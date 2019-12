La semana hace 50 años

El canónigo Domingo Herrera Castillo es el nuevo vicario general de la Arquidiócesis.— Socios del Campestre presencian el espectáculo “Juventud 70”.— Golpe de estado a Omar Torrijos mientras está de viaje en México.— Accidentada visita del candidato del PAN a la presidencia

Del domingo 14 al sábado 20 de diciembre de 1969

La inauguración de la tienda Casa de Artes, que ofrece muebles finos de ebanistas yucatecos, el 14 de diciembre de 1969 en la calle 60 con 47. Acompañan al presbítero Jorge Carlos Villegas Blanco: el arquitecto Eduardo Millet Cámara, gerente; Bertha Reina Lara de Millet, Alicia Martínez Sánchez de Díaz y arquitecto Érik Díaz Palma, administrador La visita a Yucatán de Efraín González Morfín, candidato del PAN a la presidencia. Arriba, el saludo a Víctor Manuel Correa Rachó. La boda del licenciado Diego Armando Río Palomeque y la señorita María Cristina Lizarraga Rosado, el 19 de diciembre de 1969 en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Impartió la bendición nupcial el arzobispo monseñor Manuel Castro Ruiz Los profesores Marco Antonio Gamboa Medina y señorita Gloria de los Ángeles García Acosta, quienes contrajeron matrimonio el 16 de diciembre de 1969 en la iglesia de Santa Lucía. Impartió la bendición nupcial el presbítero Miguel Angel Castillo Castillo El espectáculo “Juventud 70”, presentado el 13 de diciembre en el Club Campestre La recepción por sus seguidores en la terminal aérea ❮ ❯

Domingo 14

VICARIO.— El arzobispo Manuel Castro Ruiz ha designado vicario general de la Arquidiócesis al canónigo Domingo Herrera Castillo y delegado episcopal ante el clero a monseñor Juan Arjona Correa, rector del Seminario. El canónigo Herrera Castillo desempeñaba la Secretaría de la Mitra desde el 21 de diciembre de 1966, fecha en que el extinto arzobispo Fernando Ruiz Solórzano hizo público el nombramiento. Extraoficialmente supimos que fueron postulados cuatro candidatos, pero que las dos votaciones arrojaron considerable mayoría de votos a favor del canónigo Herrera.

“JUVENTUD 70”.— En la sociedad meridana ya tiene rango de clásico decembrino la fiesta anual a beneficio de la Casa de la Cristiandad. Anoche, en el Club Campestre, vimos su séptima edición: “Juventud 70”, con un reparto de noventa jóvenes y muchachas, ante un público que congestionó los salones hasta convertir el tránsito en una hazaña. “Juventud 70”, colorido, suntuoso compendio de buen gusto e ingenio, fue digna heredera de “Los dorados veintes” (1963), “Algo para recordar” (64), “Las follies de Mérida 1965”, “Lo soñado” (66) y “Jugando con el tiempo” (67). Por las dos pasarelas que a modo de escenario cruzaron la terraza del Campestre, los cuatro números de “Juventud 70” iniciaron a las 9:45 el despliegue de fantasía, presentado por tres gentiles animadoras: Mercedes Espinosa Castellanos, Leonor López Alonzo y Manina Ancona Riestra. La directora de “Juventud 70”, como de sus seis antecesores, fue Lina Torre Palma de Menéndez.

MATRIMONIOS.— Las Reverendas Madres Misioneras Catequistas Guadalupanas continuaron ayer el cristiano festejo de sus bodas de plata en Yucatán con una misa en que 21 parejas contrajeron matrimonio religioso en una ceremonia colectiva. Novios y parejas casadas solo por lo civil recibieron la bendición nupcial de manos del párroco de Nuestra Señora de Fátima, padre Pastor Escalante Marín. Claveles y nube realzaron la sobriedad y distinción de la capilla de la casa profesa, donde se inició la ceremonia a las 6:45 p.m. En la terraza de la residencia, el coro de Carlos Tello Solís obsequió a los recién casados con aplaudidos cánticos.

Lunes 15

DELEGACIÓN.— En sesión que celebró ayer en su local social, la delegación de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación eligió a su consejo directivo para el ejercicio que terminará el 31 de diciembre de 1970. Quedó integrado como sigue: presidente, Carlos Martín Vázquez; vicepresidente, Guy Puerto Puerto; secretario, Wílliam Gáber Mézquita; tesorero, Carlos Medina Alonzo; protesorero, Rubén Carrillo Grajales, y vocales, José Palomeque Cosgaya, Carlos Gómory Rivas, Rafael Aristi Arcila, Ismael González Roche, Álvaro Fuentes Segovia y Efraín Peniche Erosa.

