Jugadores del Chelsea hacen breve escala en Mérida en camino hacia Trinidad y Tobago. Toma posesión la nueva directiva del Club Serra. Dos viejos laureles de la Plaza Grande están condenados a muerte. Empiezan obras de construcción de Jardines de Paz.

Jugadores del Chelsea hacen breve escala en Mérida en camino hacia Trinidad y Tobago. Toma posesión la nueva directiva del Club Serra. Dos viejos laureles de la Plaza Grande están condenados a muerte. Empiezan obras de construcción de Jardines de Paz.

Domingo 30 de 1971: Centro Deportivo y Cultural Vanguardias presentan nuevos socios

VANGUARDIAS.— Con una misa de privilegio, oficiada a las 18:30 horas en el Salón de Actos por el padre Jesús de Alba, S.J., se inició ayer una convivencia en el Centro Deportivo y Cultural Vanguardias, que se prolongó hasta las 8:25 p.m., en la que el joven Geovani Enríquez García, presidente del Centro, hizo entrega de credenciales a 35 nuevos socios, y cinco jóvenes rindieron la protesta como nuevos secretarios de la directiva del mismo.

Los nuevos dirigentes son Maricela Vargas Berrón, delegada femenil; Sandra Peniche Quintal, secretaria de asuntos sociales; Freddy Espadas Sosa, secretario de la biblioteca; Ginés Laucirica González, secretario de asuntos religiosos, y Alfonso Vera Martínez, secretario de excursiones.

Concluida la ceremonia de entrega de credenciales, el padre José Camarena, S.J., dirigió la palabra a los padres de familia asistentes y en el transcurso de su plática reprochó la ausencia de muchos padres y su falta de interés por las actividades que realiza el Centro en beneficio de sus hijos.

Lunes 31 de 1971: Diario de Yucatán celebra 46 años

CUMPLEAÑOS DEL DIARIO.— Con esta edición iniciamos el año cuadragésimo séptimo de la existencia del Periódico de la Vida Peninsular. Hace cuarenta y seis años, en una mañana como la de hoy, se voceó por vez primera en Mérida el Diario de Yucatán.

Al rememorar efemérides tan grata para los que en esta casa laboramos, permítasenos detenernos un instante para dedicar un recuerdo a la memoria inmarcesible del Fundador de este Periódico —cuyo espíritu es Polar inmanente, guía y aliento en el cotidiano quehacer del Diario— y de los compañeros que le han seguido en el tránsito ineludible.

En la misma noble Palestra, hacia el mismo hermoso ideal, continuamos hoy la ruta trazada en 1925, tratando de interpretar siempre con verdad, con justicia y patriotismo, sin ningún bastardo interés, los sentimientos y anhelos de la comunidad yucateca.

DÍA DE LA MARINA.— PROGRESO.— Con un elegante baile efectuado anteanoche en el Hotel Club Villanueva, durante el cual fue coronada reina la señorita Aracelly Pedro García, se iniciaron en esta ciudad los actos organizados con motivo del Día de la Marina.

La fiesta dio principio con la entrada de la reina saliente, señorita Leonor Bobadilla González, quien fue precedida por las embajadoras y reinas de los distintos clubes de servicio de la ciudad, mismas que fueron acompañadas por oficiales de la Armada Nacional. Seguidamente hizo acto de presencia la nueva reina, quien lució elegante traje de corte moderno. Fue coronada por Efraín González Rosado, representante del gobernador del Estado.

Martes 1 de 1971: mueren dos laureles de la Plaza Grande

NOTAS DEL AYUNTAMIENTO.— Han fallecido dos de los ochenta y un árboles de la Plaza Grande. En la confluencia de las calles 63 y 62, dos de los laureles sembrados en tiempos de don Olegario Molina elevan al cielo su oración estéril de ramas secas condenadas al hacha. (Don Olegario, gobernador en aquel entonces, dispuso la siembra, en las aceras, de 34 laureles de la India para realzar el ornato de nuestro parque central, con ocasión de la visita de don Porfirio Díaz a Mérida en 1906).

