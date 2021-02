La semana hace 50 años: Informe del gobernador Carlos Loret de Mola

Llegan de visita a Mérida los obispos James Edward Walsh y Laurenz Boeggering.— La misión Apolo 14 desciende en la Luna.— Carlos Loret de Mola Mediz rinde su primer informe como gobernador de Yucatán.— La Liga de Acción Social celebra su aniversario.— Jornada taurina

Del 31 de enero al 6 de febrero de 1971

Domingo 31

AEROPUERTO.— Para conocer las zonas arqueológicas de Chichén Itzá y Uxmal, llegó de la ciudad de México, en el vuelo número 731 de Servicios Aéreos Especiales, el ilustrísimo Laurenz Boeggering, obispo auxiliar de Muenster, Alemania. Es el segundo obispo alemán que llega a Yucatán, pues en 1968 llegó el de Colonia, monseñor Joseph Hoeffner, quien actualmente es cardenal. Acudieron a darles la bienvenida monseñor Juan Arjona Correa, rector del Seminario, y el presbítero Lázaro Pérez Jiménez.

Tenemos noticia de que una diócesis de Alemania Occidental auxilia económicamente a la Arquidiócesis de Yucatán en diversas obras, como por ejemplo la Casa de la Cristiandad, y creemos que se trata precisamente la de Muenster. Ha trascendido también que la diócesis alemana está interesada en otro noble proyecto ya en vías de cristalización: el seguro de los sacerdotes, que incluiría casos de enfermedad y vejez.

INGENIERO CIVIL.— El jueves 29, en la Facultad de Ingeniería, presentó examen profesional en opción al título de Ingeniero Civil el señor Roger Manuel Ríos Meneses, quien sometió a la consideración de sus examinadores un trabajo sobre “Diseño y cálculo estructural en viviendas de interés social”. El nuevo profesional es hijo de los señores Máximo Ríos Franco y Aída Meneses de Ríos.

INAUGURACIÓN.— El subsecretario de Trabajo, Arturo Llorente González, inauguró anoche las modernas y funcionales instalaciones de la planta de helados y cremas batidas instantáneas Industrias LAN, S.A., en la que se invirtieron $3.000,000 y que darán trabajo a unas 40 personas. Después de que Llorente González cortara el listón inaugural de la planta, situada en la avenida Aviación, recorrió las instalaciones con el gobernador, el alcalde y los invitados que acudieron a felicitar al propietario Augusto Jorge Jorge e hijo Augusto, quien llevará la gerencia.

BÉISBOL.— MÉXICO (Excelsior).— Los Leones de Yucatán adquirieron anteayer al segunda base Domingo Rivera, por medio de una operación con los Saraperos de Saltillo. Con Rivera, los Leones llenan perfectamente el hueco que les quedó en la intermedia al perder en el “draft” de invierno a Rogelio Fernández, quien fue su camarero titular en 1970.

Lunes 1

INFORME.— El gobernador del Estado, Carlos Loret de Mola, rindió ayer su I Informe anual, en un acto que se efectuó en el cine Mérida y duró tres horas con 40 minutos. El Informe, de un tono optimista en lo general, es en su mayor parte una recapitulación detallada del quehacer gubernativo en el primer año del sexenio, pero anuncia nuevas medidas de interés e importancia en los capítulos correspondientes a la Hacienda Pública e Industria Henequenera.

CARNAVAL.— En sesión celebrada el viernes pasado en el salón de cabildos del Ayuntamiento, se llevó al cabo un recuento de votos de los candidatos a Rey Feo, quedando en primer lugar el candidato Pancita I. El recuento definitivo será el martes 2 de febrero durante el festival que se efectuará en la Plaza de Toros Mérida, a partir de las 8 de la noche.

