acusó a los panistas de haber embriagado a unos jóvenes e inducido a destruir dos tubos del agua potable de la carretera Progreso-Chicxulub.

DEFUNCIÓN.— Confortada con todos los auxilios de la religión católica, ayer a las 5 de la mañana entregó su alma al Creador, tras larga dolencia y a la edad de 58 años, la señora María Navarrete Ruz de Menéndez Romero, esposa del director de este Diario. Dos horas después de ocurrido el deceso, el arzobispo electo Manuel Castro Ruiz visitó la casa mortuoria y se dignó oficiar una misa de difuntos por el eterno descanso del alma de la extinta, la que fue auxiliada en sus últimos momentos por el presbítero Manuel Torres Heredia y sor Patricia Quintero. Los funerales se efectuaron ayer mismo, a las 4:30 de la tarde, hora a la que partió el cortejo de la casa de la familia Menéndez Navarrete. Con anterioridad, a las 3:30, el mismo padre Torres Heredia ofició otra misa en sufragio del alma de la eterna ausente y tanto él como el padre Dionisio O’Brien, misionero de Maryknoll; el párroco de Santa Ana, presbítero Fernando Villanueva Ramírez, y el padre Antonio Sánchez, de la congregación de Misioneros del Espíritu Santo, rezaron responsos. Presidieron el duelo con el licenciado Menéndez Romero sus hijos Carlos, Abel, José, ingeniero Rubén, Manuel, R.M. Ana María de Jesús, Berta Noemí de Cámara, María Teresa de Franco y Flora María; hijos políticos Berta Eugenia Losa Ponce, Ana María Martínez Guzmán, María Luisa Medina Peniche, Patricia Antuñano San Martín, Ana María Preciat Mendicuti, Humberto Cámara Rivas y Gustavo Franco Holguín, así como los hermanos de la extinta, Nelly de Duarte y José Navarrete Ruz. Formaron también parte del cortejo Flora Menéndez Romero de Moguel, Gila Menéndez Romero de Acevedo y Gloria Menéndez Romero de Cárdenas, y Antonio y Salvador Menéndez Romero, Joaquín Acevedo Ruiz del Hoyo y doctor Manuel Cárdenas Berny, hermanos políticos de la eterna ausente; sus sobrinos Navarrete Pastrana, Evia Navarrete, Menéndez Castro, Menéndez Rodríguez, Menéndez Torre, Menéndez Cervera, Moguel Menéndez y Acevedo Menéndez; nietos, primos y otros parientes. Sobreviven igualmente a la señora Navarrete de Menéndez su hermana Noemí de Evia y sus hermanos políticos Alonso Duarte Pérez, Margarita Pastrana Palma y Wílbert Evia Torre, ausentes en México, y Mercedes Castro Cámara de Menéndez, Lina Torre Palma de Menéndez e Irma Cervera Marín de Menéndez, así como Carmen Menéndez viuda de Oropeza, en México, y los esposos Mario Menéndez Romero y Pilar Rodríguez Cantillo, éstos ausentes en Miami. La inhumación se efectuó en el Panteón Florido. Bendijo la tumba el padre Manuel Torres Heredia.

Miércoles 22

CANDIDATO.— MÉXICO.— Unos de los tres sectores del PRI, el campesino, anunció ayer que apoya al secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, para la candidatura presidencial de este instituto político en las elecciones de julio de 1970. De inmediato, los otros dos sectores, el popular y el obrero, anunciaron que también apoyarán a Echeverría en la convención que celebrará el PRI para designar a su candidato. La convención se efectuaría en la primera quincena de noviembre.

Jueves 23

Viernes 24

NOBEL.— ESTOCOLMO (UPI).— Un novelista, dramaturgo y poeta que hizo de la degradación humana el tema central de su amplia producción literaria, Samuel Beckett, fue honrado ayer con el Premio Nobel de Literatura correspondiente a 1969. Beckett, nacido en Dublín hace 63 años, vive desde hace más de 30 años en París y escribió en francés la mayor parte de sus obras más importantes. La Academia sueca señaló al anunciar el premio literario más codiciado del mundo que Beckett ha creado “nuevas formas para la novela y el drama”. Su obra probablemente más conocida es “Esperando a Godot”, pieza teatral estrenada en 1952 e interpretada en todos los teatros del mundo.

