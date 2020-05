La semana hace 50 años

Evitan un atentado en las vías del tren rápido a Progreso.— Raphael causa sensación a su llegada a Mérida.— Fallece monseñor Arturo Arias Luján.— Mauricio Magdaleno inaugura el monumento a Hidalgo, que marca el inicio de nueva colonia meridana.— Festejo a las madres

Del domingo 3 al sábado 9 de mayo de 1970

Domingo 3

ORATORIA.— Las señoritas Fanny Rubio Alpuche, primer lugar, y Elda Peón Molina, segundo, triunfaron el jueves 30 por la noche en el concurso de oratoria que se efectuó en el Colegio Peninsular, organizado por la Sociedad de Alumnas del plantel. En la fase final, de improvisación, compitieron también las señoritas Patricia Mier y Terán, María Isabel Lara Cebada, Patricia Fortuny Loret de Mola y Margarita Vermont Ricalde. De acuerdo con el programa, también debió participar la señorita Ligia Méndez Arceo, con el tema “En México no hay democracia”; sin embargo, la señorita Méndez se retiró o fue retirada a última hora del concurso, pues, sin que se dijera el motivo, no pronunció su discurso.

TENIS.— Patricio Espinosa Ávila retuvo anoche en el Club Campestre el Torneo Juvenil Estatal de Tenis por cuarto año consecutivo, al derrotar a Eduardo Monforte. El juego se decidió por la experiencia que ya posee en esa categoría Patricio, aunque Monforte realizó una labor meritoria. La variedad de los golpes del campeón fue decisiva, sobre todo ese tiro que Patricio tiene en el servicio, un “american twist” muy bien ejecutado.— E.M.T.

Lunes 4

ATENTADO.— PROGRESO.— Ayer a primera hora se comunicó al jefe de la estación del ferrocarril en este puerto que a la altura del kilómetro 34, poco después del entroque de la carretera Mérida-Progreso-Puerto Yucalpetén, se encontraba atravesada en la riel del tren una de las señales preventivas que manos irresponsables arrancaron de su base y la colocaron, posiblemente para ocasionar alguna desgracia. De inmediato fue comunicado el caso a la Comandancia de Policía, que envió la patrulla a cargo del cabo Augusto Palma Gómez para retirar dicha señal. El jefe de la estación, ante la proximidad del tren rápido que llega a este puerto poco antes de las 7 horas, abordó un carro de alquiler conducido por Guillermo Alférez y se adelantó para interceptar el tren y prevenirlo para que aminorara su velocidad, por si había algún otro obstáculo. Éste es el segundo atentado contra el ferrocarril. A principio de semana un grupo de personas arrojó una piedra contra la máquina y le destruyó el panorámico.

Martes 5

DEFUNCIÓN.— Víctima de breve dolencia y a la edad de 56 años, hoy a las 3:30 horas entregó su alma al Creador monseñor Arturo J. Arias Luján, capellán de la iglesia de San Juan, sacerdote de singular celo apostólico que dejó cristiana huella entre sus feligreses y en la parroquia de San Cristóbal, encomendada anteriormente a sus cuidados. El cadáver de monseñor Arias —también fue Sacristán Mayor de la Catedral— permanecerá hoy en la iglesia de San Juan y mañana, a las 9 horas, partirá el cortejo hacia el Cementerio General, donde se efectuará la inhumación. Sus hermanos, sobrinos y demás deudos están recibiendo las condolencias de las personas de su amistad. Diario de Yucatán se asocia al duelo del arzobispo Manuel Castro Ruiz por la física desaparición del padre Arias y hace extensivo a sus deudos y al clero regular y secular el testimonio de su condolencia.

