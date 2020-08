La semana hace 50 años

Avanzan los trabajos de construcción del Club de Golf La Ceiba, que requieren una inversión de seis millones de pesos.— Entregan el III Gran Premio Yucalpetén.— Se gradúan abogados de la Universidad de Yucatán.— El gobierno del Estado adquiere la Refrigeradora Yucateca

Del domingo 26 de julio al sábado 1 de agosto de 1970

Domingo 26

PORNOGRAFÍA.— MÉXICO (Excelsior).— “El cine ha excedido el amplio criterio de supervisión de la Dirección General de Cinematografía y, aun cuando hay películas demasiado atrevidas, se ha llegado a un límite, el cual no será rebasado en protección de la sociedad”, manifestó el director de Cinematografía, Hiram García Borja. Reiteró que las cintas de los famosos directores Antonioni (“Zabriskie Point”), Fellini (“Satyricon”) y Bergman (“El silencio”) no serán autorizadas y no podrán verse en México. Explicó que el exagerado erotismo en esas películas no permitía su exhibición comercial. Dio a conocer que en “Zabriskie Point” hay escenas en que aparecen hasta 200 parejas desnudas en secuencias francamente prohibitivas.

LA CEIBA.— Verdea ya, en el kilómetro 14 de la carretera Mérida-Progreso, el Club de Golf La Ceiba, atracción turística que supone una inversión de seis millones de pesos. Una vieja ceiba custodia la entrada a la avenida principal —la mitad está ya construida—, que tendrá en el centro una fila de palmeras. Los hoyos para golf están a la derecha de la avenida. A la izquierda habrá villas, casas que se pondrán en venta. Se proyecta inaugurar el 15 de septiembre la primera etapa, que comprende nueve hoyos, el bar del club, los servicios del mismo y un motel. Costo de esta fase: dos millones de pesos. El presidente, Vicente Erosa Cámara, indicó ayer al mediodía que el terreno que ocupa el club perteneció a “una pequeña propiedad” de Dzibilchaltún.

(De “Diario de Yucatán” número 16,241)

Lunes 27

CANCÚN.— MÉXICO (Excelsior).— El Departamento de Turismo emitió anteayer el siguiente boletín: “A buen ritmo se vienen realizando los trabajos de acondicionamiento turístico en la isla de Cancún, en el Caribe, los cuales convertirán el lugar en el refugio del futuro. Cancún está situada al sur de Puerto Juárez, casi a la altura de Mérida. Es una isla rodeada casi completamente de tierra y cuenta con numerosos arroyos y ríos que penetran desde el mar. Cancún espera recibir una parte sustancial del tráfico turístico previsto para el Caribe en 1972, o sea, dos millones de turistas estadounidenses únicamente”.

GRAN PREMIO.— En el III Gran Premio Yucalpetén que se corrió ayer triunfaron Jesús Díaz Osorio con un tiempo de una hora y seis minutos, Jaime Novelo Montalvo con dos horas y cinco minutos, y Maximiliano León con una hora y 9 minutos, en las categorías A, B y C, respectivamente. Un gran número de visitantes atrajo este circuito que se corre por tercer año y que sale de Mérida y reconoce la carretera costera para llegar a la meta en Chicxulub. La categoría A fue la más reñida. Díaz Osorio, en un Chevrolet 1937 y con Wílliam Ruiz Mújica de copiloto, entró con solo cinco segundos de diferencia sobre Luis de Pau. El vencedor de la categoría B, de cuatro cilindros, Jaime Novelo Montalvo, y su copiloto Carlos Quintal Ruz conducían un Ford 1930. En la categoría de coches europeos de 1300 c.c., la C, el vencedor Maximiliano León tripuló un Renault 1966 con Víctor M. Rodríguez de copiloto.