VOLADORES.— HALACHÓ.— Un bombardeo de voladores horizontales lanzados desde el techo de una casa contigua al Palacio Municipal disolvió anoche un mitin del Partido Acción Nacional, en momentos en que pronunciaba un discurso Víctor Manuel Correa Rachó, y estuvo a punto de ocasionar serias heridas a la esposa del candidato, Sara Mena Peniche. Bajo la tupida lluvia de voladores, la gente que se había congregado en el parque —más de mil personas— se desbandó en distintas direcciones, hasta que llegó un momento en que el candidato panista se quedó solo en la tribuna. Correa Rachó tomó de nuevo el micrófono y dijo: “Que la prensa tome nota de dónde salen los voladores. Ésta es la no violencia que predica el otro candidato”. Pasados los primeros minutos de confusión y puestos ya a salvo los niños y las mujeres, los hombres, enardecidos por la salvaje agresión, se armaron de voladores y petardos y atacaron la casa contigua al Palacio Municipal, donde funciona una refresquería en que, según los vecinos, también se expende licor. Se trabó la lucha y la gente de la refresquería se vio obligada a huir y refugiarse en el Palacio Municipal, que fue atacado por la multitud, librándose una batalla de voladores y otros proyectiles que duró diez minutos. Otro grupo de personas, acusando al presidente municipal de ser el responsable e instigador del ataque al mitin panista, se lanzó sobre la casa particular del alcalde, la apedreó, destruyó las puertas y rompió dos televisores y los muebles.

Sábado 25

OTRO ATAQUE.— Se repitió anoche en Cholul, aunque en menor escala, el ataque con “voladores” a un mitin de Víctor Manuel Correa Rachó, pero esta vez les fue peor a los agresores y no consiguieron impedir el acto cívico. Atacados dos veces con cohetes, los vecinos de Cholul persiguieron a sus agresores y los atraparon en el Comisariado Ejidal, donde, en la oscuridad, golpearon a quienes no pudieron huir y encerraron luego en el calabozo a cuatro individuos. Restablecida la calma comenzó el mitin, en que Correa Rachó habló de la deuda de ocho millones de pesos que dejó el Ayuntamiento de 1965-1967 al actual. “¡Cómo se engañan los que no están cansados de exprimir al pueblo!”, dijo. “Se engañan porque pensaron que, al quitarnos la Policía de Mérida, dizque legalmente, no podríamos hacer la campaña por falta de la protección de la fuerza pública. Se engañan, porque no saben que el que tiene al pueblo lo tiene todo y no necesita de esa fuerza”.

Vida social

Boda De Zavala Canto-Ponce Peón. En la Sagrada Familia, en solemne ceremonia, monseñor Juan Arjona Correa, rector del Seminario Conciliar, impartió el 18 de octubre de 1969 la bendición nupcial a la señorita María Eugenia Ponce Peón y al joven Jorge de Jesús de Zavala Canto, pertenecientes a conocidas y estimables familias. Después de la boda, en casa de los esposos Álvaro Ponce Peón y Lida Espejo Méndez, en la colonia Buenavista, se ofreció una recepción en honor de los nuevos esposos. Los recién casados salieron de luna de miel a Acapulco, México y Guadalajara.

Enlace Ancona González-Domínguez Martínez. En la capilla de las Religiosas de Maryknoll, el 18 de octubre de 1969 unieron sus destinos los jóvenes Eduardo Ancona González y señorita Gladys Yolanda Domínguez Martínez, pertenecientes a estimables familias. Se dignó bendecir la unión el arzobispo electo de Yucatán, monseñor Manuel Castro Ruiz. Los recién casados salieron en viaje de bodas a Isla Mujeres y Cozumel.