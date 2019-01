La tecnología puede ayudar al mensaje de la salud, dice una experta

MÉRIDA.- La directora de posgrado en la materia de nutrición imparte la conferencia magistral “Las nuevas tecnologías en la educación en nutrición”, en el auditorio “Manuel Cepeda Peraza” del edificio central de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).

La maestra Ana Bertha Pérez Lizaur, directora de Posgrados de la Universidad Iberoamericana, miembro de la Sociedad de Nutriología, la Sociedad Latinoamericana de Nutrición y de la American Dietetic Association, en la conferencia, donde asistieron más de 250 personas, habló sobre los beneficios de la distribución de material de estudio en las redes sociales y la Internet.

Dijo que las tecnologías son sólo una herramienta y el medio, pero lo importante es el mensaje que sólo el nutriólogo o la nutrióloga pueden hacer llegar a la población a través de usar esta tecnología.

“En salud no hay nada mágico”

Agregó que no es la tecnología lo que educa, si no el mensaje que produce y desarrolla el profesionista de la nutrición para lograr este cambio de hábitos.

“Hay que hacer un llamado para que estos medios se formen redes sociales que sean sustentables y que permitan pasar estos mensajes verídicos de salud, siempre y cuando la población reconozca que es verídico, porque caemos mucho en noticias que aparecen en el Internet que no tienen una fuente confiable; para que reconozcan que la información es verídica y confiable, esta tiene que ser de una universidad, tener un autor y que ese autor se esté actualizando y que las noticias no sean “mágicas”, ya que en salud no hay nada mágico, la salud se hace a través de la perseverancia y la disciplina”, aclaró la exponente.

En el evento estuvieron presente autoridades municipales, estatales y escolares.- Ernesto Pinzón Franco