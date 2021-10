Mitin estudiantil para marcar el aniversario de los sucesos de Tlatelolco. Inconformidad en la elección del presidente de la sociedad de alumnos de la Escuela de Matemáticas. Chocan líderes estudiantiles de la Normal y la FEY. En Guatemala no quieren a “Siempre en domingo”.

La boda de los jóvenes Francisco José Álvarez Vales y señorita Silvia Cuevas Narváez, el 7 de octubre de 1971 en la Sagrada Familia. A la izquierda, con sus padres, esposos Luis G. Cuevas Cuevas y Olga María Narváez Peón, y María Nelly Vales Solís y Francisco Antonio Álvarez Ancona Silvia del Socorro con sus damas: Íngrid Rubio Cuevas, María Noemí Patrón Vales, María Eugenia y Nelly María Álvarez Vales, y Leticia y Olga Yolanda Cuevas Narváez Durante el rito del matrimonio, oficiado por el reverendo padre Alberto Reyes Morales, sacerdote jesuita Los novios con Álvaro Baqueiro Cáceres Francisco José Álvarez Vales y señorita Silvia Cuevas Narváez el día de su enlace Cristina (izquierda) y Gabriela Achach Vargas, pajes del enlace de los jóvenes Francisco José Álvarez Vales y señorita Silvia Cuevas Narváez Aurelia Medina Casares en el desfile de moda regional para damas visitantes con motivo de la convención de Ejecutivos de Ventas, el 6 de octubre en el hotel Hacienda Inn María Eugenia Milke Enseñat en el desfile de moda regional para damas visitantes con motivo de la convención de Ejecutivos de Ventas, el 6 de octubre en el hotel Hacienda Inn Los padres Felipe Aké Pech (izquierda) y Lucio Cetina Góngora en la misa de su ordenación sacerdotal, el 7 de octubre de 1971 en la iglesia parroquial de Motul Aspecto de una de las aulas de la Normal “Rodolfo Menéndez de la Peña” después del enfrentamiento del 8 de octubre con integrantes de la Federación Estudiantil Yucateca ❮ ❯

Domingo 3 de octubre de 1971: Guatemala veta a ''Siempre en Domingo'' del país

GIRA.— El secretario de Educación Pública, Víctor Bravo Ahuja, llegó ayer a las 10:05 de la mañana de Campeche para presidir una sesión del Consejo Universitario en que el rector de la casa de estudios, doctor Alberto Rosado G. Cantón, pidió que el gobierno federal aumente en un cien por ciento, o sea en $4.425,000 anuales; su subsidio a la Universidad de Yucatán y aporte 10.5 millones más para cubrir las necesidades de edificios y equipos.

Bravo Ahuja respondió que el subsidio será elevado en tres millones, que se destinarán a la reforma educativa, o sea, para los renglones de sueldos y mantenimiento, y que la Federación aportará otros dos millones en obras por mediación del Capfce.

MITIN.— Los alumnos de la Sociedad Estudiantil Tecnológica organizaron ayer por la mañana una marcha desde su instituto hasta el Monumento a la Patria, en el Paseo de Montejo, con motivo del tercer aniversario de los sucesos de Tlatelolco, y efectuaron un mitin que terminó a las 9:30 a.m.

Durante el mitin bloquearon la avenida con automóviles atravesados, impidiendo el tránsito. No se vio a ningún policía. Aproximadamente 300 estudiantes se reunieron alrededor del monumento y colocaron dos coronas con las leyendas: “Murieron por creer en México” y “Gloria a los caídos en la defensa de sus ideales”.

Ambas llevaban la inscripción “Tlatelolco, 2 de octubre de 1968”. El presidente de la Sociedad, Juan Carlos Manzanilla, y los jóvenes Fernando Sabido Rosado y Silvio Ojeda pronunciaron discursos.

“SIEMPRE EN DOMINGO”.— CIUDAD DE GUATEMALA (Latin).— El Consejo Técnico de Espectáculos Públicos del Ministerio de Educación prohibió la transmisión del programa “Siempre en domingo” que se difunde en esta capital por Canal Tres en cadena con Telesistema Mexicano.

Eulice Lima, de la Dirección General de Bellas Artes, señaló que el programa difunde eventos, promociones y propaganda ajenos a los intereses nacionales, incluyendo formas y modos de vida “que debilitan los valores culturales de los guatemaltecos”.

