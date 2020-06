La semana hace 50 años

Del domingo 7 al sábado 13 de junio de 1970

Domingo 7

CLÍNICA INFANTIL.— Ayer a las 13 horas el doctor Alberto Colomé Bouza, director de Higiene y Nutrición en el Estado, cortó el listón inaugural de la Clínica Infantil de Mérida, de los doctores Mario Lizarraga González y Carlos Pérez Quintal, situada en el predio 557 de la calle 59 entre 68 y 70. Una hora antes, el presbítero Álvaro García Aguilar había bendecido el local, recién adaptado con cuatro cuartos para rehidratación y uno para transfusiones y oxigenoterapia. La clínica funcionará día y noche y será atendida por los mencionados médicos y las enfermeras Teresa Coral Jiménez y Beatriz Brito Cen.

(De “Diario de Yucatán” número 16,192)

Lunes 8

DECESO.— MÉXICO (Pimsa).— La actriz española radicada en el país doña Prudencia Grifell falleció ayer en la madrugada de un ataque al corazón. Hoy, a las 11 horas, será sepultada en el Panteón Jardín. El deceso de “La abuelita de México” ocurrió poco después de haber sido intervenida quirúrgicamente en la clínica de la Asociación Nacional de Actores. La enferma había superado la crisis de la operación a pesar de su edad pero media hora después de la intervención tuvo complicaciones y más tarde falleció de un paro cardíaco.

EXHORTACIÓN.— En la misa de ayer domingo en Mérida, los sacerdotes dieron lectura a una carta del arzobispo Manuel Castro Ruiz en que exhorta a los fieles a cumplir con el mandamiento de la Iglesia conocido antes con el nombre de pago del diezmo y que se llama hoy “colaboración económica”. Quienes tengan ingresos mensuales de 750 pesos o más, esto es, que ganen por lo menos el salario mínimo, tienen la obligación de dar a la Iglesia un día de sueldo cada seis meses. Aquéllos que tengan ingresos por diversos conceptos deben sumarlos y obtener su promedio diario para dar una colaboración económica adecuada. Las personas que ganan salario inferior al mínimo no están obligadas a la colaboración económica semestral. A su juicio queda la cantidad con que contribuyan.

PRIMERA COMUNIÓN.— En la capilla de las Reverendas Madres Teresianas y de manos del presbítero Ramón Bueno y Bueno, ayer recibió por primera vez la Sagrada Eucaristía la niña Gloria Inés Cámara Menéndez, hija de los esposos señores Humberto Cámara Rivas y Berta Noemí Menéndez Navarrete. Durante la misa, cantada por el Coro Teresiano, un ramillete infantil recibió también su Primera Comunión.

MUNDIAL.— MÉXICO (Excelsior).— Inspirado en el espíritu de un cabo que se portó como general, México obtuvo ayer en el Estadio Azteca, si no el más meritorio, el más resonante de sus triunfos en lides internacionales, al obtener su segunda victoria en un campeonato mundial de fútbol derrotando a El Salvador cuatro goles a cero. Incapaces de romper el marcaje salvadoreño que los hizo lucir precipitados y un poco bisoños, los delanteros mexicanos pusieron la base de su mejor desempeño en la etapa complementaria mediante el primer gol de Javier Valdivia, a los 44 minutos, quien paró y luego remató impecablemente un centro de Padilla que falló Borja. Brillando como el jugador mexicano más destacado, Javier, el Cabo, Valdivia, para que no cupiera duda a sus contrarios que les podía marcar, se hizo del balón en los linderos del área, se picó por el centro, burló a un defensa y ejecutó al arquero Magaña con temple y profesionalismo cuando aún no terminaba el primer minuto de la etapa complementaria.

Los goles que remataron a El Salvador cayeron a los minutos 13 y 88.

