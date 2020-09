Las Breves+: Superhéroe se convierte en maestro y otro será sacerdote

Buenas noticias del 14 de septiembre.

Viral: Padre recrea un salón de clases en su garaje para su hija (vídeo)

Empezamos las Breves+ alabando el ingenio de los papás en este regreso a clases. Y es que en redes sociales se volvió viral el vídeo de un padre ruso, que decidió remodelar su garaje en forma de salón de clases para su hija.

El papá no quería que la pequeña sintiera que no estaba en su salón, por lo que le dio una “nueva normalidad” sin salir de casa. Con cartón, el hombre simuló hasta a la maestra y le puso una tableta en la cabeza para que su hija no se pierda ni un detalle de sus clases. No cabe duda que esta niña dirá que su papá es el mejor del mundo y tiene pruebas.

Un superhéroe más; maestro se disfraza de Spiderman para dar clases

Solo el pequeño que aprenda a multiplicar conocerá la verdadera identidad de este superhéroe. Esta es la historia de Yahir, un profesor de Tijuana que se unió a quienes encontraron una forma original de dar sus clases, ya que se disfraza de Spiderman para motivar a sus alumnos.

El maestro comentó en redes sociales que ninguna pandemia iba a arruinar su amor por la docencia y que siempre hay formas de hacer llevadera esta situación. Como diría el Tío Ben: Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿o no?

''Capitán América'' yucateco busca ser sacerdote

Y seguimos las Breves demostrando que los superhéroes existen en la vida real. Glenn Vázquez es un seminarista yucateco que tiene el superpoder de ayudar a las personas como el Capitán América. El joven nunca pierde el ánimo, en sus mensajes de Facebook comparte que su vocación es seguir a Cristo, pero también es feliz ayudando a otros, visitando a niños enfermos y llevándoles alegría caracterizado como el Capitán América.

Ser seminarista no significa aislarse y así lo demostró Glenn, quien tiene su propia página en Facebook y cuenta en TikTok. Cuéntanos, ¿cuál es tu superpoder?

Niños van a clases a la tortillería en la CDMX

Sabemos que aunque las clases a distancia ya iniciaron, muchas familias tienen que enfrentarse a las dificultades, pues a veces en casa hay más de un niño o joven y todos necesitan hacer búsquedas en internet o ver las clases al mismo tiempo. Por esta razón, una tortillería comenzó a dar acceso gratuito a Wi-Fi y televisión a niños que no tienen esos servicios en casa o con hermanos y hermanas que ya los usan para tomar clases a distancia. Si todos ponemos nuestro granito de arena, podemos ayudar a quienes lo necesitan.

Reanudan ensayos de la vacuna de Oxford y AstraZeneca contra el Covid

Seguimos las buenas noticias con la última de las vacunas. La Universidad de Oxford informó que reanudará los ensayos clínicos de la vacuna contra el Covid-19, luego de que los interrumpieron porque un voluntario en Reino Unido tuvo una reacción adversa. Así, paso a paso, vamos a vencer este virus. Mientras la vacuna llega, no olvides cuidarte en casa.

Encuentran posibles indicios de vida en Venus

Esta última noticia te dejará preguntándote… ¿no estamos solos? Un descubrimiento en Venus alertó a la comunidad científica. Y es que encontraron gas fosfano en la atmósfera de Venus, lo que indica que ese planeta tiene el "potencial" de albergar o haber albergado vida.

Las observaciones con telescopio permitieron que los científicos realicen este hallazgo, que abre la posibilidad de encontrar vida fuera del planeta Tierra. ¿Qué te parece?