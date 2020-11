La semana hace 50 años: Inauguran en la Bojórquez el campo de béisbol

Rinden homenaje a seis fallecidos galenos en el marco de la celebración del Día del Médico.— Inauguran en la Bojórquez el primer campo de béisbol con gradas de techo de concreto.— Charles de Gaulle fallece unos días antes de cumplir 80 años.— Huelga de internos del O’Horán

Del domingo 8 al sábado 14 de noviembre de 1970

Domingo 8

DÍA DEL MÉDICO.— La Sociedad Médica del Hospital “20 de Noviembre” celebró ayer por la mañana, en el Salón de Actos de su local, una sesión solemne en que rindió homenaje a seis extintos galenos que prestaron servicio en ese nosocomio: doctores Manuel Acevedo Ruiz del Hoyo, Emiliano Farfán López, Pedro Castillo y Castillo, Enrique Díaz Villamil, Alberto Berrón Guerrero y Jorge Castillo Maldonado. El doctor Jesús Cuevas López, presidente de la Sociedad Médica, abrió el acto con palabras alusivas al motivo de la sesión y anunció como primer orador al doctor Víctor Echeverría Leal. Al finalizar el discurso, Cuevas López presentó al doctor Manuel García Barroso, quien pronunció un discurso. La directiva de la Sociedad Médica depositó una ofrenda floral junto a las placas con los nombres de los extintos galenos y guardó un minuto de silencio.

BÉISBOL.— Casi 650 mil pesos invirtió el Ayuntamiento de Mérida en el primer campo de béisbol con gradas de techo de concreto que, hasta donde se sabe, se construye en Yucatán. El extenso y hermoso parque, de modernista fachada, se encuentra en la colonia Bojórquez y lleva el nombre del extinto pelotero profesor Miguel Cardeña Blanco, maestro en la defensa de la segunda base. El alcalde Víctor Manuel Correa Rachó inaugurará el campo hoy por la mañana y pondrá en servicio el reconstruido parque de recreo de la colonia, bautizado con el nombre de José Vasconcelos. En esta obra la Comuna invirtió poco menos de 60 mil pesos. Los dos parques abarcan casi 10 mil metros cuadrados.

(De “Diario de Yucatán” número 16,345)

Lunes 9

AERÓDROMO.— PROGRESO.— Ayer a las 11 de la mañana se efectuaron los primeros aterrizajes en el nuevo aeródromo de Progreso, situado al oriente de la zona turística del puerto de abrigo Yucalpetén. La primera avioneta que aterrizó fue la piloteada por el licenciado Alberto Solís Pinelo y que trajo como pasajeros al gobernador Carlos Loret de Mola y a una de sus hijas. Aterrizaron luego tres avionetas más. Los descensos se efectuaron sin ningún contratiempo, aunque se observó que es necesario retirar los postes telefónicos situados cerca del lugar y convertir la instalación en subterránea.

CORRIDA.— Con hambre de tauromaquia, luego de largos meses de abstinencia, los aficionados a la fiesta brava colmaron ayer la Plaza Mérida y se apretujaron en los tendidos adornados con la señalada presencia de las taurófilas yucatecas. Muchos permanecieron de pie y otros más no lograron entrar en el coso de Reforma, pero todos —dentro o fuera— lamentaron, sin embargo, que ninguno de los tres espadas —Martínez, Lomelín, Rivera— pudiera cuajar una faena completa, aunque, eso sí, el público aplaudió con gusto al acapulqueño Antonio Lomelín, quien perdió las orejas por fallar con el acero y dio vueltas al anillo en sus dos bureles. Generoso, el público aplaudió también a Manolo Martínez, que derrochó valor, y a Rivera, que continúa por la senda psicodélica. En una tarde brillante de sol, abundante en música, los diestros lidiaron, o quisieron lidiar, astados de Santacilia, ganadería que no envió precisamente a su mejor encierro, a pesar de que todos los cornúpetas, según el cartel de toriles, marcaron más de 400 kilogramos en la romana.— Mateo Rueda.

Martes 10

DE JAPÓN.— Después de recorrer durante un mes las principales ciudades del Japón, retornaron ayer, vía México, 15 de los integrantes de la excursión “Camino al Extremo Oriente”, encabezados por la señorita Camila Rivas Blengio, quien condujo al grupo. Los otros excursionistas que regresaron son los esposos Manuel Cárdenas Berny y Gloria Menéndez Romero, Adolfo Baqueiro Rodríguez y Berta Díaz, Ricardo Bolio Gutiérrez e Isabel Ceballos, Felipe Díaz Castro y Nelia Palma, Juan de Dios Pinto Aranda y Berta Pérez; Lorenzo Cantón Luna, Guillermina González Medina y Margarita y Ana Castillo Fajardo.