(De “Diario de Yucatán” número 16,242)

Martes 28

EL “DIARIO” EN PROGRESO.— Según datos oficiales proporcionados por la Subdelegación Federal de Turismo, se asienta que el pasado fin de semana se observó una afluencia de visitantes superior a las 28,000 personas, lo que coloca a Progreso en primer lugar como sitio preferido de las familias peninsulares. Los informantes agregaron que los datos que siguen se tomaron de las centrales de autobuses y ferrocarriles y de la propia oficina de información turística. Llegaron 156 viajes de la Unión de Camioneros, lo que reportó un total de 10,140 pasajeros; cinco trenes especiales, con un promedio de 3,000; entre camiones particulares, coches y autos de alquiler se calcula que llegaron 1,500 con 6,500 pasajeros. A lo anterior se añade el número de población flotante que ocupa residencias veraniegas.

(De “Diario de Yucatán” número 16,243)

Miércoles 29

DEFUNCIÓN.— Después de breve dolencia cardíaca y a la edad de 63 años, ayer a las nueve de la mañana dejó de existir en esta capital el señor Manuel Fernández Montilla Martínez, caballero perteneciente a conocida y estimable familia. El extinto, entusiasta aficionado a las actividades de los charros, se distinguió también, en los años 30, como una de las primeras figuras del béisbol yucateco con la franela de los inolvidables Niños Bien del Mérida, equipo en que con igual solvencia se paraba en la línea de fuego que defendía el campo corto o jugaba varias otras posiciones. El sepelio ha sido dispuesto para hoy a las 9, hora a que partirá el cortejo de la casa número 481-B de la calle 49. La inhumación se efectuará en el Panteón Florido. Su viuda Cintia Vega Cisneros; hijos Cintia de Gáber y médico veterinario Manuel; hijos políticos Felipe Gáber Mézquita y Olga Cervera; hermanos Mercedes de Díaz, María Augusta viuda de Aznar, Andrés y Rosa María de Lara; hermanos políticos Juan Díaz del Río, Amparo Puente y Alberto Lara Alonzo; nietos, sobrinos y demás deudos están recibiendo las condolencias de las personas de su amistad, a las que asociamos la nuestra.

(De “Diario de Yucatán” número 16,244)

Jueves 30

EMBAJADOR.— El jefe del Ejecutivo recibió ayer la visita del embajador de Australia en México, Dudley McCarthy, quien llegó a Mérida por la mañana. El diplomático manifestó que Australia y México formarán en breve un nuevo convenio aéreo para que sean dos en vez de uno los vuelos semanales entre ambos países. El gobernador sugirió que esos vuelos se prolonguen a Mérida y el embajador respondió que se empeñará en conseguirlo. Dudley McCarthy lleva tres años y medio en nuestro país como embajador, después de servir, por muchos años, como delegado de Australia en las Naciones Unidas. Antes fue oficial del Ejército de Nueva Guinea y se distinguió en el sitio de Tobruk, África, en la Segunda Guerra Mundial. Sus aficiones son escribir y jugar al golf.

GRADUACIÓN.— Anoche, en la terraza de la parte alta del Palacio de los Gobernadores, se efectuó una sencilla ceremonia de entrega de anillos y diplomas a la generación de pasantes de Jurisprudencia 1965-1970 “Vicente Peniche López” de la Universidad de Yucatán, acto que estuvo a cargo del padrino de la generación, Hernán Rodríguez Cicero. El director de la Facultad de Jurisprudencia, José López Manzano, pronunció un discurso en el que asentó que el título académico es un merecido premio al esfuerzo constante de los estudiantes y exhortó a los nuevos abogados a llevar su carrera con honor, con verdadera vocación y pasión de justicia. “Solo un hombre de bien es capaz de defender y aconsejar a sus conciudadanos. No olviden nunca que la honradez dignifica, distingue y convierte en heroica la conducta de los hombres”. Terminadas estas palabras, Carlos Joaquín Aguilar Conde, uno de los graduados, anunció a Rodríguez Cicero, quien declaró: “Como padrino que soy tengo la obligación de darles un consejo: sed honestos, la honestidad será la que les rinda los más grandes y mejores frutos”. El presidente de la generación, Anastasio Manzanilla Torres, agradeció la asistencia de los concurrentes y la ayuda que han recibido de padres, amigos y maestros. Al finalizar, Rodríguez Cicero entregó anillos y diplomas a los abogados.

