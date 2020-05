Lanzan durante la pandemia “No tengas miedo”

Desde su estreno el pasado viernes 1 en las plataformas de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta), la canción “No tengas miedo”, interpretada por Los Juglares, ha tenido cerca de dos mil reproducciones.

Con letra y música de César y José Marrufo, respectivamente, la canción invita a reflexionar sobre la situación actual ocasionada por la pandemia del Covid-19.

“Es una canción muy bonita. No es una ‘canción meme’ como otras que se han hecho. Ésta es una canción reflexiva, pues esto (la pandemia) no es un juego”, señala Fernando Vadillo, otro integrante del cuarteto.

Añade que la composición invita a que la población se cuide, pero sin tener miedo, pues nada dura para siempre y ya vendrán días felices.

“Tú escuchas la canción y te da ganas de llorar. Te hace reflexionar, ser sensible y pensar que todos estamos cuidándonos”, indica.

“No tengas miedo”, informa Fernando, se compuso desde que empezaron a circular las primeras noticias de la enfermedad y se empezaba a exhortar a la población a quedarse en casa.

“Aquí todavía no se tomaban las medidas que hoy hay, pero ya se empezaba a hablar de eso”, expresa.

La idea surgió a partir de su última presentación en el hotel Fiesta Americana, donde regularmente tocan.

“Nosotros siempre hemos visto oportunidades para hacer otras cosas: estar con la familia, reflexionar, componer, preparar otros proyectos, aprender a estar bien con ciertas situaciones que la vida te está poniendo”, dice.

Señala que cuando César le presentó a los demás integrantes la letra, decidieron grabarla en su estudio, Estudio Marme, aprovechando que se habían reunido para encontrarse en una transmisión de Facebook Live, ya que después no podrían verse debido a las recomendaciones de quedarse en casa.

“Ese día lo grabamos y de ahí no nos hemos vuelto a ver para nada. Nos comunicamos nada más por teléfono, pues nosotros no podemos hacer cosas diferentes con las que estamos comulgando. No decimos quédate en casa si luego no nos quedamos. Ahora es tiempo de hacer caso a las autoridades y cuidar a tu familia”, apunta.

En un principio pensaron lanzar el tema en sus redes sociales, pero después decidieron que era mejor solicitar apoyo a la Sedeculta para que la composición tuviera más alcance.

Aclara que la decisión no tiene afán de lucro: “Yo sé que muchos artistas estamos pasando por una necesidad terrible de trabajar y por ingresar recursos a la familia, pero ése no fue el caso”.

Lo que sí está haciendo la agrupación son serenatas virtuales a precios accesibles con motivo del 10 de mayo, las cuales se pueden solicitar al teléfono 9991-63-57-10.

En el vídeo, además de los cuatro Juglares (Fernando y José Vadillo, y César y José Marrufo) participaron Norman Uribe en el piano, Luciano Basto en la batería y Paulo Vadillo Marín en la edición.— Jorge Iván Canul Ek