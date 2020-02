La voz del Pastor

Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, arzobispo de Yucatán

“Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre celestial es perfecto” (Mt 5, 48)

Los israelitas desde tiempo de Moisés, fueron llamados a vivir en santidad, por la simple razón de que Dios es santo. Este llamado aparece en la primera lectura de hoy, tomada del libro del Levítico.

Ahora bien, la santidad para el israelita consistía principalmente en no odiar a sus hermanos, ni en lo secreto de su corazón; consistía también en corregir a los hermanos y en no vengarse de sus maldades, porque estas cosas significan amar al prójimo como a sí mismo.

A primera vista parecería que el llamado de Cristo en el evangelio de hoy, según san Mateo, es idéntico al del Levítico, pues Jesús también exhorta a sus discípulos a ser perfectos, como su Padre celestial es perfecto.

Pero la originalidad del mandato de Jesús es que pide amar, no sólo a los miembros de su pueblo, sino a todo ser humano; nos invita a amar, no sólo a los que nos aman, sino incluso a nuestros enemigos. Esta enseñanza es totalmente inédita, y aún ahora es novedosa, cuando volvemos a experimentar el daño que nos causa una persona que no nos ama.

Jesús invita a superar la Ley del Talión, que permitía castigar proporcionalmente a la ofensa, la cual decía así: “Ojo por ojo, y diente por diente” (Mt 5, 38). Jesús nos pide ser generosos con las personas que nos hacen el mal; nos invita a no buscar venganza, sino a dar siempre otra oportunidad; y nos motiva a ser generosos con quien acuda a nosotros en su necesidad.

Todo mundo puede saludar a quien lo saluda, y todo mundo ama a quien lo ama. Así es que el mérito cristiano se encuentra en saludar a quien no se interesa por nuestro saludo y nunca nos saluda. El mérito cristiano está en amar incluso a los desconocidos, a los que no son nada nuestro, interesándonos por su bienestar; más aún, está en amar a los que pensamos que no se lo merecen, a los que nos han hecho un mal directamente a nosotros.

Todo lo que propone el libro del Levítico y lo que presenta Jesús para alcanzar la santidad, parece reducirse al amor al prójimo como a nosotros mismos, pero entonces ¿dónde dejamos el primer mandamiento que consiste en el amor a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas? (cfr. Mt 22, 37). Precisamente está en que “nadie puede amar a Dios a quien no ve, si no ama a su prójimo a quien está viendo” (cfr. 1Jn 4, 20). El amor a Dios no es auténtico si no se traduce en amor al prójimo, y Dios es nuestra fuerza para amar verdaderamente a todos nuestros hermanos.

No nos cansemos pues, de seguir el camino de la santidad, porque quien se lo proponga, lo podrá encontrar y seguir. Tengamos en cuenta que Jesús es el camino, la verdad y la vida (cfr. Jn 14, 6).

En la segunda lectura de hoy, tomada de la Primera Carta de san Pablo a los Corintios, se nos invita a no destruir el templo de Dios, donde habita el Espíritu Santo, y dice: “Ustedes son ese templo de Dios” (1 Cor 3, 16). Esto lo podemos interpretar en el sentido de que nuestro cuerpo es habitación de Dios, como más adelante lo afirma en otro capítulo. En esta ocasión se refiere más bien al templo que formamos todos en conjunto, es decir, como comunidad cristiana, tal como lo afirma también el apóstol san Pedro en su segunda carta: “Ustedes, como piedras vivas, entran en la construcción de un templo espiritual” (1 Pe. 2, 5). Cuando tomamos actitudes divisorias en la Iglesia, también estamos destruyendo el templo espiritual de Dios que es la misma Iglesia.

Si tú no perteneces a ningún grupo en tu parroquia ni en la Iglesia, igualmente la destruyes con comentarios negativos contra las personas o contra sus grupos. Por eso antes de hablar, pensemos delante de Dios: “Esto que voy a decir ¿de qué manera hace bien a la Iglesia?; ¿de qué modo la construye”. Si resulta lo contrario sería mejor no hablar o dirigirse a la persona indicada para la corrección fraterna, así como la conveniente denuncia ante la autoridad eclesial cuando sea el caso. Recordemos además que la familia cristiana también es una comunidad eclesial, cuya unidad debemos construir día con día; y no olvidemos que cada cristiano, en cualquier grupo humano, ha de ser factor de unidad.

En ocasiones, es la sabiduría humana la que nos hace atentar contra la unidad de la comunidad eclesial, por eso san Pablo dice: “Si alguno de ustedes se tiene a sí mismo por sabio según los criterios del mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio” (1 Cor 3, 18)...

Síguenos en Google Noticias