La semana hace 50 años

Multitudinario cierre de campaña de Víctor Manuel Correa Rachó como candidato del PAN a la gubernatura.— Carlos Loret de Mola reúne a diez mil personas en mitin en la Plaza de Toros.— Protestan contra irregularidades en las casillas de votación.— El Apolo 12 desciende en la Luna

Del domingo 16 al sábado 22 de noviembre de 1969

La señorita María Eugenia Hadad Manzur, quien el 15 de noviembre de 1969 contrajo matrimonio con el señor Delio Agustín Castillo Cazola, en la iglesia de El Jesús Carlos Loret de Mola Mediz, candidato del PRI a la gubernatura del Estado, pronuncia su discurso de cierre de campaña en el Teatro José Peón Contreras, el 17 de noviembre de 1969 Imagen del desfile conmemorativo de la Revolución: el grupo del Seguro Social, con un carro alegórico alusivo al Mundial de Fútbol de 1970 Imagen del desfile conmemorativo de la Revolución: motociclistas del Tecnológico de Mérida Imagen del desfile conmemorativo de la Revolución: Secundaria Federal 1 ❮ ❯

Domingo 16

MANIFESTACIÓN.— WASHINGTON (UPI).— Al grito de “queremos la paz ahora”, una enorme multitud marchó ayer sin violencia por la avenida Pensilvania hasta las inmediaciones de la Casa Blanca, en la manifestación pacifista más grande la historia del país para pedir el retiro de Estados Unidos de la guerra de Vietnam. A la vanguardia caminaron los senadores demócratas Eugene J. McCarthy y George McGovern y el republicano Charles E. Goodell; la viuda del asesinado dirigente Martin Luther King, Coretta; los cantantes folclóricos Pete Seeger y Arlo Guthrie; el compositor Leonard Bernstein y sacerdotes.

(De “Diario de Yucatán” número 15,995)

Lunes 17

CIERRE.— Los yucatecos y las yucatecas fueron protagonistas ayer de una jornada cívica como nunca había visto en Mérida el viejo siglo que vivimos y que volcó en la Plaza Grande a las seis y media de la tarde, en apoyo de la candidatura del licenciado Víctor Manuel Correa Rachó al gobierno del Estado, a un contingente humano que rondó la cifra de treinta y cinco mil personas. Curtidos, atónitos demócratas yucatecos, que nacieron antes que esta centuria, afirman que la imponente fiesta cívica superó en número y entusiasmo a la manifestación que hace más de sesenta años apoyó en esta misma ciudad la candidatura gubernamental del licenciado Delio Moreno Cantón y que desde entonces hasta ayer, en que cambió la historia, sirvió de punto de comparación para practicar los avalúos de nuestros actos públicos. Cuatro horas y cuarenta y cinco minutos es la medida oficial, en tiempo, del cierre de la campaña del candidato del Partido Acción Nacional, desde que quedó constituida en el Paseo de Montejo la caravana que aún no terminaba de salir de la hermosa avenida cuando el licenciado Correa Rachó y su esposa Sara Mena Peniche se detuvieron a las 5:40 en la esquina de El Olimpo (calles 61 y 62) porque una marea de gente bloqueaba el acceso a la Plaza. Cuando el candidato panista llegó a la confluencia del Paseo de Montejo con la calle 47 las últimas filas de la caravana se hallaban aún en la glorieta de Justo Sierra, frente al Consulado de Estados Unidos. Los desfilantes cubrían parte de la acera, el carril poniente de la avenida y, cruzando el camellón, parte también del carril donde el tránsito se dirige hacia el Norte. Instalado ya en la tribuna blanca con emblemas azules que se alzó en el centro de la Plaza, el licenciado Correa y sus acompañantes tuvieron que esperar casi una hora, pues las últimas filas de la caravana llegaron cincuenta minutos después que el candidato.

(De “Diario de Yucatán” número 15,996)

Martes 18

CANDIDATO.— El senador Carlos Loret de Mola Mediz, candidato del PRI a la gubernatura del Estado, inició ayer los cierres de su campaña con una marcha desde la Casa del Pueblo hasta la Plaza de Toros “Mérida”, donde más de diez mil personas asistieron a un mitin-festival-novillada y una ceremonia nocturna en el Teatro Peón Contreras, en que rindió dos informes el Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales de aquel partido. El señor Loret de Mola, en el discurso que pronunció en la sala de la 60, manifestó que en el gobierno se esforzaría por formar “un equipo ejemplar de trabajo que renovaría constantemente conforme lo exijan las necesidades”. Ante una concurrencia que solo dejó vacíos los dos últimos pisos del Peón Contreras, el senador sostuvo que en la campaña no ha tenido oposición sino ruido, “una especie de estática que no me ha llegado a molestar”.