El Diario preguntó ayer al alcalde Cervera Pacheco por la suerte de esos dos sexagenarios inquilinos de la Plaza de Armas. La respuesta equivale a una orden de desahucio. “Su curación ya es imposible”, dijo el presidente municipal.

“La Agencia de la Secretaría de Agricultura, que examinó los árboles de la Plaza, ya dio el permiso para cortarlos”. Una caseta, por lo menos, oprime hoy, con peso de lápida funeraria, las mustias raíces de ambos laureles. Cuando caigan, en sus fosas vacantes serán plantados otros laureles, según manifestó el alcalde.

Miércoles 2 de 1971: llaman a restaurar las iglesias y capillas del Estado

IGLESIAS.— “Deseamos invitar cordialmente a todos los fieles de la Arquidiócesis a colaborar en la medida de sus posibilidades en la restauración de las iglesias y capillas del Estado”, declaró ayer el arzobispo don Manuel Castro Ruiz, en una entrevista que concedió a un representante de este periódico ayer por la mañana, en sus oficinas de la Mitra.

El Prelado elogió a los vecinos de Tekit, que hace dos meses iniciaron los trabajos de restauración de su iglesia: pintura general interior, resane de una grieta que amenazaba con agrandarse y construcción de un receptáculo para las velas y veladoras que encienden los fieles, para que el humo no tizne el templo.

El receptáculo es todavía un proyecto, pero las demás obras están casi listas y ayer salieron para Tekit el canónigo Fernando Ávila Álvarez, representante de la Comisión de Arte Religioso de la Arquidiócesis, y el arquitecto Enrique Manero Peón, titular de Monumentos Coloniales en el Estado, para inspeccionarlas.

Jueves 3 de 1971: presentan al nuevo gerente del Banco de México en Mérida

NUEVO GERENTE.— En el vuelo nocturno de la CMA llegó ayer el señor Ignacio Cejudo Díaz, quien el sábado próximo, durante una comida que se le ofrecerá en el Hotel Mérida, será presentado como nuevo gerente de la sucursal del Banco de México en Mérida, que desde 1957 fue confiada al señor Fernando Jaimes Peñalosa, caballeroso y cumplido funcionario que, después de 43 años dedicados a las actividades bancarias, recibirá el mes entrante su merecida jubilación.

El señor Jaimes contrajo nupcias con la señora Berta Pastrana Palma, dama yucateca que, señaló de buen humor, le dio a beber agua de pozo. El matrimonio procreó seis hijos, de los cuales sobreviven Berta María, Gladis y Silvia, casadas las tres; doctor Fernando José, catedrático del Tecnológico de Monterrey, y María Eugenia, soltera.

NECRÓPOLIS.— Anexo al Cementerio General el gobierno ha iniciado el acondicionamiento de una nueva necrópolis: Jardines de Paz, para la que se han proyectado características de un fraccionamiento moderno. El nuevo panteón quedará ubicado al poniente de la entrada principal del cementerio, sobre la calle 81, y estará unido a éste por la avenida.

Tendrá una superficie de más de 20 mil metros cuadrados: 360 por 60. El terreno tuvo un costo de 120 mil pesos y la inversión que se proyecta fluctúa entre los 300 mil y 400 mil pesos. En él se construirán 1,200 bóvedas y una calzada principal de ocho metros de ancho con aceras a ambos lados, de dos metros cada una. Alrededor de cada tumba se conservarán zonas verdes, espaciosas, que separarán unas tumbas de otras, y entre no pocas de ellas se sembrarán plantas de ornato.

