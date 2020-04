La semana hace 50 años

Afluencia sin precedentes de vacacionistas a Progreso.— El PAN elige a Carmen Robleda y Roger Cicero como sus candidatos al Senado por Yucatán.— Balazos en un encuentro de los Leones y los Tigres.— Hacen más fácil el trámite para contratar el servicio de energía eléctrica

Del domingo 29 de marzo al sábado 4 de abril de 1970

La visita de Efraín González Morfín, el 3 de abril de 1970. Arriba, el candidato con su esposa, Mónica Marseille Orendáin; Sara Mena Peniche de Correa, Víctor Manuel Correa Rachó y el niño Luis Humberto Correa Mena. Debajo, la señora Marseille recibe un obsequio floral de manos de Sara Correa Mena La visita de Efraín González Morfín Peloteros y policías junto al lapidado autobús de los Tigres, el 1 de abril en el parque Carta Clara. A la izquierda, los jóvenes José Luis Ávila Amaro y señorita Zoila María Cabrera Pérez el día de su enlace, el 29 de marzo de 1970 en Santiago Apóstol. Fueron pajes Carlos e Idolina Cabrera Pérez y damas Isabel Mendoza Alcocer, Guadalupe Pacheco y Teresa Cabrera Pérez María Elena Laviada Rodríguez interpreta a la Virgen en el cuadro vivo de "La Anunciación", en la celebración de aniversario de las Hijas de María, el 30 de marzo La boda de los jóvenes Federico Martín Espinosa Montejo y señorita María Alicia Urzaiz Bassó, el 30 de marzo de 1970 en la Candelaria

Domingo 29

BAUTIZO.— El niño Agustín Esteban Felipe, hijo de los esposos Agustín Cámara Ailloud y Carmen Cecilia Rendón Monforte, nacido en esta ciudad el lunes 23 del mes en curso, recibió las aguas lustrales el miércoles 25 en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de manos del presbítero Alfonso Roca Lara. Son padrinos del nuevo cristiano su tío ingeniero Alfonso Ailloud Peón y su abuela materna María Elidé Monforte de Rendón Muñoz.

Lunes 30

ELECCIONES.— La XI Convención Regional Ordinaria del Partido Acción Nacional eligió ayer a sus candidatos que participarán en las elecciones federales del 5 de julio: Carmen Robleda Casares y Roger Cicero Mac-Kinney, por el Senado, y Miguel Ángel Díaz Herrera, Luis Felipe Novelo Bolio y Genny Canto Pech, por la diputación de los distritos primero a tercero del Estado.

EL “DIARIO” EN PROGRESO.— En incesante caravana de automóviles, camiones y trenes que se inició el sábado por la tarde, Progreso registró una afluencia sin precedentes en su historia. A la luz de datos recabados en la subdelegación de Turismo, estaciones de camiones y de trenes, puede calcularse que este Domingo de Resurrección más de 40 mil almas visitaron este puerto y sus alrededores en busca del alivio de la brisa y las aguas del mar. A pesar de la romería, pudo observarse que el puerto se encuentra ya preparado para la atención de esta extraordinaria afluencia turística, ya que, si bien había que esperar un poco para obtenerlas, no faltaron alimentos, hielo, refrescos, etcétera. Lo que más llama la atención es que se trata de turismo local, gente de nuestro pueblo que viene a disfrutar de las delicias del puerto y a comer pescado. Nuestras blancas playas, orgullo de Yucatán, son un fuerte atractivo turístico que bien podría aprovecharse en beneficio del Estado con una promoción adecuada de servicio. Prueba de ello es que esta gente se alberga al resguardo de los arcos del Muelle Nuevo para pasar las noches de fin de semana.

Martes 31

ESTRENO.— Como se sabe, el sábado 4 de abril será exhibida por primera vez en la República, en el cine Rex de esta ciudad, la película “El niño y el potro blanco”, en tres funciones auspiciadas por el Comité Regional Pro Ultreya Mundial México 1970. Diez pesos costará el boleto para cualquiera de las tres funciones: 4:45, 7 y 9:15 p.m. No habrá permanencia voluntaria.

