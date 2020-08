La semana hace 50 años: llega a Mérida una avanzada computadora

Entregan cartas de pasantes a alumnos de Comercio y Administración de la Universidad.— Trasladan en prolongada peregrinación a la imagen de San Telmo de Progreso a Yucalpetén.— El nuevo aeropuerto no será “elefante blanco”.— Llega a Mérida una avanzada computadora

Del domingo 9 al sábado 15 de agosto de 1970

Domingo 9

GRADUACIÓN.— Treinta jóvenes integrantes de la IV Generación de la Escuela de Comercio y Administración de la Universidad de Yucatán recibieron anoche, en el Club Campestre, diplomas y cartas de pasante, coronando así cinco años de estudios profesionales. Más de 300 cubiertos fueron dispuestos para la concurrencia invitada por los nuevos contadores a la ceremonia de su graduación. El director de la ECA, Guido Espadas Cantón, exhortó a los egresados a servir a la comunidad con el saber adquirido, aplicándolo en bien de Yucatán, y los instó a preparase con el mismo esfuerzo para obtener el título mediante una buena tesis y un examen profesional competente. El padrino de la generación 1965-1970, Omar Díaz Díaz, felicitó a los contadores y les dejó, como consejo, el sentido de la palabra poder en cada una de sus letras: planear, organizar, delegar, ejecutar y revisar. Al finalizar la entrega de cartas de pasante, diplomas y anillos, el presidente de la generación, Luis Medina Cantillo, dio un discurso.

DEFUNCIÓN.— Después de breve dolencia y a la edad de 86 años, ayer a las 8:30 a.m. se desligó de la vida en esta capital la señora Ofelia Solís viuda de Millet, dama perteneciente a conocida familia de la sociedad. El sepelio ha sido dispuesto para hoy a las 8 a.m., hora a que partirá el cortejo de la casa 342-A de la calle 60. La inhumación se efectuará en el Cementerio General. Antes del sepelio se realizará una misa de cuerpo presente. Sus hijos Beatriz, Fernando José y Wilma Ofelia; hijos políticos Óscar Cebada Tenreiro y Alicia Rodríguez Espinosa; hermana Cecilia, hermano político Alfonso Vales, nietos, bisnietos y demás deudos están recibiendo el pésame de las personas de su amistad.

(De “Diario de Yucatán” número 16,255)

Lunes 10

SAN TELMO.— El regocijo de la gente de mar se pudo apreciar ayer en la primera visita que hace al puerto Yucalpetén, en prolongada peregrinación desde el templo de la Purísima Concepción hasta el muelle de la zona turística (más de diez kilómetros), la imagen del patrono de los pescadores, San Telmo. La sagrada imagen viajó en una camioneta adornada con palmas y flores desde la iglesia parroquial hasta el cobertizo de paja de la base naval scout, donde poco después de llegar la procesión el padre Joaquín H. Ricalde Sansores ofició una misa al aire libre, que se vio muy concurrida. En el muelle más de cincuenta embarcaciones, todas especialmente engalanadas con banderolas de colores y palma, aguardaban para llevar a los fieles por un paseo en la rada, idéntico al que se hace cada año para el Día de la Marina. La imagen del santo viajó en el pesquero San Miguel. En otros barcos había marimbas.

(De “Diario de Yucatán” número 16,256)

Martes 11

EL NUEVO AEROPUERTO.— En nuestra edición del 14 de enero publicamos once fotografías sobre las obras del nuevo aeropuerto de Mérida, incluyendo vistas del conjunto y las pistas, así como gráficas de los “túneles” que recorrerán los pasajeros para dirigirse a los aviones. Con motivo de que está señalada para hoy la entrega oficial de las obras a Aeropuertos y Servicios Auxiliares, completamos aquella información gráfica con nuevas fotografías de Isidro Ávila que muestran: el aspecto de la fachada, frente al parque de estacionamiento; corredores donde estarán las oficinas de las aerolíneas; plataforma móvil para equipaje, comunicada con las oficinas de las aerolíneas; salón principal de la planta baja; aspecto de la terraza de la planta alta; en el segundo piso, locales para oficinas como alquiladoras de automóviles; en la torre de control, los técnicos Guillermo Manzo Barrera, Manuel Olivares Heredia y Juan M. Ferreyra Irigoyen prueban el equipo de información.

(De “Diario de Yucatán” número 16,257)

Miércoles 12

FALLECIMIENTO.— Cargado de años y de méritos por su tesonera labor bibliográfica de divulgación de la cultura maya, ayer a las 11:15 horas dejó de existir en la clínica del Issste, donde había sido internado recientemente, tras larga dolencia y un mes después de perder a su esposa Fidelia Pérez Vera, el profesor Santiago Pacheco Cruz. Hoy a las 7 horas será oficiada una misa de cuerpo presente en la capilla de la sala de velaciones Pérez Rodríguez, de donde a las 9 partirá el cortejo. La inhumación se efectuará en el Cementerio General. Sobreviven al filólogo mayista sus hijos Ramona de Carrillo, Juan Bautista, Concepción de Pérez, Víctor Manuel, Sara Adelina, Elidé de Pérez y Francia Eloína de Espinosa; hijos políticos José Carrillo Carrillo, Donaciano Pérez Barrera, Elizabeth Serrano, Manuel Pérez Domínguez y Guadalupe Peniche; hermana Juana y hermano político Juan Martínez.