CAMPEONES.— Verdugos del Real Madrid, campeones europeos, ayer en la mañana pasaron por Mérida, de tránsito para Trinidad y Tobago, 19 futbolistas integrantes del equipo londinense Chelsea, entre los cuales estaban Peter Bonetti —el cancerbero que, abrumado por la responsabilidad de sustituir al maestro Gordon Banks sucumbió en épica batalla de dos tiempos extra ante el máximo goleador del pasado campeonato mundial, Gerhard Muller; luego de ver perforada su meta por un gol de Franz Beckenbauer y un increíble cabezado del gran veterano alemán Uwe Seeler— y Peter Osgood; miembros los dos del seleccionado de Inglaterra que pagó en Guanajuato una cara deuda a los teutones en mayo del año pasado.

Después de un breve descanso, el once inglés inició una gira por El Salvador, donde jugaron dos partidos, y Trinidad y Tobago, donde jugarán otros dos antes de continuar viaje a Inglaterra, con escala en Nueva York. Con los futbolistas viaja el entrenador Dave Sexton, quien declaró que en su gira no incluyeron a México porque no recibieron invitación para hacerlo.

A pregunta del reportero dio la siguiente opinión del fútbol mexicano: “Bueno. Y va mejorando poco a poco; pero en un Campeonato Mundial no solo hay que ser bueno, también es necesario ganar. En realidad, conocemos poco del fútbol mexicano en Inglaterra pues nunca nos ha visitado un equipo, salvo la Selección del Mundial de 1964”.

Viernes 4 de 1971: fallece el doctor Joaquín Ruz Bustillos

FALLECIMIENTO.— A la edad de 87 años y después de una larga dolencia, ayer a las 21 horas rindió el postrer aliento en esta ciudad don Joaquín Ruz Bustillos, tronco de una estimada familia y caballero que, en el apostolado de la profesión que con ejemplar entusiasmo y modestia abrazó por más de once lustros, legó a sus menores el testimonio de una hoja de servicio en la que figuran subrayadas la honradez y la humildad.

Médico desde 18 de enero de 1913, fecha de su graduación en la Escuela de Medicina, Cirugía y Farmacia de Yucatán, don Joaquín alivió a sus primeros enfermos en Espita y Tecoh. Los vínculos que nacieron entre pacientes y galeno, fortalecidos por el acierto profesional del segundo, perduraron; cuando éste se trasladó a Mérida, acudían a visitarlo aquéllos a su consultorio de la calle 52.

Sobreviven al galeno su viuda María de los Ángel Pinelo Río; hijos doctor Joaquín y licenciado Rodolfo Ruz Menéndez, y María de Lourdes de Ancona; hermanos Francisco y Matilde, e hijos políticos Néfer Rosado Carrillo, Ligia Rosa Hernández Padrón y Jorge Ancona Pérez. A las condolencias que están recibiendo los deudos del desaparecido hombre de pro asociamos cordialmente la nuestra.

Sábado 5 de 1971: Club Serra de Mérida presenta a su nueva directiva

CLUB SERRA.— “Mi sincera felicitación a este grupo de seglares que forman el Club Serra de Mérida por la labor que están realizando en la promoción de las vocaciones sacerdotales colaborando con nosotros los sacerdotes a la formación de jóvenes que desean dedicar su vida al servicio de Dios”.

Éstas fueron las palabras que pronunció el arzobispo Manuel Castro Ruiz en el mensaje que dirigió a los serras durante la toma de posesión de la nueva directiva, anoche en el Seminario.

Gustavo Monforte Luján, gobernador de Distrito 55 del club, tomó la protesta de la nueva directiva que encabeza el señor Fernando Ruiz del Hoyo Abreu, quien recibió de manos del presidente saliente, Enrique de Zavala Díaz; el mazo y el martillo simbólicos y pronunció unas palabras con las que agradeció su elección y se comprometió a cumplir con los estatutos del club.

Durante la sesión el doctor Castro Ruiz colocó sus distintivos a tres nuevos socios, Francisco Cantón Cano, Fernando Echánove López y Francisco Alsina Fontboté.