(De “Diario de Yucatán” número 15,997)

Miércoles 19

LUNA.— HOUSTON (UPI).— La cosmonave Apolo 12 cumplió hoy un vuelo de extraordinaria precisión hasta la Luna y su comandante, el capitán de fragata Charles Conrad, dio el primer paso en la superficie del satélite a las 5:45 a.m., hora de Mérida. Conrad fue así el tercer norteamericano que posa sus pies en la superficie selenita después de la exitosa misión cumplida en julio por la Apolo 11. “¡Hombre, qué bueno!”, exclamó Conrad al dar sus primeros pasos en la superficie polvorienta y seguidamente agregó: “No me hundo demasiado… Ahí está el Surveyor, sí señor. ¡Qué buen aspecto! No puede estar a más de 180 metros de aquí”. El Surveyor 3 fue un robot enviado a la superficie lunar en 1967 y los astronautas de la Apolo 12 se proponen rescatar varias de sus piezas para que los técnicos puedan examinar las consecuencias de una prolongada permanencia en la Luna.

KENNEDY.— HYANNIS PORT (AP).— Joseph Patrick Kennedy, patriarca de una dinastía política norteamericana perseguida por la tragedia, falleció ayer a los 81 años. Había estado enfermo en los últimos ocho años. Un vocero de la familia manifestó que el deceso se produjo a las 11:05 a.m. Su esposa Rose y otros miembros de la familia estaban al lado en ese momento.

INGENIERO QUÍMICO.— Los días 6 y 7 del actual, en la Escuela de Química de la Universidad de Yucatán sustentó exámenes de grado en opción al título de Ingeniero Químico el joven Hyrván Martínez Menéndez. El sínodo, integrado por Alfredo Ortega Maldonado, Federico Berny Amézquita, Alejandro Gómory Rivas, José Morales Crespo y Alberto Molina Chacón, lo aprobó por unanimidad. Martínez Menéndez presentó como tesis profesional el anteproyecto de una planta piloto para productos esteroides.

(De “Diario de Yucatán” número 15,998)

Jueves 20

VISITA.— En el tercero y último cierre de la campaña del PRI por la gubernatura del Estado, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido, Alfonso Martínez Domínguez, informó que el candidato presidencial Luis Echeverría Álvarez asistirá el próximo marzo a una reunión nacional sobre los problemas del henequén y que hará su visita al Estado “lo más solo posible” para conocer los problemas sin la interferencia de “los intereses creados”. Poco después de llegar de la metrópoli, en discurso que pronunció bajo una llovizna que despobló en casi sus dos terceras partes las antes colmadas tribunas del Estadio, Martínez Domínguez dijo que ya no se deben tolerar más ladrones en Yucatán y que existe inconformidad en sectores locales, pero que esa inconformidad no debe canalizarse contra el PRI.

PELÉ.— RÍO DE JANEIRO (UPI).— Santos derrotó anoche a Vasco da Gama dos goles contra uno, en partido de fútbol en que el gran Pelé marcó su gol número mil en medio del delirio de los 100 mil aficionados congregados en el estadio Maracaná. Edson Arantes do Nascimento, conocido en el mundo entero por Pelé, marcó el milésimo gol de su excepcional carrera y, si bien fue de penal, no por eso entusiasmó menos a la multitud. Pelé entraba a la carrera en el área chica de Vasco da Gama cuando fue interceptado de manera ilegal por el zaguero René. El árbitro sancionó el penal y se dispuso que Rildo lo cobrara. Pero el público exigió clamorosamente que fuera Pelé quien lo ejecutara. Éste lo hizo fuerte y la pelota entró en la valla a pesar del esfuerzo del arquero Andrada por atraparla.

AVISO.— Por ser hoy día de fiesta nacional, el personal de este periódico disfrutará de asueto y el Diario no se publicará mañana.

(De “Diario de Yucatán” número 15,999)

Sábado 22

PROTESTA.— Ante las oficinas de la Comisión Electoral del Estado, número 511 de la calle 57 entre 62 y 64, se efectuó ayer por la mañana una manifestación de inconformidad por la ubicación de las casillas donde votarán mañana los ciudadanos y de protesta porque están equivocadas o no han sido localizadas aún las direcciones de cierto número de esas casillas. La manifestación, en que predominaba el elemento femenino, duró más de tres horas. Agentes de la Policía del Estado custodiaban ya las mencionadas oficinas cuando entraron en el local dos de las manifestantes. Salieron unos 10 minutos después y dijeron que uno de los empleados les afirmó que las casillas estaban en los lugares que había indicado la Comisión. Las manifestantes, inconformes con la respuesta, decidieron permanecer allí en señal de protesta alegando que no solo estaban inconformes por las casillas que no se encuentran en las direcciones publicadas, sino también porque otras se hallan en domicilios de personas de malos antecedentes. También dijeron que camioneros están llevando boletas al interior del Estado. Las manifestantes se retiraron a la 1:30 p.m. Hasta ese momento, Tomás Vargas Sabido, jefe regional del PAN, y Carmen Robleda Casares de Solís, secretaria general de ese partido, que habían entrado al local de la Comisión Electoral a las 12 a hablar con el presidente Renán Solís Avilés, no habían salido.