BODAS DE PLATA.— Anoche a las 8, en la terraza del colegio parroquial de San Cristóbal, cruzamiento de las calles 52 y 69, se efectuó un rosario bíblico para celebrar el XXV aniversario de la fundación de la asociación seglar femenil Hijas de María de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. La celebración comenzó anteayer con una misa cantada en San Cristóbal, en la que 60 niños recibieron por primera vez la Sagrada Eucaristía. Posteriormente se les ofreció un almuerzo en el colegio parroquial. Las Hijas de María presentaron anoche cuadros vivos de los Misterios Gozosos. El padre Ángel Escolar, C.M., director diocesano de la asociación, pronunció unas palabras y entregó a la directiva un documento de felicitación que otorgó el Consejo Diocesano. Luego entonaron su himno “Lo prometí”.

FUNCIÓN INAUGURAL.— MÉXICO (Pimsa).— La función inaugural de la Liga Mexicana que más asistencia atrajo fue la efectuada en el parque Carta Clara de Mérida, donde 15,173 personas pagaron boleto. Saltillo fue la otra sede más concurrida: 9,600 gentes.

Miércoles 1

NOTAS DE PALACIO.— Ayer al mediodía, en el salón de Cabildos de Palacio, una comisión de ejidatarios y parcelarios planteó al gobernador Loret de Mola una serie de quejas contra Cordemex. El jefe del Ejecutivo les prometió trasladar personalmente las denuncias al Consejo de Administración de la empresa cordelera o, si el Consejo no se reúne pronto, ponerlas en conocimiento de los consejeros más importantes, que son los secretarios de Hacienda, Agricultura e Industria y Comercio. A la audiencia con el gobernador asistieron campesinos que dijeron representar a las poblaciones de Motul, Dzemul, Telchac, Sinanché, Baca, Kopté y San Eduardo, presididos por Rafael Lara Canul y acompañados del diputado Víctor Cervera Pacheco.

Jueves 2

COMERCIO.— En un boletín que recibimos ayer, la Escuela de Comercio y Administración de la Universidad de Yucatán informa que, atendiendo a gestiones del Comité Ejecutivo de su Sociedad de Alumnos, la Rectoría prestó la colaboración necesaria para que a partir de la próxima semana comience a funcionar la biblioteca del plantel en un local adecuado y con las condiciones físicas requeridas —iluminación, ventilación, mobiliario, etcétera—; estará debidamente inventariada y, bajo la supervisión del Departamento de Bibliotecas, se realizarán los trabajos de catalogación y clasificación, elaborándose las respectivas tarjetas de autor, título y materia.

El presidente de la Sociedad de Alumnos, bachiller Jaime Rosado Peniche, obtuvo del rector Francisco Repetto Milán la promesa de que en breve se acondicionará debidamente un Salón de Actos que servirá, entre otras cosas, para los exámenes profesionales de los futuros contadores.— Por la Sociedad de Alumnos de la ECA, bachiller Francisco Ávila Heredia.

ESCÁNDALO.— En la madrugada de hoy, a regañadientes y ante la amenaza de dormir en el calabozo, José Luis “Chito” García, fosfórico piloto de los Tigres de México, pagó una multa de diez mil pesos por abandonar con su equipo el diamante del parque Carta Clara, en el primer episodio del segundo juego de anoche, y prender la mecha de un escándalo de rompe y raja en que la policía disparó al aire primero, para dispersar a la gente que apedreaba el autobús de los jugadores visitantes, y volvió a disparar después, siempre al aire pero de una manera irresponsable, con el objeto de desalojar las tribunas del público que no quería salir del parque. Por lo que toca al béisbol, los Tigres perdieron por forfeit, al retirarse en masa del terreno con dos leones en las bases y la pizarra tres por dos a favor del Yucatán. Todo comenzó porque el serpentinero Juan Suby, de los Tigres, disgustado por el conteo del ompáyer, trató de liarse a golpes con un hombre de azul, se expresó en términos groseros de la señora madre del árbitro y fue expulsado del terreno. Y todo terminó en el cuartel de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, donde “Chito” García, después de tenso diálogo con el capitán Castro Gamboa, tuvo que retirar su amenaza de no jugar tampoco hoy y pagar la crecida multa, so pena de ser remitido a las galeras de la penitenciaría Juárez. La suspensión motivó que todos los jugadores de los Tigres fueran llevados del parque al cuartel de la Policía, donde quedaron detenidos cierto tiempo.

Viernes 3

SCOUTS.— Ayer retornaron los integrantes de la delegación yucateca que asistió al XVII Campamento Nacional de Scouts, donde obtuvieron siete primeros lugares, dos segundos, un tercero y un quinto en las competencias. El campamento, dividido en cuatro subcampos, estuvo instalado en el Valle de la Luna, cercano a la ciudad de México, en un lugar denominado Xalapa, a 4,000 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 15 grados bajo cero.

