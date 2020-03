“La sonrisa te abre las puertas”

Tratar a la gente, lo mejor de según entrevistador

En la hendidura de la puerta, un papel con una invitación: “Favor de concertar cita. Gracias”.

Era del encuestador del Censo 2020 del Inegi. Había visitado la casa a una hora en la que, por estar sin ocupantes, no pudo recolectar información. En una hoja membretada dejaba su nombre completo y teléfono para programar el encuentro para otro día.

¿Llamar o no llamar? Ésa era la cuestión... Por un lado, ¿qué tanto impactaría en las estadísticas nacionales la falta de datos de una vivienda? Por el otro... ¿y por qué no?

Respondió al teléfono casi enseguida, con una amabilidad que en la entrevista personal se revelaría aun mayor. Intercambio de fechas y horarios posibles hasta dar con los que a ambas partes convenían. Llegó con retraso, pero no tan considerable que obligara a posponer la cita. A prudente distancia hizo las preguntas y en apenas minutos la entrevista había terminado.

Se le propuso entonces una inversión de papeles en la que el encuestador fuera el encuestado y, con el ofrecimiento del anonimato, aceptó:

Sobre el personal: En Yucatán hay unos 500 entrevistadores del Censo 2020. Los de Mérida están divididos en varias oficinas.

La capacitación: “Duró tres semanas. Sin embargo, hubo muchos desertores. Fui uno de los capacitados en dos días y después salí a campo”. En la preparación se les indicó “cómo debes tratar a las personas, cómo debes hablarles: debe ser de ‘usted’; tenemos que ser muy corteses y pacientes porque tratamos con todo tipo de personas: de la tercera edad, a veces con alguna discapacidad, ya sea auditiva, ya sea visual; hay que tener mucho tacto al hablar”.

El trabajo de campo: “Nos asignan un área de varias manzanas. Nuestro equipo tiene GPS y en cualquier momento nos pueden ubicar. Nos dicen que nos quedemos a tres metros de la puerta para que nos verifiquen, tanto con el GPS como visualmente”.

Se les recomienda hacer las entrevistas a las puertas de las casas para evitar “muchos contratiempos”.

“Hay personas solas, de la tercera edad, que buscan compañía; cierran la puerta, le ponen candado y ya no se puede salir porque se ponen a conversar. Las mujeres tienen mucho riesgo, porque detrás de una puerta no se sabe cuántas personas hay, cómo son, qué piensan. Siempre es mejor hacerlo desde la reja o el jardín para no ponerse en riesgo”.

“Nos dan un listado de cómo vamos a ir abriendo manzanas. No podemos decir: ‘Me gusta esa manzana, voy a abrirla hoy’. No, está todo muy sistematizado; hay un trabajo de equipo detrás de nosotros muy importante, el de los cartográficos, que dividen las zonas”.

El horario de la jornada: Varía de acuerdo con la zona. “Es un poco complicado buscar en qué horario está el entrevistado. Tenemos que pasar mañana, tarde y noche para localizarlo. Para nosotros es muy importante rescatar toda la información”.

El recorrido: Todo lo hacen a pie. “Son más de ocho horas las que trabajamos”.

El levantamiento de datos: Se hace con “un dispositivo específico, no es un celular”. “Por el Poniente a una compañera le robaron su dispositivo. Como tiene GPS lo localizaron, pero el susto ¿quién te lo quita? Es un dispositivo que solo sirve para el levantamiento de entrevistas y censado, no como celular”.

Indicaciones por el Covid-19: “La única indicación que tenemos es que todas las manzanas pendientes por abrir las abramos y agarremos la mayor parte de las entrevistas que podamos. Se tienen ya que empezar a cerrar las manzanas”.

Lo mejor del trabajo: “El trato con las personas. Es muy agradable conocer de dónde vienen; cada persona te cuenta parte de su historia. Me ha tocado con personas malhumoradas, pero les hablas bien, llegas a un acuerdo con ellas y te dan la entrevista muy amablemente. Es mucho la actitud con la que llegas, siempre hay que mostrar una sonrisa y esa sonrisa te abre las puertas. Y ser educado”.

Lo peor del trabajo: “Que te mal contesten, pero si tú te la sabes ‘bandear’ con una sonrisa... Te dicen al principio: ‘No, no te voy a dar nada’; después dejas tu servicio de visita y te hablan: ‘Oye, ¿me puedes venir a visitar?’. ‘Sí, ¿a qué hora?’. ‘A tal hora...’”.

“Hay muchas personas desconfiadas que no te abren la puerta. Pero no hay problema con hacerlo desde la rejita. Me tocó una señora que me dijo: ‘¿Te tengo que abrir?’. ‘No, si usted desea quédese dentro de su casa, yo aquí afuerita’... Mientras esté viendo que ella vive allá, sea mayor de edad, yo la escuche y ella escuche mis preguntas, yo no tengo ningún problema. De hecho, podemos seguir haciendo el censo, ellos adentro, nosotros afuera, no nos tenemos que tocar, no me tienen que mostrar ninguna identificación, solo me tienen que decir su nombre, edad y las generalidades de los que viven en la vivienda. Con eso nos ayudaría a que fuera más rápido el censo”.

“Es un censo de población y vivienda. Si queremos poner un negocio vamos a saber dónde es el lugar idóneo para ponerlo. Más que nada, los censos para eso sirven: para saber cuántos somos, cómo somos, cómo vivimos o qué necesitamos”.— Valentina Boeta Madera

Duración

El Censo 2020 comenzó el lunes 2 pasado y está previsto que finalice este viernes 27.

Identificación

Los entrevistadores usan gorro, chaleco y mochila con el logotipo del Inegi, además de un gafete. La identidad de la persona se puede confirmar ingresando su nombre en www.censo2020.mx.

Claves

En la etiqueta que se coloca en las viviendas la letra C significa censado; P, pendiente; D, deshabitado; NV, no es vivienda; VC, vivienda colectiva.

