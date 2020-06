La semana hace 50 años

“Diario de Yucatán” comienza el año 46 de sus actividades.— La Virgen de Izamal es declarada Celestial Patrona Principal de la Arquidiócesis.— México y la Unión Soviética empatan sin goles en el partido inaugural del Mundial 70.— El alcalde de Mérida dialoga con jóvenes.— Bomberos

Del domingo 31 de mayo al sábado 6 de junio de 1970

Domingo 31

CUMPLEAÑOS DEL DIARIO.— Iniciamos con la edición de hoy el año 46 del Diario de Yucatán. Cuarenta y cinco años cumplidos en la cotidiana tarea de informar y orientar al público de la Península, con la sola excepción de los días no laborables del año y las forzosas interrupciones a que nos vimos contreñidos (en 1931-32 y en 1959) por causas que no queremos mencionar aquí. Al conmemorar efemérides tan grata en el recuerdo de los que vimos surgir el Diario como continuación de “La Revista de Yucatán”, fundada en 1912 por el mismo espíritu fuerte e incorruptible que en 1925 puso la simiente y dio imperecederos alientos al Periódico de la Vida Peninsular, evocamos con orgullo su memoria, que es guía, bandera y escudo para los que le seguimos y reiteramos de nuevo el propósito de continuar por la misma senda la tarea iniciada hace más de medio siglo en el estadio de la prensa libre por el fundador del Diario.

ALBERTO RUBÉN.— Con estos nombres ayer a las 5:30 de la tarde, en la iglesia de Santa Ana, fue bautizado por el presbítero Manuel Torres Heredia un niño, primogénito de los esposos ingeniero Alberto Rubén Menéndez Navarrete y Patricia Antuñano San Martín, que nació en esta ciudad el viernes 1 del mes que finaliza. Apadrinaron al nuevo cristiano sus tíos Manuel Ramiro Menéndez Navarrete y Ana María Preciat Mendicuti de Menéndez.

BOMBEROS.— Anoche, durante el baile que cerró en el Club Campestre los actos organizados con motivo de la Semana Pro-Bomberos, el alcalde Víctor Manuel Correa Rachó coronó a la señorita Rossana Villares Moreno reina del Cuerpo de Bomberos de Mérida 1970-1971. Con la reina, previamente, desfilaron diez hermosas soberanas: Leonor López Alonso, de los bomberos 1969-1970; Marissa Molina Chauvet, del Club Campestre; Ligia Rincón Ancona, de la Cruz Roja; Jeanette Macari Casares, del Tecnológico de Monterrey; María Esther Domínguez Ávila, del Club Rotario; Eugenia Milke Enseñat, de la Asociación de Charros de Yucatán; Sagrario Montalvo Ferráez, de la Cámara Junior Norte; Enna Gual Gamboa, de Ex-Alumnos del Colegio Montejo, y Carmen Cecilia Repetto Tappan, de Escuderos de Colón. El Cuerpo de Bomberos de Mérida es una obra creada y patrocinada por la Cámara de Comercio de nuestra ciudad, pero que para su mantenimiento y progreso requiere del apoyo general.

(De “Diario de Yucatán” número 16,185)

Lunes 1

VIRGEN DE IZAMAL.— “Grande y hermoso es el espectáculo que estamos contemplando y su significado es hondo y profundo”... Al pronunciar estas palabras, el Arzobispo contemplaba un paisaje humano nunca visto en Yucatán hasta ayer: entre cuarenta mil y cincuenta mil personas juntas, apretadas, reunidas con un solo propósito. Al pronunciar esas palabras, don Manuel Castro Ruiz ponía de relieve una verdad incontrovertible, inocultable, que el mundo, sin embargo, tantas veces se obstina en olvidar: el poder inigualado de la religión para unir a los hombres en la única coexistencia posible: la paz de la concordia y la fraternidad. El jefe de la Iglesia Yucateca presidía, en el estadio de la colonia Chuminópolis, la ceremonia de dos horas y 45 minutos en que la Virgen de Izamal fue declarada Celestial Patrona Principal de la Arquidiócesis, por disposición del extinto pontífice Juan XXIII, quien obsequió así los deseos de su predecesor, Pío XII, y un mexicano de ilustre cuanto venerada memoria: don Fernando Ruiz Solórzano, arzobispo de Yucatán. Llamada por la Cruzada de Oración en Familia que se efectúa en la Arquidiócesis, la imagen de la Virgen itzalana regresó a Mérida a las 10:40 de la mañana, después de una ausencia de 195 años, según fuentes eclesiásticas, e hizo una visita de seis horas a la residencia de las Madres de la Cruz. Llegó al parque Carta Clara a las 4:40 p.m. en un carrol alegórico, con la misma comitiva de 10 vehículos y vecinos de Izamal que la trajo de la Ciudad de los Cerros. A las 5:02 llegó el Arzobispo. Después del Evangelio pronunció una homilía y el secretario de la Mitra, canónigo Domingo Herrera, dio lectura al documento pontificio que declara a la Virgen de Izamal Celestial Patona Principal de la Arquidiócesis. A las 7:36 el Arzobispo impartió su bendición y puso fin a la misa. La imagen partió en procesión y unas dos mil personas la recibieron a las 9:20 en la Catedral, donde pasó la noche muy cerca del Cristo de Lapayese, acompañada de serenatas y las oraciones de grupos representantes de las parroquias de la ciudad, en turnos de una hora de velación. Hoy, a las 4 p.m. la imagen emprenderá el retorno a su convento de Izamal.