Miércoles 11

DE GAULLE.— COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES (UPI).— El general Charles de Gaulle, que en dos momentos críticos aseguró la existencia y grandeza de Francia con su genio político y militar, falleció anoche en el retiro rural en que se recluyó hace dos años tras recibir el veredicto desfavorable de las urnas. El hijo político del último de los “cuatro grandes” de la guerra mundial, general Alain de Boissieu, dijo a los periodistas que el ex presidente sufrió un ataque al corazón en momentos en que distribuía las barajas para jugar un solitario, 13 días antes de cumplir 80 años.

HUELGA.— Los pasantes de Medicina que laboran como internos en el Hospital O’Horán se declararon en huelga ayer a las 3 de la tarde, en señal de protesta por las deficiencias que observan en ese nosocomio, y decidieron prolongar el paro indefinidamente cuando el gobernador del Estado, en una reunión que se efectuó en Palacio a las 11 de la noche, no satisfizo una de las peticiones. El jefe del Ejecutivo acogió favorablemente varias de las solicitudes de los huelguistas, como mejor alimentación a los enfermos, más instrumental médico, aumento de medicinas, gasas y otros materiales de primera necesidad y remozamiento del laboratorio; pero, alegando que no puede intervenir en asuntos internos del hospital, no resolvió nada sobre la petición de que renuncien cuatro profesores de la Escuela de Medicina: doctores Alberto Torres Domínguez, Alfredo Arjona Suárez, Francisco Acosta Morales y Wílbert Mendoza. La reunión de Palacio concluyó con el anuncio de que el conflicto estaba resuelto; sin embargo, a la medianoche, los dirigentes de los huelguistas informaron, en visita a este periódico, que el paro continuaría mientras no renuncien los profesores. Los internos también pidieron mayor subsidio para el hospital y el gobernador respondió que proyecta aumentarlo en el próximo presupuesto. En cuanto al caso de los maestros, dijo que era competencia del director del nosocomio.

Jueves 12

AEROPUERTO.— El restaurante bar del Aeropuerto Rejón, con cupo para 300 personas, entrará en servicio el próximo sábado o lunes a más tardar, dijo ayer a Isidro Ávila el gerente de Cocina Internacional del Aire (CIDA), Raúl Miramontes Nájera, horas después de llegar de la ciudad de México. CIDA pagará a Aeropuertos y Servicios Auxiliares una renta de 11 mil pesos mensuales por el restaurante y otra de siete mil por la terraza, donde también proyecta servir comidas. El restaurante está en el segundo piso, a la derecha de la escalera eléctrica. Un muro de cristales lo separa ahora del largo pasillo que mira a las pistas. Visto de frente al muro de cristal, el restaurante tiene, a lo largo de las paredes laterales, los “reservados”. Son sofás curvos que solo dejan lugar para una mesa pequeña, como las de los centros nocturnos. Los reservados forman, con la barra, el bar, cuyo cupo es de 100 personas. Los muebles fueron fabricados en Yucatán. Todo el salón está alfombrado.

Viernes 13

A NUESTROS LECTORES.— Sin autorización del Diario —como habrán colegido todos los que conocen nuestra labor periodística—, algunos voceadores se prestaron al censurable procedimiento de intercalar en parte de nuestra edición de ayer unos volantes de carácter político. Deseamos reiterar que este periódico nunca ha aceptado ni acepta propaganda de esa índole, pagada o gratuita, y repudia, por tanto, ése y cualquier otro ardid con que personas sin escrúpulos tratan de sorprender la buena fe de los lectores. Por lo demás, la bien conocida tradición cívica de Diario de Yucatán nos pone al cubierto de toda suposición que pueda lesionar nuestro crédito ante la opinión pública.

