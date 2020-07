La semana hace 50 años

El saldo en el aeropuerto de los vientos huracanados del 1 de julio. Sobre estas líneas, el flamboyán derribado frente a las instalaciones de Pan Am. A la derecha, las condiciones en que quedó una bodega destruida Hace medio siglo, los yucatecos interesados en viajar a Jamaica podían hacerlo por Mexicana, con una tarifa de 1,212.50 pesos en vuelo redondo Sobre estas líneas, el escritor Ermilo Abreu Gómez recibe la Medalla Eligio Ancona de la Universidad de Yucatán, de manos del gobernador Carlos Loret de Mola Mediz, el 2 de julio de 1970 Roger Cicero Mac-Kinney, candidato a senador por el PAN, en el cierre de campaña del 28 de junio de 1970. La crónica del Diario lo señala como el orador más combativo del mitin de Acción Nacional, del que debajo se observa otra foto tomada por Isidro Ávila La fiesta a la señorita Alejandrina Cuevas Cámara, el 2 de julio de 1970 en casa de los esposos Antonio Burwell Saad y Margarita Ancona Ancona, con motivo de su enlace con el señor Luis H. Castillo Barrera. En el orden de costumbre: delante, María Eugenia Pasos Millet de Peniche y Sara Millet Ancona; en medio, Olivia Treviño de Ávila, Valentina Vales Duarte de Burwell, la festejada, Rosa María Díaz Millet y Nelly Castillo Barrera de Montes, y detrás, Gabriela Díaz Millet, Patricia Roche Ancona y Berta Baqueiro Cáceres ❮ ❯

Ermilo Abreu Gómez recibe la Medalla Eligio Ancona de la Universidad de Yucatán.— Vientos huracanados vuelcan una avioneta en el aeropuerto.— Raúl Velasco invita al grupo folclórico de la Federal 1 a actuar en un programa dedicado a la entidad.— Propuestas sobre la mariguana

Del domingo 28 de junio al sábado 4 de julio de 1970

Domingo 28

CLAUSURA.— Anoche, en su local de la calle 57, el Instituto Benjamín Franklin, A.C., llevó al cabo su undécima graduación de alumnos, esta vez del primero, segundo y tercer trimestres del año académico, con un total de 13 estudiantes en tres cursos avanzados y 53 en el curso regular. Los alumnos graduados recibieron un libro sobre los modismos usados en Estados Unidos, premio especial de que les hizo entrega el cónsul Douglas O’Connell. Después de las interpretaciones de los himnos de México y Estados Unidos, el presidente del consejo directivo del Instituto, doctor Ernesto Guzmán Méndez, se dirigió a la concurrencia para resaltar la utilidad del idioma inglés en los diversos aspectos de la vida diaria. El grupo coral del Instituto interpretó canciones inglesas en las voces de Teresa Francis Farjat, José Erosa Vázquez, César Paz Argáez, Landy Seba Contreras y Raúl Ballote Pantoja. El director del Instituto, Maynard G. Clayton, distribuyó después los diplomas y la señorita Beatriz Navarrete Sosa, a nombre de sus compañeros, pronunció la despedida.

(De “Diario de Yucatán” número 16,213)

Lunes 29

CAMPAÑA.— En la Plaza Grande, ante varios miles de personas reunidas casi en la oscuridad, por estar apagadas las luminarias centrales, los candidatos del Partido Acción Nacional a curules y escaños en el Congreso de la Unión pusieron fin anoche a una campaña electoral de 215 mítines en el Estado. El jefe del Comité Regional, Tomás Vargas Sabido, abrió la tanda de oradores con la denuncia de que la Comisión Federal Electoral ha dado más facilidades para el fraude con sus tres últimos acuerdos: que con solo presentar la credencial se pueda votar en cualquier casilla, aunque el elector no esté registrado en la lista correspondiente; que los errores de mecanografía en los nombres no impidan emitir el sufragio, y que se pueda votar sin credencial si el elector está inscrito en la lista. Sin embargo, subrayó, esa “autorización” para cometer el fraude solo servirá de incentivo al pueblo, que de nuevo irá en masa a las urnas porque tiene conciencia de que la democracia no se gana en una sola batalla; porque cada voto, sobre todo en estas elecciones federales, hace más difícil el fraude y da mayor volumen nacional a la verdadera voz de Yucatán.

Martes 30

MARIGUANA.— Con motivo de las vacaciones de verano, la Liga de Acción Social cerró anoche su período de actividades con una sesión cena en el Mesón del Castellano. Durante el acto, el profesor Francisco Rosado de la Espada, presidente de la Liga, manifestó que la Liga elaboró un plan para ayudar a combatir las drogas, que será expuesto al jefe del Ejecutivo. Como primer punto señaló que se le pedirá a la prensa menos publicidad para los casos de mariguana, ya que según opinión de la Liga los adictos a esa yerba, al parecer, se sienten halagados cuando los periódicos publican sus nombres. Añadió que para curar a los adictos es necesario adaptar uno de los pabellones del Hospital O’Horán para darles un tratamiento adecuado, a cargo de un psiquiatra. La cena consistió en gazpacho, pollos a la catalana, postres, vino y café.

