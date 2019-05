La voz del pastor

Presbítero Manuel Ceballos García

“La paz les dejo, mi paz les doy”

Jesús se despide con una fórmula usual, pero que adquiere pleno sentido en sus labios; más aún, que trasciende el simple sentido humano. Jesús les da a sus discípulos la paz, pero no como la da la gente, ni tan siquiera la paz que la gente puede dar. Jesús da su paz, y él mismo es esa paz. Jesús, al dar la paz se da a sí mismo y, en él, da también al Padre y al Espíritu Santo. Pues Jesús y el Padre son “uno”, y el Espíritu que envía el Padre en nombre de Jesús es también el espíritu del Señor Jesús.

Jesús recuerda a los suyos que ya les ha hablado de su ausencia, pero también de su nueva presencia. Por tanto, deben ser animosos y no tener miedo. En la Resurrección y en la Ascensión de Jesús se muestra a los creyentes quién es Jesús ante Dios Padre: se muestra que Jesús es el Hijo de Dios e igual al Padre.

Quien no ama a Cristo y guarda sus palabras, tampoco ama al Padre y rechaza la Palabra. Ese queda excluido de la íntima experiencia de Dios y de su enviado Jesucristo. El mundo incrédulo no sabe nada de esta venida íntima del Señor y de la visita de Dios. Por eso, Jesús, no se manifiesta a todo el mundo. El Señor se manifiesta a los suyos y vive, con el Padre, en sus discípulos.

Así, la comunidad de los creyentes está ligada profundamente por dos grandes valores: los del amor y los de la fe. En efecto, la caridad nace y se alimenta por la presencia del Padre y del Hijo en el corazón de los creyentes.

La fe, en cambio, es sostenida sobre todo por el Espíritu Santo, cuya función es precisamente la de “enseñar” y “recordar” a los fieles todo el mensaje de Jesús. Este término “recordar” indica en el Evangelio de san Juan la interpretación profunda del mensaje de Jesús a la luz de la Pascua. El Espíritu Santo nos hace comprender todas las dimensiones, y descubrir toda la fuerza y la eficacia de los mensajes del Evangelio.