(De “Diario de Yucatán” número 16,193)

Martes 9

CLUB CAMPESTRE.— El Club Campestre de Yucatán, A.C., renovó ayer su mesa directiva y eligió como nuevo presidente a Alberto Arrigunaga Tappan en una asamblea en que el presidente que sale, Luis García Morales, rindió un informe sobre su gestión administrativa. La asamblea comenzó a las 13:30 y consistió únicamente en el informe del señor García Morales y en el nombramiento de los seis nuevos componentes de la directiva y que, como es costumbre en el Club, se renueva parcialmente cada año: seis directivos son sustituidos y seis se quedan. Los nuevos componentes son Carlos T. Goff Rendón, Rafael Bolio Rosado, Luis Jorge Bolio Vales, Alonso Luis Peón de Regil, Alonso González Villamil y Adolfo Peniche Pérez. La nueva directiva quedó integrada como sigue: presidente, Arrigunaga Tappan; vicepresidente, Goff Rendón; secretario, José Luis Ponce García; prosecretario, Peón de Regil; tesorero, Bolio Rosado; protesorero, Bolio Vales, y vocales, Carlos Renán López Novelo, González Villamil, Peniche Pérez, Manuel Mantecón Álvarez, Carlos Millet Cámara y Arturo Millet Molina.

(De “Diario de Yucatán” número 16,194)

Miércoles 10

BALACERA.— Anteayer por la tarde se registró en Izamal otra balacera entre grupos de ejidatarios, con saldo de dos personas heridas con armas de fuego y otras lesionadas a golpes de puños, pies y piedras. El miércoles 27 ocurrió otra balacera en esa ciudad, entre los mismos grupos, aunque la primera fue, al parecer, por líos de familias y la segunda por asuntos ejidales.

NUEVO ABOGADO.— En la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Yucatán se graduó ayer de abogado el joven Felipe Escalante Ceballos, al presentar con señalado éxito su examen profesional ante el sínodo. El sustentante presentó como tesis “Reforma del artículo 356 del Código de Defensa Social del Estado de Yucatán”.

Después del examen, el nuevo profesional y sus padres, Felipe Escalante Ruz y Rita Ceballos de Escalante, ofrecieron una recepción en que el licenciado Escalante Ceballos recibió las merecidas felicitaciones de sinodales, condiscípulos, familiares y amistades, a las que unimos la nuestra.

(De “Diario de Yucatán” número 16,195)

Jueves 11

DECANO.— Llovió de una de la tarde a siete de la noche, mucho más que ayer y anteayer, el día que Polito salió a las calles de Mérida a pregonar sus primeros sorbetes. Con tanta agua solo pudo vender real y medio (18 centavos). Han pasado ya sesenta años exactos, ni uno más ni uno menos, pues aquel día pasado por agua en que Polito se estrenó como sorbetero fue el 11 de junio de 1910. Sí, don Vicente Mena Muñoz, llamado Polito porque su padre fue don Leopoldo Mena Bonilla, cumplió ayer sesenta años de sorbetero y festejó su aniversario con una visita a este periódico, en la sabrosa compañía de unos helados de melón. Desde 1944 hasta este año del fútbol, Polito hace dos visitas anuales a esta casa: el día de nuestro cumpleaños, el 31 de mayo —esta vez nos obsequió con sorbetes de ciruela— y el 11 de junio. ¿Por qué? No solo porque su padre, quien le enseñó el oficio, fue corresponsal de “La Revista de Mérida” en Teya, sino también porque quiere demostrar así, como “hijo del pueblo”, su solidaridad con el Diario. Al cabo de esos sesenta años, Polito, apoyado en su experiencia, afirma que el helado que prefieren los yucatecos es, por abrumadora mayoría, el de coco, combinándolo hoy con mamey y mañana con guanábana, por lo general. La venta crece en domingo, por la demanda que tienen los helados en el puesto de Santiago, donde también hay marquesitas, otro invento de Polito: tacos de barquilla con queso. “Y fui el primero”, nos dice, “en vender tortas americanas (‘hot cakes’) en Yucatán. Aprendí a hacerlos en la nevería Salamanca, de México, y las traje a Mérida en 1935”. Clientes y amigos le sobran a Polito.

¿Enemigos? Solo uno: el reumatismo. “Es la enfermedad de los sorbeteros. Entre tanto hielo...”.