Enrique Trava Moreno, presidente saliente, fue nombrado asesor del consejo directivo.

Martes 16

GOLPE DE ESTADO.— PANAMÁ (AP).— El general de brigada Omar Torrijos, líder del derrocamiento del gobierno civil de Panamá hace 14 meses, fue depuesto ayer de su cargo de comandante de la Guardia Nacional y líder de la nación por colegas militares que le acusaron de haber promovido un culto a la personalidad. Torrijos se hallaba fuera del país, en México, donde asistió anteayer a las carreras de caballos en el Hipódromo de las Américas. Ayer no se le vio en la ciudad. Un amigo suyo dijo que fue a cazar patos, al parecer ignorante que había sido destituido.

Miércoles 17

PANAMÁ.— PANAMÁ (AP).— El hombre fuerte de Panamá, general Omar Torrijos, retornó anoche en triunfo a esta capital, 48 horas después que sus dos lugartenientes intentaron deponerlo como jefe de la Guardia Nacional aprovechando su ausencia del país. Torrijos declaró que regresa sin ningún deseo de venganza. Manifestó en conferencia de prensa en su despacho de la Guardia Nacional que los dos oficiales que intentaron el golpe, coroneles Ramiro Silvera y Amado Sanjur, serán enjuiciados de acuerdo con las leyes sobre subversión.

Jueves 18

BAUTIZO.— En Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y de manos del presbítero Álvaro García Aguilar, el domingo pasado recibió las aguas lustrales el niño Roberto, hijo de los esposos Carlos Axle Escalante y Silvia Echánove Villamil, quien nació el 9 de noviembre. Apadrinaron al nuevo cristiano los esposos Marco Capetillo Carrillo y Ligia Beatriz Vallado Castilla.

DESPEDIDA.— En su edición del pasado lunes 8, el diario chileno “El Mercurio” de Valparaíso informa que en la residencia del cónsul de México en ese puerto, Armando León Pacheco, un grupo de amigos le ofreció a los esposos ingeniero químico Porfirio Suárez Sosa y Beatriz Coldwell Escalante una fiesta de despedida, con motivo de su próximo retorno a México, consignando que el ingeniero Suárez Sosa cumplió una importante laboral cultural como presidente del Instituto Chileno Mexicano de Cultura en esa ciudad. El ingeniero Suárez Sosa, que durante dos años y ocho meses desempeñó la gerencia de la firma Hucke Hnos, fue objeto también de una fiesta de despedida que le ofrecieron los ejecutivos y el personal de esa industria.

Viernes 19

VISITANTE.— Vengo a Yucatán “para aprender una lección de civismo”, manifestó hoy el licenciado Efraín González Morfín, candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República, poco después de llegar de la ciudad de México en el vuelo directo de la CMA, a las cero horas y cuarenta minutos de la mañana, con un retraso de cinco horas que dio motivo a distintas versiones. Del medio millar de personas aproximadamente que lo esperaba en el campo aéreo, junto con no menos de cincuenta motocicletas, a las 7:40 de anoche, hora a que era esperado el avión, apenas quedaban unas 60 cuando el abogado de 40 años de edad, primer candidato presidencial que inicia su campaña política en el Estado, descendió del avión. En la sede del PAN había terminado ya, a local lleno, con gente en la acera, el mitin que no pudo presidir González Morfín. El discurso principal estuvo a cargo de Víctor Manuel Correa Rachó, quien, entre otros conceptos, dijo: “El poder absoluto no es eterno. Tarde o temprano ese poder será ahogado por la mentira de su existencia, por su inevitable corrupción propia”. El candidato pronunció breve discurso en que agradeció la presencia de las personas y reiteró sus declaraciones en el aeropuerto: “Voy a comenzar con entusiasmo y con mucho gusto mi campaña en Yucatán para aprender una lección de civismo y de participación política”.

Sábado 20

CAMPAÑA.— VALLADOLID (Por teléfono).— Un camión tráiler de gran tamaño, volcado sobre la carretera, interrumpió anoche el tránsito entre esta ciudad y la de Mérida e impidió que el candidato de Acción Nacional a la presidencia de la República, Efraín González Morfín, retornara a la capital del Estado después de presidir en Tizimín entusiasta mitin político al que asistieron más de tres mil personas. Terminado el segundo y último mitin de la jornada, en Valladolid, la comitiva panista inició el regreso a Mérida y a las 11:05 el primer automóvil, guiado por Roger Cicero MacKinney, chocó contra el tráiler, que bloqueaba totalmente la carretera. El vehículo resultó con serios daños en el guardalodo y llanta delanteros derechos, el carburador y el radiador, y sus ocupantes con diversas lesiones, aunque ninguna de importancia. En el automóvil, que fue abandonado junto al tráiler, viajaban además de Cicero, quien sufrió golpes y una herida en la frente, el diputado federal Gerardo Medina Valdés, el enviado especial de “Excelsior”, un fotógrafo y el reportero del Diario Manuel Triay Peniche. Todos están golpeados.

