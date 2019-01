La voz y energía de Flor Amargo vuelven a Mérida 

Contagiará su vibra al público

A disfrutar, gozar, reír y bailar invita la intérprete Flor Amargo en el concierto que ofrecerá hoy en el Remate del Paseo de Montejo, en un encuentro con el público para el que promete mucha energía, canciones y buena vibra.

La exparticipante del programa “La Voz… México” regresa a Mérida para ofrecer un show en solitario, en el que se le podrá ver y escuchar con los géneros musicales que le gustan y domina, pero sobre todo transmitir esa energía que no le cabe en el cuerpo cuando está en el escenario y que sin duda llega al espectador.

Flor Amargo tiene mucho que compartir con el público y por ello fue invitada a presentar el espectáculo, luego de su destacada participación en el “Tributo a Mérida”, concierto inaugural del Mérida Fest.

En entrevista con el Diario, la intérprete señala que le gusta quitarle la seriedad a todo, ser alegre, espontánea, dejar que el corazón sea el que hable, “Solo se vive una vez, solo tenemos una vida para ser felices, entonces para qué amargarnos o tomarnos las cosas tan en serio”.

Por ello, en sus conciertos busca que el público disfrute, ría, goce, baile, al igual que ella, pues siente que el show es de la gente y ella es únicamente el instrumento para lograr esa conexión que les permita disfrutar.

Afirma que cuando está en el escenario no lo importa nada, no le preocupa lo que van a decir o pensar de ella, simplemente canta, baila, salta…

Dice que su equipo de trabajo nunca sabe lo que va a hacer, pues, aunque tengan un programa de canciones, ella ajusta los temas a como el público responde. “Si veo que la gente está prendida no voy a cantar una balada aunque esté en el repertorio, me sigo con canciones como ‘Ay, Jalisco no te rajes’ o ‘La puerta negra’”.

En el concierto de hoy interpretará temas con los que el público la identifica y le suele solicitar en sus presentaciones, como “Luciérnaga azul”, “Loca” y “Busco a alguien”, y también temas de su nuevo disco, “La reina del barrio”, que saldrá a la venta en marzo.

“La cumbia del aguacate”, “La cumbia del mosquito” y “Claudia” son algunas de las canciones de la nueva producción discográfica que presentará en Mérida.

Nueve de los 10 temas que forman parte del disco son de su autoría y solo “Llorona” es un cóver, que canta a ritmo cumbanchero, tal como suena la música que se escuchaba en su barrio.

Flor Amargo expresa que está feliz de regresar a Mérida y viene dispuesta a dar el corazón.

La presentación se enmarca en el Mérida Fest y es para todo público y gratuita.— Iris Ceballos Alvarado