La semana hace 50 años

Doña Clementina Borbolla Campo de Losa, quien falleció el 22 de mayo de 1970 en Ciudad de México La boda de los jóvenes Ricardo Adolfo Granados Bravo y señorita Addy del Pilar Magaña Gómory, el 16 de mayo de 1970 en la Candelaria El alcalde de Mérida, Víctor Manuel Correa Rachó, saluda a vecinos de la Vicente Solís, en gira de trabajo por la colonia, el 21 de mayo. Debajo, la cancha de sóftbol en construcción en la Cortés Sarmiento Los jóvenes Jorge Carlos Gutiérrez Casares y señorita María Elena Reyes Bolio, el día de su enlace religioso, el 21 de mayo de 1970 en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Itzimná). Debajo les impone el lazo Silvia Noemí, hermana de la contrayente La fiesta que amigas de la señorita Elsa María Molina Medina le ofrecieron el 22 de mayo, en casa de los esposos Víctor Manuel Correa Rachó y Sara Mena Peniche, con motivo de su enlace con Carlos Moreno Hijuelos. En el orden habitual: en primer plano, Ligia Enseñat de Atocha y Alicia Arjona Priego; en medio, Beatriz Flores Atocha, la festejada y Sara Correa Mena viuda de Castro, y detrás, Julia Arce Casares, Elsy Abreu Sierra, María Luisa Molina López, Beatriz Castillo Peraza y Míldred Moreno Hijuelos El enlace de los jóvenes Lorenzo Ancona Sosa y señorita María de Lourdes Díaz de León Erosa, el 16 de mayo en la Sagrada Familia ❮ ❯

“Mash” se convierte en la gran ganadora del Festival Internacional de Cine de Cannes.— Entran en servicio las transmisiones de televisión en microondas nacionales.— Las Madres de la Cruz celebran 25 años de la fundación de su casa en la Arquidiócesis.— Asociación Dental Yucateca

Del domingo 17 al sábado 23 de mayo de 1970

Domingo 17

FESTIVAL.— CANNES (UPI).— El filme estadounidense “Mash” de contenido antibelicista ganó ayer el gran premio del XXIII Festival Internacional de Cine de esta ciudad. Otra película norteamericana, “The Strawberry Statement”, sobre incidentes universitarios en Estados Unidos, ganó junto con el filme húngaro “Los halcones” el premio del jurado. Marcello Mastroianni mereció la recompensa al mejor actor por “Drama della Gelosia”.

TELEVISIÓN.— Televisión Independiente y Telecadena Mexicana unirán sus conocimientos y no escatimarán esfuerzos para traer inclusive desde el lugar más lejano todo aquello que interese a los televidentes, al quedar inaugurada la gran red en “microondas nacionales”. Con la transmisión de la pelea de boxeo entre el mexicano Vicente Saldívar y Johnny Famechon, que se efectuó desde Roma, quedó inaugurada la red en “microondas nacional” de las televisoras de Televisión Independiente de México y de Telecadena Mexicana, entre ellas el canal 13 de Mérida.

TRIUNFADOR.— El conjunto yucateco Hermanos Trejo, que actúa en fiestas de caridad y programas con fines benéficos, ganó en días pasados el premio de 20 mil pesos en el concurso de televisión “Arte y estudio”, en la ciudad de México, y obtuvo el derecho a participar en el próximo certamen, en que el premio será de 50,000. Se trata de los hermanos Mario, Arturo, Carlos, Javier y Jorge Trejo Cansino, médicos unos y otros a punto de terminar la carrera. Otro simpático detalle familiar tiene el conjunto: los cinco hermanos actúan acompañados de su padre, el odontólogo Mario Trejo Alcocer, oriundo de Izamal.

(De “Diario de Yucatán” número 16,171)

Lunes 18

PROFESIONAL.— El doctor Héctor Ortegón Baqueiro, joven médico progreseño, saldrá el miércoles por la vía aérea para Filadelfia a ingresar como Médico Residente durante seis años de The Graduate Hospital de la Universidad de Pensilvania, donde se especializará en Neurocirugía.

(De “Diario de Yucatán” número 16,172)

Martes 19

CATEDRAL.— Las obras de restauración de la Catedral de Mérida, que se efectúan en forma prácticamente ininterrumpida desde 1961, se han intensificado de acuerdo con las instrucciones que dio el jefe del Departamento de Monumentos Coloniales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, arquitecto Carlos Chanfón Olmos, en reciente viaje a esta ciudad.

En fuentes religiosas se informó que las obras se reanudarán fundamentalmente con la limpieza de las jambas de piedra labrada correspondientes a las tres puertas del templo que miran a la Plaza Grande.