La delegación yucateca fue de 29 elementos, incluyendo al jefe Juan Díaz Fernández, subcomisionado de Provincia y de Expansión Nacional, y el jefe de tropa, Carlos Alonzo R., comisionado del Distrito 2. Los premios obtenidos fueron primeros lugares en competencias de grupo, en futbolote, lanzamiento de troncos, carrera de troncos, carrera mongólica y salto del tigre en aro de fuego; primero y quinto lugares en regatas de balsas; segundo y tercero en acampado y competencias por patrullas, y segundo en fogata de clausura.

¡ATENCIÓN MOTULEÑOS!— Nuestro templo parroquial (actualmente cerrado) amenaza desplomarse en su techo y cúpula y necesita repararse urgentemente y pintarse de nuevo. ¿Quieres ayudar generosamente, según tus posibilidades? Muchas gracias.— El párroco, Heriberto Vargas Góngora.— NOTA: Los teléfonos 23, 33, 43, 53 y 63 están a tu disposición. Avísanos e iremos por tu donativo.

Sábado 4

RECEPCIÓN.— El licenciado Efraín González Morfín, candidato del PAN a la Presidencia de la República, llegó ayer a Yucatán a las 18:20 horas y luego de visitar cuatro poblaciones entró a Mérida a las 20:25 y recibió bienvenida desde la avenida Aviación hasta los portales del Parque Los Héroes, donde se efectuó el acto oficial de recepción ante varios miles de personas.

Poco antes de llegar a Halachó —según denunció públicamente Roger Cicero Mac-Kinney, candidato a senador por el Estado— un vehículo Dodge Dart interceptó a una unidad de sonido del PAN y sus ocupantes golpearon a uno de los miembros de la comitiva panista y amenazaron con pistola a otro. La llegada del candidato a Yucatán, sin más propaganda que cohetes y una que otra manta, contrastó con la entrada a esta capital, donde los simpatizantes del PAN formaron largo cordón de vehículos por todo el trayecto mencionado y la gente se agrupó a lo largo de las calles, en las esquinas y los umbrales de las casas para aplaudir al licenciado González Morfín.

El alcalde Víctor Manuel Correa Rachó, acompañado de su esposa Sara Mena Peniche, recibió al candidato presidencial, a quien acompañaba su esposa Mónica Marseille, a la altura de la embotelladora de Coca Cola, donde los cuatro abordaron una camioneta descubierta en la que hicieron todo el recorrido, escoltados por numerosas personas que portaban pancartas, antorchas y letras que formaban los nombres Mónica y Efraín.

ENERGÍA ELÉCTRICA.— El ingeniero Edmundo Gutiérrez Vera, gerente de la División Peninsular de la Comisión Federal de Electricidad, informó ayer que el titular de esa dependencia, Guillermo Martínez Domínguez, ha girado instrucciones para que se hagan más ágiles los trámites de contratación de servicios, por lo que a partir del lunes próximo se implantará un nuevo sistema sobre el particular. En la actualidad, el solicitante acude a la oficina de la CFE, llena una fórmula de solicitud a la Delegación de Industria y Comercio, la lleva a esa dependencia y espera que los inspectores revisen las instalaciones. Mientras tanto, el solicitante queda sujeto a la aceptación de sus planos y demás requisitos. El nuevo procedimiento consistirá en que de inmediato, al hacerse la solicitud de servicio, se expedirá un contrato provisional con vigencia de seis meses, con el objeto de que el usuario, con calma y disfrutando del servicio de energía, pueda tramitar el visto bueno de su instalación en industria y comercio. El servicio se dará el mismo día que se presente la solicitud o a más tardar al siguiente. El personal de la CFE que haga la conexión se cerciorará de que la instalación interior reúna los requisitos mínimos de seguridad y, en el caso de que exista algo anormal, proporcionará la asesoría necesaria para que se corrija de inmediato la falla.

Vida social

Matrimonio Espinosa Montejo-Urzaiz Bassó. El 30 de marzo de 1970, en Nuestra Señora de la Candelaria unieron sus vidas el ingeniero químico industrial Federico Martín Espinosa Montejo y la señorita María Alicia Urzaiz Bassó, pertenecientes a estimables familias meridanas. Impartió la bendición nupcial el presbítero Jenaro Cervera Ceballos. Los recién casados salieron en viaje de bodas para Miami.

