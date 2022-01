La temporada 37 de la OSY, con sorpresas

Dará inicio el 28 de este mes con valses y oberturas

La Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY) recibirá en la temporada 37 de conciertos, que abarca de enero a junio, a cuatro solistas invitados y cuatro directores huéspedes, a lo largo de los 14 programas, en los que contemplan obras de grandes compositores de todos los tiempos.

En sus redes sociales la OSY ya comenzó a promover la nueva temporada, que dará comienzo el viernes 28 de enero.

Alex McDonald en el piano, Osvaldo Urbieta en el violín; Lenka Smolcakova en la flauta y Enrique Bagaría en el piano son los cuatro solistas invitados, quienes se presentarán en los programas tres, cinco, once y catorce, respectivamente.

En el caso del pianista Alex Mc Donald tocará el Concierto para piano Op. 54 de Schumann, el violinista Osvaldo Ubieta interpretará “Tzigane, Rapsodia para violín y orquesta, mientras que Lenka Smolcakova se presentará ante el público yucateco con el Concierto para flauta de Jacques Ibert y Enrique Bagaría interpretará el Concierto para piano No. 5 Op.73, “Emperador” de Beethoven.

Directores

En cuanto a los directores huéspedes se contará con la presencia de Robert Carter Austin en el programa tres, Stefan Sanders en el programa seis, Jesús Medina en el programa nueve y Adam Klocek en el doce.

Algunas obras que podrán escucharse esta temporada son: la Sinfonía No. 5 “Reforma” de Mendelssohn, la Sinfonía No. 4 de Schumann, la suite “Mamá la oca” de Ravel, Sinfonietta de Poulenc, Idilio de Sigfrido de Wagner, la Obertura “Egmont” de Beethoven, Aires y danzas antiguas Suite No. 1 de Respighi, la Sinfonía No. 35 “Haffner” de Mozart, la Suite “Don Quijote” de Telemann, Variaciones sobre un tema de Haydn de Brahms, Máscaras de Bergamasque de Fauré y la Obertura “Caballería ligera” de Franz von Suppé.

Según se anuncia los boletos para esta 37a. temporada se pondrán a la venta a partir del martes 18; los boletos estarán disponibles en la taquilla del teatro José Peón Contreras y en línea en la página https://sinfonicadeyucatan.com.mx

Los horarios de taquilla son los siguientes: de martes a viernes de 10 a 16 horas, y los viernes de concierto de 10 a 21 horas; los sábados de 10 a 14 horas; y los domingos de 10 a 14 horas, únicamente los días de concierto.

Informes en el 999-923-13-33 y página de la OSY, donde está la programación completa.— Iris Ceballos Alvarado

OSY Repertorio

Son 14 programas los que integran la temporada 37 de la OSY de enero a junio.

Compositores

El repertorio incluye piezas de Dvorák, Johann Strauss, Rossini, Fauré, Beethoven, W.A. Amadeus Mozart, Schumann, Haydn, Brahms, Ravell, Saint.Saënz, Mendelsshon, Telemann, Wagner, Debussy y Tchaikovsky, entre otros.