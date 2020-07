La semana hace 50 años

Del domingo 5 al sábado 11 de julio de 1970

Domingo 5

ELECCIONES.— MÉXICO (Pimsa).— El Comité Ejecutivo Nacional del PAN declaró ayer que objetará todos los votos que se emitan en contravención de las disposiciones legales en vigor, en particular los que depositen ciudadanos que se encuentren en las listas electorales pero no exhiban su credencial de elector o, exhibiendo su credencial, no aparezcan en el padrón. Manifestó el partido de oposición que recusará estos votos porque “la Comisión Federal Electoral no tiene facultades para modificar la ley electoral o dictar acuerdos en contra de disposiciones expresas de la misma”.

(De “Diario de Yucatán” número 16,220)

Lunes 6

ELECCIONES.— Las elecciones federales en Mérida fueron, por lo general, tranquilas y tibias, pues numerosos electores se abstuvieron de votar. De acuerdo con cifras proporcionadas por el Partido Acción Nacional, correspondientes a 60 de las 152 casillas, de los 49,287 electores empadronados votaron 26,980 y no votaron 22,307. El promedio de votantes de 54.7 por ciento y el de abstencionistas, de 45.3. Según las cifras, los candidatos del PRI ganaron, salvo una que otra, en todas las casillas de la ciudad, en la mayoría por amplio margen; pero el PAN denunció larga lista de irregularidades: robo, expulsión de representantes, negativa a proporcionar actas, etcétera. En una casilla de la colonia Vicente Solís la policía utilizó gases lacrimógenos. En la madrugada, la Comisión Local Electoral, por conducto de su presidente Fernando Palma Cámara, proporcionó los siguientes resultados extraoficiales de 126 de las 152 casillas del municipio: Presidente, PAN, 18,866; PRI, 53,823.— Senadores, PAN, 19,009; PRI, 36,716.— Diputados, PAN, 20,166; PRI, 38,661.

DEFUNCIÓN.— Después de breve dolencia y a la edad de 77 años, ayer a las 16:30 horas falleció en esta ciudad el señor Luis Achurra Egurrola, industrial originario de Lequeitio, Vizcaya, España, cuyo sepelio ha sido dispuesto para hoy a las 16, hora a que partirá el cortejo de la casa número 532 de la calle 33-B, entre 62 y 72. La inhumación se efectuará en el Mausoleo Masónico del Cementerio General. Sus hijos Lázaro, Beatriz de Moreno y María Luisa; hijos políticos Consuelo Fernández Ruz y Ramiro Moreno Rosado; nietos Luis y Gladys de Alpizar, Ana Beatriz y Lázaro Achurra, y Malú Moreno Achurra, y demás familiares están recibiendo las condolencias de las personas de su amistad.

(De “Diario de Yucatán” número 16,221)

Martes 7

ABANDERAMIENTO.— Dieciocho jóvenes yucatecos que saldrán mañana miércoles para Glendora, California, como parte del Programa de Pueblo a Pueblo entre Estados Unidos y nuestro país, recibieron anoche, en el vestíbulo del hotel Príncipe Maya, la bandera de México y otros presentes que deberán entregar a su llegada a la ciudad hermana de Mérida. La del lábaro patrio estuvo a cargo del alcalde Víctor Manuel Correa Rachó y esposa Sara Mena Peniche, en representación del comité local de las ciudades hermanas. Elicio Duch Colell, en representación del jefe del Ejecutivo, les entregó una banderola con el calendario maya y sendos volúmenes de una obra escrita por el gobernador. Los jóvenes que llevarán la representación de Mérida son Luis Mario Baeza, Carlos Molina Medina (jefe del grupo), Melba Marrufo López, Farid Ismael Fritz Sierra, José Jenaro Castillo Canto, Fernando Arrigunaga Gutiérrez, Javier Patrón Nocetti, David Oramas Chami, Jorge Vallado Buchanan, Jorge Correa Mena, Luis Molina Ancona, Teresa McGregor, Linyú Cáceres Álvarez, Rolando Peniche Marcín, Rolando Navarrete Montalvo, Raúl Mimenza y los hermanos Carlos y Sara Valenzuela Morales.