RAPHAEL.— Raphael, el conocido cantante español de 25 años de edad, llegó ayer a Mérida con una camisa transparente, de encaje, con grandes bordados, y por la noche actuó en un festival a beneficio del Asilo Celarain, en que las entradas se vendieron a cien, setenta y cinco, cincuenta y treinta pesos. Entre 150 y 200 personas, en su mayoría muchachos de uno y otro sexo, rodearon el avión de la Pan Am en que el artista llegó de Panamá a las 9:40. Dentro de la nave, Manola Rodríguez de Encalada, presidenta de las Luisas de Marillac, patrocinadoras del festival, obsequió a Raphael con un ramo de flores. Al bajar por la puerta delantera del jet, asustado por la gritería de la muchachada que avanzaba hacia la escalerilla, el cantante retrocedió y entró de nuevo en el avión, diciendo: “Me van a matar, me van a matar”. Para eludir al público salió por la puerta posterior y, en vez de subir al automóvil abierto que lo esperaba en la plataforma, abordó uno de los carritos de la CMA y se alejó a gran velocidad. A las cinco de la tarde ofreció un cóctel a la prensa en el bar El Mural del Hotel Panamericana. La señora Graciela Buchanan de Herrero pronunció unas palabras para elogiar la carrera del visitante, desearle grata estada y decir que es un ejemplo para la juventud. Por la noche, la policía desvió el tránsito para que los vehículos de motor no pasaran frente al Cine Mérida, donde se efectuó el festival. La última vez que la policía hizo lo mismo fue cuando el candidato presidencial del PRI estuvo en ese mismo cine para varios actos de su visita electoral.

Miércoles 6

GRADUADO.— El jueves 23 de abril, en el salón de juntas de la Escuela de Contabilidad, Economía y Administración del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Eduardo Seijo Gutiérrez presentó su examen profesional correspondiente a la carrera de Licenciado en Economía y fue aprobado por unanimidad. Su tesis se titula “Estudio económico para el aprovechamiento del jugo del henequén como fuente de materia prima esteroide”.

DESFILE.— Como cada año desde 1929, el aniversario de la batalla de Loreto y Guadalupe, librada en Puebla el 5 de mayo de 1862, fue conmemorado ayer en esta ciudad con un desfile cívico militar que se efectuó por la mañana. Además, 1,300 soldados del Servicio Militar Nacional hicieron el juramento a la bandera en la Plaza Grande. La parada partió del Paseo de Montejo a las 8:30 a.m. y el contingente de la Universidad encabezó el desfile. En el Palacio de Gobierno presidieron el acto el gobernador, el presidente municipal, el comandante de la Zona Militar y otras autoridades civiles y militares.

Jueves 7

BAUTIZO.— Los esposos Carlos Renán de Zavala Medina y María Teresa Lago participan que su hija María Teresa, nacida en esta ciudad el 26 de marzo, recibirá las aguas lustrales el próximo sábado 9 de manos del presbítero Miguel Ángel Castillo, en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Itzimná). Serán padrinos de la nueva cristiana sus abuelos maternos Enrique Lago Tigel y Beatriz Ancona.

SEPELIO.— En el mausoleo del clero, Cementerio General de Mérida, muy cerca de la tumba del segundo arzobispo de Yucatán, Fernando Ruiz Solórzano, descansan desde ayer a las 10 de la mañana los restos mortales de monseñor Arturo Arias Luján, camarero secreto del romano pontífice, canónigo de la Catedral y capellán de la iglesia de San Juan Bautista hasta anteayer a las 3:30 de la mañana, hora a que falleció. En la iglesia de San Juan Bautista, de la que fue capellán, el cadáver del extinto sacerdote estuvo expuesto casi 24 horas. A las 8 se inició la misa pontifical de honras que concelebraron monseñor Manuel Castro Ruiz y los padres Roberto Loyd y Fernando Rodríguez, este último uno de los ocho acólitos del padre Arias que llegaron al sacerdocio.

DEFUNCIÓN.— Después de prolongada dolencia y a la edad de 91 años, ayer a las 12:30 p.m. rindió el último aliento de la vida en esta capital doña Isabel Palma Puerto viuda de Carrillo, dama que disfrutó de general estimación en el círculo de sus amistades. Nacida en Motul el 19 de noviembre de 1878 e hija de los esposos José María Palma Guerrero y Valentina Puerto, la extinta contrajo matrimonio el 1 de febrero de 1899 con Felipe Carrillo Puerto, gobernador del Estado desde febrero de 1922 hasta el 3 de enero de 1924. El sepelio ha sido dispuesto para hoy a las 9, el cortejo partirá de la casa número 600 de la calle 59 y la inhumación se efectuará en el mausoleo de la familia Vega Ibarra, en el Cementerio General. Sobreviven a doña Isabel, entre otros deudos, sus hijos Dora de Erosa, Gelitzly viuda de Molina, Alba de Vega Ibarra y Felipe, así como numerosos nietos, quienes reciben las condolencias de las personas de su amistad, a las que asociamos cordialmente la nuestra.

