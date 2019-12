La semana hace 50 años

Oleada de violencia empaña la jornada electoral en que se vota por un nuevo gobernador.— La Comisión Electoral del Estado informa de la ventaja en las urnas de Carlos Loret de Mola.— Queja ante el Presidente por el intento de detener la circulación del “Diario”.— Astronautas

Del domingo 23 al sábado 29 de noviembre de 1969

La fiesta que un grupo de amigas de la señorita Luisa María Castellanos Gual le ofreció el 27 de noviembre de 1969 en casa de los esposos Oswaldo Ancona Millet y Gloria Ricalde Medina, con motivo de su enlace con Ermilo José Echeverría Coello: aparecen en la imagen: la anfitriona, Margarita Mézquita Concha, la festejada, Silvia Estrella García Santinelli de Arana, Rosa María Espinosa Madera de Echeverría, María Cristina Gamboa Ávila de Cárdenas, Míldred Gutiérrez Preciat, Ileana Casares Álvarez de Berny y María Josefina Castellanos Gual de Casares Boda de los jóvenes Teodoro Gaumer López y señorita Doris de los Ángeles Araujo Suárez, el 29 de noviembre de 1969 en Santiago Apóstol. Impartió la bendición nupcial el presbítero Francisco Novelo Beytia. Manifestación pacífica que realizaron ciudadanos inconformes con los atropellos contra votantes en las elecciones para gobernador del 23 de noviembre de 1969. Imágenes de la jornada electoral de ese día, que enfrentó en las urnas a Víctor Manuel Correa Rachó, candidato del PAN, y Carlos Loret de Mola Mediz, del PRI Imágenes de la jornada electoral de ese día, que enfrentó en las urnas a Víctor Manuel Correa Rachó, candidato del PAN, y Carlos Loret de Mola Mediz, del PRI ❮ ❯

Domingo 23

APOLO.— HOUSTON (UPI).— Los tres exploradores espaciales de la Apolo 12 entraron ayer con su cosmonave en el campo de gravedad terrestre, acelerando el triunfal viaje de regreso al planeta, y rindieron un informe preliminar sobre algunos aspectos científicos de la segunda visita del hombre a la Luna.

Los locuaces pilotos espaciales comentaron que uno de sus mayores problemas durante sus excursiones por la superficie lunar fue actuar en medio del polvo selenita, de consistencia parecida a la del grafito.

Lunes 24

ELECCIONES.— Infame oleada de violentos o cínicos atentados a la ley, increíbles en una democracia y jamás vistos en unos comicios yucatecos, empañó ayer la esplendorosa cátedra de civismo que dio el pueblo de Mérida en las elecciones para gobernador del Estado, desencadenó airadas reacciones y motivó que poco antes de las siete de la noche el jefe del Ejecutivo pidiera al Ejército que se hiciera cargo de la custodia del orden en nuestra capital. Es sencillamente imposible dar en estos momentos una versión completa de todos los modos y maneras con que se atentó contra la limpieza de las elecciones y la pureza del sufragio en una jornada que el candidato de Acción Nacional a la gubernatura, Víctor Manuel Correa Rachó, sintetizó con esta frase: “El mayor reinado de desvergüenza y pandillerismo político de que yo tenga memoria”. El licenciado Correa, sin embargo, exhortó a los yucatecos a la cordura, los felicitó por su civisimo y externó su confianza en el triunfo del pueblo. El candidato del PRI, Carlos Loret de Mola, también felicitó al pueblo yucateco, anunció que había ganado las elecciones como esperaba y culpó de la violencia a su oponente y sus partidarios. En cuanto a los cómputos, el PRI no proporcionó cifras en esta capital, pero el PAN informó, a las 3 a.m. de la mañana de hoy, que, de acuerdo con las actas de 83 casillas, el licenciado Correa aventajaba al senador Loret 29,701 votos contra 14,798 en Mérida. En unas 50 casillas no fueron admitidos los representantes del PAN, o sea, ningún delegado de este partido pudo vigilar la votación y los cómputos. Por lo menos en más de veinte casillas fueron robadas las ánforas, incluso a mano armada y con balazos.