ATLETAS.— Julio Espadas Solís, director general de Educación Física del Estado, informó que en los Juegos Deportivos y Prenacionales del Sur, efectuados del 6 al 10 en Veracruz, la delegación de Yucatán hizo un meritorio papel, pues se lograron primeros, segundos y terceros lugares, sendos trofeos por puntuación y por la delegación mejor presentada, así como trofeos del segundo y tercer lugares en básquetbol infantil y juvenil, respectivamente. Ocuparon primeros lugares Ana María Ancona Teigell, en salto de altura y de longitud, y Sergio Reyes Ortega, en lanzamiento de disco y de bala; segundos lugares, Felipe de Jesús Cam, en lanzamiento de bala y de disco, y Lourdes Contreras Cusí, en salto de longitud; terceros, Ana Lepoldina Cáceres, en salto de altura; Geovani Martínez y Javier Escalante, en salto de garrocha en categorías juveniles B y C, respectivamente, y Lía Villajuana, en lanzamiento de jabalina.

Sábado 14

HUELGA.— Los pasantes de Medicina que laboran como internos en el Hospital Escuela O’Horán y los alumnos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yucatán suspendieron ayer al mediodía el estado de huelga en que se encontraban desde hace casi 70 horas. Informaron los huelguistas que todas sus peticiones, planteadas en un pliego desde que iniciaron su protesta el martes, les fueron concedidas y que las actividades del hospital y la escuela recobraron su regularidad.

CLUB DE LA FLOR.— Numeroso grupo de damas de la sociedad meridana asistió ayer por la tarde, en el ex Arzobispado, al té canasta que ofreció el Club de la Flor “Nicté-Il” con el objeto de recaudar fondos para ayudar a la formación moral de las 310 personas que pertenecen al Club de Papeleros y Limpiabotas. La concurrencia tuvo oportunidad de adquirir artículos del hogar y sugestivos regalos navideños hechos y proporcionados por socias del Club de la Flor, obsequios que están a disposición de personas altruistas que quieran colaborar en esa obra benéfica. La presidenta del Club de la Flor es Loreto Seguí Moguel de Millán.

Vida social

Boda Ponce García-Manzanilla Gutiérrez. En solemne ceremonia concelebrada por el arzobispo Manuel Castro Ruiz, monseñor Juan Arjona Correa y el presbítero Álvaro García Aguilar, el 7 de noviembre de 1970 contrajeron matrimonio en El Jesús los jóvenes José Luis Ponce García y señorita Esther María Manzanilla Gutiérrez, pertenecientes a conocidas familias de la sociedad meridana. Después, en la residencia de los esposos Manzanilla Gutiérrez fue ofrecida espléndida recepción en honor de los recién casados, que, después de recibir las felicitaciones de familiares y amistades, salieron en avión particular de Vidriera de Monterrey, que arregló el vuelo como obsequio de bodas, para la ciudad de México, de donde continuaron a Europa en viaje de luna de miel.

Matrimonio Vadillo Valdés-Erosa Guillermo. En la iglesia de la Candelaria unieron sus vidas el 7 de noviembre de 1970 el joven Víctor Manuel Vadillo Valdés y la señorita Cira Elena Erosa Guillermo. Impartió la bendición nupcial el canónigo José Domínguez Rivero. Después, en el anexo del templo fue ofrecido un brindis por la felicidad de los recién casados, que salieron de luna de miel a Campeche e Isla Mujeres.

Enlace Carrillo Argáez-Perera Alpuche. El 7 de noviembre de 1970, en la iglesia de Santiago Apóstol unieron sus vidas el joven Gabriel Carrillo Argáez y la señorita Guadalupe del Carmen Perera Alpuche, pertenecientes a estimables familias. Impartió la bendición nupcial el presbítero Francisco Novelo Beytia. Después, en la casa de la familia Perera Alpuche se ofreció un brindis por la felicidad de los nuevos esposos, que salieron de luna de miel a Veracruz y México.

Matrimonio Gené Anay-Boyancé Cervera. En solemne ceremonia que se efectuó el 12 de noviembre de 1970 en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo (Itzimná), unieron sus vidas los jóvenes Juan Gené Anay y señorita Ivonne Boyancé Cervera, pertenecientes a conocidas familias. Impartió la bendición nupcial el presbítero Alfonso Roca Lara. Después, en la residencia de la familia Boyancé Cervera se ofreció un brindis por la felicidad de los recién casados, que salieron en viaje de luna de miel a Acapulco, México y Cozumel.

Enlace Lizarraga Gómez-González Fernández. En la capilla de las Madres Guadalupanas, el 13 de noviembre de 1970 contrajeron nupcias los jóvenes Carlos Enrique Lizarraga Gómez y señorita Sylvia Julieta González Fernández, pertenecientes a estimables familias. Impartió la bendición nupcial el canónigo José López Ortega. Los nuevos esposos salieron en viaje de luna de miel a México, Acapulco y San José Purúa.