Viernes 8

HOMENAJE.— Presidido por el alcalde Víctor Manuel Correa Rachó, a quien acompañaba su esposa Sara Mena Peniche, ayer al mediodía se efectuó un festival que el Ayuntamiento ofreció en el Jardín Coca Cola a las madres de los alumnos de los centros de acción social y dos guarderías del municipio. Asistieron 200 personas, que fueron obsequiadas con tortas, dulces y refrescos.

Sábado 9

NUEVA COLONIA.— Nació ayer en Mérida una nueva colonia, la Miguel Hidalgo y Costilla, que comienza en el monumento al Cura de Dolores inaugurado ayer en la ex Glorieta de Henequeneros, ahora Plaza de la Libertad, sitio donde se unen la avenida Colón y la Itzaes. La nueva colonia, creada por disposición del Poder Ejecutivo, de acuerdo con el Ayuntamiento de Mérida fusiona en una sola las antiguas colonias Pensiones, Roma, San Damián y Tanlum. La imagen del Padre de la Patria, de color negro grisáceo y más de tres metros de alto, mira hacia el aeropuerto y, a la manera de la neoyorquina Estatua de la Libertad, empuña una antorcha con la alzada mano derecha. La efigie de Hidalgo, aupada por un pedestal que mide cinco metros, está situada a un nivel más alto que la construcción que le sirve de fondo: el monumento a la Reforma Agraria. El Presidente de la República donó la estatua a Mérida y por ese motivo fue un representante suyo, el subsecretario de Asuntos Culturales, Mauricio Magdaleno, quien inauguró ayer el monumento.

Vida social

Matrimonio Castellanos Reyes-Hernández Cárdenas. En Nuestra Señora de la Candelaria, unieron sus vidas el 1 de mayo de 1970 los jóvenes Jorge Rolando Castellanos Reyes y Marta Eugenia Hernández Cárdenas, pertenecientes a conocidas y estimadas familias. El padre Jorge Ricalde y Ricalde les dio la bendición nupcial. En el anexo de la iglesia se ofreció un brindis por la felicidad de los nuevos esposos, que salieron en viaje de bodas para Miami y Nassau.

Boda Cárdenas López-Concha Escobedo. En La Sagrada Familia, el 2 de mayo de 1970 contrajeron matrimonio la señorita Gilma Aracelly Concha Escobedo y el licenciado Luis Jorge Cárdenas López, pertenecientes a conocidas familias. Impartió la bendición nupcial el padre Roberto Russell. En el anexo del templo se ofreció un brindis en honor de los recién casados, que salieron de luna de miel a Miami.

Enlace Semerena Laviada-Gamboa Méndez. El 2 de mayo de 1970 unieron sus vidas el arquitecto Carlos Enrique Semerena Laviada y la señorita Gloria Angelina Gamboa Méndez, pertenecientes a estimables familias. La sede de la ceremonia fue Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Itzimná). Impartió la bendición nupcial el presbítero Luis Jorge Montañez Jure. En el Seminario Conciliar fue ofrecida una espléndida recepción en honor de los recién casados, que salieron de luna de miel a Miami, Houston, Nueva Orleans, México y otros lugares de la República.

Matrimonio Rodríguez Ávila-Narváez Salazar. En la iglesia de Santa Lucía, unieron sus vidas el 7 de mayo de 1970 el ingeniero Luis Jorge Rodríguez Ávila y la señorita Elia Margarita Narváez Salazar, pertenecientes a estimables familias. Impartió la bendición nupcial el presbítero Álvaro García Aguilar. Después, en el domicilio de los esposos Narváez Salazar fue ofrecida espléndida recepción en honor de los recién casados, que salieron de luna de miel a Acapulco.