Miércoles 1

MISIÓN.— WASHINGTON (EFE).— Modificaciones necesarias para que no se repita el fallo de la Apolo 13 obligarán a aplazar la misión Apolo 14 por lo menos hasta el 31 de enero de 1971, según anunció ayer Thomas Paine, administrador general de la NASA. Apolo 14 debía iniciar su viaje de ida y vuelta a la Luna en octubre. Después del fallo de la Apolo 13 en abril pasado, fue aplazado hasta diciembre.

Jueves 2

DEFUNCIÓN.— Después de prolongada dolencia y a la edad de 71 años, ayer a las 4 p.m. se desligó de la vida en esta ciudad el señor Ignacio Fernández Batista, miembro de estimable y conocida familia, cuyo sepelio ha sido dispuesto para hoy a las 10, hora a que partirá el cortejo de la sala de velaciones Poveda. La inhumación se efectuará en el Panteón Florido. Su viuda María Tappan, madre política Carmela Cáceres viuda de Tappan, hijos Jorge Ignacio, María de Berny, Beatriz de Muñoz y María Teresa de García; hijos políticos Rosa E. Repetto, Domingo Berny Aranda, Óscar W. Muñoz y Antonio García Dávila (en México); nietos, primos, sobrinos y demás deudos están recibiendo las condolencias de sus amistades, a las que asociamos cordialmente la nuestra.

ANUNCIO.— “Simplemente María”, ¡ahora... por radio! La vida de una mujer humilde que lucha contra todas las adversidades por conservar su dignidad y forjarse una posición en la sociedad. La historia que ha conmovido a América Latina se presenta ahora en radio con el elenco original del Perú para todo el auditorio de la estación XEFC, el fabuloso canal 130. Escúchela de lunes a sábado de 8 a 9 de la mañana y de 6 a 7 de la tarde desde el próximo lunes 6, interpretada magistralmente por Saby Kamalich (María), Ricardo Blume (Roberto), Brulio Castillo (profesor Esteban).

GRUPO FOLCLÓRICO.— De un boletín de la Escuela Secundaria Federal Uno que recibimos ayer extractamos lo siguiente: El señor Raúl Velasco, animador del programa de televisión “Siempre en domingo”, que se transmite en proyección nacional, nos comunicó que por acuerdo de los productores, técnicos y dirección artística de ese programa se ha designado al Grupo Folclórico de nuestra escuela para representar al folclor regional en un programa de julio dedicado exclusivamente a Yucatán.

VIENTOS HURACANADOS.— Ayer, como a las dos de la tarde, durante la lluvia que cayó sobre la ciudad, vientos huracanados azotaron súbitamente la zona del Aeropuerto y, entre otros daños, averiaron una avioneta. Fuentes meteorológicas del campo aéreo informaron que los vientos alcanzaron una velocidad de 130 kilómetros por hora.

La avioneta de cuatro plazas quedó volcada y con desperfectos en alas, cola, cabina y cristal panorámico. Su propietario, el señor Augusto Losa, calcula que la reparación costará unos 15 mil pesos.

Viernes 3

MEDALLA.— El escritor Ermilo Abreu Gómez, que en sus 76 años de vida ha escrito 66 obras, recibió anoche, en el teatro de la Universidad de Yucatán, de manos del jefe del Ejecutivo la Medalla Eligio Ancona. El acto, al que asistió el señor Abreu Gómez con su esposa Margarita Paz Paredes, dio principio con la lectura del laudo a cargo de Francisco Repetto Milán, rector de la Universidad. Al aceptar el premio el señor Abreu Gómez dijo que lo aceptaba como un estímulo para proseguir en sus labores literarias y docentes. Más adelante señaló que “no basta el trabajo, no basta el estudio, no basta acarrear papeles y documentos”.

“No basta construir edificios de sabiduría. No basta fabricar pirámides. Las tareas intelectuales son útiles y provechosas. Nadie lo duda: son indispensables. Pero lo bello y lo verdadero, desde su raíz, desde su origen, deben estar al servicio del espíritu del hombre”.

Sábado 4

DEFUNCIÓN.— Después de breve dolencia y a la edad de 86 años, ayer a las 6:15 a.m. se desligó de la vida en esta ciudad el ingeniero Alfredo B. Tappan Ramírez, perteneciente a conocida familia. El sepelio se efectuó ayer mismo a las 5 p.m. en el Panteón Florido. Su viuda Pilar Vallado Villamil, hijos Manuel, Celia, Alfredo y Daniel; hijos políticos Francisco Reppeto Milán, Gladys Alvarado y Dorothy Duncan; hermanos Lilia viuda de Patrón (en Nueva Orleans), sobrinos, nietos y demás deudos están recibiendo el pésame de las personas de su amistad.

Vida social

Matrimonio Marqueda Yáñez-Navarrete Rosado. En la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Itzimná), el 28 de junio de 1970 unieron sus vidas los jóvenes señorita Nidia Beatriz Navarrete Rosado y Benjamín Marqueda Yáñez, pertenecientes a estimables familias. Impartió la bendición nupcial el presbítero Jorge Villegas Blanco. Posteriormente, en el Club de Colonos de la colonia Alemán se ofreció un brindis por la felicidad de los contrayentes, que salieron de luna de miel a Cozumel.