En numerosas ocasiones los electores defendieron las urnas con denuedo. Se impusieron unas veces y fueron derrotados en otras por los asaltantes.

Martes 25

PROTESTAS.— Mérida retornó ayer a un clima de calma y orden, después de los actos de violencia que la pusieron bajo custodia militar el domingo por la noche, pero continúan las protestas populares contra los inauditos atropellos a la ley en las elecciones para gobernador y en Progreso, según nos informa nuestro corresponsal, varios miles de personas firmaron un documento en que solicitan se anule la votación en el vecino puerto por considerarla fraudulenta. Salieron también a la luz nueva serie de irregularidades cometidas durante los comicios en el interior del Estado, mientras en esta capital, en una conferencia de prensa, un diputado federal de Acción Nacional indicaba que cabe pedir amparo a la Suprema Corte de Justicia contra la violación del voto público, de acuerdo con los términos del Artículo 97 de la Carta Magna.

—Garantías.— NUEVA YORK (UPI).— El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, James S. Copley, envió al presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, el siguiente telegrama: “La Sociedad Interamericana de Prensa ha recibido con profunda preocupación noticias de que elementos desconocidos obstaculizaron la circulación de Diario de Yucatán, de la ciudad de Mérida, el 23 de noviembre, llegando hasta quemar ejemplares de dicho Diario. Respetuosamente rogamos a Su Excelencia dictar las órdenes necesarias para impedir que se repitan hechos de esta naturaleza y garantizar la libre circulación del citado Diario”.

APOLO.— A BORDO DEL HORNET, Océano Pacífico (AP).— Los exploradores lunares del Apolo 12 concluyeron ayer su aventura descubridora, regresaron como un meteorito envuelto en llamas hacia su planeta y descendieron con gran exactitud en las cálidas aguas del Pacífico, a una distancia visual de este portaaviones encargado de su rescate. El Apolo 12 descendió a las 2:58 p.m., hora de Mérida, concluyendo así la segunda visita del hombre a la Luna, un viaje que puede ser de gran provecho científico.

Miércoles 26

CIFRAS.— La Comisión Electoral del Estado dijo anoche oficialmente que, de acuerdo con resultados de las elecciones para gobernador del Estado, el senador Carlos Loret de Mola, candidato del PRI, recibió 187,094 votos contra 51,881 de Víctor Manuel Correa Rachó, candidato del PAN. Acción Nacional anunció que en protesta, porque no son atendidas sus peticiones, retiró a sus representantes ante la Comisión Electoral, denunciando al mismo tiempo “el fraude más artero que registra la historia política de Yucatán”.

JOHN LENNON.— LONDRES (UPI).— John Lennon, uno de los miembros del conjunto artístico Los Beatles, devolvió a la reina Isabel su medalla de la Orden del Imperio Británico, en protesta contra la actitud de Gran Bretaña frente a las guerras de Vietnam y Nigeria. Ferek Taylor, el portavoz del grupo de música popular, anunció que Lennon dirigió cartas con idéntico texto a la reina, al primer ministro Harold Wilson y al secretario de Cancillería. “Devuelvo la medalla en protesta contra el envolvimiento de Gran Bretaña en el asunto Nigeria-Biafra, nuestro apoyo a Estados Unidos en Vietnam y el declive de ‘Cold Turkey’ en las estadísticas de popularidad”, expresó Lennon.

Jueves 27

MANIFESTACIÓN.— A las 7:40 horas de anoche se inició en la Plaza Grande una manifestación silenciosa de protesta contra la violación del voto y otros atropellos a la ley en las elecciones para gobernador que se efectuaron el domingo 23. La manifestación creció hasta que más de mil personas rodeaban la plataforma central de la plaza, donde desfilaban en círculos mujeres y hombres con pancartas en que protestaban contra el fraude y pedían el respeto al voto. El silencio era absoluto e igual la compostura. Solo una persona habló en voz alta; dijo: “Parece carrusel”, miró varias veces a su alrededor, se calló y se retiró, seguido por silencioso grupo de 30 personas. La manifestación terminó a las 8:20 p.m. Fueron cuarenta minutos de silenciosa protesta. Los portadores de pancartas abandonaron la plaza por distintos rumbos y parte de la gente se situó frente a la 32a. Zona Militar, donde estuvo en silencio diez minutos más.

