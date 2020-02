La semana hace 50 años

El príncipe Felipe de Edimburgo permanece 40 minutos en Mérida, donde se reúne con el gobernador.— Comienzan en Progreso los entrenamientos de los Leones de Yucatán.— Nueva directiva de la Cámara de Comercio.— Una persona muerta, el saldo de un choque de dos trenes

Del domingo 15 al sábado 21 de febrero de 1970

El príncipe Felipe recibe el saludo de Alfredo Dutton, en presencia de Jordán Castellanos, director general de Turismo, en el aeropuerto de Mérida, el 15 de febrero de 1970 Aspecto de la colisión de trenes cargueros de Ferrocarriles Unidos del Sureste, el 14 de febrero entre Umán y Chocholá El enlace religioso del doctor Jorge López Aja y la señorita Eugenia Beatriz Manzanero Rodríguez, el 21 de febrero de 1970 en La Sagrada Familia. Impartió la bendición nupcial el padre Roberto Russell Los jóvenes Juan José Sarlat Cortés y señorita Marianela Gutiérrez Vales el día de su matrimonio, el 14 de febrero de 1970 en Nuestra Señora de Fátima La boda de los jóvenes Alberto Alcalá Erosa y señorita Elsy Noemí Cortés Méndez, el 14 de febrero de 1970 en la iglesia de La Sagrada Familia Los jóvenes Carlos José Jasso Sáez y señorita María del Carmen García Noemi, el 14 de febrero de 1970 en Nuestra Señora del Carmen (Mejorada) La boda de los jóvenes Carlos Manuel Pasos Novelo y señorita Hilda Flor Millán González, el 14 de febrero de 1970 en Itzimná ❮ ❯

Domingo 15

CENA.— Un sector de la iniciativa privada ofreció anoche, en la sala de recepciones Silas, una cena de 130 cubiertos al gobernador Carlos Loret de Mola. El señor Luis Jorge Bolio Vales manifestó, en el discurso de ofrecimiento, que el motivo del acto fue rendir “un homenaje de adhesión y simpatía” al jefe del Ejecutivo con ocasión de haber asumido el poder. El gobernador, en respuesta, dijo en otro discurso que se siente obligado a observar una conducta tal que en seis años pueda reunirse nuevamente con la iniciativa privada y sentirse tranquilo por haber gobernador bien. El menú fue cóctel de frutas, crema de chícharos, pollo en jugo de naranja, pastel de chocolate y café.

COLISIÓN.— Un muerto y dos heridos graves fue el saldo que arrojó un choque de trenes cargueros de los Unidos del Sureste, ocurrido ayer a las 2:15 horas entre Umán y Chocholá. Murió el garrotero y resultaron heridos el maquinista y su ayudante. Extremidades cercenadas, fierros retorcidos, petróleo regado a ambos lados de la vía férrea y hombres trabajando en el rescate de las víctimas fue el cuadro que encontró el reportero al llegar al lugar del accidente, poco antes de que despuntara el Sol. Los vagones eran arrastrados por las locomotoras 104 (que viajaba de Campeche a Mérida) y 109 (de Mérida a Campeche).

Lunes 16

EL PRÍNCIPE FELIPE.— Piloteando su propio avión, un bimotor Andover, el príncipe Felipe de Inglaterra llegó ayer de Cabo Kennedy a la 1:10 p.m., departió con autoridades locales en un hotel cercano al aeropuerto y 40 minutos después siguió para la ciudad de México, donde jugará cuatro partidos de polo en una visita de quince días a nuestro país. Una sola persona acompañaba al esposo de la reina Isabel: un policía de Scotland Yard. Le dieron la bienvenida en el campo aéreo el cónsul inglés en esta ciudad, Alfredo Dutton; esposa Peggy Delorme y secretario Vivian Frost. Poco después, en automóvil que se estacionó en la plataforma de los aviones llegó el gobernador Carlos Loret de Mola e invitó al príncipe al hotel Príncipe Maya. En el hotel, Felipe tomó un whisky, conversó con los integrantes del Trío Mérida y recorrió el edificio. A las 13:50 continuó viaje a México, donde estuvo por última vez en 1968, con motivo de las Olimpíadas.

Martes 17

HOSPITAL O’HORÁN.— En la dirección del Hospital Escuela O’Horán, ayer por la mañana anunció el director general de Higiene y Nutrición en el Estado que anteanoche presentó su renuncia el doctor Raúl Montalvo Escamilla y que fue designado en su lugar para dirigir ese nosocomio el doctor Luis Alberto Navarrete Ruiz del Hoyo. Poco antes, a nombre del gobierno del Estado, el director general de Tránsito y Seguridad Pública en la entidad entregó al doctor Montalvo Escamilla un cheque por $20,047, producto de la venta de la cerveza secuestra a los clandestinos desde el inicio de la campaña contra el vicio hasta hace unos ocho días. Se informó que ese dinero servirá para pagar adeudos y adquirir instrumental para el pabellón de Ortopedia.

