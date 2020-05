La semana hace 50 años

Comienzan los trabajos de habilitación del Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”.— Desvían hacia La Habana un avión con viajeros procedentes de Mérida y Cozumel.— Miguel Canto es el nuevo campeón mosca del Estado.— Clasificarán las películas según su público.— Tienda

Del domingo 24 al sábado 30 de mayo de 1970

PRIMERA COMUNIÓN.— En la iglesia de la Santa Cruz de la ciudad de México, recibieron por primera vez el Pan de los Ángeles los niños Enrique y Claudia, hijos de los esposos Enrique Molina Sobrino y Guadalupe Basteris. Fueron padrinos de los neocomulgantes los esposos Manuel Becerra Acosta y Míriam Molina, y Fernando Molina Sobrino y Margarita Velhagen. Después del acto, los esposos Molina Basteris ofrecieron, en su residencia de la avenida de las Fuentes, espléndido desayuno.

HOSPITAL.— Hace varios días se iniciaron los trabajos de demolición del costado norte del Hospital O’Horán, en el que estaban instalados el almacén de medicamentos, la sala de servicios de medicina para hombres y el departamento de alojamiento de las internas, lugar donde se levantará la primera etapa del Hospital General de Mérida “Dr. Agustín O’Horán”. El director, doctor Luis Alberto Navarrete Ruiz del Hoyo, manifestó que la primera etapa, en la que se harán las instalaciones para consultas externas, tendrá un costo de seis millones de pesos. El nuevo edificio contará con los adelantos de los mejores hospitales del mundo, según informó el director general de Higiene y Nutrición, doctor Alberto Colomé Bouza.

Lunes 25

SECUESTRO.— El azote de la aviación comercial que heredamos de la década recién traspuesta —antes de que Castro se apoderara de Cuba los aeropiratas eran virtualmente desconocidos— afectó anoche a 87 personas que se dirigían de Cozumel y Mérida a la capital de la República, cuando el Boeing 727 en que viajaban fue secuestrado a los 20 minutos de salir de esta capital y obligado a dirigirse a La Habana, donde aterrizó cinco minutos antes de la medianoche. Del total de personas raptadas en el aire, siete integran la tripulación, 25 se embarcaron en Cozumel y 55 salieron de Mérida. Las autoridades castristas denegaron una petición de la CMA para que dispensaran el descenso de los pasajeros y reabastecieran de combustible al aparato, permitiéndole la inmediata reanudación de su vuelo. Todos tuvieron que visitar la terminal de Rancho Boyeros. Poco antes de las 4 de la madrugada, de la terminal llegó la noticia de que la nave mexicana saldrá de Cuba a las 11 (hora de Mérida) y que se estima en 1:45 horas su tiempo de vuelo a la ciudad de México.

Martes 26

SECUESTRO.— MÉXICO (Excelsior).— A las 16:46 horas de ayer aterrizó en el Aeropuerto Internacional, procedente de La Habana, el Boeing 727 de la Compañía Mexicana de Aviación que fue secuestrado anteanoche. Al parecer, los aeropiratas fueron los sudamericanos Víctor Luis Papandre y otro de apellido Da Silva, y los esposos o hermanos Selva Correa Méndez y su acompañante Correa, estudiantes preparatorianos de Morelos. Estos dos últimos, según versión de sus víctimas, son miembros de una organización llamada Movimiento Revolucionario Renovador Rubén Jaramillo. Cuando los aeropiratas tomaron el mando del avión informaron a los pasajeros que su acción tenía por objeto desacreditar al gobierno mexicano con motivo del próximo Campeonato Mundial de Fútbol, así como recordar el asesinato del líder morelense Jaramillo.

Miércoles 27

LUZ Y SONIDO.— Ayer al mediodía, el profesor Daniel Ayala, encargado de la composición musical del espectáculo de luz y sonido de Uxmal, informó de los trabajos que está realizando. El libreto, escrito por Salvador Novo, cronista de la ciudad de México, está basado, lógicamente, en la historia de Uxmal, pero además contiene algunas leyendas que amenizan el espectáculo, como “El enano de Uxmal”. La música que servirá de fondo estará inspirada en motivaciones espirituales mayas, para lo cual la profesora Margarita Lagos, esposa del profesor Ayala, está preparando cantos en esa lengua, que interpretarán solistas y coros del Conservatorio Nacional de México.

Jueves 28

BOXEO.— En la pelea estrella de anoche, Miguel Canto, gracias a su mayor viveza y experiencia, se coronó campeón mosca del Estado al llevarse la decisión de los jueces sobre Vicente Pool. Fue un combate que desagradó a la parroquia, ya que las acciones fueron esporádicas, con Pool siempre para adelante en persecución de su adversario que, haciendo gala de un excelente juego de piernas, hacía uso de sus extremidades inferiores para escabullirse del acoso de su rival.

En casi todas las acciones que Pool atacó a Canto, éste salió del apuro con volados que estremecían la cara de Pool, más aparatosos que efectivos. Ambos contendientes dieron la impresión de que se guardaban excesivo respeto mutuamente y ambos también parecieron no ser merecedores de calzarse las botas del “Chamaco” Cetina, despojado del cinturón mosca de Yucatán por orden de la Comisión local de Boxeo.

