La Universidad Marista se equipa con el Laboratorio Financiero Bloomberg

En días pasados, y en la antesala de la celebración de su 25 aniversario, la Universidad Marista de Mérida presentó tres nuevos espacios equipados con tecnología de alto nivel y herramientas innovadoras para la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades de sus alumnos. Uno de estos espacios es el Laboratorio Financiero Bloomberg, 12 computadoras con monitores dobles equipadas con el software especializado en tecnología financiera y noticias llamado “Terminal Bloomberg”, que es utilizado por los tomadores de decisiones de las principales empresas y entidades financieras en todo el mundo.

Con respecto a este nuevo espacio, y la utilidad y beneficios para la práctica profesional de las licenciaturas del área de negocios de la institución, entrevistamos a cinco reconocidos profesionistas del área, que además se han desempeñado como profesores universitarios, para que nos compartan su visión del aporte de esta herramienta en la formación de futuros profesionistas. Esto es lo que nos dijeron:

La contadora pública y maestra en Impuestos, Gabriela Budip Ancona destacó la importancia del aporte de información en tiempo real como un factor imprescindible en la formación de los profesionistas, sobretodo en un entorno económico en donde las condiciones actuales son tan cambiantes: “Un software como la “Terminal Bloomberg” y un portal como “Bloomberg for Education” representan para la formación de los alumnos de nuestra universidad, una ventaja competitiva”. Precisó que en particular para el estudio de los impuestos, área en donde destaca como una reconocida consultora y conferencista, resulta trascendente la comprensión de las finanzas y una herramienta como está les proporciona a los alumnos un cúmulo de información y aprendizajes en donde el profesor se vuelve un guía.

Por su parte, el contador público, consultor y catedrático, Álvaro Molina Medina, señaló la importancia de que las instituciones de educación superior se mantengan a la vanguardia en cuanto al uso de estas herramientas, y subrayó el compromiso que los docentes adquieren para poder modernizar y/o modificar sus procesos de enseñanza, para incorporar dichas herramientas en el aula. Álvaro, forma parte del equipo de profesores del área de Finanzas de la Universidad Marista desde 1997, labor que ha desempeñado en conjunto con su práctica profesional en donde ha destacado como Director de Finanzas de la Secretaría de Educación Pública de Yucatán y, desde 1986, hasta la fecha, es socio de la firma de consultoría financiera y fiscal Molina-Rodríguez.

“Uno de los retos como profesor, es dotar a los alumnos de experiencias reales relacionadas con el mundo laboral, evitando caer en la repetición de ejemplos clásicos citados en los textos de hace décadas” subrayó la maestra en Educación y Finanzas, Mónica Febles Álvarez-Icaza, quien además destacó, que hoy en día la información financiera es un elemento indispensable para el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de las áreas de negocios, que los lleva a una mejor toma de decisiones, tarea a la que se enfrentan todo el tiempo. Hablando específicamente de la “Terminal Bloomberg” expresó: “El agregado del análisis de los indicadores de medición en temas ambientales, sociales y de buena gobernanza (ASG) de las empresas, es un diferenciador que les permitirá a los alumnos dar un nuevo enfoque en cuanto a la creación de valor de las entidades a largo plazo, teniendo una visión más allá de las utilidades y los retornos de inversión. Esto hoy en día representa un reto y una exigencia del mundo” finalizó Mónica, quien hoy en día, además de su práctica docente, dirige y es responsable del desarrollo estratégico, en el ámbito nacional e internacional, de Axis Ingeniería, S.A. de C.V., una consultoría de carácter nacional e internacional en materia de Ingeniería Medio Ambiental.

Por su parte, el contador público certificado y especialista en finanzas y desarrollo gerencial, Mario Alberto Fernández Cámara, expresó que un software como la “Terminal Bloomberg” coloca a la vanguardia tecnológica a las escuelas de negocios de la Universidad Marista, pero sobretodo representa un beneficio para las empresas o entidades que contraten a los futuros egresados, pues contarán con una preparación financiera de excelencia, capaces de tomar decisiones y solucionar problemas. “Hoy, en un mundo en donde la información es poder, el contar con Bloomberg que te brinda información veraz y oportuna de las empresas o entidades que cotizan en los mercados mundiales, resulta una ventaja competitiva en la formación de profesionistas, pues les permiten desde hacer comparaciones con empresas de un mismo giro, sector o actividad económica, hasta analizar casos de estudio y conocer las noticias del día a día del mundo financiero internacional”, finalizó el también profesor con mas de 35 años de experiencia frente a grupo.

Finalmente, el director de la Escuela de Contaduría de la institución, y también socio director y especialista en impuestos, auditoría financiera y fiscal de Echeverría Castellanos Contadores Públicos, S.C.P. , Ermilo Echeverría Castellanos, nos habló del orgullo que representa para la universidad, poner hoy en marcha este proyecto y recalca: “Con esto, la Universidad Marista de Mérida se convierte en un “Experiential Learning Partner” de esta reconocida empresa (Bloomberg) que a través de la “Terminal Bloomberg” nos da acceso a su impresionante mundo de información y sofisticadas herramientas de análisis financiero y económico”. Como profesional del área de negocios y catedrático, reconoció que al final del día, la función financiera del mundo de hoy implica la interdisciplina y el conjuntar varios factores: el conocimiento de las herramientas que proporciona la doctrina financiera, la experiencia y el juicio profesional del financiero y el conocimiento del contexto interno y externo de la organización, y es en todo esto, - indicó – donde cobra especial relevancia el contar en la academia con este laboratorio que sin duda, potencializará las habilidades de nuestros futuros colegas.

Al final de la charla, los cinco expertos opinaron que poner la “Terminal Bloomberg” a disposición de alumnos y profesores, representa no solo un logro para la institución, si no que además, implica un reto para la labor docente, no solo de capacitación en el uso de la Terminal, si no en la adaptación de las metodologías para la impartición de las clases: “El profesor debe ser un guía en la formación, debemos tener la capacidad de orientar a los alumnos con respecto al uso de la información que reciben y dotarlos de la capacidad y habilidad de discernir entre la que es útil de la que no lo es”- concluyeron.