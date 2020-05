Las Breves+: "No tengas miedo" y "Que la fuerza te acompañe"

Estas son las buenas noticias de hoy en las Breves+:

1. Yucateco crea “timelapse” hiperrealista sobre la pandemia:

El artista Ermilo Espinosa Torre, conocido por sus cuadros hiperrealistas, publicó un “timelapse” sobre el proceso completo de su obra “Pandemia Through The Glass” que hace referencia a la situación que se vive en estos días por el Covid-19.

Queremos destacar como muestra las distintas emociones que las personas han vivido durante esta pandemia que van desde un estado normal a uno de crisis y se adelanta a lo que pasará cuando se supere la pandemia.

2. "No tengas miedo", canto de esperanza de Los Juglares:

El grupo Los Juglares presentó la canción "No tengas miedo”. La composición envía un mensaje positivo ante las adversidades y es una invitación a quedarse en casa, compartir tiempo en familia y no tener miedo, sino la esperanza de estar juntos y estrecharnos las manos nuevamente.

3. Clases de jarana en internet:

Hasta el miércoles 20 próximo se impartirán clases de jarana con el maestro Milton Acereto, lunes y miércoles de 9 a 10 de la mañana por la plataforma Zoom. Los interesados pueden inscribirse en la página de Facebook Cultura UADY.

El maestro Milton puso en su Facebook una imagen donde invita a las personas y además en el posteo coloca la dirección para entrar a la clase gratuita en zoom:

Más buenas noticias

Marco Barbieri, exdirectivo de la Roma, contrajo la enfermedad y estuvo grave durante 40 días.

Un vecino grabó el momento en el que sale del auto que lo llevaba a su casa y los vecinos lo reciben con aplausos. Mientras la esposa e hijos corren a abrazarlo. Mientras tirados en la calle llorando de alegría.

2. Se cierra el agujero en la capa de ozono detectado en marzo:

El agujero en la capa de ozono que los meteorólogos habían detectado en el Ártico el pasado mes de marzo, un fenómeno que no se había registrado desde 2011, se ha cerrado, informó la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

3. Día de Star Wars: Hoy 4 de mayo se celebra el “Star Wars Day” o el día "May the 4th Be With You" en referencia a la famosa frase “Que la fuerza te acompañe”, con motivo de la celebración hacemos referencia a los cubrebocas que puso a la venta Disney y que entre su amplia variedad se encuentran los de Star Wars.