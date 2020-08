La semana hace 50 años

Del domingo 2 al sábado 8 de agosto de 1970

Domingo 2

NOTAS DE PALACIO.— El gobernador Loret de Mola visitó ayer por la mañana varias colonias de la ciudad en que el Ejecutivo y el Ayuntamiento realizan obras, en especial parques y campos deportivos. A las 8:45 llegó a la colonia Yucatán, donde se construye un parque que tendrá en el centro la estatua de una mestiza, de dos metros de alto y con una base de 3.70. La estatua será réplica de la mestiza labrada en el Monumento a la Patria (Paseo de Montejo) por Rómulo Rozo. Habrá también dos canchas de vólibol y una de básquetbol, así como juegos infantiles y tomas de agua potable para los niños. Además, está en estudio el proyecto de dotar al parque de instalaciones para música. Se piensa inaugurar esta obra, como las demás, el 15 de septiembre.

(De “Diario de Yucatán” número 16,248)

Lunes 3

RETIRO.— MÉXICO (Excelsior).— El doctor Alfonso Caso, director del Instituto Nacional Indigenista, anunció ayer su retiro de “toda actividad oficial”. Al precisar que, sin embargo, no se retirará del indigenismo, el doctor Caso anunció a los racistas que en esta postura “ocultan la razón para explotar a las razas indígenas”. Rebatió a quienes se avergüenzan de sus orígenes indígenas y afirmó que “todos somos mestizos; mexicanos, pero no podemos rechazar los nombres que hemos tenido”. “Nunca le llamaré a Benito Juárez el Gran Integrado. Le llamaré el Gran Indio, integrado o no. Fue un hombre capaz de defender este país con todo el coraje, el valor y la decisión del indio zapoteco”.

SUCESOS DE POLICÍA.— Después de una reunión de más de tres horas celebrada anoche en el despacho del gobernador, Humberto Rodríguez Rojas, procurador general de Justicia del Estado, informó que José Encalada Castellanos, Jorge Echeverría Gurrutia y Manuel Domínguez Salas, responsables de los destrozos causados anteanoche en el Vip’s bar y el vestíbulo del Hotel María del Carmen, estudiantes del Instituto Tecnológico Regional de Mérida, no serán consignados porque así lo solicitaron los representantes del hotel. La decisión se tomó en atención a que los padres de los depredadores pagaron los daños causados por sus hijos y solicitaron al gobernador del Estado, lo que también hicieron los directivos de la Federación Estudiantil Yucateca y la Sociedad de Alumnos del Tecnológico, que considerara que son estudiantes del Tecnológico y cursan una carrera profesional. Rodríguez Rojas dijo que sí se les levantaría un expediente, pero que éste no se consignará, a menos que los responsables reincidan o tomen represalias.

NUEVO CRISTIANO.— Ayer a las 16:30 horas, en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Itzimná), recibió las aguas del Bautismo, de manos del presbítero Álvaro García Aguilar, el niño Jorge Anís, hijo primogénito de los esposos Jorge Macari Castilla y Dulce López Maldonado. Son padrinos del nuevo cristiano sus abuelos paternos Aniceto Macari Canán y Sucila Castilla de Macari. Después de la ceremonia, en la residencia de los esposos Macari López se festejó con amplitud el suceso.

DE LUTO.— MÉXICO (Excelsior).— María Tereza Montoya, una de las grandes del teatro mexicano, falleció anteayer a consecuencia de un tumor cerebral, después de 68 años de fructífera vida, en la que obtuvo las Palmas Académicas de Francia, cientos de galardones y la entrega y el aplauso de millones de espectadores a quienes hizo gozar y llorar con sus interpretaciones. “La malquerida” de Jacinto Benavente fue la obra con la cual se consagró. Afectada por un tumor cerebral hace cinco años, que hizo necesarias dos intervenciones quirúrgicas, la eximia actriz falleció en el último minuto de anteayer. Estaba acompañada por su esposo Fernando Mondragón y sus hijas María Teresa Mondragón y Alicia Montoya.

(De “Diario de Yucatán” número 16,249)

Martes 4

DESCARRILAMIENTO.— Un tren que cubría la ruta Mérida-Tizimín descarriló ayer, entre las 8 y 8:30 horas, cerca de Tekantó y a consecuencia del accidente falleció por lo menos una persona, otra sufrió serias lesiones y decenas más resultaron con heridas leves. La aparente causa del accidente fue la excesiva velocidad de la locomotora, cuyo maquinista no respetó una señal de peligro colocada por trabajadores que efectuaban reparaciones.

CHARLES MANSON.— DENVER (UPI).— El presidente Richard Nixon dijo ayer que Charles Manson era “culpable, directa o indirectamente, de ocho asesinatos sin razón”. El abogado defensor de Manson pidió inmediatamente que se anulara el proceso. Nixon formuló estas declaraciones mientras criticaba la cobertura de prensa del juicio del jefe de la “Familia” hippie en Los Ángeles, quien está acusado de asesinar a ocho personas, entre ellas la actriz Sharon Tate y los esposos LaBianca.

(De “Diario de Yucatán” número 16,250)

Miércoles 5

NOTAS DE PALACIO.— Ayer al mediodía, en Palacio, el profesor Carlos Carrillo Vega, director general de Educación Pública, informó en rueda de prensa que se ha dispuesto como requisito que los estudiantes que ingresen a la Escuela Normal “Rodolfo Menéndez de la Peña” tengan como mínimo un promedio general de 8 en la secundaria, medida que se ha adoptado ya en todas las normales del país. Añadió que la misma Escuela Normal está ya incorporada al plan nacional de educación y desde el próximo curso contará con un subsidio federal anual de $50 mil que se destinará a la adquisición de material didáctico, instalación de talleres, organización de eventos culturales y deportivos, etcétera.