LEONES DE YUCATÁN.— Como estaba anunciado, los entrenamientos de los Leones de Yucatán dieron comienzo ayer, a las 10 horas y ante numerosas personas, en el parque Hidalgo de Progreso, bajo el mando del mánager Tony Castaño, el instructor Jess Flores y Leonel Aldama, timonel de la sucursal en Ciudad del Carmen. Tres elementos destacaron en esta primera jornada de prácticas: Salvador Lerma, José Delfín y José Ángel Romellón, los dos primeros lanzadores y el último inicialista. También se reportó ayer, entre otros, el pítcher derecho sonorense Carlos Valenzuela, de 22 años de edad.— J.B.M.

Miércoles 18

RONNIE CAMACHO.— Poco después de arribar de la capital de la República ayer por la tarde, Ronnie Camacho, el hombre que más jonrones ha bateado en su carrera en la Liga Mexicana, declaró en entrevista exclusiva a un reportero del Diario que el Yucatán es un equipo bueno, que estará en la pelea constantemente. Sobre las versiones que hicieron circular varios periódicos capitalinos acerca de que sería agente libre o que lo cambiarían a otro club, Camacho expresó que la noticia lo había tomado por sorpresa y que se había comunicado a Miami con el mánager Tony Castaño para aclarar la situación. Y agregó: “Yo no me voy del equipo hasta que Tony quiera”. A lo que respondió éste, que se encontraba cerca: “Estarás conmigo por mucho tiempo”. Sobre el cambio de la franquicia de los Pericos de Puebla a Mérida, el rompecercas manifestó su esperanza de que no sea cosa pasajera y la afición responda. Añadió que el cambio es bueno, aunque siempre se siente abandonar a una afición que, como la poblana, alentaba al equipo.

Jueves 19

BANCO DE LONDRES.— El arzobispo Manuel Castro Ruiz bendijo ayer, poco después de las 8:30 horas, el local que ocupan las oficinas del Banco de Londres y México, ubicado en las calles 61 y 56. La sucursal local eleva a 141 la red de oficinas bancarias del Banco de Londres y México, fundado en nuestro país el 1 de agosto de 1864 bajo la razón social de Banco de Londres, México y América del Sur, S.A., con capital inglés. Veinte años después se cambió de razón social por la que conserva hasta la fecha y poco a poco las acciones inglesas fueron adquiridas por inversionistas mexicanos hasta quedar completamente en manos de éstos. Asistieron al acto, entre otras personas, Manuel Trujillo Ortega, subdirector regional; Ernesto Solís Ancona, Ramiro de la Fuente Rodríguez y Jesús Rendón, gerente, subgerente y contador, respectivamente de la oficina local, y Joaquín Roche Martínez. El primer cliente atendido fue Cástulo Novelo Ávila, quien minutos antes de las nueve de la mañana se acercó al mostrador y abrió una cuenta de ahorros con cien pesos.

NUEVA DIRECTIVA.— La Cámara Nacional de Comercio de Mérida ofreció anoche, en el local del Centro Deportivo Libanés Mexicano, la cena anual con que celebra la toma de posesión de su nuevo consejo y despide a quienes durante el año anterior estuvieron también al frente de esa agrupación mercantil. Al acto asistieron alrededor de 350 personas, entre comerciantes e invitados, y en él se dio a conocer el proyecto para la construcción de un edificio para la Cámara, cuyo costo rebasaría la suma del millón de pesos. Sin ser precisada su ubicación, del nuevo edificio se dijo que estaría fuera de la ciudad y contará con auditorio, vestíbulo, oficinas privadas, cocina, sala de consejo, de recepciones, archivo, estacionamiento, jardines y otras adaptaciones. Con el nuevo presidente, Raúl Casares G. Cantón, tomaron asiento a la mesa de honor, entre otras personas, el gobernador del Estado, el alcalde la ciudad, el presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Alfredo Santos, y el diputado federal Rubén Encalada Alonzo, al que se asignara el lugar preparado para el comandante de la 32a. Zona Militar, que no asistió. La cena estuvo amenizada por el Trío Panamericano. El menú consistió en cóctel de frutas, sopa de lima, pollo pibil, queso napolitano, vinos y licores.— M.T.P.

Viernes 20

LEONES.— La firma de Ronnie Camacho y Carlos Sandoval fueron las noticias predominantes en el cuarto día de entrenamiento de los Leones de Yucatán en el parque Hidalgo del vecino puerto de Progreso. Cada día aumenta el número de peloteros en las prácticas y, lógicamente, la actividad es mayor. En total, el número de reportados hasta ayer ascendía ya a 37. Parecía que eran más, por lo pequeño del diamante porteño. El vicepresidente del club, José Osorno Sauri, anunció que el equipo jugará el domingo dos encuentros en Chetumal.

