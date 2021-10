Las 4 razones para implementar un sistema POS en tu pizzería

Horno, mobiliario, vajilla, heladeras, elementos decorativos, carteles y marquesinas. Independientemente de la ubicación, tamaño u horario de funcionamiento, para montar una pizzería es necesario hacer una inversión considerable.

Por otro lado, para que el local de venta de pizzas llame la atención de los clientes es fundamental invertir en aparatos tecnológicos como televisores o pantallas, sistemas de audio y, caso el público principal sean adolescentes o jóvenes, consolas de videojuegos.

Pero, si el objetivo es hacer del establecimiento un negocio rentable, la inversión no se termina allí. Existe un factor adicional que, aunque a menudo no es tenido en cuenta, es vital para impulsar las ventas: un sistema para pizzería. Te contamos los motivos por los cuales no puedes dejar de implementar un software POS en tu local.

¿Qué es un sistema POS o TPV?

Comencemos por el principio, es decir, por explicar qué es un software Point of Service, o POS, por sus siglas en inglés.

También conocido como Terminal de Punto de Venta (TPV), consiste en una plataforma que les permite a las pizzerías llevar a cabo la gestión integral de sus locales, registrando los datos de los pedidos, las ventas, el inventario y el flujo de trabajo de cada jornada.

De esta forma, el sistema brinda información completa y detallada sobre el rendimiento del negocio a fin de que los dueños y administradores puedan tomar las decisiones adecuadas para impulsar su rentabilidad.

4 motivos para contar con un software POS en tu local de venta de pizzas

Ahora que ya sabes de qué se trata este sistema es momento de que descubras cuáles son las razones fundamentales por las cuales tu pizzería no puede pasar un día más funcionando sin esta maravillosa herramienta. ¡Toma nota!

Permite tener el control absoluto del funcionamiento de tu local

No existe información que deje de pasar por este tipo de plataforma. Gracias a ella podrás visualizar todo lo que sucede dentro de tu tienda: cantidad de comandas, cobros a realizar, dinero generado en el local y en los pedidos a domicilio, control de facturas, inventario de productos en existencia, entre otros.

Así obtendrás un informe completo sobre el progreso de tu negocio a fin de implementar estrategias adecuadas para aumentar los rendimientos.

Facilita la labor de los empleados

En horarios de alta concurrencia de clientes tener meseros que utilicen solamente su memoria para tomar los pedidos puede traer inconvenientes con el servicio y causar una mala impresión en los comensales.

Un software de punto de venta es el aliado ideal a la hora tomar los pedidos de manera eficiente, evitando confusiones y demoras. Además, permite hacer modificaciones sobre las comandas originales sin mayores problemas.

Ayuda a gestionar varios locales

¿Tienes varias pizzerías? ¿Te resulta complicado llevar el control de todas las sucursales estando en solo una de ellas físicamente?

Un sistema POS es la solución ideal ya que podrás administrar todos tus locales desde un mismo lugar y comparar el rendimiento de cada uno para saber qué estrategia funciona mejor en las diferentes tiendas.

Optimiza el servicio al cliente

Los consumidores son el motor que impulsa cualquier negocio. Por eso, si quieres tener éxito en tu local de venta de pizzas es imprescindible no solamente que ofrezcas productos de calidad, sino también que brindes un buen servicio.

Contar con un software de punto de ventas hará que tus clientes obtengan una buena experiencia al momento de comer en tu pizzería y causará una buena impresión, motivándolos a regresar y a recomendar tu establecimiento.

(I.S.)