(De “Diario de Yucatán” número 16,173)

Miércoles 20

RIÑÓN ARTIFICIAL.— En carta al doctor Mario Correa Morales, el doctor Julio E. Figuero, internista y urólogo de la clínica Ochner, Nueva Orleáns, le informa que el próximo sábado llegará a esta ciudad con el objeto de instalar un riñón artificial en la casa de un enfermo. El interés de la noticia reside en que será la primera vez, que se sepa, que en México funcione un riñón artificial en una casa particular. El paciente compró el riñón artificial en Nueva Orleáns y una hermana suya se trasladó también a esa ciudad para adquirir nociones sobre cómo manejarlo.

(De “Diario de Yucatán” número 16,174)

Jueves 21

ULTREYA.— Cerca de 500 yucatecos que han tomado los Cursillos de Cristiandad salieron ya para la metrópoli con el objeto de asistir a la Ultreya Mundial, que comenzará hoy en esa ciudad y finalizará el sábado con una misa concelebrada por 300 sacerdotes y seis cardenales en la Plaza de Toros México. Anteanoche se ausentaron por ferrocarril 150 personas; ayer a las 4 de la tarde, de la Casa de la Cristiandad partieron cinco autobuses con 40 personas cada uno; por la vía aérea salieron unas 50 personas y otras 100 lo hicieron a diversas horas en automóviles particulares. Asistirán los sacerdotes de la Arquidiócesis Luis Miguel Cantón Marín, Carlos Rosado Contreras, Dionisio O’Brien, Manuel Torres Heredia, José Novelo Carrillo, Salvador Uribe Salgado y Ramón Bueno y Bueno.

ANIVERSARIO.— Con una solemne misa concelebrada, que se dignó presidir el arzobispo Manuel Castro Ruiz, ayer, en la capilla de las Madres de la Cruz, tocaron a su fin las festividades del vigésimoquinto aniversario de la fundación de la casa de esa congregación en la Arquidiócesis. Los actos dieron principio el día 17 con la reunión de la Fraternidad y de la Amistad en torno al altar del Señor de las religiosas; el día 18, reunión de laicos; el 19, integrantes de las Obras de la Cruz, y el 20, sacerdotes. Veintitrés sacerdotes concelebraron la misa con el prelado. El coro del Seminario cantó la Misa Maya. Al concluir la ceremonia las religiosas departieron con los visitantes en los amplios corredores, en los que había carteles con fotografías de acontecimientos memorables, y otros en el que resumen caminos a seguir para alcanzar la santidad.

AEROPUERTO.— En el vuelo diurno de la CMA llegó de la capital de la República de paso para Miami el señor Tiburcio Coria López, quien, además de ser vicepresidente de la firma Automated Hygiene de Nueva York, en sus tiempos libres se dedica a hacer pequeños inventos, incluyendo unos cerillos que no se mojan, lo que demostró delante del reportero: introdujo los cerillos en un vaso de agua e instantes después todos se encendieron. El señor Coria López comentó que en Nueva York, donde reside hace 20 años, trató de registrar ese invento, pero que le advirtieron que solo le darían la patente si se hacía ciudadano estadounidense. No aceptó y no se la dieron. Los cerillos vienen en cajas donde cada uno está en una funda, como un pequeño estuche de herramientas. Al sacar el cerillo de la funda se enciende automáticamente. No hay que frotar.

(De “Diario de Yucatán” número 16,175)

Viernes 22

OBRAS PÚBLICAS.— El alcalde Víctor Manuel Correa Rachó visitó durante la mañana de ayer las obras que realiza el Ayuntamiento en distintos puntos de la ciudad, que comprenden 15 kilómetros de luz mercurial en seis sectores, tres parques deportivos y el edificio de Limpieza Urbana. El alcalde y otros funcionarios de la Comuna llegaron al parque de la Bojórquez que está siendo remozado en su casi totalidad. Jardines, bancas, pretiles, banquetas, etcétera, están siendo reconstruidos para darle un nuevo aspecto. Dos mil cuatrocientos metros cuadrados de terreno reciben ya en la colonia Vicente Solís el arreglo necesario para lo que en julio podrá ser una cancha de básquetbol con graderías y pisos de concreto, y un parque infantil. El alcalde ha dispuesto que el nombre sea cambiado por el de colonia Juárez. Correa Rachó dijo que se piensa tomar esta medida en otras tantas colonias cuyos nombres carecen de algún significado cívico y rendir homenaje así a tantos héroes nacionales que bien se lo merecen. Como en las dos colonias anteriores, la Cortés Sarmiento tiene ya casi listo su campo de sóftbol que construye el Ayuntamiento con un presupuesto de $115,830.80, de los cuales los vecinos han cooperado con $23,000.

