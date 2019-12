La semana hace 50 años

El Congreso declara a Carlos Loret de Mola como ganador de las elecciones para gobernador.— “¡Que estén tristes ellos que se han enlodado!”, dice Víctor Manuel Correa Rachó.— Detienen a hippies en relación con el caso de Sharon Tate.— Su líder, Charles Manson, se hace llamar Jesús

Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 1969

La sesión en que el Congreso del Estado declaró a Carlos Loret de Mola Mediz triunfador en las elecciones para gobernador, el 4 de diciembre. La entrada al recinto legislativo del jefe del Ejecutivo electo. Debajo, recibe el certificado del decreto de manos del presidente del período extraordinario de sesiones, Rafael Romero Vázquez Aída María Carrillo Peniche el día de su enlace religioso con el señor Miguel Edgardo Vidal Vázquez, el 5 de diciembre de 1969 en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Impartió la bendición nupcial el presbítero Ramón Bueno y Bueno El canónigo José de Jesús López Ortega lee durante la misa de coro en Catedral, el 30 de noviembre, las bulas pontificias que contienen el nombramiento de monseñor Manuel Castro Ruiz como arzobispo de Yucatán ❮ ❯

Domingo 30

ELECCIONES.— Anoche, ante más de mil personas que colmaron el local del Partido Acción Nacional en la calle 53 y ocuparon parte de la vía pública, Víctor Manuel Correa Rachó, acompañado del jefe nacional del PAN, Manuel González Hinojosa; el diputado Javier Blanco y Roger Cicero MacKinney, presidió una asamblea de orientación en que el candidato panista a la gubernatura calificó el informe de la Comisión Electoral del Estado al Congreso como “un escrito en el que campea el cinismo absoluto y que ha de quedar en la historia de Yucatán como un monumento de cinismo de los que integran dicha Comisión”. El diputado Blanco Sánchez afirmó que su partido agotará todos los recursos legales de procedimientos y presentará un alegato al Congreso para anular las casillas donde no hubo votación o votación legal y manifestó que el candidato del PAN a la presidencia de la República, Efraín González Morfín, no se retirará de la contienda electoral porque entonces no podrían reunirse en las plazas públicas y tendrían que refugiarse en el silencio del hogar. “Encerrados no se defiende a Yucatán. Sería un suicidio y nosotros estaremos en las plazas públicas y calles”.

Lunes 1

FRANQUICIA.— De nuevo veremos béisbol de calidad en Yucatán. Después de largo ayuno de 12 años, la pelota AAA retorna al diamante local en la franquicia de los Pericos de Puebla que seguramente se denominarán Venados y, con el mismo roster del equipo angelopolitano, se presentará a la fanaticada del patio, ansiosa de béisbol de buena cepa, en el juego inaugural el 18 de marzo del año entrante, frente a los Tigres de México. La noticia, de grato sabor para los aficionados peninsulares, la proporcionó al Diario Manuel Barbachano Ponce, presidente de Deportes y Espectáculos, organización que incluye, además de los Pericos de Puebla, a los Bravos de Ciudad Madero, los Rieleros de Empalme y el Águila de Mexicali. La parroquia local aún recuerda aquellos Leones que ganaron el banderín de la Liga Mexicana en 1957. No obstante el galardón y los esfuerzos realizados, fueron desalojados del circuito.

Martes 2

BÉISBOL.— Al retornar ayer por la noche de Florida, donde asistió a la convención de Grandes Ligas, José Osorno Sauri confirmó la noticia de que, después de 12 años de no estar en la Liga Mexicana, Yucatán retornará al máximo circuito del béisbol de México, ya que la franquicia de los Pericos de Puebla será transferida a esta ciudad. El dueño de los Venados de Yucatán de la Liga del Sureste informó que fue él precisamente quien se encargó de hacer las gestiones petitorias en la convención. Osorno Sauri declaró que la Liga del Sureste permanecerá con las plazas de Campeche, Villahermosa, Coatzacoalcos y Ciudad del Carmen. Es posible que también participe Minatitlán.

