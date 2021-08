La “Sinfonía de color” llega al aeropuerto

Presenta Marta Domínguez 16 obras “musicales”

La mañana de este martes se inaugurará en la galería del Aeropuerto Internacional de Mérida una exposición de obras de Marta Domínguez Menéndez, quien presenta por primera vez una colección individual, que lleva por título “Sinfonía de color” y cuya temática es la música.

Se trata de una selección de 16 obras en las cuales se fusionan colores que plasman instantes de la música y que podrán verse en una de las secciones de mayor aforo y movilidad de la terminal.

Marta inició sus estudios de artes plásticas a los 10 años en los talleres de la maestra Sandra Nikolai .

“Empecé muy pequeña con la maestra Sandra y anualmente realizábamos exposiciones. Posteriormente estudié Diseño Gráfico y he realizado varias colaboraciones para Impulso Universitario, me han invitado a exposiciones colectivas con fines altruistas, que me han permitido seguir aprendiendo y disfrutando de nuevas experiencias durante más de 15 años”, apunta.

La muestra, que permanecerá instalada hasta el 10 de septiembre en la galería de la planta baja, consta de óleos, acuarelas, acrílicos y técnicas mixtas que retratan instrumentos y a músicos como Freddie Mercury.

“Puedo definir mi estilo como figurativo y expresionista, para mí es muy importante que la obra tenga mucho movimiento”, dice.

“Es mi primera exposición individual, estoy muy emocionada porque esta plataforma es una gran oportunidad para irme dando a conocer. Agradezco mucho la invitación de Héctor Navarrete Muñoz, director regional de Asur, y por considerarme para estar presente en este espacio”.

“Por supuesto, también agradezco a la maestra Sandra Nikolai, quien ha sido mi mentora y guía durante esta carrera”, al igual que a Óscar Carrillo Maldonado, administrador del aeropuerto, por las facilidades, indicó.

La exposición se suma a los festejos del 25o. aniversario de la galería de arte de la terminal aérea, que lleva 531 exposiciones ininterrumpidas.— Emanuel Rincón Becerra