VIETNAM.— WASHINGTON (AP).— El secretario de Estado, William P. Rogers, dijo anoche que es “irrevocable” la decisión de retirar tropas norteamericanas de Vietnam. El gobierno del presidente Nixon ha modificado la política de sus predecesores sobre Vietnam, dijo Rogers. Añadió: “Estamos retirando tropas. Vamos a Vietnamizar la guerra. Vamos a retirar los soldados norteamericanos. Y eso es irrevocable”.

HISTORIA.— MÉXICO.— La Academia Mexicana de Historia conmemorará hoy el cincuentenario de su fundación con una sesión solemne que se efectuará en el palacio virreinal, en la Plaza de Carlos Pacheco 21. En el acto conmemorativo tomarán posesión de sus cargos los académicos Ignacio Rubio Mañé, censor; Jorge Gurría, secretario, y Arturo Arnaiz y Freg, tesorero.

Viernes 28

DEFUNCIÓN.— Después de larga dolencia y a la edad de 59 años, ayer a las 3:30 de la tarde dejó de existir en esta capital el señor Víctor Cicero MacKinney, perteneciente a conocida y estimada familia yucateca. El extinto residía habitualmente desde hace más de 20 años en la ciudad de México, donde desempeñaba el puesto de subgerente del fraccionamiento Jardines del Pedregal, de San Ángel. El sepelio ha sido dispuesto para hoy a las 4 de la tarde y el cortejo saldrá de la casa número 90 de la calle 18, Itzimná. Su viuda Elda Rodríguez Espinosa, en la metrópoli; hijos Víctor, en esta ciudad, y Elda, Rita, Flora, María José, Inés, Pedro, Pablo, Julio, Ligia, Ester, José Gabriel, Joaquín y Ana, en la de México; hermanos Berta (también en la capital de la República), Celia, Rita, Mario, Raúl, Julio (sacerdote de la Compañía de Jesús, radicado hoy en la República Dominicana), Carlos y Roger, y demás deudos reciben las condolencias de las personas de su amistad, a las que asociamos cordialmente la nuestra.

Sábado 29

EXCAVACIONES.— MÉXICO.— En las excavaciones del Metro, frente al Sagrario Metropolitano, se encontró ayer la parte inferior de una escultura femenina, de 58 centímetros de alto por 36 de ancho y 29 de espesor, que se cree corresponde a la deidad Chicomecoatl Siete Serpientes. Su peso es de 106 kilos y está de pie sobre una base cuadrangular con restos de pintura blanca. Tiene un cintillo en bajorrelieve cuyas puntas cuelgan sobre el faldellín y su mano izquierda se apoya en la cadera.

PREMIO.— MÉXICO.— Informan de París que en la sesión pública anual de la Academia del Mundo Latino tuvo lugar la entrega de los premios 1969, para artes plásticas, al pintor Rufino Tamayo y, para la música, al compositor francés Olivier Massien. Los premios, unos 20 mil francos cada uno, son dotación de la fundación creada por el mecenas Calqueste Gulbenkian.

Vida social

Boda Espinosa Ávila-Canto Peniche. En solemne ceremonia que se efectuó el 28 de noviembre de 1969 en la iglesia de la Sagrada Familia, unieron sus vidas la señorita Berta Mercedes Canto Peniche y el joven Eduardo Humberto Espinosa Ávila, pertenecientes a conocidas familias de nuestra sociedad. Bendijo la unión el presbítero Álvaro García Aguilar. Los recién casados salieron de luna de miel a Cozumel.

Enlace Hymel Mayen-López Peraza. El 28 de noviembre de 1969, en la capilla privada de la casa número 503-H de la avenida Colón, contrajeron matrimonio la señorita Adda Isela López Peraza y el joven David Emile Hymel Mayen, pertenecientes a estimables familias de esta capital y Nueva Orleans. Se dignó bendecir la unión el arzobispo Manuel Castro Ruiz. Los recién casados salieron en viaje de bodas a Chichén Itzá, de donde partieron para Nueva Orleans, donde fijaron su residencia.