(De “Diario de Yucatán” número 16,176)

Sábado 23

DEFUNCIÓN.— En la capital de la República, donde residía, se desligó de la vida ayer a las 2 de la tarde, a la edad de 55 años y a consecuencia de antiguo padecimiento cardíaco, la señora Clementina Borbolla Campo de Losa, emparentada con conocida y estimable familia yucateca y dama que disfrutó de merecido aprecio en el círculo de sus amistades. El sepelio se efectuará hoy a las 4 p.m., hora a que partirá el cortejo de la sala de velaciones Gayoso hacia el Panteón Español, donde se efectuará la inhumación. Su viudo Haroldo Losa Larrondo, hija Martha de Torrado, hijo político Francisco Torrado Haza, madre política Gertrudis Larrondo viuda de Losa, hermanos políticos Enrique, Gertrudis de Lacayo, Landy de Ceballos y Míriam de Cervera; sobrinos y demás deudos están recibiendo las condolencias de las personas de su amistad, a las que unimos cordialmente la nuestra.

FALLECIMIENTO.— De manera repentina y a la edad de 65 años, ayer a las 6 p.m. se desligó de la vida en esta ciudad el señor Raúl Cervera Urcelay, perteneciente a conocida familia. El sepelio ha sido dispuesto para hoy a las 4 p.m., hora a que partirá el cortejo de la sala de velaciones Pérez Rodríguez. La inhumación se efectuará en el Cementerio General. Previamente su sobrino presbítero Jenaro Cervera Ceballos oficiará una misa a las 9 horas y otra a las 15, en sufragio de su alma. Su viuda Margarita Milán, hijos seminaristas Raúl y Fernando, y María Margarita; hermanos Etelvina, Margarita de Mier y Terán y Alicia; hermano político Joaquín Mier y Terán Cabrera, y demás deudos están recibiendo el pésame de las personas de su amistad.

BODAS DE PLATA.— Anoche, en el teatro del Instituto del Seguro Social, el doctor Luis Legorreta Reynoso, presidente de la Asociación Dental Mexicana, declaró inauguradas las Jornadas Odontológicas, que se desarrollarán en esta ciudad hoy y mañana domingo, con motivo del vigésimoquinto aniversario de la fundación de la Asociación Dental Yucateca. El doctor Camilo Otero Maldonado, presidente de la asociación yucateca, pronunció un discurso. Posteriormente, Edmundo Batres Ledón, presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas de Tabasco, expuso el tema “Labio leporino”. Durante el acto, la estudiantina del colegio Ana María Medina interpretó varias piezas.

(De “Diario de Yucatán” número 16,177)

Vida social

Enlace Ancona Sosa-Díaz de León Erosa. El 16 de mayo de 1970, en la iglesia de la Sagrada Familia, unieron sus destinos los jóvenes Lorenzo Ancona Sosa y señorita María de Lourdes Díaz de León Erosa, pertenecientes a conocidas familias. Impartió la bendición nupcial el presbítero Luis Jorge Montañez Jure. Los recién casados salieron de luna de miel a Tampa y Miami.

Matrimonio Granados Bravo-Magaña Gómory. En la iglesia de la Candelaria, unieron sus vidas el 16 de mayo de 1970 el señor Ricardo Adolfo Granados Bravo y la señorita Addy del Pilar Magaña Gómory, pertenecientes a estimables familias. Impartió la bendición nupcial el canónigo José Jaime Domínguez Rivero. En el anexo parroquial se brindó por los recién casados, que salieron de luna de miel a la ciudad de México y Toluca.

Boda Puerto Ceballos-Durán Flores. En la iglesia de Itzimná, contrajeron matrimonio el 16 de mayo de 1970 el señor José Asunción Puerto Ceballos y la señorita María Adelaida Durán Flores, pertenecientes a estimables familias. Se dignó impartir la bendición nupcial el arzobispo Manuel Castro Ruiz.

Matrimonio Gutiérrez Casares-Reyes Bolio. En la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Itzimná), unieron el 21 de mayo de 1970 sus vidas los jóvenes Jorge Carlos Gutiérrez Casares y señorita María Elena Reyes Bolio, pertenecientes a conocidas familias de la sociedad. Se dignó impartir la bendición nupcial el arzobispo Manuel Castro Ruiz. En casa de los esposos Reyes Bolio se ofreció después un brindis en honor de los recién casados, que salieron de luna de miel a Nueva Orléans y Miami.

Enlace Castro Álvarez-Tolosa Ortega. En la iglesia de Santa Lucía, unieron el 22 de mayo de 1970 sus vidas los jóvenes José Enrique Castro Álvarez y señorita Pilar Tolosa Ortega, pertenecientes a conocidas familias. Impartió la bendición nupcial el arzobispo Manuel Castro Ruiz. Después, en el Círculo Camionero se brindó por la felicidad de los nuevos esposos, que salieron en viaje de bodas a Cozumel.