ANUNCIO.— Galletas y Pastas Dondé participan al público televidente que solamente por el día de hoy su acostumbrado programa “Nuestra juventud y sus problemas” pasará a las 7:15 p.m. (en vez de las 8 de la noche) como una deferencia para no interrumpir la transmisión del juego correspondiente al Mundial de Fútbol por XHY-TV-Canal 3.— Al mismo tiempo avisa que con el programa de hoy con el tema “La pornografía en la literatura” a cargo de Rodolfo Ruz Menéndez dará comienzo la segunda parte de los comentarios del II Foro Internacional de la Juventud “Erotismo y drogas”.— Mantenedor: Víctor Arjona Barbosa.

(De “Diario de Yucatán” número 16,196)

Viernes 12

MUNDIAL.— MÉXICO (UPI).— A las cuatro y 16 minutos de la tarde una pequeña esfera de cuero de 70 centímetros de circunferencia y 450 gramos de peso cruzó la raya blanca sobre la cual estaba parado un belga llamado Christian Piot. El balón había sido disparado a diez metros de distancia por un mexicano llamado Gustavo Peña. Dos horas más tarde esta ciudad era un manicomio de siete millones y medio de personas. Centenares de millares de personas se lanzaron a las calles para celebrar ese puntapié de Peña que se convirtió en el triunfo de México sobre Bélgica por 1-0 y representó para este país su clasificación en los cuartos de final del Noveno Campeonato Mundial de Fútbol. Las calles fueron asaltadas por hombres y mujeres, ancianos y niños, ricos y pobres, que se mantuvieron durante horas enteras dando un solo grito: “México, México”. Las bocinas de los automóviles, sirenas de las ambulancias, tambores improvisados, resonaban bajo el eco de las mismas palabras, acompañando a la multitud.

(De “Diario de Yucatán” número 16,197)

Sábado 13

MUNDIAL.— MÉXICO (UPI).— En una copa de champaña, al cabo de cinco minutos, la FIFA decidió, con ayuda de la suerte, que la Selección de México se enfrente a la de Italia en el estadio de Toluca, pues Rusia salió favorecida en el sorteo y permanecerá en el Estadio Azteca para recibir al once de Uruguay. América y Europa se vieron así, por primera vez en 40 años de campeonatos mundiales de fútbol, en igualdad de condiciones para disputar los cuartos de final de la Copa Jules Rimet. Esto fue logrado como consecuencia de los partidos jugados en la serie de octavos de final, que terminó anteayer, y un sorteo efectuado ayer para dirimir un empate.

(De “Diario de Yucatán” número 16,198)

Vida social

Boda Denis Brito-Trujillo Valencia. Los jóvenes señorita María Eugenia Trujillo Valencia y Wílbert Denis Brito, pertenecientes a conocidas familias, contrajeron matrimonio el 6 de junio de 1970 en solemne ceremonia que se efectuó en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima. Impartió la bendición nupcial el canónigo José de Jesús López Ortega. En el atrio de la iglesia se brindó en honor de los recién casados, que salieron de luna de miel a Cozumel e Isla Mujeres.

Enlace Romero Roque-Saavedra Novelo. Los lazos del matrimonio unieron el 6 de junio de 1970 las vidas de los jóvenes señorita Ligia Saavedra Novelo y Luis Romero Roque, pertenecientes a estimables familias. Impartió la bendición nupcial el padre Sergio Maciel, misionero del Espíritu Santo. Los nuevos esposos salieron de luna de miel a Chichén Itzá y fijaron su residencia en Estados Unidos.

Matrimonio Abimerhi Oramas-Palacios Erba. El 3 de junio de 1970 en la iglesia de San Juan Bosco de Monterrey, unieron sus vidas con el sacramento del matrimonio la señorita Lucía Graciela Palacios Erba y el licenciado Wadí Abimerhi Oramas, pertenecientes a conocidas familias de aquella ciudad y esta capital. Terminada la ceremonia religiosa, en uno de los salones del Gran Hotel Ancira se ofreció una recepción en honor de los recién casados, que, después de pasar su luna de miel en Cozumel, fijaron su residencia en Mérida.