PLAZA MÉRIDA.— Un inspirado volapié de Raúl Contreras “Finito” y tres estupendos pares de banderillas de Adrián Romero a su segundo toro, complementados con un emotivo quite por orticinas del mismo diestro, merecieron cálida ovación de los taurófilos que ayer llenaron tres cuartas partes de la Plaza Mérida, en la tercera corrida de la temporada. El soberbio estoconazo de “Finito” le valió una oreja de su primer enemigo. Adrián Romero sufrió una lesión en la mano izquierda y recibió una oreja de su segundo burel, apéndice cortado sin permiso de la autoridad. El español Paco Pallarés no pudo hacer nada relevante a su primer burel, el de más poder del encierro —ocasionó dos aparatosos tumbos a los picadores—, y en su segundo fue víctima de una errónea decisión del juez de plaza, Gottfried Figueroa, quien ordenó un prematuro cambio de tercio e impidió que el astado recibiera un adecuado castigo de varas.— Mateo Rueda.

Martes 2

LIGA.— Con motivo del LXII aniversario de su fundación, la Liga de Acción Social ofreció anoche una concurrida cena en el comedor Azul y Oro del hotel Colón, durante la cual su presidente profesor Francisco Rosado de la Espada rindió un informe sobre las actividades de esa agrupación durante 1970. La Liga, que al iniciar sus actividades en 1909 a iniciativa de don Gonzalo Cámara Zavala, contaba con una membresía de 20 socios, cuenta en la actualidad con 85 y ha tenido solo tres presidentes: Gonzalo Cámara, durante más de 50 años; Alfonso Albertos Tenorio, durante cinco, y el profesor Rosado, quien anoche completó a tres años y medio.

Miércoles 3

LUNOTICIAS.— HOUSTON.— Aunque no es el menú que un ama de casa prepararía el domingo, los astronautas almorzaron ayer con buen apetito y no se quejaron, considerando que se trata de una comida servida en un vuelo a la Luna. El almuerzo consistió en pavo con salsa y jalea de arándano y naranja, tarta de banana y jugo de uvas. Anteriormente habían tomado un típico desayuno norteamericano a base de ensalada de frutas, salchichas, café, cereales, jugo de naranja y café negro. Pero la tarea de comer no es tan sencilla ni se realiza de la manera convencional. La mayor parte de los alimentos están preparados en forma deshidratada y colocados dentro de bolsas de material plástico. Seleccionada la comida, los pilotos agregan agua por un conducto especial, sacuden la mezcla, aguardan tres minutos y sorben del envoltorio tras cortar una punta. Finalizada la comida las bolsas son arrojadas a un cesto tras colocarles píldoras germicidas a efectos de evitar la putrefacción.

Jueves 4

OBISPO.— En la primera página del Diario, lunes 30 de noviembre de 1942, en una fotografía un obispo norteamericano sale de las puertas de la Catedral de Mérida con el Santísimo Sacramento y pone en punto de partida la inolvidable procesión en automóvil abierto que puso término en el Paseo de Montejo, donde hoy se alza el Monumento a la Patria, al primero y hasta hoy único Congreso Eucarístico de Yucatán. Ayer, a las tres y media de la tarde, casi treinta años después, casi recién llegado de doce años de martirio en cárceles de Shangai, China roja, donde lo liberaron el 12 de julio de 1970, regresó a Mérida el mismo obispo norteamericano, don James Edward Walsh, cofundador del instituto misionero de Maryknoll y venerable sacerdote que puso la primera piedra de la residencia de su congregación en Yucatán. Ya de 82 años, quebrantado de salud, fortalecido en la fe, el obispo consagrado en 1927 en la misma isla china donde murió San Francisco Javier —Sanchón—, llegó vía Nueva Orleáns en el jet de la PAA y le dieron la bienvenida en el campo aéreo los esposos en cuya residencia se alojó en 1942, Álvaro Domínguez Peón y Eufemia Juanes, y un grupo de sacerdotes de Maryknoll presididos por su compañero de viaje en 1942, padres Edward Koechel, Francisco Collins y Robert Lee. El próximo sábado 6 seguirá a Guatemala y luego a puntos de América del Sur, donde Maryknoll planta la semilla del Evangelio.