Miércoles 3

OCHO COLUMNAS.— Por correo aéreo, ayer recibimos un recorte de la página 13 de la edición de “The New York Times” correspondiente al lunes 24 de noviembre, en la que aparece a ocho columnas el reportaje que de las elecciones del día anterior en Yucatán hizo el enviado especial de ese importante diario de Nueva York, Juan de Onís. En el titular, “The New York Times” consigna como tormentosas las elecciones gubernamentales de ese día y señala que fueron vistas como una demostración de si en la práctica es limpio el voto en México. La crónica dice, entre otras cosas, lo siguiente: “La elección para gobernador de Yucatán, una prueba de si es efectivo en México el derecho al voto, estuvo plagada hoy de irregularidades, violencias y gritos de fraude que lanzó la oposición. El alcalde de Mérida, Víctor Manuel Correa Rachó, candidato del partido de la oposición Acción Nacional, declaró a la mitad de la tarde que la manera en que los funcionarios han manejado la elección ha sido un desastre. Ningún candidato a gobernador de la oposición ha ganado una elección durante los últimos 40 años, en los cuales el partido en el gobierno, Revolucionario Institucional, ha dominado la vida política. Observadores independientes daban al señor Correa Rachó, un abogado y reformador cívico de 49 años de edad, la oportunidad de ganar en elecciones limpias. Sin embargo, los mismos observadores opinaron que sería necesario que el partido oficial cambiara sus métodos del pasado para que pudiera haber una elección limpia. Por lo que respecta a la proclamación de triunfo que hizo el señor Loret de Mola, el señor Correa Rachó dijo: ‘Es un cínico mentiroso’”.

SHARON TATE.— LOS ÁNGELES (UPI).— Por lo menos diez miembros de un culto pseudorreligioso, entre quienes figura su jefe apodado Jesús, están detenidos como sospechosos por el asesinato de Sharon Tate y otras seis personas. El jefe de policía de Los Ángeles, Edward Davis, identificó a los sospechosos como miembros de La Familia, banda de hippies entregados a la vida nómada y delictiva en la región del Valle de la Muerte. El cabecilla, Charles Manson, quien se hacía llamar Jesús, Dios y Satanás alternativamente, tiene 34 años y copiosos antecedentes penales. Actualmente está en la cárcel del condado de Independence, California, acusado de recibir bienes robados, a la espera de que se investiguen aspectos del caso Tate.

Jueves 4

“LE FIGARO”.— En su sección de informaciones internacionales, bajo el título de “Violencias y desórdenes por las elecciones en México”, el periódico parisino “Le Figaro” publica en su edición del 25 de noviembre un reportaje de la agencia inglesa Reuters, fechado en Mérida el día anterior, sobre las elecciones para gobernador de Yucatán. Entre otras cosas, dice lo siguiente: “La confusión continúa su reinado durante el desarrollo de las elecciones para la designación de gobernador del estado de Yucatán. Ayer, varias horas antes que los escrutinios concluyeran oficialmente, los partidarios de las facciones políticas rivales discutían la forma en que se había desarrollado la jornada electoral, celebrando cada quien por su lado el triunfo de su partido. Se han producido incidentes en una casilla electoral, porque una veintena de estudiantes intentaron llevarse una urna declarando que el escrutinio había sido fraudulento. La policía abrió fuego y un joven de 19 años fue herido. Dos autobuses y un automóvil han sido incendiados a menos de dos kilómetros del principal centro de recuento de los votos; la multitud bombardeó con piedras a bomberos que quisieron sofocar incendios”.

Viernes 5

RESOLUCIÓN.— Sin investigar las denuncias de fraude y otras violaciones a la ley en las elecciones de gobernador, formuladas por el Partido Acción Nacional, el Congreso del Estado las rechazó ayer, alegando que carecen de pruebas, y por el voto unánime de los ocho diputados del PRI que lo constituyen aprobó el siguiente decreto: “Primero.— Son válidas las elecciones a gobernador constitucional del Estado efectuadas en esta entidad federativa el día 23 de noviembre del presente año. Segundo.— Es gobernador constitucional del Estado libre y soberano de Yucatán, para el período gubernamental comprendido del primero de febrero del año de 1970 al 31 de enero de 1976, el C. Carlos Loret de Mola Mediz. Tercero.— El gobernador electo deberá presentarse a rendir la protesta de Ley ante el honorable Congreso del Estado el día primero de febrero próximo, a las 10 horas”. Antes de designar gobernador al candidato del PRI, la Legislatura aprobó un dictamen en que se opina que la Ley Electoral fue cumplida en términos generales, tanto en la preparación como desarrollo y vigilancia de las mencionadas elecciones.