Viernes 29

PELÍCULAS.— En el despacho del alcalde Víctor Manuel Correa Rachó quedó constituida ayer al mediodía la Comisión Municipal de Crítica Cinematográfica, con el objeto de que clasifique las películas que pretendan exhibir las salas de cine locales, señale cuáles son exclusivamente para adultos, recomiende a la Comuna qué cintas no deben proyectarse y, por medio de un personal adecuado, vigile la entrada del público a las funciones no aptas para menores de edad o adolescentes. El Ayuntamiento, señaló el presidente municipal, ha tomado esta medida porque no puede cruzarse de brazos ante la “avalancha” de películas de “temas escabrosos, crudamente expuestos, que han venido exhibiéndose en Mérida a últimas fechas” y que son motivo ya de seria preocupación y alarma por los graves perjuicios que causan a la comunidad. Preside la Comisión el ingeniero Ricardo Méndez Gil, director del Cine Club de Mérida. También la integran Emilio Sansores Ponce, Fernando Guasch Cano, Jorge Menéndez Torre, presbítero Álvaro García Aguilar, Carlos Menéndez Navarrete, Alfredo Reyes Sandoval y Ricardo Hernández Cárdenas.

Sábado 30

BODAS DE ORO.— Don José Triunfo Vargas Osorio y doña Amelia Góngora Alvarado, únicos esposos en Yucatán con el privilegio de tener tres hijos sacerdotes, celebraron anoche sus bodas de oro matrimoniales con una misa de acción de gracias en Nuestra Señora de Guadalupe y una recepción social en la Casa de la Cristiandad. Los acompañaron sus ocho hijos sobrevivientes —tuvieron cuatro más que ya fallecieron—: presbíteros Heriberto, Manuel y Ángel Alfonso; Antonio, José María, Imelda de los Santos de Acuña, Míriam del Socorro de Gamboa y Celia Leticia de Rosado. La presencia de Dios ha honrado de manera especial a su familia. Domingo a domingo, durante 25 años, fueron al Seminario a visitar a sus tres hijos y continúan muy cerca de la casa de los seminaristas, pues dos sobrinos estudian la carrera sacerdotal y uno de ellos, Lucio, recibirá las sagradas órdenes el año próximo.

DESFILE.— Ayer continuaron las actividades de la Semana Pro-Bomberos con un desfile de reinas de varias agrupaciones y clubes de servicio por las principales calles de la ciudad, en el carro Glendora del heroico cuerpo. El desfile partió poco antes de las 7 de la noche de la residencia en el Paseo de Montejo de los esposos Molina Chauvet, cuya hija Marissa es reina del Club Campestre, y recorrió el primer cuadro de esta capital. Mañana por la noche, en el Club Campestre se efectuará el baile de coronación.

INAUGURACIÓN.— Anoche a las 8, el gobernador Carlos Loret de Mola cortó el listón inaugural de la sucursal número 52 de la cadena de tiendas Salinas y Rocha, que quedó instalada en el cruzamiento de las calles 56 y 61 de esta ciudad, la cual anteriormente, a las 6 de la tarde, bendijo el presbítero Joaquín Ricalde Sansores, párroco de Progreso. El local totalmente acondicionado presentaba a la entrada un conjunto de bicicletas y motocicletas de variados tipos. En el costado poniente de la tienda se veían aparatos eléctricos, tales como televisores, radioconsolas, radios y tocadiscos. En el costado sur estaba dispuesta la línea blanca. Había refrigeradores, estufas y lavadoras, y en el sector oriente, recámaras decoradas con lámparas y muebles. Luego de la inauguración se sirvió un bufé, de paté de hígados trufados, pasteles de pollo, pavo en salsa de almendras, ensalada rusa, langosta con mayonesa, conos rellenos de lomo, ensalada de frutas, dulces típicos de almendras, y finos vinos y licores. Al acto, que fue amenizado por un conjunto musical y varios artistas, asistieron, entre otras personas, el alcalde Víctor Manuel Correa Rachó y esposa Sara Mena Peniche; Alejandro Gómory Aguilar, Gustavo Reyes Bolio y Rosario Cáceres Álvarez.

Vida social

Boda Ceballos Puerto-Millet Molina. El arzobispo de Yucatán, don Manuel Castro Ruiz, se dignó bendecir el 23 de mayo de 1970 la unión matrimonial de los jóvenes Tomás Ceballos Puerto y señorita Esther Millet Molina, en solemne ceremonia en Nuestra Señora de Fátima. Los recién casados salieron de luna de miel a Acapulco, México y Guadalajara.

Matrimonio Conde Caballero-Gamboa Espadas. Ante el altar de Nuestra Señora de Lourdes, el 23 de mayo de 1970 unieron sus vidas el señor Benjamín Conde Caballero y la señorita Alicia Gamboa Espadas, pertenecientes a estimables familias. Impartió la bendición nupcial el padre Ángel Escolar Rojas, C.M. Después, en casa de la desposada se ofreció un brindis por la felicidad de los recién casados, que salieron de luna de miel a México y Acapulco.

Enlace Farfán Magaña-Flores Atoche. El 27 de mayo de 1970 unieron sus vidas en la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes el doctor Mario José Farfán Magaña y la señorita Eloísa del Carmen Flores Atoche, pertenecientes a estimables familias. Impartió la bendición nupcial el padre Aristeo Romero, C.M. Después, en la Casa de la Amistad se ofreció espléndida recepción en honor de los recién casados, que salieron de luna de miel a Puerto Rico y Nueva York.