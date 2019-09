La voz del Pastor

Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, arzobispo de Yucatán

Muy queridos hermanos y hermanas, les saludo con el afecto de siempre y les deseo todo bien en el Señor en este domingo vigésimo cuarto del Tiempo ordinario. Esta noche todos los mexicanos estaremos de fiesta celebrando el grito de Independencia del cura de Dolores, Don Miguel Hidalgo y Costilla. Hoy muchos podremos sentirnos orgullosos de haber nacido en este suelo bendito de Dios.

Algunos pueden plantear que deberíamos más bien celebrar el fin de la Guerra de Independencia, otros historiadores más críticos aún podrían señalar algunas virtudes y méritos de quienes consideramos traidores de nuestra Patria, así como señalar imperfecciones de nuestros héroes. No todo es blanco y negro, también hay grises, pues ya sabemos que la historia la escriben los vencedores.

Lo que realmente importa es lo que hoy todavía tenemos pendiente por hacer en México. Lo más importante es alcanzar la paz en todo el territorio, acabando la inseguridad que se vive en muchos lugares. Qué bueno que a mucha gente le guste Mérida para venir a vivir, pero qué pena que haya quienes llegan aquí huyendo de la violencia que temen o la que de hecho han sufrido. Además todavía hay muchas injusticias y desigualdades, en un País donde la distribución de la riqueza está bastante desequilibrada, donde mucha gente sobrevive con lo que prácticamente podríamos llamar trabajo esclavo.

Por otro lado, qué bueno que haya muchos niños y jóvenes de hoy que sean verdaderos patriotas cuidando como pueden el medio ambiente en nuestra Casa Común, cobrando consciencia de que el desarrollo económico debe ser sustentable, sin atropellar la naturaleza en la que vivimos. Hoy necesitamos héroes que trabajen por la paz, por la justicia y por el cuidado del medio ambiente.

El pasaje del texto evangélico según san Lucas que hoy escuchamos, nos muestra otra de las características de este evangelio, que es el subrayar la inmensa misericordia de Dios, como la Buena Nueva que Cristo nos vino a revelar. Todo el capítulo 15 de san Lucas está dedicado a la narración de tres parábolas con las que Jesús explicaba la misericordia: la Parábola de la Oveja Perdida, la Parábola de la Moneda Perdida, y la Parábola del Hijo Pródigo.

Hoy escucharemos todo el capítulo 15, aunque en versión corta es posible escuchar sólo las primeras dos parábolas, y tal vez algunos sacerdotes que tengan que celebrar varias misas en comunidades distantes, escojan la forma breve. Les recomiendo que lean o relean la parábola del Hijo Pródigo que tantas enseñanzas nos deja.

La ocasión para que Jesús narre estas “Parábolas de la Misericordia” es el momento en que se sabe criticado por los escribas y fariseos, quienes al ver que se acercaban los publicanos y pecadores a escucharlo, comentaban: “Este recibe a los pecadores y come con ellos” (Lc 15, 2). La convicción de los escribas y fariseos era que, convivir con esas personas, los ensuciaba y contaminaba espiritualmente y que su deber era mantenerse alejados de todos los pecadores. En cambio Jesús no se reúne con los pecadores para pecar, sino para perdonarles y mostrarles que otra forma de vivir es posible, sobre todo enseñándoles que Dios es amor y misericordia.

El hijo menor de la parábola, quien se alejó de su padre para ir a despilfarrar toda su herencia, que luego regresa arrepentido y avergonzado a la casa paterna, se parece a los pecadores que con humildad reconocen sus errores y quieren regresar a la casa de nuestro Padre Dios. El hijo mayor de la parábola, que no quería festejar con su padre el regreso de su hermano, se asemeja a los escribas y fariseos de aquel tiempo, pero también a toda la gente de hoy en día, que es implacable para juzgar al que yerra, que no espera ni goza el cambio de vida de la gente que cometió un error o que vivió una época de pecado.

La constante de las tres parábolas es la alegría. El gozo del pastor que encontró a la oveja que se le había extraviado, que reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: “Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido” (Lc 15, 6). La alegría de la mujer que encontró una moneda de plata que se le había perdido, la cual reúne a sus amigas y vecinas para decirles: “Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido” (Lc 15, 9). La dicha del padre que recupera a su hijo pródigo, quien le dice a sus criados: “Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado” (Lc 15, 23-24); y que cuando la fiesta ya ha comenzado y se da cuenta que su hijo mayor está enojado y no quiere entrar a festejar, sale a decirle: “Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado” (Lc 15, 32).