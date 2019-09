La trova los hermana

Tres intérpretes honran la música que tanto aman

Amaury Pérez, Alejandro Filio y Francisco Amat unirán sus talentos en un concierto que ofrecerán mañana en el “remate” de Paseo de Montejo, donde el público podrá escucharlos interpretar las canciones de trova que les caracterizan y que dan cuenta que ese género continúa vivo y presente sin importar el paso de los años.

Los cantantes y compositores y el músico, compositor y productor tuvieron ayer un encuentro con la prensa en el que hablaron de la trova, recordaron episodios de su trayectoria, las colaboraciones que han hecho y las veces que han compartido el escenario o el estudio de grabación, entre otros.

Acompañados de Paola Guzmán Argáez, subdirectora de Innovación Cultural municipal, los artistas compartieron detalles de la presentación de este domingo, que comenzará a las 20 horas en el “remate”.

“Trovas hermanas Cuba y Yucatán” es el título del programa, en el que se tendrá también la participación del grupo Yahal Kab, María Teresa Gómez y Gina Osorno.

Alejandro Filio explicó que al no tener tiempo de ensayar juntos decidieron no improvisar, por lo que actuarán por separado, aunque Amaury Pérez no descartó la posibilidad de interpretar juntos algún tema, como lo hacen cada vez que coinciden en el escenario, pues hay uno que interpretan recurrentemente a dueto.

El cubano adelantó que cantará “Esta tarde vi llover”, de Armando Manzanero, en homenaje al compositor y a Yucatán.

Contó que le pidieron interpretar un tema yucateco, lo que le hizo recordar cuando tenía 13 años y un amigo de la secundaria le regaló un disco de Manzanero, el primero del compositor que tuvo. “Ese disco se convirtió en un clásico, pues todas las canciones fueron exitosas”.

Aseguró que el contacto con esa producción discográfica de Manzanero lo inspiró a componer canciones, pues le despertó el deseo de escribir como él.

Cantar un tema de ese disco que le inspiró, dijo, es algo le debía a ese adolescente de 13 años que algún día fue.

Al abordar el tema de la trova en la industria musical, Alejandro Filio consideró que “siempre ha estado presente, tiene permanencia en la música y en los pueblos”, y rememoró a los artistas que encabezaron el movimiento trovero en México, entre ellos Guadalupe Trigo, Óscar Chávez y la peruana Tania Libertad.

Agregó que la trova cumple un compromiso social a través de sus letras y confió en que seguirá presente entre el público. “Puede ser que el reguetón desaparezca porque es una moda, pero la trova es una expresión en una forma grande y ha adquirido mucho público”.

Por su parte, Francisco Amat afirmó que para él estar en Yucatán era un sueño del cual no quería despertar, pues aunque había visitado antes el país nunca había venido al Estado, del que había oído hablar y quería conocer.

Indicó que para él el Caribe comienza en Yucatán y termina en Puerto Rico o viceversa, pasando por República Dominicana y Cuba. “Tenemos demasiado en común”, en especial la música que se hace.

Adelantó que para su participación en el concierto aprendió dos canciones de Amaury y su paisano, tres de él, con la intención de estar juntos en el escenario.

El concierto se enmarca en el programa del Festival de la Paz del Ayuntamiento, que mañana culminará.— Iris Margarita Ceballos Alvarado