Sábado 21

AUDIENCIA.— En su despacho del Palacio de Gobierno, ayer a las 18 horas el gobernador del Estado recibió en audiencia a Carmen Robleda de Solís, Tomás Vargas Sabido y Roger Cicero McKinney, dirigentes del Comité Regional del Partido Acción Nacional. Un reportero del Diario solicitó asistir a la reunión, pero el secretario privado de Loret de Mola prometió que posteriormente informaría de la misma. El secretario leyó después un comunicado en el que se informaba que los dirigentes panistas solicitaron la audiencia y que durante la entrevista de 45 minutos el jefe del Ejecutivo atendió los puntos de vista planteados al gobernador. En los tres cuartos de hora de audiencia, trascendió extraoficialmente, el gobernador y los panistas trataron:

—Una queja contra el director general del Departamento de Seguridad Pública, en el sentido de que éste amenazó a Cicero McKinney con hacerlo responsable de lo anormal que pudiera acontecer durante la próxima visita del candidato presidencial del PRI.

—Una denuncia panista en el sentido de que se está pegando ilegalmente por toda la ciudad la propaganda del candidato presidencial del PRI.

—Una denuncia del señor Cicero en el sentido de que su automóvil ha sido golpeado intencionalmente en tres ocasiones y que en una de ellas, luego que le fue robado, apareció en el edificio de la Policía del Estado.

—Una queja por la demora con que se entregan las credenciales de elector, o sus duplicados, en los municipios de la entidad.

Vida social

Matrimonio Pasos Novelo-Millán González. Los jóvenes C.P.T. Carlos Manuel Pasos Novelo y señorita Hilda Flor Millán González, pertenecientes a estimables familias, contrajeron matrimonio el 14 de febrero de 1970 en solemne ceremonia que se efectuó en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Itzimná). Impartió la bendición nupcial el presbítero Ramón Bueno y Bueno. Después, en la colonia Buenavista se ofreció una recepción en honor de los recién casados, que salieron de luna de miel a Acapulco, Guanajuato y México.

Boda Alcalá Erosa-Cortés Méndez. El 14 de febrero de 1970 contrajeron matrimonio en la iglesia de La Sagrada Familia la señorita Elsy Noemí Cortés Méndez y el joven Alberto Alcalá Erosa, pertenecientes a conocidas familias. El presbítero Álvaro García Aguilar impartió la bendición nupcial. Posteriormente, en el local del Club de Leones se ofreció una recepción en honor de los recién casados, que salieron de luna de miel a Nassau, Bahamas.

Enlace Milán Moreno-Martínez Zapata. En la iglesia de Santa Ana, contrajeron matrimonio el 14 de febrero de 1970 la señorita Rocío Martínez Zapata y el señor Óscar Milán Moreno. Impartió la bendición nupcial el presbítero Joaquín Ricalde Sansores. En el anexo del templo se brindó después por la felicidad de los recién casados, que salieron de luna de miel a Ciudad del Carmen, Veracruz y México.

Matrimonio Sarlat Cortés-Gutiérrez Vales. La señorita Marianela Gutiérrez Vales y el señor Juan José Sarlat Cortés, pertenecientes a conocidas familias, unieron el 14 de febrero de 1970 sus vidas en Nuestra Señora de Fátima. Impartió la bendición nupcial el presbítero Antonio Novelo Carrillo. Después, en casa de los esposos Gutiérrez Vales se ofreció un brindis por la felicidad de los recién casados, que salieron de luna de miel a Cozumel.

Boda Jasso Sáez-García Noemi. En la iglesia de Nuestra Señora del Carmen (Mejorada), contrajeron matrimonio el 14 de febrero de 1970 la señorita María del Carmen García Noemi y el joven Carlos José Jasso Sáez, pertenecientes a conocidas familias. Impartió la bendición nupcial el arzobispo Manuel Castro Ruiz. En el Centro Deportivo Libanés se ofreció espléndida recepción en honor de los nuevos esposos, que salieron de luna de miel a Cozumel, México, Acapulco y otros lugares de la República.

Enlace Tamayo Jiménez-Arjona Pacheco. El 20 de febrero de 1970, en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe (San Cristóbal), unieron sus vidas los jóvenes Pastor Melchor Tamayo Jiménez y señorita Guadalupe Aracelly Arjona Pacheco, pertenecientes a estimables familias. Impartió la bendición nupcial el presbítero Alfonso Zapata Acosta. Después, en la casa número 484 de la calle 73 fue ofrecido un brindis por la felicidad de los recién casados, que salieron de luna de miel a la ciudad de Campeche.