TRAIDORES.— “Es difícil poner una cara triste ante tanta gente alegre, y en verdad que nosotros no tenemos por qué estar tristes. ¡Que estén tristes ellos que se han enlodado! Nosotros tenemos la conciencia tranquila, porque el pueblo nos pidió que lo llevemos hacia la gubernatura y hemos cumplido. Por eso estamos tranquilos, con las conciencias limpias y con los corazones inflamados”, manifestó anoche Víctor Manuel Correa Rachó ante más de un millar de personas que se reunió en el local de Acción Nacional. A las 8:55 llegó el candidato del PAN con su esposa Sara Mena Peniche, en medio de una prolongada ovación. Ramiro Gutiérrez Malvárez, quien dirigía unas palabras a los asistentes, tuvo que interrumpir su discurso durante más de 10 minutos. En su discurso, Correa Rachó añadió: “Nosotros tenemos las actas que comprueban que Acción Nacional obtuvo el triunfo sobre el otro partido. Este testimonio es pequeño en número, pero es grande en significado, porque con él se comprueban el fraude y la indignidad. El pueblo, con su actitud cívica de salir a votar, acorraló a las fieras y éstas se vieron obligadas a estirar las zarpas para evitar que vote o para robarle sus ánforas. Esto queda como testimonio de que el pueblo triunfó el 23 de noviembre y que le robaron su triunfo”.

SHARON TATE.— LOS ÁNGELES (AP).— El fiscal auxiliar de distrito Aaron Stovitz anunció que se pedirá el encausamiento de Charles M. Manson, jefe de una banda de hippies, por el cargo de conspirar para cometer asesinato en el caso de la muerte de Sharon Tate y otras personas. Es la primera indicación de que Mason será instruido de cargos.

Sábado 6

EJECUTIVOS.— Anoche, Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de México, durante una sesión cena, eligió a su socio y comité distinguidos. El primer título recayó en Antonio Borge Manzur, quien consiguió la asistencia de Enrique Maldonado González, quien en días pasados sustentó unas conferencias de orientación, y el segundo en el comité que preside Abdala Farah Abraham, que tuvo a su cargo durante el año que finaliza la organización de las cenas. Ambos recibieron sendos diplomas del presidente de la agrupación, Marcos Álvarez Lara.

Vida social

Boda Marrufo López-Medina Cámara. El 29 de noviembre de 1969, en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Itzimná), unieron sus vidas en matrimonio los jóvenes ingeniero José Eligio Marrufo López y señorita Ofelia María Medina Cámara, miembros de conocidas familias yucatecas. Bendijo la unión el presbítero Jorge Villegas Blanco. Después de la ceremonia, los invitados se trasladaron a la casa de los esposos Medina Cámara, donde fue ofrecido un brindis por la felicidad de los recién casados, que salieron en viaje de bodas a Miami y Nassau.

Matrimonio Mena Cotaya-Novelo Ortiz. El 29 de noviembre de 1969, en Santa Lucía unieron sus destinos la señorita Elsy Yolanda Novelo Ortiz y el joven Roger Armando Mena Cotaya, pertenecientes a conocidas familias. Bendijo la unión el canónigo Remigio Carvajal Coronado. En el local de Embotelladora Peninsular se ofreció una recepción a los novios, que salieron de luna de miel a Isla Mujeres.

Enlace Castillo Rodríguez-Ordóñez Novelo. En la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, el 4 de diciembre de 1969 unieron sus vidas la señorita Ivonne Guadalupe Ordóñez Novelo y el joven contador Augusto Alberto Castillo Rodríguez. Se dignó bendecir la unión el arzobispo Manuel Castro Ruiz. Los recién casados salieron en viaje de bodas para Cozumel e Isla Mujeres.

Matrimonio Vidal Vázquez-Carrillo Peniche. En Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Itzimná), el 5 de diciembre de 1969 contrajeron matrimonio los contadores públicos señorita Aída María Carrillo Peniche y Miguel Edgardo Vidal Vázquez, pertenecientes a estimables familias. Impartió la bendición nupcial el presbítero Ramón Bueno y Bueno. Los recién casados salieron en viaje de bodas a Acapulco, Guadalajara y México.

Boda Alonzo Monroy-Gamboa Roca. El 5 de diciembre de 1969, ante el altar de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Itzimná), unieron sus vidas la señorita Josefina Gamboa Roca y el joven Elio Alonzo Monroy, pertenecientes a conocidas familias. Impartió la bendición nupcial el presbítero Alfonso Roca Lara. Después, la concurrencia se trasladó al domicilio de los esposos Gamboa Roca, donde se ofreció un brindis en honor de los recién casados, que salieron de luna de miel a Cozumel.