(De “Diario de Yucatán” número 16,245)

Viernes 31

COLEGIO AMERICANO.— Anoche, en el teatro del Seguro Social, se graduaron los bachilleres de la generación 1967-1970 de la preparatoria del Colegio Americano. La entrega de certificados estuvo a cargo del rector de la Universidad de Yucatán, Francisco Repetto Milán. La despedida a los graduantes la pronunció el señor Félix López Novelo; el discurso de graduación correspondió al profesor Juan Cervera Pacheco, subdirector de la preparatoria, y la despedida a nombre de los graduados estuvo a cargo de José Manuel López Pérez. A los alumnos sobresalientes se les confirieron medallas de lealtad y al mérito, y diplomas.

(De “Diario de Yucatán” número 16,246)

Sábado 1

INFORME.— La nueva administración del Estado cumple hoy seis meses en el poder, en un clima de trabajo y visibles deseos de progreso en no pocos aspectos de la vida pública. Trasunto de ese clima es, en buena parte, el sexto informe mensual que sobre sus actividades rindió ayer el jefe del Ejecutivo, Carlos Loret de Mola. Hay, sin embargo, aspectos negativos que no aparecen en el informe o que éste pretende consignar como positivos, cual es el caso de las elecciones. ¿Cómo hubiera realzado, por ejemplo, este sexto informe la noticia de que ya están en la cárcel los cobardes atorrantes que ofendieron a damas y atacaron a un caballero en el parque de Santa Lucía? Pero el expediente fue consignado al tribunal sin ningún detenido. De vuelta a los aspectos positivos, el documento trae el importante anuncio de que el gobierno del Estado informará —¡al fin!— sobre las obras del agua potable, que han dado ocasión, como nadie ignora, a muy graves, jamás desmentidas denuncias.

ADQUISICIÓN.— El gobierno del Estado, por conducto de la Junta de Agua Potable, adquirió ayer en la suma de dos millones novecientos mil pesos la propiedad de Refrigeradora Yucateca, S.A., compañía particular que surte de agua potable a un sector de esta ciudad. El Gobierno Federal no interviene en la operación, pues la Junta sustituye como contratante, para todos los efectos conducentes, a la Secretaría de Recursos Hidráulicos.

(De “Diario de Yucatán” número 16,247)

Vida social

Boda Armendáriz Etchegaray-Vales García. En la iglesia de San Diego de la ciudad de México, en ceremonia que se efectuó el 24 de julio de 1970 unieron sus vidas la señorita Mercedes Vales García y el señor José Antonio Armendáriz Etchegaray. En el Club de Golf México hubo una recepción en honor de los recién casados, que salieron luego hacia Estados Unidos y Canadá en viaje de luna de miel.

Matrimonio Ruiz López-Evia Góngora. El 25 de julio de 1970, en el templo de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Itzimná), unieron sus vidas los jóvenes Andrés Avelino Ruiz López y señorita Yolanda Noemí Evia Góngora, pertenecientes a conocidas familias. Impartió la bendición nupcial el presbítero Álvaro García Aguilar. Después de la ceremonia religiosa se ofreció una recepción en la Casa de la Cristiandad en honor de los contrayentes, que salieron de luna de miel para Acapulco y la ciudad de México, donde fijaron su residencia.

Enlace Navarro Malpica-Muñoz Carrillo. El 26 de julio de 1970, en la capilla de las Reverendas Madres de Maryknoll, contrajeron matrimonio los jóvenes Jaime Navarro Malpica y señorita Socorro Muñoz Carrillo, pertenecientes a estimables familias de Veracruz y esta capital. Bendijo la unión el padre Román Kasprzak, misionero de Maryknoll. En el anexo de la capilla se brindó por la felicidad de los nuevos esposos, que salieron de luna de miel a Guadalajara y Puerto Vallarta.