El programa ha acaparado la atención de la mayoría de televidentes guatemaltecos dejando prácticamente sin espectadores a los demás canales. (De “Diario de Yucatán” número 16,667)

Lunes 4 de octubre de 1971: Club Campestre de Mérida,

NATACIÓN.— En la alberca del Club Campestre de Mérida se efectuó ayer, poco después de las 10:30 horas, un concurso de natación entre los hijos de socios, en que compitieron numerosos niños y jóvenes de uno y otro sexo, en distintas categorías, con los siguientes resultados:

Infantil A femenil, 25 metros nado libre: María de Lourdes Ponce Espejo, primer lugar; Diana Eugenia Palomeque Roche, Marcela Díaz y Fernanda Salazar.

Infantil AA varonil, 25 metros nado libre: Daniel Díaz, primer lugar; Arturo Palomeque, Gerardo Casares, Fernando López y Raúl Casares Vales.

Infantil A varonil, 50 metros nado libre: José Palomeque, primer lugar; Daniel Díaz, Arturo Palomeque, Mario Casares y Pedro Torre.

Infantil B femenil, 50 metros: María Elena Díaz, primer lugar; Josefina Cáceres, Josefina Rodríguez, Lida Ponce y Gabriela Salazar.

Infantil B varonil: Renán Díaz, primero; Ricardo Díaz, Eduardo Díaz y Juan Molina.

Juvenil A femenil, 50 metros nado libre: Ana María Ancona, primero; Marisol Rodríguez, María Elena Díaz y Míriam Álvarez.

Juvenil A varonil, 50 metros: Javier Mier y Terán, primero; José Álvarez, José Díaz, Julio Molina y Daniel Cano.

(De “Diario de Yucatán” número 16,668)

Martes 5 de octubre de 1971: la vacuna triple viral, en un avance importante

VIDA ESTUDIANTIL.— Ayer por la mañana se efectuaron elecciones para la presidencia de las sociedades de alumnos de las escuelas de Odontología y Medicina. En Odontología por unanimidad se declaró presidente a José Luis Quintal Rosado. En Medicina se inscribieron como candidatos los alumnos Amílcar Rosado Alavez y Fernando Gasque López, ambos del cuarto curso, y Jorge A. Durán, del quinto, resultando electo Rosado Alavez con ventaja de más de 100 votos sobre Gasque. No hubo incidentes.

PRIMERA COMUNIÓN.— Anteayer domingo a las 8 horas, en la capilla de las Madres Teresianas recibió por primera vez el sacramento de la Eucaristía, de manos del presbítero Álvaro García Aguilar, la niña Teresita, hija de los esposos José T. Fitzmaurice Medina y Teresita Pasos Millet.

Después, en la residencia de la avenida Colón de los abuelos de la neocomulgante, Enrique Pasos Peña e Isabel Millet Rendón de Pasos, se ofreció espléndido desayuno. Son padrinos de la pequeña sus tíos Rubén Peniche Pérez y Enna Rosa Pasos Millet de Peniche.

VACUNA.— CHICAGO (UPI).— Una vacuna combinada, de reciente desarrollo, permite prevenir e inmunizar contra el sarampión, paperas y rubeola con una sola aplicación, según un artículo publicado en el boletín de la Asociación Médica de Estados Unidos. La vacuna, calificada como segura, simple y efectiva, fue probada en 715 niños entre siete meses y siete años, los cuales nunca habían tenido esos males. (De “Diario de Yucatán” número 16,669)

Miércoles 6 de octubre de 1971: acusan de fraudulentas unas elecciones estudiantiles de la Uady

VIDA ESTUDIANTIL.— No se permitió a un reportero de este periódico asistir ayer, en la Universidad de Yucatán, a las elecciones para presidente de la sociedad de alumnos de la Escuela de Matemáticas, que fueron calificadas de fraudulentas por uno de los dos candidatos, la señorita Addy Semerena Cardeña, del cuarto año.

El reportero obtuvo acceso al salón de los comicios después de identificarse ante José Luis Peniche Patrón, representante de la Federación Estudiantil Universitaria, pero éste cedió luego ante la insistencia del consejero de la Escuela, Carlos Cervera Villanueva, quien pidió que se retirara el periodista, alegando que la FEU había tomado un acuerdo en ese sentido. Peniche Patrón hizo constar, sin embargo, que la FEU no había tratado ese punto.

(De “Diario de Yucatán” número 16,670)

Jueves 7 de octubre de 1971: se llevan al cabo más elecciones estudiantiles en la Uady

VIDA ESTUDIANTIL.— Ayer por la tarde las escuelas de Ingeniería y Jurisprudencia eligieron a los presidentes de sus respectivas sociedades de alumnos.