ACCIDENTE.— Cuando se dirigía a este puerto en su automóvil —un Chevelle último modelo de color amarillo—, el líder baratillero Manuel Dáger Abuxapqui, oriundo de Calkiní, de 58 años, perdió la vida al invadir el carril contrario a la altura del kilómetro 29 de la carretera a Mérida y ser chocado con gran fuerza por un camión de carga de Plataformeros de Progreso. El automóvil aparentemente se le atravesó al camión y salía de la carretera por el lado oeste cuando se registró la colisión. El camión, marca Fargo, transportaba a Mérida 7,500 kilogramos de cemento que trajo al puerto el buque motor T’hó.— El corresponsal.

(De “Diario de Yucatán” número 16,251)

Jueves 6

DEFUNCIÓN EN MÉXICO.— Después de larga dolencia y a la edad de 83 años, ayer a la 1 a.m. dejó de existir en la ciudad de México, donde residía, la señora Celia Cuevas viuda de Traconis, perteneciente a conocida familia yucateca. El sepelio ha sido dispuesto para hoy a las 10, hora a que partirá el cortejo de la funeraria Tangasy. La inhumación se efectuará en el Panteón San Joaquín. Sus hijos Graciella de Molina, Juan Bautista, Ligia, Berta y Daniel; hijos políticos Demetrio Molina Ávila, Aída Peniche, Mario Pinto del Pino y Teresa Pérez Alba; hermanos Ana viuda de Rivero, Socorro, María Consuelo viuda de Peniche y Teresa de Peniche; nietos, bisnietos y demás deudos están recibiendo el pésame de las personas de su amistad.

LEONES.— Con relación a la nota publicada ayer en esta misma página en la que se señalaba la posibilidad de que la franquicia de los Leones retornaría la temporada de 1971 a Puebla, el señor José Osorno Sauri, vicepresidente del equipo de casa, solicitó a un redactor del Diario aclarar que no hay, hasta el momento, ninguna intención de trasladar al equipo de nuevo a la Angelópolis. También agregó el señor Osorno que en ningún momento ha pensado en no asistir a la próxima junta de representantes de los clubes del circuito y que en el orden del día de la mencionada junta no figura ningún tema relativo al cambio de franquicia. Por otra parte, añadió, los únicos que pueden decidir acerca de si se cambia el Yucatán o no son los dueños del equipo y eso no lo han pensado siquiera. Los magnates de la Liga Mexicana deciden acerca de si aceptan o no a un equipo, pero una vez hecho esto no pueden sacarlo del seno de la Liga. Hay que tener en cuenta que éste es béisbol organizado, finalizó.

(De “Diario de Yucatán” número 16,252)

Viernes 7

CLAVIJERO.— MÉXICO (Excelsior).— Francisco Javier Clavijero adelantó, preparó y sin duda influyó en la obra científica revolucionaria de Humboldt, afirmó ayer Agustín Yáñez, secretario de Educación, durante la ceremonia en la Rotonda de los Hombres Ilustres, donde fueron reinhumados los restos del historiador veracruzano. La urna con los restos de Clavijero permaneció anteanoche en el Museo Nacional de Antropología, adonde llegaron poco antes de las 22 horas. Se sucedieron guardias durante una hora esta mañana, a partir de las 8 horas.

MÚSICA.— VATICANO (UPI).— El Vaticano prohibió el oficio de misas con música de jazz o ritmo de rock en todas las iglesias de Italia y puso término así a varios meses de controversia sobre la cuestión. Un documento publicado por el Vaticano y enviado a todos los obispos italianos prohíbe “todas las formas excéntricas y arbitrarias” en los oficios religiosos, específicamente el uso de música de jazz o rock en las misas. La acción tiene lugar un poco más de dos años después que líderes de la Iglesia Católica se opusieron al uso de música de jazz en las misas, corriente iniciada por el exitoso experimento del conjunto denominado Las Vitaminas que con guitarra eléctrica, órgano y tambores ejecutaba en las iglesias música religiosa.

(De “Diario de Yucatán” número 16,253)

Sábado 8

INFORME.— El gobernador de Campeche, Carlos Sansores Pérez, explicó ayer en su tercer informe anual los esfuerzos de su administración para diversificar la agricultura del Estado, de manera que no dependa del maíz, y la economía, de modo que no cifre su prosperidad casi exclusivamente, como hasta hoy, en la pesca del camarón. El tercer informe consta de 29 capítulos. La lectura comenzó a las 11 de la mañana, previa sesión de la Legislatura del Estado que declaró al Cine Sélem recinto oficial. Concluido el informe, el gobernador y acompañantes se dirigieron al Casino de Campeche, donde el sector privado le ofreció un banquete de 500 cubiertos. A las 16:30 horas, el gobernador y comitiva iniciaron un recorrido por el Camino Real, desde Hampolol hasta Bécal, visitando las obras que el gobierno ha construido o en vías de construcción.

(De “Diario de Yucatán” número 16,254)

Vida social

Enlace Aristi Arcila-Carrillo Ancona. En la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Itzimná), el 1 de agosto de 1970 unieron sus vidas los jóvenes Carlos Aristi Arcila y señorita María Teresa Carrillo Ancona, pertenecientes a conocidas familias. Impartió la bendición nupcial el presbítero Raúl Ignacio Kemp Lozano. Los recién casados salieron de luna de miel a Cozumel e Isla Mujeres.