(De “Diario de Yucatán” número 16,258)

Jueves 13

ESCUELA HOTELERA.— Más de cien personas conectadas con el turismo asistieron ayer, en el Salón de Actos del Palacio de Gobierno, a una reunión en que se informó cuáles serán los principales gastos y funciones del Centro de Adiestramiento para la Industria Hotelera que se establecerá en Mérida con un costo de instalación de $620,000 y un presupuesto anual de $830,000, según datos oficiales. El financiamiento estará a cargo del gobierno del Estado y la iniciativa privada relacionada con la industria hotelera y gastronómica. Se formará un Consejo de Turismo, que será el que maneje el dinero, y que la labor del gobierno se limitará a acondicionar el local, ya que todo lo demás correrá por cuenta del IMSS.

(De “Diario de Yucatán” número 16,259)

Viernes 14

RENUNCIA.— MÉXICO (Pimsa).— Después de 11 años, 8 meses y 13 días al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Antonio Ortiz Mena renunció ayer al cargo. El Presidente, en acuerdo especial que le concedió, le aceptó su renuncia. Al presentar su dimisión, Ortiz Mena consideró que no es conveniente que participe en la estructuración fundamental de la política económica del próximo gobierno, que se determina sobre todo por presupuesto y leyes fiscales.

AEROPUERTO.— La entrega del nuevo aeropuerto de Mérida no se efectuó el martes pasado porque no fueron invitados quienes lo recibirían, esto es, los representantes de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, y porque, además, las obras no están terminadas, manifestó ayer el teniente coronel Francisco Navarro Ávila, secretario del director general de ASA. Negó que el nuevo aeropuerto sea un “elefante blanco”, expresó la probabilidad de que sus instalaciones continúen funcionales en los próximos diez o quince años y anunció que ASA, al margen de la Secretaría de Obras Públicas, comenzará a construir aeropuertos, incluyendo el de Cancún, con inversión de 300 millones de pesos.

COMPUTADORA.— Funcionarios de la Compañía Burroughs Mexicana, S.A., hicieron ayer al mediodía, en el Hotel Panamericana, una demostración de su computadora electrónica L 2000, capaz de escribir 20 líneas verticales por segundo y realizar cualquier operación de aritmética, incluyendo raíces cuadradas. Solo en el Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara y Mérida hay computadoras L 2000. La máquina exhibida es una computadora digital electrónica, de circuitos monolíticos integrados. Los primeros de ese género fueron de bulbos. Se compone de memoria, lógica, impresor y teclado. Esta máquina no puede trabajar mal: o trabaja bien o no lo hace. Si algo se descompone, por medio de una cinta perforada indica en cuál de sus partes está el desperfecto.

(De “Diario de Yucatán” número 16,260)

Sábado 15

ESMOG.— MÉXICO (Excelsior).— La lucha contra la contaminación del aire y del agua en esta capital, de más de siete millones de habitantes, se inició ayer al nombrar el regente Alfonso Corona del Rosal los miembros de una comisión que se encargará exclusivamente de estas labores. Tres ingenieros civiles, dos ingenieros químicos y un médico forman la comisión.

Corona del Rosal explicó que “no habrá soluciones mágicas ni logradas en unas cuantas horas, pero tampoco se tomarán medidas sobre las rodillas”.

(De “Diario de Yucatán” número 16,261)

Vida social

Matrimonio Peraza Rosas-Cantú Treviño. En solemne ceremonia celebrada el 30 de julio de 1970 en el Sagrario de la Catedral de Monterrey, unieron sus destinos la señorita Estela Guillermina Cantú Treviño y el joven Jesús Orlando Peraza Rosas, pertenecientes a conocidas familias regiomontanas y de Mérida, respectivamente. Impartió la bendición nupcial el presbítero Miguel Ángel Briceño, tío de la contrayente. En conocido restaurante se ofreció espléndida recepción en honor de los nuevos esposos, que salieron en viaje de bodas para Cozumel, Isla Mujeres y lugares del centro y sur de la República, y luego fijaron su residencia en Mérida.

Boda Arana Padrón-Rico Garza. El 5 de agosto de 1970 contrajeron matrimonio la señorita Marilú Rico Garza y el doctor Luis Fernando Arana Padrón, en la Catedral de Linares, Nuevo León, ante el obispo Antonio Sahagún. Posteriormente se ofreció elegante recepción en el Casino de Linares. Los recién casados salieron de luna de miel a Europa y fijaron temporalmente su residencia en Belfast, donde el doctor Arana efectuó estudios de posgraduado.

Enlace Peraza Correa-Ordóñez Garma. El 8 de agosto de 1970, en la iglesia de Lourdes, el arzobispo Manuel Castro Ruiz bendijo la unión matrimonial de los jóvenes Luis Germán Peraza Correa y señorita Rosario Ordóñez Garma. Se ofreció una recepción en el domicilio de los abuelos del contrayente, número 390 de la calle 69, donde se brindó por los recién casados, que salieron de luna de miel a la ciudad de México y Acapulco.

Boda León Tapia-Méndez López. En la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Itzimná), unieron el 8 de agosto de 1970 sus vidas los jóvenes José Raúl León Tapia y señorita María de Lourdes Méndez López, pertenecientes a estimables familias. Impartió la bendición nupcial el presbítero Álvaro García Aguilar. Después, en una sala de recepciones fue ofrecido un brindis por la felicidad de los recién casados, que salieron de luna de miel a México y Michoacán.

Matrimonio Aguilar González-Flores Rosado. El 9 de agosto de 1970, en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el presbítero Alfonso Roca Lara bendijo la unión matrimonial de los jóvenes Jorge Aguilar González y señorita María Amparo Flores Rosado. Después de la boda se ofreció una recepción en el domicilio de la novia, número 246 de la calle 29-A de la colonia Miguel Alemán.