En Ingeniería se inscribieron como candidatos Jorge Reyes Sosa, del cuarto año, y Rafael Carrillo Chávez, del tercero, resultando electo este último por notable mayoría de votos en ordenadas elecciones.

En Jurisprudencia los comisiones se desarrollaron también en forma ordenada y pacífica. Compitieron José Alonso Guzmán Pacheco y Russell González Lizarraga, obteniendo este último el triunfo por una mayoría de 50 votos, aproximadamente.(De “Diario de Yucatán” número 16,671)

Viernes 8 de octubre: el hijo del último rey de Italia se casa con una plebeya

UNIVERSIDAD.— En su sesión del martes 5, el Consejo de la Universidad de Yucatán aprobó la apertura de la Escuela de Economía y que inicie sus labores este mes, con 70 alumnos en el primer año y un plan de estudios similar de la Universidad Nacional Autónoma de México.

PRIMERA MISA.— Los presbíteros Lucio Cetina Góngora y Felipe Aké Pech oficiaron su primera misa, concelebrada con el arzobispo Manuel Castro Ruiz, anoche en la iglesia parroquial de Motul, donde momentos antes habían recibido el sacramento del Orden del propio prelado. La ceremonia comenzó poco después de las 6:30 p.m. y fueron padrinos, del padre Felipe, el presbítero Gonzalo Noh y, del padre Julio, el presbítero Juan Pablo Góngora, quien es su tío abuelo. También concelebraron el Santo Sacrificio monseñor Juan Arjona Correa y otros presbíteros.

SE CASA CON PLEBEYA.— TEHERÁN (UPI).— El hijo del último rey de Italia contrajo enlace ayer con la heredera de una fortuna suiza y ex campeona de esquí acuático, con la que estuvo comprometido durante 21 años.

El príncipe heredero Victorio Manuel de Saboya, de 34 años, y Marina Doria, de 36, celebraron la ceremonia en la capilla católica de la Escuela Andisheh de esta capital, administrada por sacerdotes italianos. Victorio Manuel, alto empleado de un banco en Suiza y vendedor de helicópteros, escogió Teherán para la boda por su amistad con el Shah de Irán.

El ex rey Humberto II, con residencia en Portugal desde 1946, no asistió a la ceremonia e indicó que no daba su aprobación al casamiento de su hijo con una plebeya. (De “Diario de Yucatán” número 16,672)

Sábado 9 de octubre de 1971: se registra enfrentamiento entre normalistas e integrantes de la FEY

NORMALISTAS.— Divergencias entre líderes estudiantiles de la Escuela Normal “Rodolfo Menéndez de la Peña” y la Federación Estudiantil Yucateca originaron ayer por la mañana serios desórdenes en el local del plantel, con saldo de un estudiante herido. De acuerdo con versiones recogidas en el lugar de los hechos, lo ocurrido es lo siguiente:

Después de una riña entre un normalista y un estudiante de la secundaria “Urzaiz”, unas 200 personas encabezadas por el presidente de la FEY, Humberto López Chan (a) “El Pájaro”, intentó atacar a los alumnos de la Normal en el interior de ésta, pero fueron rechazados dos veces por los estudiantes de la “Menéndez de la Peña” que se refugiaron en la planta alta del edificio.

Los agresores permanecieron en la calle 54 aguardando a que los normalistas salieran, pero éstos lo hicieron hasta que se retiraron los primeros, después de la intervención de unos 70 policías que no golpearon ni arrestaron a nadie. Al parecer la causa de los disturbios es que los normalistas tratan de que se les conceda credenciales especiales en que figure como membrete el de la Normal, a lo que se opone la FEY.

ACCIÓN CATÓLICA.— La Acción Católica está muy preparada para ofrecer en estos momentos el testimonio de un grupo de seglares unidos en Cristo, manifestó anoche el arzobispo Manuel Castro Ruiz durante la homilía de la misa que marcó el inicio de los trabajos de las Asambleas Simultáneas de Acción Católica de Yucatán, que tienen como sede la Casa de la Cristiandad.

Más de 600 personas asistieron ayer a los actos organizados con motivo del evento, en el que están representados los distintos grupos de Acción Católica de la mayoría de las parroquias de esta ciudad y de muchas poblaciones del interior del Estado.

Después de la misa se sirvió un refrigerio, luego se efectuó una sesión plenaria de la Asamblea Diocesana y, por último, se representó un sociodrama que incluyó una interesante versión de lo que constituyen las asambleas, las formas en que se llevan al cabo y las conclusiones a que se llegan. (De “Diario de Yucatán” número 16,673)