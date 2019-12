La vida y obra de Gary Cooper, en un libro

MÉXICO (Notimex).— María, hija del actor Gary Cooper, hace un recuento de la extensa filmografía de su padre así como la faceta poco conocida del actor hollywoodense, en un libro.

En “El universo de Gary Cooper”, María Cooper, quien escribió el prólogo, recuerda las lecciones de vida que le enseñó su padre, amigo de Ernest Hemingway, Sara Montiel, su gran amor.

Nacido el 7 de mayo de 1901, Gary Cooper trabajó en diversos oficios, entre ellos de vendedor y fotógrafo antes de incursionar en el Séptimo Arte, donde debutó por su habilidad como jinete.

“Era un hombre amistoso con todo el mundo, menos con los falsos”, destacó María, quien explicó que su padre adoraba las películas del oeste y que, por tradición familiar, también ella es fanática de los “western”.

María Cooper recordó que su padre le dio una enseñanza vital que aplica en su vida cotidiana: “recuerda que no hay caballo que no pueda ser montado, ni jinete que no pueda ser descabalgado”.

Gary Cooper fue un hombre que nunca se consideró actor, a pesar de tener tres premios Oscar en su trayectoria y trabajar con directores como Ernst Lubitsch, Fred Zinnemann y Howard Hawks, y convertirse en una gran estrella de todos los tiempos.

En el terreno sentimental, Gary Cooper se involucró con Patricia Neal, con lo que se creó un escándalo que perjudicó su imagen, después se conoció que tuvo un romance con Sara Montiel, a pesar de no hablar inglés.

