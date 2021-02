Larry Flynt muere a los 78 años, el famoso editor de Hustler

LOS ÁNGELES.- El proveedor de contenido para adultos Larry Flynt, quien convirtió la revista Hustler en un imperio del entretenimiento y defendió los derechos consagrados en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, murió este miércoles. Tenía 78 años.

Flynt tenía una salud frágil y falleció de insuficiencia cardiaca en su casa en Hollywood Hills, dijo su sobrino Jimmy Flynt Jr.

“Hustler” magazine founder Larry Flynt has died at age 78, his brother told the Washington Post. https://t.co/MULdj7085q