(De “Diario de Yucatán” número 16,222)

Miércoles 8

EDIFICIO.— Como se anunció, el consejo directivo de la Cámara de Comercio sesionó ayer al mediodía en su nuevo edificio, aún en construcción y ubicado en la esquina que forman las calles 32 y avenida Itzaes. El presidente, Raúl Casares G. Cantón, dijo que la sesión se efectuó en el nuevo local con el objeto de que los socios conozcan la labor de la Cámara, le hagan propaganda e inviten a los socios de registro a convertirse en socios activos.

Agregó que la obra comenzó hace dos meses y que se espera concluirla en septiembre; que de los 6,000 metros cuadrados de terreno, 1,200 serán construidos; que de los 1,200, mil ya están techados, y que las instalaciones han sido diseñadas de modo que sean funcionales por lo menos durante los 10 primeros años. Se informó que los encargados de la construcción, arquitecto Éric Díaz Palma e ingeniero Álvaro Ponce Peón, planearon la obra de tal manera que el día de mañana, si se requiere más cupo, se podrá agrandar el edificio sin perjuicio de su comodidad o arquitectura. El señor Casares señaló que en una asamblea se autorizó al Consejo Directivo la construcción del nuevo edificio y le autorizó a vender o hipotecar los bienes de la Cámara para sufragar gastos.

(De “Diario de Yucatán” número 16,223)

Jueves 9

LEONES.— Anoche, en su local, tomó posesión la nueva directiva del Club de Leones de Mérida, integrada por Augusto Salias Ahuja, presidente; Héctor López Souza, vicepresidente; Mario Pérez Rosel, Manuel Améndola Ruiz, Francisco Arceo Vargas, secretario; Herberto Méndez Cetina, Alfonso Medina Medina, tesorero; Alfredo Loeza Huerta, José Canto Morell, Francisco Ricalde Ricalde, Raúl Sobrino Canto, Francisco Espinosa, Luis Sosa Yerves, Eitel Ricalde Gamboa, Tomás Canul Uc, Miguel Segura Medina, Francisco Osorno Loría, Pedro Argáez Manzanilla, Jorge Mendoza Blanco y Rubén Flota Contreras. También fue designada reina del club la señorita Landy Segura Aguilar. Durante el acto, el presidente saliente Gustavo Reyes Bolio rindió el informe de las actividades en el ejercicio 1969-1970.

YATES.— Ayer al mediodía, en la casa número 475 del Paseo de Montejo, entró en funciones oficialmente la primera directiva del Club de Yates Yucalpetén, designada desde que se fundó el Club el 23 de febrero pasado. Se leyó el acta de constitución, protocolizada el 2 de marzo de este mismo año, y se dio a conocer un interesante programa de construcción para realizar en 10 o 15 años, pero que se iniciará el próximo mes a más tardar. Integran la directiva Omar G. Díaz y Díaz, presidente; Bernardo Mier y Terán, vicepresidente; Alfonso Rosado Espinosa, secretario; Oswaldo Millet Rendón, tesorero; Félix Mier y Terán, Jorge Losa Trujillo, Humberto Rodríguez Perera, Alfredo Dutton García, Fernando López Escalante, Fernando Palma Cámara, Enrique Zavala Díaz y Alberto Ponce García. La duración de la sociedad será de 25 años. Tiene por objetivos, entre otros, la promoción, fomento, desarrollo y estímulo de los deportes marinos y acuáticos en general, así como organizar eventos sociales y deportivos con participación de otras sociedades similares nacionales y extranjeras.

(De “Diario de Yucatán” número 16,224)

Viernes 10

ELECCIONES.— MÉXICO (Excelsior).— Efraín González Morfín, candidato de Acción Nacional a la Presidencia de la República, suma hasta ahora 1.772,179 votos. Ha logrado así González Morfín la votación más abundante de los candidatos presidenciales del PAN. Hace seis años, José González Torres tuvo en total cerca de 1.200,000 votos. Confía el Partido Acción Nacional en que González Morfín llegará a dos millones de sufragios.

