La temperatura del último periodo glacial era 6 grados más baja que ahora

LONDRES.— La temperatura promedio del último periodo glacial, aproximadamente hace 20.000 años, era 6 grados centígrados más baja que hoy, frente a los 14 grados de media registrados en el siglo XX, informa hoy la revista Nature.

Our paper on Last Glacial Maximum (LGM) cooling and climate sensitivity is out today in @nature! This represents four years of work, so it feels really good to see it released. Here's a short thread on what it means... https://t.co/mH80pU5lZM — Jessica Tierney (@leafwax) August 26, 2020

El equipo de investigadores de la Universidad de Arizona (EE.UU.) ha podido establecer la temperatura durante el llamado Último Máximo Glacial (LGM, por sus siglas en inglés), lo cual permitirá a los científicos entender mejor la relación entre el actual aumento del dióxido de carbono en la atmósfera.

Que a su vez contribuye considerablemente al efecto invernadero, y la temperatura promedio global.

A simple vista, la diferencia de temperatura no parece mucha, pero "es un cambio enorme", explicó la experta.

Los investigadores elaboraron mapas para ilustrar cómo las temperaturas variaron en regiones del mundo.

This new analysis suggests that globally, the LGM was 6C (11F) colder than preindustrial times. This is a little colder some previous estimates but agrees well w/ others pic.twitter.com/2ZPMIExPqi — Jessica Tierney (@leafwax) August 26, 2020

De acuerdo con la investigación, conocer la temperatura de la época glacial es importante porque es utilizada para calcular el cambio de las temperaturas en respuesta al carbono atmosférico.

¿Qué es el LGM?

El LGM fue un periodo en el que grandes glaciales (ríos de hielo) cubrían cerca de la mitad de América del Norte, Europa y América del sur y grandes áreas de Asia, mientras la flora y la fauna se adoptaron a ese medioambiente frío.