SENSIBLE DEFUNCIÓN.— De manera repentina, a consecuencia de un síncope cardíaco y a la edad de 32 años, anteanoche a las 11:30 dejó de existir en la capital de la República, donde desempeñaba la gerencia de las compañías Industria Maderera Mexicana, S.A., y Aserraderos de Bonampak, el C.P.T. Vicente Solís Preciat, quien antes de trasladar su residencia a la metrópoli hace tres años ocupó en esta ciudad los puestos de subgerente de Financiera Peninsular y gerente de Industria Maderera “El Tajo”. Los restos mortales del joven profesional, perteneciente a conocida familia meridana, fueron trasladados por la vía aérea a Mérida, ayer por la mañana, y velados en el domicilio de sus padres políticos Vicente Erosa Cámara y Margarita Lizarraga de Erosa, número 190 de la avenida Colón, de donde partirá el cortejo hoy a las 9. La inhumación se efectuará en el Panteón Florido. En el mismo avión llegaron de la metrópoli su viuda Teresita Erosa Lizarraga y dos de sus cuatro hijos, Verónica y Alejandra, pues los gemelos Vicente y Miguel, de apenas un año de edad, están de visita en esta capital; María Rosa Cervera Castellanos y Ricardo H. Du Tilly, funcionario de los Aserraderos Bonampak. También sobreviven al extinto su abuelo materno Miguel Preciat, padres Vicente Solís Aznar y Ligia Preciat de Solís, hermanos Francisco, Eduardo, Andrés, Ligia de Cámara y Marta; tíos Pedro, Francisco y Andrés, quienes, en unión de tíos y hermanos políticos y demás familiares, reciben por el sensible suceso las condolencias de las personas de su amistad, a las que asociamos la nuestra.

Viernes 5

APOLO.— HOUSTON (UPI).— Los astronautas Alan B. Shepard y Edgar D. Mitchell descendieron hoy a las 4:18 a.m. (3:18 hora de México) felizmente en un antiquísimo y escarpado valle lunar en la formación de Fra Mauro, ejecutando con fría calma y precisión una arriesgada maniobra de alunizaje apenas minutos después de resolver el último problema que se presentó en su épica misión. El primero en hablar fue Mitchell: “¡Estamos bien, tropa!” y Alan Shepard agregó: “¡Alto..! Hicimos un buen alunizaje”.

NOTAS DEL AYUNTAMIENTO.— En la sala de cabildos del Ayuntamiento, el presidente municipal Víctor Cervera Pacheco, acompañado de los regidores, recibió en sesión solemne al embajador de Suecia, barón Carl-Henrie Nauckhoff, a quien acompañó el cónsul honorario de Suecia en Mérida, Eduardo Sánchez Tenorio. El alcalde obsequió al diplomático con un pergamino escrito a mano, que lo declara huésped distinguido de la ciudad, y con una medalla con el escudo de Mérida por una cara y el nombre del embajador en el anverso. El barón agradeció las distinciones. “Siento mucho no poder hablar mejor este hermoso idioma de su país, pero es un verdadero placer estar en Yucatán para estrechar las relaciones entre su país y el mío, y en particular entre Suecia y Mérida. Muchos suecos saben algo de Yucatán, pero desean conocer más”.

Vida social

Boda Cáceres Lizarraga-Espinosa Blanco. En elegante ceremonia celebrada el 30 de enero de 1971 en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, unieron sus vidas los jóvenes Hernán Cáceres Lizarraga y señorita Lupita Espinosa Blanco, pertenecientes a conocidas familias. El canónigo José Jaime Domínguez Rivero impartió la bendición nupcial. Los nuevos esposos salieron en viaje de bodas a Guadalajara, Acapulco y Campeche, donde fijaron su residencia.

Matrimonio Ruz Wong-Quiñones Pacheco. El 30 de enero de 1971 unieron sus vidas los jóvenes ingeniero Leopoldo Eugenio Ruz Wong y señorita Addy Quiñones Pacheco, en la iglesia de San Juan Bautista. Impartió la bendición nupcial el presbítero Jorge Medina. Los recién casados salieron para México y Acapulco en viaje de bodas.