(De “Diario de Yucatán” número 16,225)

Sábado 11

MUNDIAL.— MÉXICO (Excelsior).— Ramón Alatorre, secretario general del comité organizador del IX Campeonato Mundial de Fútbol, cuya gestión finalizará el 31 de agosto, ratificó oficialmente que el pasado torneo fue un éxito en cuanto organización y también en lo que se refiere al aspecto deportivo. Alatorre dijo que su trabajo en la secretaría general fue apasionante. Al mismo tiempo, sentenció que en México debemos pensar siempre que el evento que sigue será el mejor que se organice, pues cualquier campeonato que venga será favorable para que aprovechemos la experiencia adquirida en la organización de los anteriores.

(De “Diario de Yucatán” número 16,226)

Vida social

Enlace Sélem Ferrer-Trueba Brown. En el templo del Dulce Nombre de Jesús de Campeche, contrajeron matrimonio el 3 de julio de 1970 el arquitecto José Elías Sélem Ferrer y la señorita profesora Beatriz Ester Trueba Brown, pertenecientes a conocidas familias de la sociedad campechana. Impartió la bendición nupcial el obispo don José de Jesús García Ayala. Después de la ceremonia los invitados se trasladaron al Jardín Pepsi Cola, donde se efectuó espléndida recepción en honor de los recién casados, que salieron de luna de miel para Italia y Francia.

Boda Bernés Boldo-Cardeña Moguel. El presbítero Carlos Heredia Cervera bendijo el 4 de julio de 1970 la unión matrimonial del señor Francisco José Bernés Boldo y la señorita Elsy Lízbet Cardeña Moguel, en ceremonia que se efectuó en el templo de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Itzimná). En el local del Club de Leones se ofreció después de una recepción en honor de los recién casados, que salieron de luna de miel a Miami.

Matrimonio Jacobo Mena-Ortega Núñez. En la Sagrada Familia, contrajeron matrimonio el 4 de julio de 1970 el señor Jorge Isaías Jacobo Mena y la señorita Delta del Socorro Ortega Núñez, pertenecientes a estimables familias. El presbítero Javier Flota García impartió la bendición nupcial. En la Casa de la Amistad se ofreció luego un brindis en honor de los recién casados.

Boda Reyes Vega-Ancona Peraza. En la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Itzimná), unieron el 5 de julio de 1970 sus vidas el joven Mario Tomás Reyes Vega y la señorita Aracelly Ancona Peraza, pertenecientes a conocidas familias. Impartió la bendición nupcial el cura párroco Alfonso Roca Lara. En el anexo del Colegio Montejo se ofreció un brindis en honor de los recién casados, que salieron de luna de miel al puerto de Veracruz.

Enlace Castillo Barrera-Cuevas Cámara. El 7 de julio de 1970 unieron sus vidas en la capilla de la Casa de la Cristiandad los jóvenes C.P.T. Luis Humberto Castillo Barrera y señorita Alejandra Cuevas Cámara, pertenecientes a conocidas familias. Impartió la bendición nupcial el presbítero Jorge Villegas Blanco. Después, en los corredores del local la numerosa concurrencia brindó por la felicidad de los recién casados, que salieron de luna de miel a Cozumel y Estados Unidos.

Matrimonio Flota Salazar-López Protonotario. El 8 de julio de 1970 unieron sus vidas en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Itzimná) los jóvenes técnico José Gilberto Flota Salazar y profesora Isabel López Protonotario, pertenecientes a conocidas familias. Impartió la bendición nupcial el presbítero Jorge Fernando Ricalde Ricalde. En la Casa de la Amistad se efectuó una reunión social en honor de los contrayentes, que salieron de luna de miel a Cozumel, la ciudad de México, Guanajuato y Puerto Vallarta.

Boda Castro Manzanilla-Barrios Ojeda. El 10 de julio de 1970, en la capilla de las Reverendas Madres Guadalupanas, unieron sus destinos los jóvenes Juan Manuel Castro Manzanilla y señorita María del Carmen Barrios Ojeda. Impartió la bendición nupcial el presbítero Álvaro García Aguilar. Los nuevos esposos salieron en viaje de bodas para México, Acapulco, Guanajuato y Guadalajara, y fijaron su residencia en la capital de la República.