MUNDIAL.— MÉXICO (EFE).— En un juego duro, pero no agresivo, las selecciones de México y la Unión Soviética empataron ayer sin goles en la jornada inicial del IX Campeonato Mundial de Fútbol, en un encuentro que no correspondió al entusiasmo de las 115,000 personas que colmaban el Estadio Azteca. El partido tuvo acciones disparejas y fue a veces errático por parte de ambos contendores, que no lograron coordinar su ofensiva.

(De “Diario de Yucatán” número 16,186)

Martes 2

DÍA DE LA MARINA.— Ayer, Día de la Marina, el gobernador Carlos Loret de Mola, acompañado de otras autoridades civiles, navales y militares, inauguró en Progreso un busto dedicado a Venustiano Carranza, dispuso que se hagan las gestiones necesarias para dragar la ciénaga en beneficio del turismo, hizo una ofrenda floral en altamar a los marinos caídos en el cumplimiento de su deber y visitó el Puerto de Abrigo Yucalpetén, donde inauguró un monumento “A los héroes caídos en el mar” y las nuevas instalaciones de las oficinas de la administración general. El jefe del Ejecutivo dispuso también que los ingresos que tenga el Balneario Popular de Chelem, una vez descontados gastos de operación y mantenimiento, pasen íntegros al fondo del Instituto de Protección a la Infancia de Yucatán para desayunos escolares.

(De “Diario de Yucatán” número 16,187)

Miércoles 3

TRAGEDIA.— LONDRES (UPI).— El volante neozelandés Bruce McLaren, de 32 años, el más joven de todos los ganadores de un gran premio de Fórmula Uno, perdió ayer la vida cuando su automóvil se estrelló y estalló en llamas a las 12:30 horas, en la pista de Goodwood, corriendo a unos 290 kilómetros por hora. Había alquilado la pista para él solo, por este día. El coche de McLaren, un M8-3 propiedad del conductor, se desintegró al chocar contra un terraplén, según dijeron autoridades competentes.

(De “Diario de Yucatán” número 16,188)

Jueves 4

ARTE CARIOCA.— GUADALAJARA (EFE).— Como una orquestación sinfónica en plenitud de gracia brilló ayer por la tarde sobre el césped del Estadio Jalisco, ante más de 50,000 almas, el fútbol artístico, alegre e inteligente del Seleccionado de Brasil, inspirado por el “Rey Pelé” y dirigido por el arquitecto de la media cancha: Nunes Gerson Oliveira. El marcaje de fuerza que empleó Checoslovaquia cedió debilitado por la maestría carioca para recibir, llevar y disparar el balón. Cuatro goles a uno cayeron los europeos ante los sudamericanos, víctimas de Rivelino, Pelé y Rilho Jairsinho Venturas. Centro de la atención en este partido fue la actuación de Pelé, que se constituyó en el jefe de todos los ataques.

(De “Diario de Yucatán” número 16,189)

Viernes 5

NUEVA ABOGADA.— En examen profesional que presentó anteayer a las cinco de la tarde, obtuvo el título de Abogada en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Yucatán la señorita María del Rosario Cáceres Álvarez, directora hasta ayer de la Dirección de Acción Social del Ayuntamiento de Mérida y distinguida representante de la juventud yucateca que se interesa, se preocupa y trabaja por el progreso del divisimo y las libertades públicas en el Estado.