CENA.— Es muy humano errar, pero es muy divino perdonar. Con este pensamiento finalizó un mensaje de Navidad el arzobispo Manuel Castro Ruiz, durante la sesión cena navideña que el Club de Leones ofreció ayer en su local de la avenida Colón. Dio la bienvenida a la concurrencia el presidente del club, Gustavo Reyes Bolio; luego, el secretario Carlos Mañé Díaz hizo la presentación de los invitados y después los socios presentaron a sus esposas e invitados y a ellos mismos. El señor Mañé pidió a los asistentes que se pusieran en pie y guardaran un minuto de silencio en memoria del arzobispo Fernando Ruiz Solórzano. Después, a nombre del club, le ofreció el doctor Castro Ruiz un testimonio de cariño y respeto por su consagración como tercer arzobispo de Yucatán. La cena, de entremés surtido, macarrones horneados, pavo a la americana con puré de manzanas, pastel de chocolate con helado y café, terminó a la medianoche.

Vida social

Boda Rivero Puerto-Trujillo Cortés. El 13 de diciembre de 1969 contrajeron matrimonio en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro los jóvenes ingeniero Víctor Manuel Rivero Puerto y la señorita María Guadalupe Trujillo Cortés, pertenecientes ambos a conocidas y estimadas familias de la sociedad yucateca. Ofició la misa el padre Lázaro Pérez Jiménez y el presbítero Antonio Novelo Carrillo dirigió a los contrayentes una elocuente oración epitalámica. En la Casa de la Amistad parientes e invitados se reunieron para brindar por la felicidad de los recién casados, que salieron de luna de miel a Isla Mujeres y fijaron su residencia en Campeche. Enlace Bustillos Carrillo-Ruz Sabido. En ceremonia celebrada el 15 de diciembre de 1969 en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Itzimná), contrajeron matrimonio los jóvenes profesores José Humberto Bustillos Carrillo y señorita Celia María Ruz Sabido, pertenecientes ambos a conocidas familias. Ofició la misa el presbítero Alfonso Roca Lara. Los recién casados salieron de luna de miel a Veracruz y Fortín de las Flores.

Matrimonio Gamboa Medina-García Acosta. El 16 de diciembre de 1969, en Santa Lucía unieron sus vidas los jóvenes profesores Gloria de los Ángeles García Acosta y Marco Antonio Gamboa Medina, pertenecientes a conocidas familias de esta capital. Bendijo la unión el presbítero Miguel Castillo Castillo. Los nuevos esposos salieron en viaje de bodas para México, Acapulco y Guadalajara.

Boda Terrats Guillén-Negroe Moguel. El 18 de diciembre de 1969, en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro unieron sus destinos los jóvenes María de los Ángeles Negroe Moguel y Carlos Javier Terrats Guillén, pertenecientes a estimables familias. Impartió la bendición nupcial el presbítero Luis Jorge Montañez Jure. Los contrayentes partieron rumbo a México, Guadalajara y Acapulco de luna de miel.

Matrimonio De Alba Pérez-Medina de la Cruz. El 18 de diciembre de 1969, ante el altar de la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, unieron sus vidas con el sacramento del matrimonio el ingeniero Víctor Francisco de Alba Pérez y la señorita María Teresa Medina de la Cruz, miembros de estimables familias. Impartió la bendición nupcial y ofició la misa de velación el arzobispo Manuel Castro Ruiz. Después de la ceremonia religiosa los invitados se trasladaron a la casa de la novia, donde se brindó por la felicidad de los nuevos esposos, que salieron en viaje de bodas hacia Chichén Itzá, Isla Mujeres, diferentes lugares de la República y la ciudad de México, donde fijaron su residencia.

Enlace Río Palomeque-Lizarraga Rosado. El 19 de diciembre de 1969, en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro unieron sus vidas el licenciado Diego Armando Río Palomeque y la señorita María Cristina Lizarraga Rosado, pertenecientes a estimables familias. Se dignó impartir la bendición nupcial el arzobispo monseñor Manuel Castro Ruiz. Los numerosos invitados se trasladaron al Seminario Conciliar, donde se ofreció espléndida recepción en honor de los nuevos esposos, que salieron en viaje de bodas a Fortín de las Flores, Guadalajara, Acapulco y México.