DEFUNCIÓN.— En forma repentina —a consecuencia de una crisis cardíaca— y después de larga dolencia, anteayer a las 11:45 horas dejó de existir en su domicilio de esta capital, a la edad de 84 años, el licenciado Manuel Evia Cervera, veterano miembro del Foro Yucateco, que en su larga existencia desempeñó diversos cargos en el Poder Judicial Federal y del Estado y en otros ramos de la administración pública. El extinto jurisconsulto era al morir uno de los pocos abogados con más de 50 años de ejercicio profesional, pues se graduó en la antigua Escuela de Derecho de Yucatán en 1909. En distintas épocas desempeñó el cargo de Procurador General de Justicia del Estado y la Jefatura del Departamento Jurídico del Ejecutivo. Aunque por breve tiempo, fue también magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Hasta su muerte era titular de la Notaría número 11. La inhumación se hizo en el Cementerio General. Le sobreviven su viuda Sara Torre Ayora, hijos Wílbert, Fernando, Sara Alicia de Maldonado, Berta Nelly de Ferráez y Hernán; hijos políticos Leonor Cámara Maldonado viuda de Evia, Noemí Navarrete Ruz, Enna Cáceres Castillo, Armando Maldonado Cisneros, José María Ferráez Ayuso y Yolanda Góngora Peniche; hermanas Rosario viuda de Espejo, Aída viuda de Rosas, Ofelia viuda de Cámara (en México), Lilia viuda de Mangas, Alicia de Pacheco y señorita Maira; nietos, sobrinos, bisnietos y demás deudos, que están recibiendo el pésame de personas de su amistad, al que asociamos el nuestro.

PREMIOS.— MÉXICO (Especial).— El Premio Nacional de Ciencias, Letras y Artes, correspondiente a 1969, fue otorgado en la forma siguiente: en la rama de Letras, Silvio Zavala Vallado, en Historia, y Justino Fernández, en crítica; en la rama de ciencias, Ignacio Bernal, en antropología, y Fernando del Alba Andrade, en Física; en la rama de artes, Francisco Díaz León, en grabado.

DESFILE.— Lucido espectáculo fue anteayer el desfile cívico del aniversario de inicio de la Revolución Mexicana, organizado por la comandancia de la 32a. Zona Militar en coordinación con la Junta de Festejos Patrios, autoridades civiles y escolares y otros sectores locales. Dio principio a la hora señalada, las 9 de la mañana, y se efectuó en un clima de orden y animación hasta que, poco antes de concluir, gran número de personas invadió la calle 60 entre 63 y 65, cuando el contingente del Instituto Mexicano del Seguro Social aún pasaba frente al Palacio de Gobierno. El contingente más aplaudido fue el de la Escuela Técnica Industrial y Comercial, que presentó el bailable michoacano “El pez blanco”. El desfile, que terminó a las 11 de la mañana, siguió el tradicional derrotero: Paseo Montejo calle 47 hasta la 58, de ésta hacia la 55, luego sobre la 56 hasta la 61, rodeó la Plaza Grande y calle 69, donde se desintegró.

(De “Diario de Yucatán” número 16,000)

Vida social

Boda Moguel Tenorio-Reynaga Hernández. El 15 de noviembre de 1969, en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria contrajeron matrimonio la señorita Melba Ernestina Reynaga Hernández y el señor Efraín Manuel Moguel Tenorio. Impartió la bendición nupcial el canónigo José Jaime Domínguez Rivero. Los recién casados salieron de luna de miel a Guadalajara.

Matrimonio Castillo Cazola-Hadad Manzur. En la iglesia de El Jesús (Tercera Orden), el 15 de noviembre de 1969 el padre Benito J. Campos, sacerdote jesuita, impartió la bendición nupcial a los jóvenes señorita María Eugenia Hadad Manzur y Delio Agustín Castillo Cazola, pertenecientes a estimables familias. Después de la ceremonia la concurrencia se trasladó a la Casa de la Amistad, donde se ofreció una recepción en honor de los recién casados, que salieron en viaje de bodas a Miami y Nassau.

Enlace Guadarrama Guillén-Domínguez Guerra. En Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Itzimná), el 15 de noviembre de 1969 unieron sus vidas con el sacramento del matrimonio la señorita Alicia Beatriz Domínguez Guerra y el contador público César Augusto Guadarrama Guillén, pertenecientes a conocidas familias de nuestra sociedad. Bendijo la unión el presbítero Genaro Cervera Ceballos. Los recién casados salieron de luna de miel a Cozumel e Isla Mujeres y posteriormente establecieron su residencia en la ciudad de México.