La señorita Cáceres Álvarez, quien renunciará hoy al puesto que ocupa en la Comuna con motivo de que esta noche contraerá matrimonio con el doctor Carlos Daumar Gil de Partearroyo, fue examinada por un sínodo que presidió Raúl Vallado Peniche y que integraron también Héctor Raúl Osorno Negrín, Jorge Medina Alonzo, Ariel Avilés Cuevas y Conrado Menéndez Díaz. Ante sus sinodales, que la aprobaron por unanimidad de votos, la sustentante presentó como tesis el trabajo titulado “Comentarios de los estudios de Ética Profesional”.

(De “Diario de Yucatán” número 16,190)

Sábado 6

NOTAS DEL AYUNTAMIENTO.— “El objeto de estas reuniones es que los ciudadanos vayan tomando conciencia de lo que es el municipio y de los cuidados que exige, de que comprendan que el municipio es la continuación de su hogar”, dijo el alcalde Víctor Manuel Correa Rachó al iniciar ayer en el Salón de Cabildos el primer “Diálogo autoridad-juventud”. “De los resultados que se obtengan de esta reunión dependerá que continúen estos diálogos. No quiero hacer discursos, sino un ‘panel’, y deseo subrayar que no perseguimos ninguna finalidad política. Si nos dirigimos a ustedes, jóvenes, es porque sabemos que formándolos bien para el futuro ustedes formarán a muchos más ciudadanos y el día de mañana todos se interesarán por el municipio”. Al iniciarse la reunión, el secretario particular del alcalde, Rafael Castilla Peniche, presentó el acto y al licenciado Correa Rachó.

(De “Diario de Yucatán” número 16,191)

Vida social

Boda Villanueva Marín-Pérez Abreu-Pasos. En la iglesia de San Juan Bautista, el 30 de mayo de 1970 unieron sus vidas los jóvenes C.P. Javier Miguel Villanueva Marín y señorita Amelia Elicé Pérez Abreu-Pasos, pertenecientes a conocidas familias. Impartió la bendición nupcial el padre Jorge Ricalde Ricalde. En el Club de Leones se ofreció una recepción en honor de los recién casados, que salieron de luna de miel a Isla Mujeres, Cozumel y Acapulco, y fijaron su residencia en la metrópoli.

Enlace Broca Fernández-Menéndez Cervera. Ante el altar de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Itzimná), el 3 de junio de 1970 unieron sus vidas los jóvenes señorita María de Lourdes Menéndez Cervera y Luis Broca Fernández. El presbítero Álvaro García Aguilar impartió la bendición nupcial. En la residencia de los esposos Menéndez Cervera se brindó después por la felicidad de los recién casados, que se radicaron en Veracruz al finalizar su viaje de bodas a Acapulco, Puerto Vallarta y la metrópoli.

Matrimonio Daumas Gil de Partearroyo-Cáceres Álvarez. El 5 de junio de 1970 unieron sus vidas el doctor Carlos Guido Daumas Gil de Partearroyo y la señorita licenciada María del Rosario Cáceres Álvarez, pertenecientes a conocidas familias de la metrópoli y esta capital. La sede de la ceremonia fue la ermita de Santa Isabel. Impartió la bendición nupcial el presbítero Ramón Bueno y Bueno. Los recién casados se radicaron en la metrópoli, después de su viaje de bodas a Cozumel, Zihuatanejo y Acapulco.

Boda Rodríguez Ricalde-Bolio Duarte. Los jóvenes señorita Eugenia Bolio Duarte y Jorge Alberto Rodríguez Ricalde, pertenecientes a conocidas familias, contrajeron matrimonio el 5 de junio de 1970, en ceremonia en la capilla de las Misioneras Guadalupanas. Impartió la bendición nupcial el presbítero Luis Miguel Cantón Marín. En los salones del Seminario Conciliar se ofreció una recepción en honor de los recién casados, que salieron de luna de miel a Estados Unidos.

Matrimonio Moreno Hijuelos-Molina Medina. El 5 de junio de 1970 celebraron sus esponsales, en la iglesia de Fátima, el ingeniero Carlos Humberto Moreno Hijuelos y la señorita Elsa María Molina Medina, pertenecientes a conocidas familias. Impartió la bendición nupcial el canónigo José de Jesús López Ortega. En el Club Campestre se ofreció un brindis en honor de los recién casados, que salieron de luna de miel a Miami y Nassau.